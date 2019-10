Minuto a minuto: Chadwick niega responsabilidad política por crisis que enfrenta el país

País

Así lo afirmó tras exponer en la Cámara de Diputados.

13:20: Tras exponer en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, negó tener responsabilidad política por la actual crisis que enfrenta el país. "No tengo ni siento ninguna, yo asumo mis responsabilidades pero no obviamente no tengo ninguna responsabilidad política por esta situación", dijo el secretario de Estado.

12:10: El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se encuentra reúnido con analistas políticos a esta hora en La Moneda, para evaluar la situación que enfrenta el país en estos momentos. Llegaron al palacio de gobierno el rector de la Universidad Diego Portales y columnista, Carlos Peña, y el académico de la Universidad de Chile, Arturo Fontaine Talavera.

11:15: El jefe de la Fuerza de Defensa Nacional en la Región, contra almirante Juan Andrés De la Maza, confirmó que se instaurará toque de queda desde las 18:00 horas de hoy hasta las 05:00 horas de mañana, para toda la Región de Valparaíso continental.

11:00: En sesión especial, el ministro del Interior, Andres Chadwick, continúa con su exposición en la Cámara de Diputados, por la situación de emergencia que enfrenta el país. El jefe de Gabinete ha argumentado a los diputados la razón del Presidente Sebastián Piñera para instaurar un Estado de Emergencia.

10:10: Tres personas muertas fue el negativo saldo de la jornada de protestas de ayer martes, informó el subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla al realizar el balance de la última jornada de protestas. La autoridad, sin embargo, destacó una reducción en los hechos de violencia y un progresivo retorno a la normalidad.

De este modo el número de incidentes de violencia grave como saqueos e incendios disminuyó a 169, desde los 255 registrados en la jornada anterior. Igualmente, la cantidad de detenidos en actos de violencia retrocedió a 979 desde los 2.205 previos. En cambio, las personas arrestadas por no respetar el toque de queda aumentaron de 438 a 522.

Estas cifras reflejan un incremento de las manifestaciones, con 54 marchas en todo el país, doce más que en la jornada previa. El subsecretario destacó que la mayoría de estas marchas se realizó sin acciones violentas, salvo por casos aislados en Valparaíso y Concepción.

En cuanto al número de heridos, el balance de Ubilla arrojó 102 civiles y 99 funcionarios de las fuerzas del orden lesionados.

08:00: Alta congestión en las calles de Santiago reportan usuario en la medida que la capital busca volver a la normalidad, pero con un reducido servicio de Metro.

07:45: Metro opera con tres líneas, pero con algunas estaciones sin parada.

07:00 hrs Se inicia la jornada con las siguientes estaciones disponibles.#L1 entre Pajaritos y Los Dominicos.#L3 entre Los Libertadores y F. C. Velasco (detenciones solo en Vivaceta, U. de Chile y Ñuñoa)#L6 entre Cerrillos y Los Leones (detenciones solo en Lo Valledor y Ñuñoa) — Metro de Santiago (@metrodesantiago) October 23, 2019

07:40: Metro de Valparaíso (Merval) informó a los usuarios que comenzar a funcionar desde las 8 AM, pero sin detenciones en las estaciones de Quilpué, Miramar y Bellavista.

07:30: La intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, indicó en TVN que el Presidente dio un paso "gigantesco" al pedir perdón a los chilenos en la declaración de anoche en la que anunció una batería de medidas con la que busca salir del mal momento.