Mónica Zalaquett: “Avanzamos, pero aún queda un camino largo por recorrer”

Dice que el Plan de Equidad Laboral que presentó el gobierno la semana pasada identifica obstáculos y propone líneas de trabajo. Le entregará el documento a la futura ministra.

Apenas cinco días restan para el cambio de gobierno, y al interior del Ministerio de la Mujer se trabaja a toda marcha para que, según palabras de la titular de la cartera, Mónica Zalaquett, se concrete un traspaso de administración “totalmente republicano y transparente”.

El ánimo a la hora de los balances es positivo, pero no se desconoce que hay temas que siguen pendientes.

“Hemos avanzado en un 83% de la Agenda Mujer que lanzó en 2018 el Presidente Piñera, y en un 75% en los temas netamente legislativos. Indudablemente me hubiera gustado llegar al 100%, pero también sabemos que la tramitación legislativa no depende solo del Ejecutivo”, reflexiona la ministra.

- ¿Qué temas quedan pendientes?

- En este minuto hay tres leyes que se están tramitando, que lamentablemente por los tiempos del Congreso y por la falta de acuerdo no pudimos lograr que avanzaran: el proyecto de ley de sala cuna, la ley de sociedad conyugal, y la ley de violencia integral.

Esos son tres temas sumamente importantes que no se lograron aprobar. Pero la agenda total no eran solo temas legislativos, sino que también había que eliminar otro tipo de discriminaciones,avanzamos, por ejemplo, en la eliminación de discriminaciones en materia de los planes de salud, entre otras.

Es difícil autoevaluarse, porque al final los otros te tienen que evaluar.Creo que avanzamos, pero queda un camino largo por recorrer. Dimos pasos importantes: sacamos once leyes en cuatro años; fortalecimos el trabajo con el sector privado en materia empleabilidad; avanzamos en un trabajo con el Ministerio Economía para formalizar la empleabilidad de la mujer y también empezar a construir un ecosistema adecuado para el emprendimiento femenino. Me hubiese gustado hacer más, pero el tiempo no me dio.

- Hace unos días lanzaron el Plan de Equidad Laboral ¿en qué consiste esta herramienta?

- Es una hoja de ruta. En ella se identificaron cuáles son y cuáles han sido los mayores obstáculos que han dificultado la inserción laboral de la mujer. Este documento propone cuatro pilares de trabajo: sociedad, empleabilidad, inserción y emprendimiento, y mercado laboral.

La idea es que con esta hoja de ruta, proyectada a 2030, los actores del mercado laboral y la siguiente administración, tomen acciones para seguir incorporando efectivamente a las mujeres. No me cabe duda que la nueva administración va a concordar en el diagnóstico y, seguramente, va a compartir los pilares que se deben abordar.

Nos demoramos más de seis meses en esto, trabajamos de forma coordinada con los ministerios de Trabajo y Economía. Con este documento apuntamos a mostrar que la inserción laboral de la mujer requiere de un trabajo multidimensional. Esto no lo vamos a solucionar solo con leyes o subsidios, porque acá también hay factores socioculturales.

Este nuevo plan no solo busca una reactivación económica, sino que también una sociedad más sustentable.

- Se presenta este plan a días del cambio de gobierno ¿por qué?

- Esto va más allá de un gobierno, es una hoja de ruta que queremos que los actores puedan seguir. Hay cambios que no se logran en uno, dos o tres años, en este tema se debe ser constante. Acá la invitación es a que este Plan de Equidad lo usen todos aquellos actores que tienen algo que aportar.

- Usted hace énfasis en que la efectiva incorporación de la mujer requiere de un trabajo multidimensional. Considerando eso ¿qué se debe hacer para ir erradicando las trabas culturales?

- Hay que trabajar en distintas líneas. Por un lado, hay que recoger data, data cuantificable que le pueda demostrar a aquellas empresas más conservadoras o más reacias al cambio, el valor de conformar equipos diversos. Está comprobado y hay evidencia que fortalecer la diversidad de los equipos impacta en la última línea, impacta en el estado de resultados, porque impulsa la innovación, mejora los ambientes, etc.

También hay que seguir fortaleciendo el trabajo con los distintos gremios. Yo veo, por ejemplo, cómo era la realidad de la minería y la construcción hace tres años y cómo es hoy, y se ha avanzado. Por supuesto que estamos lejos del objetivo final, pero esas mesas que se han conformado están moviendo la aguja, pero esto tiene que ser un trabajo persistente, constante.

- ¿Cómo han sido las conversaciones con la futura ministra? ¿le harán llegar este documento?

- Ya tuvimos una primera reunión con ella. Ya le comenté de este documento la semana pasada y se lo voy a entregar personalmente. Pero también los equipos técnicos se están reuniendo de manera constante y estamos haciendo un traspaso muy republicano.

Respecto a las prioridades, creo que tenemos y compartimos muchos puntos. Por lo que ella me informó, para ellos también va a ser prioritario avanzar en la autonomía económica de la mujer e impulsar su empleabilidad. Este es un tema de derechos humanos, está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y es beneficioso para el crecimiento y la economía del país y para el bienestar de la familia.