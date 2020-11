MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

18:00 - La agencia de calificación de riesgos Mooody's mantiene la perspectiva negativa para el sector de aeropuertos, cuya actividad caerá en 2021 un 55 % respecto a los niveles de 2019, después de que en 2020 vaya a descender el 75 %.

El aumento de las restricciones de viaje a partir de septiembre reducirán el número de viajes en los próximos meses, por lo que la expectativa de recuperación se modera, añade la agencia.

Dado que esperan que la vacuna sólo este disponible de forma global y generalizada a mediados de 2021, calculan que el tráfico de pasajeros se mantendrá el año que viene alrededor de un 55 % por debajo de los niveles de 2019.

Moody's afirma que su perspectiva podría cambiar de negativa a estable si el tráfico aéreo se recuperara para generar suficientes flujos de efectivo y evitar problemas de liquidez.

14:55 Los contagios de coronavirus en todo el mundo habrían superado los 60 millones esta tarde, de acuerdo a un recuento realizado por Reuters. Más temprano, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que en los últimos siete días se reportaron 1,5 millones de casos en América, siendo el auge más rápido el de EEUU.

Sin embargo, las infecciones se están acelerando en todo el continente, y la entidad mostró particular preocupación por Canadá, donde las los aumentos destacan entre ancianos e indígenas.

13:40 Alemania no podrá mantener sus programas de ayuda financiera para las empresas que se vieron obligadas a cerrar por la pandemia de coronavirus a todo el invierno boreal, dijo el miércoles la canciller Angela Merkel a los líderes de los estados federales, según reportó el diario Bild.

El Gobierno espera que el respaldo económico para las empresas totalice entre 10.000 millones y 15.000 millones de euros (de US$ 12.000 millones a US$ 18.000 millones) en noviembre y fuentes estiman que los costos adicionales en diciembre podrían alcanzar entre 15.000 millones y 20.000 millones de euros.

12:30 El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que se está estudiando limitar las celebraciones navideñas a seis personas, en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus.

Los expertos en salud y los científicos consideran que seis es un número suficientemente bajo como para ayudar a detener el avance del virus, dijo Sánchez, añadiendo que los detalles finales de las restricciones se negociarán con los gobiernos autonómicos.

11:16 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.004 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de contagios a nivel nacional ya suma 544.092.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de siete personas en el mismo período de tiempo, con lo que el total de muertes de personas infectadas por el virus se eleva a 15.138 hasta el momento.

09:20 La Casa Blanca está estudiando rescindir las prohibiciones de entrada para la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que estuvieron recientemente en Brasil, Reino Unido, Irlanda y otros 26 países europeos, dijeron a Reuters cinco funcionarios estadounidenses y de aerolíneas.

El gobierno de Donald Trump impuso las prohibiciones en un intento por contener la pandemia del coronavirus. No obstante, los funcionarios dijeron que no se evalúa levantar las prohibiciones de entrada por separado a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que haya estado recientemente en China o Irán.

El plan ha ganado el respaldo de los miembros del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, la salud pública y otras agencias federales, dijeron las personas informadas sobre el asunto, aunque Trump no ha tomado una decisión final y el cronograma sigue siendo incierto.

08:45 Michael Saunders, uno de los responsables de la fijación de las tasas de interés en el Banco de Inglaterra, dijo que los efectos a largo plazo del Brexit podrían tener un impacto mayor sobre las compañías que la pandemia del coronavirus.

"Los negocios se librarán de los efectos del Covid-19, ya que son temporales, pero los efectos a largo plazo del Brexit podrían ser más permanentes", dijo Saunders en una entrevista con el sitio web TheBusinessDesk.com.

El gobernador del BoE, Andrew Bailey, dijo el lunes que un Brexit sin acuerdo provocaría más perjuicios a largo plazo a la economía británica que la pandemia, y que el impacto del cambio podría sentirse durante décadas.

08:03 Después de haber tenido la tasa más alta de Covid-19 en el sudeste asiático, Singapur prácticamente ha erradicado el virus tras 14 días sin ningún caso local nuevo el martes, cuando anunció que había extinguido el último brote de contagios en una residencia de trabajadores.

Los apretados dormitorios de los jóvenes inmigrantes que trabajan por salarios bajos, procedentes principalmente de Bangladés, India y China, fueron el centro de la espiral de casos de la ciudad-estado a principios de este año.

Si bien Singapur no ha comunicado ningún caso local durante dos semanas, se han registrado algunos casos de personas infectadas llegadas del extranjero que han sido aisladas inmediatamente, según las autoridades.

Singapur fue uno de los primeros países en reportar un caso de Covid-19 fuera de China, donde el virus apareció por primera vez, el 23 de enero. Desde entonces ha registrado más de 58.000 casos, pero casi todos se han recuperado y su tasa de mortalidad es la más baja del mundo con sólo 28 muertes.

07:00 La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, anunció que el sistema que se aplicará para vacunar a las personas contra el Covid-19 será similar al de una votación electoral, pero que el suministro de las dosis será antes de las Elecciones Generales, programadas para el 11 abril del 2021.

Ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, Mazzetti indicó que el Minsa coordina con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para implementar 17.000 locales y 80.000 mesas en las que se aplicarán las vacunas.

Detalló que el local de vacunación-votación estará cerca de las casas y solo habrá una mesa por aula, donde se atenderán a 300 personas como máximo. "La segunda aula colindante no se usa, la idea es que la vacunación sea ordenada", remarcó.

06:30 El Gobierno argentino prevé iniciar la vacunación para la prevención del coronavirus "en la primera quincena de enero" próximo, dijo el ministro de Salud, Ginés González García, quien también informó que se firmaron contratos para asegurarla provisión del medicamento. González García hizo los anuncios luego de una reunión de altos funcionarios que integran el Comité de Vacunación que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada.

El ministro indicó en conferencia de prensa que el Gobierno firmó contrato a través del mecanismo internacional Covax por nueve millones de dosis y con Oxford-AstraZeneca por 22 millones, además de los convenios con la rusa Sputnik V y con Pzer, "que son las primeras que estarían" disponibles, a la vez que destacó que "hay vacunas que son una sola dosis y son una ventaja".

Fernández lideró la primera reunión del denominado Comité de Vacunación que trabaja en el diseño de la logística de la distribución y aplicación de las vacunas contra el Covid-19 de las que dispondrá el gobierno argentino próximamente.

González García dijo a los medios que se estima que la vacunación empezará "en la primera quincena de enero" y que "lo primero será eliminar la mortalidad en los grupos de riesgo y luego extender" la inoculación "a la población para que no se mantengan los contagios y se corte la cadena de transmisión".

Señaló que "más de 12 millones de personas son grupos de riesgo y personal estratégico, personas de más de 60 años, docentes, personal de salud, Fuerzas Armadas y de seguridad, que serán vacunados en primera instancia".

Aclaró que quedarán fuera del programa "menores de 18 años" que no tengan comorbilidades "porque no hay recomendación cientíca" de que deban recibir una dosis .

06:00 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este miércoles a los gobiernos europeos de que deben aprender de los "errores" cometidos durante los primeros meses de la pandemia y evitar relajar "demasiado rápido" las medidas de connamiento, como hicieron en verano, porque ello pondría en riesgo que se disparen de nuevo los contagios de coronavirus y se enfrenten a una "tercera ola" tras las Navidades.

"Los hospitales siguen estando bajo presión y en algunas regiones los cuidados intensivos están desbordados, sé que los empresarios, hosteleros y camareros quieren que acaben las restricciones, pero debemos aprender del verano y no repetir los mismos errores", ha lanzado Von der Leyen en un discurso ante el pleno del Parlamento europeo. La política alemana ha insistido en que la situación sigue siendo "grave" porque el coronavirus se ha convertido en la primera causa de mortalidad en la Unión Europea durante la última semana,

con cerca de 3.000 fallecidos diarios.

05:00 En medio de la prórroga de sus restricciones, este miércoles Alemania registró un nuevo máximo de víctimas mortales por o con Covid-19, con 410 fallecimientos en 24 horas. En el caso de Rusia, por primera vez llegaron a los 500 muertos.

04:00 Casos de Coronavirus superan los 59,7 millones en el mundo y las muertes alcanzan las 1.406.759. Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Los principales países por número de casos confirmados son: Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, España, Reino Unido e Italia.

01:00 Colombia tiene aseguradas hasta el momento 20 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 para 10 millones de personas a través de la iniciativa de colaboración mundial COVAX, anunció vía twitter el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

El país sudamericano de 50 millones de habitantes espera tener suministros de vacunas contra el Covid-19 de Pfizer Inc o de otras farmacéuticas en la primera mitad del próximo año y comenzó a preparar unidades de "ultracongelación" en cinco ciudades para almacenar las dosis.

MARTES 24 DE NOVIEMBRE

19:00 El 36% de las empresas españoles no habría podido hacer frente a todos sus pagos y obligaciones al inicio de la pandemia si no hubiera sido por las medidas de apoyo del Gobierno, según se desprende de un análisis realizado por el Banco Central Europeo (BCE) y publicado este martes.

"Las simulaciones de necesidades de liquidez corporativa indican que el potencial de las garantías y las moratorias, pero todavía más importante, de los esquemas de reducción temporal de empleo, para incrementar sustancialmente el horizonte sobre el que las empresas no financieras pueden hacer frente a sus obligaciones", ha indicado el instituto emisor.

El informe presentado por el BCE refleja que el impacto de las medidas gubernamentales fue más notable en Italia, donde hasta un 40% de las empresas podría haber caído en impago, y España que en Francia y Alemania.

15:40 Estados Unidos planea liberar 6,4 millones de dosis de la vacuna para el COVID-19 en todo el país en su primera distribución después de que los reguladores autoricen la inoculación para uso de emergencia, dijeron a periodistas el martes funcionarios de la operación Warp Speed.

Los funcionarios le dieron el viernes a los estados y otras jurisdicciones sus estimaciones de cuántas vacunas inicialmente deberían esperar para que puedan comenzar a planificar la mejor manera de distribuirlas a las personas de alto riesgo.

14:45 China registró 22 nuevas infecciones por Covid-19 el 23 de noviembre, frente a las 11 del día anterior, informó la autoridad de salud del país, mientras que un funcionario de la ciudad de Tianjín indicó que dos casos confirmados este mes se contagiaron del virus de cabezas de cerdo de América del Norte.

La Comisión Nacional de Salud dijo el martes que 20 de los nuevos casos eran infecciones importadas. Se informó de una transmisión local en Shanghái y otra en Tianjín. El caso de Shanghái, junto con un segundo reportado anteriormente en la ciudad, se trazó hasta un contenedor procedente desde América del Norte, que los dos hombres limpiaron cuando llegó a un aeropuerto, reportó el Shanghai Daily.

13:50 La agencia de calificación Fitch mejoró el martes el panorama de crédito de las empresas de América Latina fuera del sector financiero en 2021, aunque para este año espera pérdidas de ingresos por más de US$ 204.000 millones en la región por el freno a proyectos de inversión derivado de la pandemia.

Fitch estimó que los ingresos agregados de las empresas latinoamericanas con acceso al mercado internacional de capitales aumentarán en 10,4% el próximo año respecto a los niveles del 2020. En 2021, dijo que espera una recuperación de ingresos del orden de US$ 80.000 millones.

"Las empresas de Latinoamérica han visto un cambio de paradigma en su distribución de calificación de crédito, ya que hubo rebajas de notas récord relacionadas con los perfiles deteriorados durante la pandemia de coronavirus", sostuvo Jay Djemal, director senior de Fitch, en un comunicado.

"Con miras al 2021, el potencial de más 'ángeles caídos' en la región permanece alto, y 15 empresas con acceso al mercado internacional de financiamiento tienen calificación 'BBB-', con advertencia de más rebajas o panorama negativo".

12:55 México espera poder comenzar en diciembre la vacunación contra el Covid-19 si se cumplen los plazos, requisitos y autorizaciones dentro y fuera del país de los proyectos de las farmacéuticas con las que tiene acuerdos, como Pfizer y AstraZeneca, dijo el martes el canciller, Marcelo Ebrard.

El Gobierno pretende vacunar a casi toda la población nacional, de unos 130 millones habitantes, mediante convenios firmados con la estadounidense Pfizer y la británica AstraZeneca, y se ha adherido con el mismo fin a COVAX, una alianza multilateral impulsada por la Organización Mundial de la Salud.

Ebrard dijo en rueda de prensa que las autoridades mexicanas están pendientes del trámite iniciado ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) por parte de Pfizer para que autorice la vacuna, que podría estar listo "el 10 de diciembre".

"Estimamos en cinco días hábiles (después de ese visto bueno) el que pueda llegar esta vacuna a México" desde una planta en Estados Unidos o Europa, de donde es el socio de Pfizer en la iniciativa, la farmacéutica alemana BioNTec , agregó el funcionario.

12:00 El impacto de la pandemia del Covid-19 en el balance del presupuesto primario del gobierno brasileño ascenderá a 615.100 millones de reales (US$ 114.000 millones) este año, dijo el martes Waldery Rodrigues, secretario especial del Ministerio de Economía.

En declaraciones realizadas en una audiencia virtual del Congreso, Rodrigues afirmó que de esta cifra, 587.600 millones de reales corresponderán a un gasto de emergencia, mientras que 27.500 millones serán de ingresos perdidos. Asimismo, reiteró que el gobierno defenderá con fuerza su regla fiscal del límite de gasto "en su totalidad".

11:09 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus a nivel nacional, el Ministerio de Salud reportó 1.005 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total nacional se eleva a 543.087 hasta el momento.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 25 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que las muertes de personas infectadas por el brote suman 15.131 desde la llegada del virus.

10:27 Italia recibirá 16 millones de dosis de la posible vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca en los primeros meses de 2021, en el marco de un acuerdo de suministro acordado a nivel de la Unión Europea, dijo una fuente del gobierno el martes.

Este suministro inicial inmunizará a 8 millones de personas, ya que la vacuna AstraZeneca requiere una inyección inicial seguida de otra de refuerzo, indicó la fuente.

Italia, el primer país occidental afectado por la pandemia, se convirtió el lunes en el sexto del mundo en superar las 50.000 muertes relacionadas con el coronavirus y el segundo en Europa después de Reino Unido.

Las dosis se suman a las 3,4 millones iniciales que Roma recibirá de Pfizer y su socio BioNTech, que se esperan para enero.

10:00 El Gobierno de España propondrá a las autoridades regionales un límite de seis personas para las fiestas de Nochebuena y Nochevieja siempre que en ese número haya invitados no pertenecientes a un mismo hogar, reportó el martes el periódico El Mundo, citando un borrador del Ministerio de Sanidad.

Además, las cenas de trabajo y celebraciones similares en el período previo a la temporada de vacaciones se limitarán a seis personas y preferiblemente se realizarán en las terrazas de los restaurantes, en exteriores o en un lugar "con máximo dos paredes", informó el periódico.

El documento recomienda planificar unas celebraciones navideñas "diferentes" sin quitarles "el alma y el espíritu" a las fiestas más populares del país. El Ministerio de Sanidad discutirá el documento con los responsables sanitarios de las comunidades autónomas, quienes podrían introducir cambios.

09:14 La Unión Europea alcanzó un acuerdo con la firma biotecnológica estadounidense Moderna para el suministro de su candidato a vacuna contra el Covid-19, dijo un funcionario del bloque a Reuters el martes. La semana pasada, Moderna dijo que su vacuna experimental tenía una efectividad del 94,5% en la prevención del coronavirus, según datos interinos de la última etapa de un ensayo clínico.

En agosto, la Comisión Europea -brazo ejecutivo de la UE-, que colidera las negociaciones con los fabricantes de vacunas en nombre de los estados miembro, dijo que las conversaciones preliminares con Moderna concluyeron con el ánimo de firmar un contrato para el suministro de 80 millones de dosis de su vacuna, con la opción de comprar otros 80 millones. Se espera que el acuerdo se selle formalmente en los próximos días.

09:07 Noruega extenderá la duración de las garantías de préstamo relacionadas con la pandemia ofrecidas a las aerolíneas, dijo el martes el Gobierno, que no obstante no anunció fondos adicionales para ayudar a Norwegian Air a solventar su crítica situación.

El plan revisado dará a las aerolíneas hasta tres años para devolver los préstamos avalados por el Estado, lo cual supone un aumento de dos años, dijeron el ministerio de Industria y el ministerio de Transporte en una declaración conjunta.

"La crisis entre las aerolíneas es más duradera y grave de lo esperado y es necesario dar más ayudas a la industria", señalaron los ministerios.

08:55 El presidente de China, Xi Jinping, dijo a la canciller alemana, Angela Merkel, que su país está dispuesto a aumentar la cooperación y la comunicación con la nación europea sobre una vacuna contra el coronavirus, de acuerdo a un reporte de la televisión estatal CCTV el martes.

Xi hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con Merkel, indicó la información.

08:31 El Banco Central Europeo advirtió el martes de dolorosos "efectos de acantilado" para hogares y empresas si gobiernos y reguladores eliminan gradualmente el apoyo económico que han brindado para amortiguar el impacto de la pandemia de coronavirus.

El BCE estima que las cinco economías más grandes de la zona euro perderán entre el 2% y el 4% de su Producto Interno Bruto si se deja que estas medidas -que van desde garantías de préstamos y moratorias hasta esquemas de trabajo de corta duración- expiren.

"La terminación simultánea de las medidas de política podría desencadenar un cambio prolongado a la baja en el camino de la recuperación", dijo el BCE. "Estos efectos extremos se concentrarían en la primera mitad de 2021".

08:00 Regulador de medicamentos de la UE podría tomaría decisión sobre uso de vacunas contra Covid-19 antes de final de año

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) podría emitir, antes de finales de años, una decisión científica sobre la aprobación de una regulación en torno al uso de las vacunas contra el Covid-19, según dijo el martes el CEO del organismo, Emer Cooke. "Asumiendo que todo sea positivo, podríamos tener, en el mejor de los casos, una decisión científica a finales de año", dijo Cooke en declaraciones al periódico Irish Independent.

"Las candidatas se han desarrollado muy rápidamente, lo que es muy prometedor desde una perspectiva científica, pero tenemos que estar seguros de que las evaluamos de la manera más eficiente posible, sin comprometer nuestros estándares científicos habituales".

07:00 Vacuna rusa Sputnik V tiene eficacia de más del 95 %, según su segundo análisis

La vacuna rusa Sputnik V mostró que 42 días después de la primera dosis, tiene una eficacia de más del 95 %, según informaron hoy en un comunicado el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).

Según los datos preliminares del segundo análisis, la eficacia de la vacuna rusa después de 28 días es del 91,4 %.

07:00 Las pernoctaciones hoteleras en España se desplomaron un 83% en octubre en comparación con el mismo mes de hace un año, ya que las restricciones de movimiento entre ciudades causaron profundos estragos en el vital sector turístico del país, según mostraron el martes los datos del Instituto Nacional de Estadística.

En octubre se cubrieron el 20,9% de las plazas ofertadas, lo que supone un descenso anual del 64,2%.

La pandemia de COVID-19 ha asestado un duro mazazo al sector turístico español, que supone más del 10% del PIB del país.

Durante el mes de octubre estuvieron abiertos en España 10.597 establecimientos hoteleros, un 31,4% menos que en el mismo mes de 2019, lo que representa un 58,1% del total del directorio de establecimientos en este mes, según los datos del INE.

06:00 El producto interior bruto de Alemania creció un 8,5% récord en el tercer trimestre, mientras la mayor economía de Europa se recuperaba parcialmente de una caída sin precedentes causada por la primera ola de la pandemia COVID-19 en primavera, según informó el martes la oficina de estadísticas.

La cifra supuso una revisión al alza de una estimación inicial de crecimiento trimestral del 8,2% en el período julio-septiembre y se produjo tras una caída del 9,8% en el segundo trimestre.

05:30 Más de 59,09 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.397.239 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

19:30 El Rey Felipe VI ha tenido conocimiento de que una persona con la que ayer tuvo contacto próximo ha dado este lunes positivo por Covid-19, de manera que guardará el preceptivo periodo de cuarentena de diez días y suspende todas sus actividades oficiales, ha informado el Palacio de la Zarzuela.

La Casa del Rey ha aclarado que la Reina y sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, podrán continuar con sus actividades con normalidad.

19:00 El estado de Florida sumó este lunes 6.331 nuevos casos de coronavirus, una cifra que lleva el total acumulado desde marzo a 944.745 positivos y a 18.310 muertes tras registrarse 96 nuevos decesos, informó el Departamento de Salud estatal.

De acuerdo a la agencia estatal, en las últimas 24 horas 94 residentes de este sureño estado han muerto por causas vinculadas a la Covid-19, además de 2 no residentes, que ya suman 225.

17:20 El Ministerio de Sanidad francés ha informado este lunes de 501 muertes y 4.452 contagios confirmados en las últimas 24 horas, unos datos que llaman la atención por lo elevado de la cifra de decesos a pesar de la caída en los contagios diarios.

En total, Francia acumula 2.144.660 casos tras sumar 3.600 casos confirmados por PCR y 852 por test de antígenos y 49.232 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. A pesar del 13,3 de positivos en las pruebas realizadas, la curva epidemiológica marca una tendencia claramente a la baja en contagios tras superar el peak de la segunda ola del coronavirus.

16:00 Las autoridades de Hong Kong han alertado este lunes del "rápido empeoramiento" de la situación epidémica en la región administrativa especial china a medida que la cifra diaria de casos se aproxima al centenar.

Las autoridades sanitarias, que han alertado de que se ha producido un aumento de los casos asintomáticos, han advertido de un aumento de las "cadenas de transmisión silenciosas". Desde el domingo se han sumado 73 casos, la cifra más alta en los últimos tres meses.

Hong Kong ha logrado evitar por el momento y en gran medida la amenaza del coronavirus, según informaciones del diario 'South China Morning Post'.

15:00 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido tanto a los gobiernos como a los ciudadanos ser responsables a la hora de permitir o asistir a reuniones familiares de cara a las próximas vacaciones de Navidad.

En rueda de prensa, los dirigentes de la OMS han recordado que la ciencia señala que cuando hay transmisión comunitaria las reuniones sociales favorecen el contagio del coronavirus, por lo que han destacado la importancia de que, en el caso de las autoridades sanitarias, tengan en cuenta la situación del país a la hora de tomar decisiones.

14:00 Italia ha vuelto a registrar este lunes un marcado descenso en el número de contagios diarios por coronavirus, con otros 22.000 más, si bien en las últimas 24 horas se han efectuado menos pruebas diagnósticas que la víspera, mientras que el total de víctimas mortales supera ya las 50.000, de acuerdo con los datos del Ministerio de Salud.

Así, se han detectado, 22.938 positivos entre los 148.945 test efectuados, frente a los 28.337 casos y 188.747 pruebas del domingo. Además, en el último día se han producido otros 630 decesos. Con ello, la pandemia deja ya en Italia 1.431.795 casos confirmados y 50.453 víctimas mortales.

13:00 La Unión Europea ha anunciado que aportará 183 millones de euros a la iniciativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar la deuda de países de rentas bajas para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

Por el momento la UE se convierte en el mayor donante de esta iniciativa, que cuenta actualmente con 426 millones de euros. Este fondo permitirá a estos países aumentar su gasto social, sanitario y económico en responder a la emergencia generada por el coronavirus.

12:00 Los pobres y los vulnerables podrían ser pisoteados en la estampida para conseguir vacunas contra el COVID-19, dijo el lunes el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que agregó que se necesitan US$ 4.300 millones para un plan mundial de acceso a las vacunas.

Decenas de países se han adherido al plan mundial de vacunas conocido como COVAX, que fue por la OMS y el grupo de vacunas GAVI para proporcionar dosis a países que de otro modo no podrían pagarlas.

Hasta ahora han recaudado US$ 5.000 millones.

11:30 El Ministerio de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.440 nuevos casos de coronavirus en el país, de los cuales 903 presentaron síntomas. Con esto, en el país se llega a la cifra de 542.080 contarios, de los cuales 9.144 están activos.

Además, la autoridad dio cuenta de 37 nuevos fallecidos, elevando la cifra total a 15.106.

09:15 Europa está tratando de evitar que el coronavirus arruine las vacaciones de Navidad. Desde permitir las ventas de carpa tradicional en República Checa hasta las perspectivas de reapertura de pubs irlandeses, el continente está explorando formas de permitir que la gente celebre sin reavivar la pandemia. Los líderes presentarán planes para la temporada navideña en los próximos días.

Después de semanas de estrictas restricciones al contacto, Europa ha desacelerado la rápida propagación de la enfermedad, pero los hospitales permanecen sobrecargados y las autoridades desconfían de repetir los errores que llevaron a un resurgimiento de infecciones en el otoño. Eso significa que los pasos para aliviar los bordillos serán controlados e incrementales.

"Haremos una propuesta para un enfoque gradual y coordinado para levantar las medidas de contención", dijo la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Esto será muy importante para evitar el riesgo de otra ola". Con los largos meses de invierno por venir, los líderes estarán bajo presión para hacer la combinación correcta.

08:38 El regulador de medicamentos de Reino Unido dijo el lunes que su objetivo será tomar una decisión sobre la vacuna de Covid-19 de Pfizer y BioNTech "en el menor tiempo posible" una vez haya recibido datos adicionales sobre la misma.

"Ahora nuestro trabajo es evaluar rigurosamente estos datos y las pruebas presentadas sobre la seguridad, calidad y eficacia de la vacuna", dijo June Raine, directora ejecutiva de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios de Reino Unido.

"Como hemos recibido estos datos a través de un examen continuo, ya hemos comenzado nuestro análisis y trataremos de tomar una decisión lo antes posible, sin comprometer la minuciosidad de nuestra revisión".

08:00 AstraZeneca dijo este lunes que su vacuna contra el Covid-19 podría ser eficaz en alrededor de un 90% y sin ningún efecto secundario serio, uniéndose al grupo de farmacéuticas que ya han anunciado datos provisionales positivos en la carrera científica para frenar la pandemia.

La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford fue efectiva en un 90% cuando se administró como media dosis seguida de una dosis completa con al menos un mes de diferencia, según los datos del ensayo de fase avanzada realizado en Reino Unido y Brasil.

Cuando se administró en dos dosis completas con un mes de diferencia los datos arrojaron una eficacia del 62%. El análisis combinado de ambos regímenes de dosificación dio como resultado una eficacia media del 70%. Todos los resultados fueron estadísticamente significativos.

No se han confirmado efectos secundarios serios relacionados con la vacuna, que fue bien tolerada en ambos regímenes de dosificación, dijo la empresa.

07:30 El Gobierno británico quiere reducir el tiempo que las personas tienen que autoaislarse si entran en contacto con alguien con Covid-19, actualmente de 14 días, mediante el uso de un nuevo régimen de pruebas de coronavirus, dijo el lunes el secretario de Salud, Matt Hancock.

"Estamos probando un proceso, usando estas nuevas pruebas que tenemos, para permitir que la gente se haga una prueba cada día en lugar de tener que aislarse durante ese período para detectar que uno es positivo incluso antes de tener síntomas", dijo a Sky News.

Hancock añadió que el programa se estaba probando esta semana y que si tiene éxito se desplegará entre el personal de salud y de asistencia social y posteriormente, de forma más amplia, el próximo año.

07:00 La actividad de los negocios de la zona euro se ha contraído con fuerza este mes porque las renovadas restricciones para tratar de frenar la propagación del coronavirus obligaron a muchas empresas del sector servicios dominante en el bloque a cerrar temporalmente, según mostró una encuesta el lunes.

La economía del bloque está en camino de su primera recesión con recaída en casi una década, según una encuesta de Reuters de la semana pasada, y el Índice de Gerentes de Compras (PMI) del lunes respalda ese hallazgo.

El PMI compuesto provisional de IHS Markit, considerado como un buen barómetro para la salud económica, cayó a 45,1 en noviembre desde 50,0 de octubre - el nivel exacto que separa el crecimiento de la contracción. Un sondeo de Reuters había anticipado una caída menos profunda a 46,1.

04:30 Las empresas de la zona euro son cada vez más vulnerables por causa de la recesión provocada por la pandemia, pero las ayudas públicas, incluido el dinero barato inyectado por el Banco Central Europeo, han limitado hasta ahora los daños, según mostró el lunes un nuevo informe del organismo presidido por Christine Lagarde.

"La vulnerabilidad de las empresas ha aumentado hasta niveles observados por última vez en el peak de la crisis de la deuda soberana de la zona euro, pero sigue siendo inferior a los niveles alcanzados tras la crisis financiera mundial", dijo el BCE en un artículo de su informe de estabilidad.

Después de haberse hecho con más de 20.000 millones de euros de deuda corporativa este año en un plan de compra de bonos de emergencia, el BCE ha sido una piedra angular en la provisión de financiación a las empresas.

Pero el nuevo declive podría acarrear rebajas en la calificación de crédito, lo que podría complicar la contribución del BCE, que sólo puede comprar deuda corporativa con grado de inversión.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

Vacuna de Pfizer podría obtener aprobación en Reino Unido a fines de la semana

La vacuna de Pfizer contra el COVID-19 podría obtener la autorización en Reino Unido hacia el fin de semana, incluso antes de que la fórmula reciba la aprobación de reguladores en Estados Unidos, según el diario The Telegraph.

Tras citar fuentes del Gobierno, el diario señaló que los reguladores británicos están por empezar su evaluación de la vacuna, desarrollada por Pfizer Inc y su socia alemana BioNTech SE, y que el Servicio Nacional de Salud recibió la orden de empezar a administrar dosis de la fórmula desde el 1 de diciembre.

La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) dijo el viernes que su equipo evaluador se reunirá el 10 de diciembre para discutir la autorización de la vacuna de Pfizer.

Este domingo el balance del Minsal da cuenta de 1.497 casos nuevos de Covid-19 en el país, con lo que la cifra total asciende a 540.640, que se desglosa en 9.145 casos activos y 516.121 recuperados.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de

Estadística e Información de Salud (DEIS), se registraron 39 fallecidos por causas asociadas

al COVID-19, con lo que el número total de muertes en el país asciende a 15.030.

"Hemos realizado un esfuerzo enorme, en conjunto con los municipios, para salir a buscar los casos a través de operativos que se realizan en lugares estratégicos de determinadas comunas. Esto nos ha permitido que el 30% de los casos nuevos se detecten gracias a estas búsquedas, lo que además, nos lleva a identificar a las personas que son asintomáticas, las que constituyen un 35% de los casos notificados a nivel país", dijo el ministro Enrique Paris.







VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

20:40 El hijo mayor de Donald Trump, Donald Trump Junior, ha dado positivo en una prueba de detección de coronavirus y se encuentra actualmente en aislamiento, un caso que se une a otros que han surgido en el entorno de la Casa Blanca en las últimas horas.

El hijo del presidente no presenta síntomas de la enfermedad, según ha informado una fuente de su entorno a la agencia estadounidense Bloomberg.

Este diagnóstico se produce en un momento en que Estados Unidos atraviesa su peor momento en lo que va de pandemia, ya que ha batido con asiduidad su récord de contagios diarios en las últimas semanas, la última vez, este jueves con 187.000 nuevos contagios.

El entorno del presidente no es una excepción a la situación del país y, recientemente, se han registrado varios casos relacionados con la Casa Blanca. El último, aparte de Donald Trump Jr., fue el hijo del exalcalde de Nueva York y principal asesor legal para los recursos que buscan probar presuntos fraudes en el recuento de votos, Rudy Giuliani.

Andrew Giuliani, que además es asesor de la Casa Blanca, notificó su positivo hace unas horas en Twitter, lo que provocó que su padre y otros asesores legales de la campaña de Trump no pudieran asistir a reuniones durante este viernes.

Otro republicano que ha sido diagnosticado como positivo durante las últimas 24 horas, es el senador por Florida, Rick Scott. Tanto él como Andrew Giuliani han experimentado síntomas leves.

19:00 Brasil superó los 6 millones de casos confirmados de coronavirus, informó el viernes el Ministerio de Salud, en medio del aumento del brote en el tercer país más afectado por la enfermedad en el mundo que hace temer que se esté produciendo una segunda ola.

El gigante sudamericano se unió a Estados Unidos e India como las naciones que han pasado el umbral de 6 millones de contagios.

Brasil registró 38.397 nuevos casos de la enfermedad respiratoria en las últimas 24 horas y 552 muertes, dijo el Ministerio de Salud.

Con 168.613 muertes confirmadas, Brasil tiene la segunda mayor cantidad de decesos en el mundo, únicamente por detrás de Estados Unidos.

18:00 Las autoridades de Francia han informado este viernes de que el país ha superado el "peak epidémico" de la segunda ola de contagios de coronavirus, si bien ha sumado otros 22.888 casos nuevos y 386 muertos.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad galo ha indicado que las cifras revelan, no obstante, una clara disminución de la circulación del virus en todo el territorio nacional.

Desde que estalló la crisis sanitaria se han constatado 2.109.170 casos de COVID-19. Además, la cifra de decesos ha ascendido a 48.265. Además, en la última semana han sido hospitalizadas 14.939 personas, e las cuales 2.275 han ingresado en las unidades de cuidados intensivos.

17:40 Las autoridades de Reino Unido han registrado este viernes otros 20.252 casos de coronavirus y 511 muertos en el último día, lo que sitúa en 1,4 millones los contagios registrados en el país desde que comenzó la pandemia de coronavirus.

En total, la cifra de decesos ha ascendido ahora a 54.286, aunque se estima que podría ser mucho mayor. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, otras 1.737 personas han sido ingresadas desde el jueves.

Actualmente hay 16.444 personas hospitalizadas en todo el territorio británico, de las cuales 1.426 necesitan ventilación mecánica. Desde que estalló la crisis sanitaria se han registrado 201.674 hospitalizados.

15:45 Italia ha sumado este viernes otros 37.000 contagios más y casi 700 fallecidos si bien las autoridades aseguran que la curva de la epidemia parece estar comenzando a aplanarse en los últimos días, después de que el Gobierno adoptara nuevas medidas restrictivas en todo el país para frenar la propagación del coronavirus.

Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han detectado 37.242 casos de entre los más de 288.000 test efectuados, mientras que también ha habido 699 decesos. Con ello, el total se eleva ya a 1.345.767 contagios y 48.569 víctimas mortales.

13:00 La Asamblea de la República de Portugal ha aprobado este viernes la prórroga hasta el 8 de diciembre del estado de emergencia decretado para contener la pandemia de COVID-19, en previsión de lo que el ministro del Interior, Eduardo Cabrita, ha reconocido como un "larga batalla" contra el coronavirus.

La prórroga, respaldada por el gobernante Partido Socialista (PS) y también por la principal formación de la oposición, el Partido Social Demócrata (PSD), permitirá al Gobierno seguir aplicando medidas a partir del 24 de noviembre, fecha en la que vencía el actual estado de emergencia.

El Ejecutivo entiende que ampliar la medida es "indispensable", no tanto por que tenga previsto tomar nuevas medidas, sino para garantizar la seguridad jurídica de cualquier futura restricción. Entre las opciones que permanecen abiertas está el confinamiento domiciliario.

11:37 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud dio a conocer que en las últimas 24 horas se reportaron 48 nuevos fallecidos, con lo que el país supera el umbral de los 15 mil decesos por tres personas.

En cuanto a los contagios, la autoridad sanitaria informó de 1.573 nuevos casos del virus en el mismo período de tiempo, con lo que los infectados desde marzo ascienden a 537.585.

09:45 Alemania registró el viernes un récord de nuevos casos de coronavirus, lo que aumentó la presión sobre los líderes de los 16 estados federales del país para que procedan con el endurecimiento de las restricciones por el que aboga la canciller Angela Merkel para contener la segunda ola de la pandemia antes de Navidad.

El Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas registró 23.648 nuevos casos confirmados y 260 nuevas muertes, que ahora ascienden en total a 13.630, lo cual representa un aumento de más de un tercio en cuatro semanas.

Bajo la presión de los líderes estatales, que temen el coste económico de más restricciones, el Gobierno de Merkel abandonó a principios de esta semana sus planes para hacer obligatorio el uso de mascarillas en las escuelas, reducir el número de alumnos en las aulas y limitar los contactos sociales a un hogar o amigo.

Tres semanas después de la instauración de un "confinamiento leve" que cerró restaurantes, gimnasios y teatros pero que no está logrando reducir las infecciones, se espera que los líderes estatales presenten el lunes propuestas de nuevas restricciones. La decisión sobre las nuevas medidas, que podría incluir la ampliación del confinamiento, se tomará el miércoles durante las conversaciones con Merkel.

09:10 Pfizer Inc dijo el viernes que presentó una solicitud a los reguladores de salud de Estados Unidos para que le autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el Covid-19, un paso crucial para ofrecer una inmunización extendida que ayude a detener la pandemia.

El procedimiento ante la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se produce apenas días después de que Pfizer y su socio alemán BioNTech SE reportaron que los resultados finales de su ensayo arrojaron una efectividad del 95% en la prevención de contagios de COVID-19, sin mayores preocupaciones de seguridad.

Las acciones de Pfizer subían un 2% y las de BioNTech un 5% por las noticias de que la vacuna podría estar disponible pronto, elevando la esperanza del fin de una pandemia que se ha cobrado más de un cuarto de millón de vidas en Estados Unidos y más de 1,3 millones a nivel mundial.

La firma espera que la FDA apruebe la autorización de uso de emergencia para mediados de diciembre, tras lo cual podría empezar a enviar dosis de forma casi inmediata. Pfizer indicó que espera tener 50 millones de dosis de vacunas lista este año, suficientes para proteger a 25 millones de personas.

08:36 Un estudio británico de la Universidad de Oxford y trabajadores de la salud en la primera línea contra la pandemia, arrojó que es poco probable que las personas que han tenido coronavirus lo contraigan de nuevo durante al menos seis meses después de su primera infección.

Investigadores de la Universidad de Oxford afirmaron que los hallazgos deberían ofrecer algo de tranquilidad a los más de 51 millones de personas en todo el mundo que se han contagiado con la enfermedad.

"Son realmente buenas noticias, porque podemos estar seguros de que, al menos en el corto plazo, la mayoría de las personas que contraen Covid-19 no lo volverán a tener", afirmó David Eyre, profesor del Departamento de Salud de la Población de Nuffield en Oxford, quien codirigió el estudio.

08:06 Una parte "muy sustancial" de la población española será vacunada contra el coronavirus en la primera mitad de 2021, dijo esta mañana en una conferencia de prensa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El mandatario señaló que el Gobierno revelará su plan de vacunación contra el coronavirus el próximo martes tras el consejo de ministros, sin añadir más detalles.

España ha creado una comisión especial para determinar qué grupos de población recibirán primero la vacuna, una vez que haya una disponible.

08:02 La Organización Mundial del Comercio (OMC) comunicó esta mañana que en el tercer trimestre del año el comercio mundial de bienes se recuperó de las medidas de confinamiento y de los cierres impuestos para frenar el avance del Covid-19, aunque pronosticó una desaceleración a finales de 2020.

Su barómetro de comercio de bienes subió a 100,7 puntos desde el mínimo histórico de 84,5 puntos que marcó en agosto, impulsado por un avance en los pedidos de exportación. Una lectura superior a 100 indica un crecimiento por encima de la tendencia.

"La última lectura indica un fuerte repunte en el comercio en el tercer trimestre en la medida que se suavizaron los bloqueos, pero es probable que el crecimiento se desacelere en el cuarto trimestre cuando se agote la demanda acumulada y se complete la reposición de existencias", indicó el organismo.

La OMC dijo que las perspectivas para el comercio son inciertas en medio de una segunda ola de infecciones por Covid-19 que llevó a implantar nuevas medidas para frenar la propagación de la enfermedad en Europa y América del Norte, y que podrían desencadenar otra ronda de cierres de negocios.

08:01 Weining Meng, director senior del fabricante chino de vacunas, Sinovac Biotech, señaló que podrían tener los resultados de ensayos clínicos en etapa avanzada de su vacuna experimental contra el Covid-19 en diciembre.

CoronaVac está en pruebas de última etapa en Brasil, Indonesia y Turquía. Los resultados preliminares de ensayos de etapa temprana a media mostraron esta semana que desencadenó una respuesta inmune rápida pero niveles más bajos de anticuerpos que los vistos en personas que se han recuperado de coronavirus.

"La Fase III ahora está funcionando bastante bien", afirmó Meng en una conferencia celebrada en línea. "Supongo que tal vez el próximo mes tendremos datos disponibles".

Los resultados siguen a las noticias de este mes de Pfizer Inc-BioNTech, Moderna y Rusia sobre vacunas experimentales que han demostrado una eficacia superior al 90%, según datos provisionales de ensayos de gran escala en etapas avanzadas.

07:36 Un panel de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo esta mañana que el remdesivir de Gilead no se recomienda para pacientes hospitalizados por Covid-19, sin importar lo enfermos que estén, ya que no hay evidencia de que mejore la supervivencia o reduzca la necesidad de ventilación.

El antiviral es uno de los dos medicamentos autorizados para tratar a pacientes con coronavirus en todo el mundo. Pero un ensayo dirigido por la OMS el mes pasado mostró que tenía poco o ningún efecto sobre la mortalidad de 28 días o la duración de la enfermedad en estancias hospitalarias para pacientes con Covid-19.

Este es otro revés para el medicamento, que en el verano boreal captó la atención mundial como tratamiento potencialmente efectivo contra el coronavirus tras prometedores primeros ensayos.

A finales de octubre, Gilead recortó su pronóstico de ingresos para 2020, citando una demanda menor a lo esperada y dificultad para predecir las ventas de remdesivir, que también se conoce como Veklury.

06:41 Reino Unido podría relajar las medidas de confinamiento que mantiene actualmente para permitir que las familias se reúnan en Navidad, ante las señales de que los nuevos casos de coronavirus están empezando a aplanarse como resultado de los cierres, dijo esta mañana el secretario de Salud, Matt Hancock.

Inglaterra tiene la peor cifra oficial de muertes por Covid-19 en Europa, y el primer ministro, Boris Johnson, ha impuesto algunas de las restricciones más severas de su historia en tiempos de paz, en un intento por frenar la propagación del virus.

Hancock dijo estar trabajando con las administraciones delegadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para tener un enfoque conjunto de cara a la Navidad.

Inglaterra lleva confinada dos semanas, y "hay señales alentadoras de que el número de casos está empezando a disminuir, y que el cierre que introdujimos, a principios de este mes, está funcionando", dijo Hancock a Sky News.

04:55 Bruselas podría pagar más de US$ 10 mil millones para asegurarse cientos de millones de dosis de las vacunas candidatas que están siendo desarrolladas por Pfizer-BioNTech y CureVac.

Según comentó un representante de la UE que participa en las conversaciones, el bloque ha acordado pagar US$ 18,34 por cada dosis de la vacuna candidata desarrollada por Pfizer y BioNTech.

Eso significaría un precio total de hasta US$ 3.700 millones por 200 millones de dosis, que se elevaría a US$ 5.500 millones si se compran otros 100 millones de dosis opcionales en el marco del acuerdo.

De acuerdo con la fuente, que habló bajo condición de anonimato, el acuerdo incluye un seguro para que los países de la UE obtengan una compensación si las empresas desvían las dosis a Estados Unidos.

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

19:30 Brasil reportó el jueves 35.918 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, con lo que el total de infecciones confirmadas se acercó a los seis millones, informó el Ministerio de Salud.

Se informaron 606 nuevas muertes, lo que eleva el total de decesos por la enfermedad en el país a 168.061 sobre un total de 5.981.767 casos, informó el Ministerio de Salud.

El gobierno ha normalizado la publicación de los datos después de sufrir más de una semana de problemas técnicos, pero todavía mantiene un mensaje en el sitio web en el que advierte que "tenemos algunos problemas en los sistemas que pueden provocar algún retraso en la actualización de los datos".

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por coronavirus, sólo por detrás de Estados Unidos, y el tercero en número de casos.

18:10 Las autoridades sanitarias de Francia han informado este jueves de que el país ha sumado 21.150 casos de coronavirus y 436 muertos en las últimas 24 horas, lo que sitúa la cifra total de contagios en más 2,08 millones y los decesos en 47.127 desde el pasado mes de marzo.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, ha alertado durante una rueda de prensa de que el número de ingresos hospitalarios sigue aumentando. Así, ha aseverado que cada cuatro minutos se produce una nueva admisión en las unidades de cuidados intensivos del país.

17:30 El Ministerio de Salud de Reino Unido ha informado este jueves de un ligero repunte de sus nuevos casos de coronavirus y ha constatado casi 23.000, frente a los más de 19.000 confirmados durante la jornada anterior.

En concreto, las autoridades sanitarias británicas han informado de 22.915 contagios adicionales, que han elevado el balance de Reino Unido hasta los 1.453.256 positivos.

En cuanto a los fallecimientos, el país mantiene el ritmo de los últimos días y ha registrado 501, mientras que el miércoles esta cifra fue de 529. Las víctimas mortales a causa de la COVID-19 en suelo británico son ya 53.775.

15:33 La ciudad de Nueva York probablemente detendrá las cenas en interiores en restaurantes y bares y cerrará los gimnasios dentro de "una semana o dos" a medida que los contagios de coronavirus en la región se acercan a los umbrales estatales que desencadenarían más restricciones sobre la actividad económica.

La advertencia del alcalde Bill de Blasio, durante una conferencia de prensa el jueves por la mañana, se produjo menos de un día después de que ordenó que las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York cerraran a partir de hoy y cambiaran al aprendizaje en línea después del promedio de siete días de positividad de la prueba de coronavirus de la ciudad. alcanzó una tasa límite del 3%.

De Blasio dijo que la ciudad probablemente pronto se clasifique como una "zona naranja" según el sistema de clasificación codificado por colores del estado, presentado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en octubre para tratar varios "micro grupos" de infecciones por coronavirus que se habían desarrollado. desde principios de otoño.

En esta zona, los negocios que incluyen gimnasios, barberías, peluquerías, salones de uñas y salones de tatuajes deben cerrar, y los restaurantes, bares y cafés solo pueden ofrecer comidas al aire libre, servicios de comida para llevar y entrega a domicilio.

14:30 Las autoridades sanitarias de Portugal han confirmado este jueves un nuevo récord diario de casos de COVID-19, con casi 7.000 positivos en 24 horas, la víspera de que la Asamblea de la República apruebe la prórroga de un estado de emergencia que el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vuelto a calificar de necesario.

La Dirección General de Salud ha informado de 6.994 casos más, hasta un total de 243.009 desde el inicio de la pandemia. Al menos 3.701 personas han perdido la vida como consecuencia del COVID-19, 69 más que el miércoles, según los datos recogidos por la cadena RTP.

13:15 Los negociadores jefes del Brexit suspendieron el jueves sus negociaciones directas, después de que un integrante del equipo de la Unión Europea dio positivo por coronavirus, aunque los funcionarios continuaron con su trabajo siguiendo con las normas sanitarias.

La suspensión se produjo después de que la ministra de Asuntos Europeos de Finlandia, Tytti Tuppurainen, dijo que las negociaciones sobre un nuevo acuerdo comercial están en "una fase crítica", aunque aún puede lograrse un pacto "amplio y equilibrado".

La transición de Reino Unido para abandonar la UE concluye el 31 de diciembre y las dos partes siguen intentando alcanzar un acuerdo de último minuto.

"Estamos en una fase crítica de las negociaciones", dijo Tuppurainen a Reuters en una breve entrevista telefónica. "La presión del tiempo es grande y todos nos damos cuenta de que se está acabando (...) No he perdido la fe".

"Todos debemos dar al máximo para alcanzar el acuerdo. Ese es el ánimo de la UE. Queremos tener un acuerdo amplio y equilibrado con Reino Unido", agregó.

12:00 Tal como cada jueves, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, dio a conocer cambios en el plan paso a paso. Avanzan a preparación el lunes las comunas de Arica, Alto Hospicio, San Javier, Frutillar y Fresia, mientras que pasa a transición la comuna de Vilcún en la misma fecha.

Por el contrario, retroceden a transición el sábado las comunas de Parral, Quillón, Toltén, Los Sauces y Puerto Varas, mientras que vuelven a cuarentena en la misma fecha las comunas de Puqueldón, Queilen, Ancud y Quemchi.

En cuanto a lo epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.455 casos nuevos de coronavirus, con lo que el total nacional se eleva a 536.012. La autoridad lamentó el fallecimiento de 58 personas, ascendiendo a 14.955 todas las víctimas fatales.

11:30 La región autónoma española de Cataluña permitirá que bares, restaurantes, gimnasios y cines vuelvan a abrir el lunes, cuando se relajen algunas de las restricciones establecidas en la región española para hacer frente a la pandemia de coronavirus, si bien se mantendrá el toque de queda en las noches.

A partir del 21 de diciembre las reuniones podrán ser de hasta 10 personas, lo que permitirá que grupos más grandes celebren juntos la Navidad y el Año Nuevo, dijo el Gobierno regional. Por ahora sólo se permiten las reuniones de hasta seis personas.

El toque de queda también podría ser suavizado ligeramente durante el período de vacaciones navideñas.

11:00 El Estimador Mensual de la Actividad Económica de Argentina (EMAE) habría retrocedido un 8,6% interanual promedio en el noveno mes del año, pese a la reactivación de varios sectores de una economía golpeada por una prolongada recesión y la pandemia del coronavirus, según el promedio de un sondeo de Reuters.

Las estimaciones entre cinco analistas locales también arrojaron una merma en la mediana de un 9,0% para el EMAE de septiembre.

La actividad económica "muestra una mejora respecto de agosto, continuando así con la paulatina recuperación de la actividad luego del desplome de abril", afirmó la consultora Orlando Ferreres & Asociados.

10:33 La economía mundial se está recuperando de la crisis del coronavirus pero hay señales de que está perdiendo impulso en algunos países por el resurgimiento de las tasas de infecciones, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un informe elaborado para el G-20.

El reporte, publicado antes de las reuniones virtuales de esta semana entre ministros de Finanzas y líderes de las economías del G-20, destacó la naturaleza dispar de la recuperación global y advirtió que la crisis posiblemente dejará estragos profundos y una mayor desigualdad.

En una publicación separada, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, puso de relieve lo que calificó como "progresos significativos" en el desarrollo de las vacunas para frenar el virus, que ha causado la muerte de más de un millón de personas en el mundo y derivó en la pérdida de decenas de millones de empleos.

Aún así, advirtió que el rumbo de la economía sigue estando propenso a "dificultades y contratiempos".

10:05 Tokio elevó el jueves al nivel máximo su alerta sanitaria por el coronavirus, luego de marcar un récord de 534 infecciones nuevas diarias, con lo que su gobernadora pidió a los residentes que tomasen todas las precauciones posibles a medida que se acerca la temporada de fiestas de fin de año.

El número de casos diarios de Japón en su totalidad también marcó un récord de 2.363, de acuerdo a la emisora pública NHK. Pero lo que está causando mayor alarma entre las autoridades es la propagación del virus en el área metropolitana de Tokio, que pretende celebrar los ya reprogramados Juegos Olímpicos el próximo año.

"La cifra de casos de coronavirus está aumentando así que estamos considerado qué acciones serán necesarias con la estimación de que las infecciones podrían llegar a 1.000 por día", dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.

09:00 Los países que actuaron rápidamente para contener el coronavirus y tuvieron mucho cumplimiento de sus poblaciones obtuvieron mejores resultados para limitar la propagación de infecciones y mitigar el impacto económico, según un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Estonia se encuentran entre los de mejor desempeño, ayudados por la experiencia pasada de brotes de enfermedades infecciosas, la estructura de la población y los flujos transfronterizos relativamente bajos de personas, concluyó la organización de países industrializados con sede en París.

El informe anual destacó el éxito de Corea, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que rápidamente introdujeron políticas efectivas de prueba, rastreo y aislamiento, así como confianza y cumplimiento con el distanciamiento social y otras pautas clave. En Europa, dijo que países como Noruega y Finlandia sufrieron menos en parte debido a densidades de población más bajas, pero también debido a una mejor preparación y estrategias rápidas y efectivas de prueba, seguimiento y localización.

08:10 Los médicos ingleses están lidiando con turnos de siete días y trabajando con refrigeradores a -75 grados Celsius, mientras se preparan para un desafío logístico sin precedentes: el despliegue de las vacunas Covid-19.

El ministro de Salud, Matt Hancock, quiere que el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Inglaterra esté listo para empezar a vacunar a la población el 1 de diciembre. No obstante, indicó que el escenario central es que el grueso del despliegue se produzca el próximo año.

Ayer el director del NHS, Stephen Powis, confirmó que los doctores, las farmacias y los centros de inoculación a gran escala podrían participar en el lanzamiento de la vacuna, y que se darán más detalles en los próximos días.

"Habrá algunos centros de inmunización de vacunas organizados a nivel nacional, que serán grandes centros, probablemente gestionados por el ejército", dijo a Reuters Steve Mowle, médico de cabecera en ejercicio y tesorero honorario del Colegio Real de Médicos

08:04 Rusia reanudó la vacunación de nuevos voluntarios en el ensayo de su vacuna insignia Sputnik V tras una breve pausa, dijo el personal de seis de las 29 clínicas que participan en la prueba, mientras Moscú avanza para acelerar los planes para inocular a la población.

A finales de octubre, ocho clínicas dijeron a Reuters que el ensayo se detuvo temporalmente para sumar nuevos voluntarios, y algunas clínicas citaron una gran demanda y escasez de dosis.

Alexander Gintsburg, director del Instituto Gamaleya, que desarrolla y fabrica la vacuna, dijo en ese momento que la aceptación de nuevos voluntarios se había ralentizado debido a la decisión de centrarse en dar una segunda dosis a los que ya estaban vacunados.

"La vacunación se ha reanudado. A partir del lunes, volveremos a aplicar de nuevo el primer componente (de las dos dosis)", dijo a Reuters un miembro del personal de la Clínica Número 46 de Moscú.

07:59 Una nueva cepa mutada del coronavirus que proviene de granjas de visones en Dinamarca está "muy probablemente" extinta, dijo esta mañana el Ministerio de Salud, citando una evaluación del Instituto Estatal de Sueros, que se ocupa de las enfermedades infecciosas.

No se registraron infecciones con la nueva variante del virus, conocida como Cluster-5, desde el 15 de septiembre, dijo el ministerio.

06:51 La vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el Covid-19 ha mostrado resultados de seguridad e inmunogenicidad en adultos mayores sanos similares a los observados en adultos de 18 a 55 años, según un análisis preliminar publicado en la revista The Lancet.

Los resultados del ensayo en fase II revelan que la vacuna causa pocos efectos secundarios e induce respuesta inmunitaria en todos los grupos de edad y en dosis bajas y estándar, provocando una respuesta de las células T dentro de los 14 días siguientes a la primera dosis de la vacuna, y una respuesta de los anticuerpos dentro de los 28 días siguientes a la dosis de refuerzo de la vacuna.

"Las respuestas inmunitarias de las vacunas suelen disminuir en los adultos mayores porque el sistema inmunitario se deteriora gradualmente con la edad, lo que también hace que sean más susceptibles a las infecciones. Por ello, es crucial que las vacunas Covid-19 sean probadas en este grupo que es prioritario para la inmunización", señala Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford y autor principal de la investigación.

La farmacéutica, que interrumpió el principal ensayo clínico en septiembre, tiene previsto tener su vacuna disponible para el primer semestre de 2021 y está considerada como una de las más avanzadas del mundo por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Junto a las farmacéuticas Pfizer y Moderna, AstraZeneca es una de las tres compañías que tienen estudios en fase III en Estados Unidos y ha firmado un contrato con la Unión Europea (UE).

06:29 La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, pidió esta mañana a los líderes de la Unión Europea (UE) que pongan fin a un estancamiento presupuestario potencialmente dañino y desbloqueen las ayudas para una región que se enfrenta al grave golpe de la segunda ola de la pandemia.

El fondo de recuperación de 750 mil millones de euros de la UE fue bloqueado por Hungría y Polonia esta semana, lo que aumenta el riesgo de que, incluso si se llega a un compromiso, los fondos se retrasen.

"El paquete Nueva Generación UE debe entrar en funcionamiento sin demora", dijo Lagarde en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo.

"Se espera que la economía de la zona euro se vea gravemente afectada por las consecuencias del rápido aumento de las infecciones y el restablecimiento de las medidas de contención, lo que supone un claro riesgo a la baja para las perspectivas económicas a corto plazo", aseguró.

Con la zona euro volviendo a la recesión este trimestre, Lagarde reiteró el compromiso de una política monetaria expansiva en la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del 10 de diciembre, con medidas centradas en más compras de emergencia de deuda pública y préstamos baratos a los bancos.

05:19 El número de muertos por Covid-19 en Estados Unidos superó las 250 mil al cierre de la jornada de ayer, un nuevo y sombrío hito que se conoce el mismo día en que el sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, el más grande de la nación, pidió que se paralizaran las clases presenciales por el aumento en las tasas de infección.

La decisión de cerrar las escuelas y volver exclusivamente a la enseñanza telemática a partir de hoy se produjo mientras las autoridades estatales y locales de todo el país vuelven a imponer restricciones de cara al invierno en un intento de frenar los contagios y hospitalizaciones por coronavirus.

Ocho meses después de que Nueva York se convirtiera en el primer gran foco de la pandemia en EEUU, el epicentro de la crisis sanitaria se ha trasladado a la parte alta del Medio Oeste.

En Minnesota, uno de los estados de la zona con las tasas de contagio per cápita más altas, el gobernador Tim Walz ordenó el cierre de todos los restaurantes, bares, gimnasios y lugares de entretenimiento, así como la cancelación de todos los eventos de deporte juveniles, durante cuatro semanas.

Más del 90% de las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales ya están ocupadas en la mitad oriental del estado, dijo Walz en una sesión informativa vespertina, añadiendo: "Estamos en un punto peligroso de esta pandemia".

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

18:20 El Ministerio de Sanidad de Francia ha informado este miércoles de un descenso significativo de su balance de casos diarios de COVID-19 y ha confirmado más de 28.000 adicionales, frente a los más de 45.500 constatados durante la jornada anterior.

En concreto, las autoridades sanitarias francesas han registrado 28.383 contagios en las últimas 24 horas, que han elevado el cómputo global de Francia hasta las 2.065.138 personas infectadas. El país, uno de los más golpeados por la segunda ola de COVID-19, se convirtió durante el martes en el primer país europeo en rebasar la barrera de los dos millones de positivos.

En cuanto a los fallecimientos debido a la enfermedad, Francia, que actualmente está bajo su segundo confinamiento, mantiene una cifra similar a la confirmada el martes. El Ministerio de Salud francés ha informado de 425 decesos nuevos, mientras que la jornada anterior fueron 473.

17:00 Las vacunas candidatas para el COVID-19 de Pfizer Inc y de Moderna Inc podrían recibir una autorización y estar listas para ser distribuidas en Estados Unidos en cuestión de semanas, preparando el escenario para que la inoculación generalizada comience incluso este año, dijo el miércoles el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.

Funcionarios estadounidenses dijeron que los distintos estados y territorios están preparados para comenzar a distribuir las vacunas dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la autorización reglamentaria y su complejo almacenamiento en frío no será un impedimento para que todos los estadounidenses puedan recibir las vacunas.

16:30 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha trasladado que las escuelas públicas se clausurarán desde este jueves debido al aumento de casos de COVID-19, enfermedad que ya ha dejado más de 273.000 personas contagiadas en la ciudad.

De Blasio pidió el viernes pasado a los padres de Nueva York "prepararse" para que los colegios detuvieran las clases presenciales en una fecha tan cercana como el lunes pasado. "Los padres deberían tener un plan para el resto del mes de noviembre", advirtió.

De forma paralela, detalló que las puertas de los colegios se cerrarían cuando la tasa de pruebas diagnósticas de la COVID-19 positivas alcanzara el 3%, algo que ha sucedido este miércoles.

16:00 La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para la primera prueba de COVID-19 de autodiagnóstico en casa y que proporciona resultados en unos 30 minutos.

El kit, de la compañía Lucira, es una prueba molecular de un solo uso que funciona de la siguiente manera: la persona se toma la muestra con hisopo nasal y la lectura del resultado es un led luminoso en el dispositivo de lectura, que indica positivo o negativo en COVID-19.

La prueba 'Lucira COVID-19 All-In-One Test Kit' ha sido autorizada para su uso en el hogar con muestras de hisopado nasal en personas de 14 años o más que son sospechosas de tener COVID-19 por su médico. También está autorizado para su uso en consultorios médicos, hospitales, centros de atención urgente y Urgencias para todas las edades, pero las muestras deben ser recogidas por un médico cuando la prueba se utiliza para examinar a los individuos menores de 14 años. En la actualidad, la prueba está autorizada únicamente para su uso con receta médica.

15:30 Portugal ha creado un grupo de trabajo para diseñar una estrategia de vacunación de COVID-19 y espera estar en condiciones de distribuir las vacunas en enero, dijo el miércoles la ministra de Salud Marta Temido.

Temido dijo que el grupo de expertos está trabajando en decidir qué grupos de población deben recibir la vacuna primero, así como la logística de distribución, desde el transporte hasta el almacenamiento.

"Existe la posibilidad de que una de las primeras vacunas llegue en enero", dijo Temido a los medios de comunicación. "Lo que queremos es que el país esté preparado para asegurar su almacenamiento, distribución y uso seguro".

Sin entrar en detalles, Temido dijo que las vacunas que podrían llegar en enero formaban parte de uno de los varios acuerdos alcanzados entre la Comisión Europea y las compañías farmacéuticas.

Pfizer, BioNTech, Moderna y Rusia han publicado datos provisionales de ensayos de sus potenciales vacunas que muestran una eficacia superior al 90%, lo que alimenta la esperanza de que los remedios eficaces contra la enfermedad respiratoria provocada por el nuevo coronavirus pueden estar listos para su uso próximamente.

14:00 El 66% de los profesionales sanitarios de Argentina afirma que se aplicaría la vacuna contra la COVID-19, según los resultados de una encuesta realizada por el Ministerio de Salud del país.

Los resultados de la encuesta han sido dados a conocer este jueves por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, que ha agregado que el 21% de los sanitarios no está seguro de si se la aplicaría y el 13% no se la pondría si estuviera disponible hoy.

En cuanto a los motivos para sí aplicársela, la encuesta --realizada a 4.321 sanitarios de 60 hospitales argentinos-- revela que los tres más citados son "porque forman parte de los trabajadores esenciales", "para proteger a la familia" y "por protección personal".

La secretaria de Acceso a la Salud ha señalado que la encuesta tiene valor "para conocer la percepción de los trabajadores de la salud y construir confianza", según ha informado la agencia de noticias argentina Télam.

Hasta el momento, Argentina, el octavo país más golpeado por la pandemia del mundo y el segundo latinoamericano --detrás de Brasil-- ha confirmado más de 1,3 millones de personas contagiadas de COVID-19, incluidas más de 36.000 víctimas mortales a causa de la enfermedad.

12:40 La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 20.985 casos nuevos y 456 muertos, lo que supone batir por segundo día consecutivo el récord de decesos en 24 horas, según los datos publicados por el centro ruso responsable de la lucha contra el virus.

"En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 20.985 casos de COVID-19 en las 85 regiones, incluidos 5.094 casos asintomáticos", ha informado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio ruso asciende a 1.991.998, lo que supone un 1,1 por ciento de aumento respecto a la jornada anterior, y 34.387 víctimas mortales. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, con 4.174 positivos, además de los 864 detectados en la región de la capital rusa.

12:00 Las autoridades sanitarias de Portugal han informado este miércoles de casi 5.900 nuevos casos, un repunte respecto a los datos de la jornada previa que llega en mitad de un debate político sobre el alcance que tendrá la previsible prórroga del estado de emergencia que aprobará el viernes la Asamblea de la República.

El último balance de la Dirección General de Salud lusa da cuenta, en concreto, de 5.891 positivos adicionales, hasta un total de 236.015 desde el inicio de la pandemia de COVID-19. De ellos, 153.702 están considerados casos recuperados, mientras que hay 78.641.

Al menos 3.632 personas han fallecido víctimas de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia, 79 más que el martes, y 3.051 enfermos están ingresados en hospitales de Portugal, 432 de ellos en unidades de cuidados intensivos.

11:10 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud reveló que en las últimas 24 horas se reportaron 945 nuevos casos de Covid-19 a nivel nacional, lo que eleva a 534.558 los contagios totales.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 14 personas en el mismo período de tiempo, de acuerdo a lo reportado por el DEIS, con lo que las víctimas fatales ascienden a 14.897 en el país.

10:52 El Fondo Monetario Internacional dijo el miércoles que Alemania gestionó con eficacia la primera ola de la pandemia de Covid-19 gracias a la resolutiva respuesta de Berlín, pero la segunda ola de contagios está oscureciendo las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa.

"Aunque la economía comenzó a recuperarse en el tercer trimestre, las perspectivas se han debilitado ante una nueva ola de contagios, y los riesgos son muy grandes", dijo el FMI en su último informe sobre Alemania.

El organismo internacional con sede en Washington aplaudió al Gobierno de la canciller Angela Merkel por su "pronta y vigorosa" respuesta, que según afirmó ayudó a contener la contracción económica a un nivel muy inferior al de otros grandes países europeos.

La economía alemana se contrajo un 9,8% en el segundo trimestre y posteriormente se recuperó un 8,2% entre julio y septiembre, una cifra mejor de la esperada.

10:25 El valor de las exportaciones de América Latina se contrajo un 16% en el primer semestre, en la parte inferior de las expectativas, aunque existe incertidumbre sobre la recuperación de la región por los efectos de la pandemia de coronavirus, dijo el miércoles el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Organización Mundial del Comercio proyectaba una contracción en el valor de las ventas externas de la región en un rango de entre un 13% y un 31% para la primera mitad del año, debido a la semiparálisis que causó la propagación del Covid-19 sobre el comercio a nivel mundial.

No obstante, la caída de las exportaciones latinoamericanas superó a la disminución reportada en el valor del intercambio global, que alcanzó un 13,3% interanual en el primer semestre, precisó el informe anual Monitor de Comercio e Integración, del BID.

"El shock comercial ha sido menor al esperado inicialmente y se observan algunos signos de recuperación", dijo Paolo Giordano, economista principal del sector de Integración y Comercio del BIDm agregando que "los nuevos rebrotes y medidas de confinamiento podrían afectar la recuperación de la actividad comercial global, que ya venía debilitándose antes de la crisis sanitaria".

10:00 La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) autorizó el miércoles el ensayo en fase 3 de la vacuna contra la Covid-19 de Johnson & Johnson, a medida que se intensifica la carrera por obtener un medicamento satisfactorio.

Para el ensayo de fase III de esta vacuna se suministrarán 2 dosis y se llevará a cabo en nueve centros hospitalarios españoles con voluntarios con y sin condiciones de salud previas, dijo la agencia Aemps en un comunicado a través del Ministerio de Sanidad.

"Este ensayo evaluará la eficacia y seguridad de la vacuna tanto en voluntarios sin enfermedades concomitantes como en participantes con enfermedades concomitantes que se asocian a un mayor riesgo de progresión a Covid-19 grave", dijo la entidad.

09:20 Pfizer Inc anunció el miércoles que los resultados finales de un ensayo a gran escala de su vacuna contra el Covid-19 mostraron una efectividad del 95% y dijo que solicitará la aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos luego de haber acumulado dos meses de datos sobre seguridad sanitaria.

La farmacéutica dijo que la eficacia de la vacuna que desarrolló junto a su socia alemana BioNTech fue consistente en grupos demográficos por etnia y edad, y que no se detectaron efectos adversos importantes, en una señal de que la inmunización podría extenderse en poblaciones de todo el mundo.

La eficacia en adultos mayores de 65 años, que son particularmente vulnerables al virus, fue superior al 94%.

08:39 Los gobiernos de la eurozona deberían seguir gastando el próximo año para apoyar la recuperación económica del derrumbe causado por la pandemia de Covid-19, aunque asegurándose de que este estímulo adicional sea temporal y orientado, según las recomendaciones divulgadas el miércoles por la Comisión Europea.

"Como la emergencia sanitaria persiste, las políticas fiscales deberían seguir siendo de apoyo en todos los Estados miembros de la zona euro durante todo el año 2021", dijo en unas recomendaciones formales que serán refrendadas por los ministros de Finanzas.

"Las medidas de política deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada país y ser oportunas, temporales y orientadas", dicen las recomendaciones que darán forma a la política fiscal de los 19 países que comparten el euro.

07:40 La vacuna experimental para Covid-19 de Sinovac Biotech, CoronaVac, desencadenó una rápida respuesta inmunológica, aunque produjo un nivel de anticuerpos menor que el de las personas que se habían recuperado de la enfermedad, según mostraron los resultados preliminares de un ensayo publicado esta mañana.

Aunque los ensayos de la etapa inicial y media no fueron diseñados para evaluar la eficacia de la vacuna CoronaVac, los investigadores señalaron que podría proporcionar suficiente protección, basándose en su experiencia con otras vacunas y en datos de estudios preclínicos con macacos.

"Nuestros hallazgos muestran que CoronaVac es capaz de inducir una rápida respuesta de anticuerpos en un plazo de cuatro semanas desde la inmunización, administrando dos dosis de la vacuna con un intervalo de 14 días", dijo Zhu Fengcai, uno de los autores del documento.

Este estudio se suma a las noticias de otros fabricantes de medicamentos publicadas este mes, como Pfizer, Moderna y otras procedentes de Rusia, cuyos vacunas experimentales demostraron ser eficaces en más de un 90%, según datos provisionales de grandes ensayos en fase avanzada.

07:30 La cifra de muertes diarias reportadas a nivel mundial por Covid-19 se situó en 10.816 ayer martes, según un recuento de Reuters, el total de decesos más alto en un solo día y que se da cuando Estados Unidos, epicentro mundial del coronavirus, inicia el invierno.

El récord anterior de muertes diarias globales fue de 10.733, registrado el 4 de noviembre.

Estados Unidos ha informado cerca de 11 millones de infecciones y casi 250 mil muertes desde que comenzó la pandemia. Encabeza el promedio diario de nuevos fallecimientos reportados, con 1 de cada 12 muertes reportadas en todo el mundo cada día.

Brasil, con alrededor de 166 mil muertes por coronavirus, seguido de India con 131 mil, son los únicos otros dos países que han reportado más de 100 mil muertes desde que en enero se informó la primera muerte relacionada con el coronavirus en Wuhan, China.

En Europa, que representa casi un 25% de los 1,3 millones de decesos, Gran Bretaña ha reportado el mayor número de fallecimientos en la región y además es la única nación europea que presenta más de 50 mil muertes, seguida de Italia con 46.464 y Francia con 46.273, según Reuters.

07:28 El economista jefe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), Máximo Torero Cullen, dijo esta mañana que no hay pruebas significativas de que el coronavirus sea propagado a través del comercio de alimentos y tales reportes "deben ser minimizados".

La FAO ya había dicho anteriormente que no considera la producción alimentaria en países proveedores como una fuente de coronavirus.

China asegura que halló el virus en el empacado de productos de 20 países, pero funcionarios extranjeros indicaron que la falta de pruebas aportadas por las autoridades causa daño al comercio.

04:38 Tokio alcanzó un récord diario de 493 nuevos casos de coronavirus el día de hoy, y los medios locales de comunicación informaron de que la capital japonesa se prepara para elevar su nivel de alerta de infecciones al más alto de sus cuatro fases.

Como parte de la medida, el Gobierno metropolitano está considerando pedir a algunos negocios que reduzcan nuevamente sus horarios de atención al público, según informó el diario financiero Nikkei.

Tokio había bajado el nivel de alerta al segundo escalafón más alto el 10 de septiembre, después de que el número diario de infecciones bajara tras el peak de verano de 300-400 casos.

Sin embargo, desde principios de este mes, las infecciones diarias han tendido al alza, alcanzando la semana pasada 393, su nivel más alto en tres meses que se vio superado hoy.

04:28 La Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos (FDA)aprobó esta mañana el primer kit de autodiagnóstico de Covid-19 para uso doméstico, que proporciona resultados en 30 minutos.

La prueba de un solo uso, desarrollada por la empresa Lucira Health, recibió autorización para ser empleada en caso de emergencia en el hogar. Consiste en la toma de muestras de hisopado nasal recogidas en individuos de 14 años en adelante que puedan estar contagiados.

"Si bien se ha autorizado la recogida de muestras de Covid-19 en el hogar, esta es la primera que puede ser totalmente autoadministrada y que proporciona resultados en el momento", dijo el responsable de la FDA, Stephen Hahn.

El kit también se puede utilizar en hospitales y centros de atención médica, pero las muestras deben ser recogidas por un médico si los individuos que se someten a la prueba son menores de 14 años, dijo el regulador sanitario.

01:03 Esta madrugada México reportó 165 nuevos decesos ligados al coronavirus, con lo que el número total de fallecidos superó los 99 mil mientras los hospitales reciben a cada vez más pacientes afectados por la enfermedad respiratoria y las autoridades temen una saturación de los establecimientos de salud.

El número total de contagios del virus surgido en China hace ya un año subió a 1 millón de acuerdo a datos oficiales, con 1.757 nuevos casos en las últimas 24 horas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que los casos de coronavirus siguen creciendo a un ritmo "vertiginoso" en América, con foco especialmente en la capital mexicana y en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE

18:50 Brasil registró el martes 685 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que lleva el total de decesos por la enfermedad en el país a 166.699, informó el Ministerio de Salud.

También fueron notificados 35.294 nuevos casos de la dolencia provocada por el coronavirus, para un total de infecciones en el país de 5.911.758, según el ministerio.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos, y es el tercero a nivel de casos por debajo de Estados Unidos e India.

17:10 El ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, señaló este martes que si la vacuna de Pfizer para el coronavirus demuestra ser eficaz y segura, espera que la vacunación en su país pueda comenzar a comienzos del año próximo y sin tener que pagar.

"Si están validadas, tendremos las primeras vacunas a comienzos de año", explicó en una entrevista al canal BFMTV Véran, que dijo que confía en que Pfizer y su socio BioNtech transmitan la totalidad de los datos de la experimentación "de aquí a tres semanas" a las agencias sanitarias que tendrán que examinarlas.

También recordó que la Comisión Europea ya ha hecho un preencargo del que a Francia le corresponderían el equivalente de unos 30 millones de dosis y que la administración de las vacunas será gratuita, como también lo están siendo las pruebas de detección de la covid.

16:20 Pese al descenso de positivos de las últimas jornadas, Francia supera ya la barrera de los dos millones de infecciones desde el inicio de la pandemia y los 46.200 muertos (437 en un día).

El director general de Sanidad de Francia, Jérôme Salomon, fue contundente al calificar la segunda ola de la covid de "masiva y mortífera", por lo que pidió mantener los esfuerzos ante una presión epidémica que "sigue siendo elevada".

España, por su parte, superó el millón y medio de contagios, con más de 13.100 en las últimas horas, el dato más bajo desde mediados de octubre.

14:30 Italia ha registrado 731 víctimas mortales por COVID-19, el peor dato desde el pasado 3 de abril, cuando se contabilizaron 766 decesos, al tiempo que los contagios han vuelto a subir tras un descenso este lunes, con más de 32.000 nuevos casos.

Según los datos del Ministerio de Salud, de los casi 208.500 test efectuados en las últimas 24 horas, 32.191 han sido positivos, una cifra muy superior a los 27.354 casos detectados el lunes, si bien solo se efectuaron 152.663 pruebas diagnósticas.

Ante los nuevos positivos y defunciones, la pandemia deja hasta el momento 1.238.072 casos y 46.464 víctimas mortales, mientras que casi 457.800 personas han conseguido superar la enfermedad, con otras 15.434 altas en el último día.

13:30 Una vacuna efectiva contra el coronavirus no cambiaría de forma fundamental las proyecciones económicas del Banco Central Europeo, dado que ya se integró una solución médica en dichas previsiones, dijo el martes a Bloomberg la jefa del BCE, Christine Lagarde.

La funcionaria agregó que, si bien el desarrollo de una inoculación podría darse de forma más acelerada de lo que se proyectaba, la economía además estaba siendo más impactada por una segunda ola de la pandemia.

"No tengo certeza de que vaya a cambiar (...) nuestros pronósticos en gran medida, simplemente porque habíamos anticipado en nuestra línea de referencia que habría una vacuna para el primer semestre de 2021, y que se aplicaría en el transcurso de 2021", sostuvo Lagarde.

12:00 Austria ha iniciado este martes su segundo confinamiento domiciliario desde el inicio de la pandemia, con la mayoría de las tiendas no esenciales cerradas, en un intento por contener un rebrote de contagios que acumula casi 6.000 nuevos positivos en las últimas 24 horas.

Austria alcanzó su peor dato el 13 de noviembre, cuando superó los 9.500 casos en 24 horas y el viernes las autoridades confirmaron una tasa de incidencia a siete días de 564 diagnósticos por 100.000 habitantes, sin precedentes desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

El país acumula 213.972 casos, mientras que 1.887 personas han fallecido, 58 más que el lunes, según el último balance publicado por las autoridades sanitarias y recogido por los medios locales.

11:10 En un nuevo balance sobre la situación del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.003 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de contagios se eleva a 533.610 a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 20 personas en el mismo período de tiempo, de acuerdo a las cifras del DEIS de la cartera, con lo que las víctimas fatales suman 14.883 hasta el momento.

09:40 India y China podrían empezar a producir la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, informó la agencia de noticias RIA citando al presidente Vladimir Putin el martes.

Putin propuso también que se acelere la creación de un centro de investigación de vacunas para los países BRICS - Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica-, según TASS.

09:05 El desarrollo y la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus podría mejorar las perspectivas de la castigada industria turística, pero es poco probable que convenza a los consumidores de gastar más dinero a corto plazo, según un sondeo publicado el martes.

El sondeo realizado por el grupo de investigación Dynata preguntó a más de 5.000 personas en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia cómo cambiarían su comportamiento una vez que una vacuna contra el Covid-19 esté ampliamente disponible.

La mayoría de los encuestados, el 61%, dijeron que estaban deseando volver a visitar a sus amigos o parientes, mientras el 53% dijo que saldrían de casa más a menudo, según los datos publicados.

En Alemania y Reino Unido, casi la mitad de los encuestados dijeron que estaban deseando volver a irse de vacaciones al extranjero. En general, uno de cada dos encuestados esperaba no tener que usar más una mascarilla. Pero sólo el 12% dijo que estaba deseando gastar más dinero y centrarse menos en el ahorro, según los resultados de la encuesta.

08:32 Una vacuna experimental para el coronavirus desarrollada por el West China Hospital inició los ensayos de etapa media en humanos.

El ensayo de fase 2 para evaluar la seguridad y capacidad de provocar una respuesta inmune de la candidata del hospital, que se realizará a partir de hoy, reclutará a 960 participantes mayores de 18 años, según datos del Registro Chino de Ensayos Clínicos.

Shanghai Pharmaceuticals Holding, que ha invertido en una firma que desarrolla la vacuna en conjunto con el hospital, dijo que los ensayos de fase 1 y fase 2 podrían completarse este año.

La candidata usa una proteína de coronavirus producida en células de insecto para provocar una respuesta inmune, un proceso que, según Shanghai Pharma, podría permitir una rápida producción masiva de la vacuna.

08:27 El desarrollo y la disponibilidad de una vacuna contra el coronavirus podría mejorar las perspectivas de la castigada industria turística, pero es poco probable que convenza a los consumidores de gastar más dinero a corto plazo, según un sondeo publicado esta mañana.

El estudio realizado por Dynata preguntó a más de 5 mil personas en Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia cómo cambiarían su comportamiento una vez que una vacuna contra el Covid-19 esté ampliamente disponible.

La mayoría de los encuestados, el 61%, dijeron que estaban deseando volver a visitar a sus amigos o parientes, mientras el 53% dijo que saldrían de casa más a menudo.

07:22 Aunque las cifras de infección ya no aumentan tan rápidamente, para Angela Merkel la situación del coronavirus en Alemania sigue siendo muy grave, por lo que se mostró en desacuerdo con los líderes federales y estatales que aplazaron hasta el 25 de noviembre la decisión sobre aplicar nuevas medidas de confinamiento.

La canciller dijo que hubiera preferido acordar las nuevas medidas en la reunión de ayer lunes, añadiendo que estaba muy preocupada por la propagación descontrolada del coronavirus en algunos lugares, incluido Berlín.

"Las cifras de infección ya no crecen exponencialmente, pero siguen siendo demasiado altas. Así que tenemos que reducir los contactos, reducir los contactos, reducir los contactos", insistió Merkel en un evento de negocios organizado por el diario Sueddeutsche Zeitung.

El número de casos confirmados de coronavirus aumentó en 14.419 en un día, según los datos publicados el martes por el Instituto Robert Koch (RKI), mientras que el número de muertes aumentó en 267.

06:02 La farmacéutica Pfizer lanzó un programa piloto de distribución de su vacuna experimental contra Covid-19 en cuatro estados de Estados Unidos, con el objetivo de abordar los retos logísticos que supone su almacenamiento a temperaturas ultrabajas.

Su vacuna, que demostró tener una eficacia superior al 90% en la prevención del coronavirus según datos iniciales, requiere ser transportada y almacenada a una temperatura de -70 grados centígrados (-94°F), muy por debajo del promedio estándar de 2 a 8 grados centígrados (36-46°F) de otras vacunas.

"Tenemos la esperanza de que los resultados de este programa piloto de entrega de vacunas sirvan de modelo para otros estados de EEUU y gobiernos internacionales, mientras se preparan para implementar programas eficaces de vacunas contra Covid-19", dijeron desde la farmacéutica en un comunicado.

Pfizer eligió Rhode Island, Texas, Nuevo México y Tennessee para el programa piloto, tomando en cuenta sus diferencias en tamaño, diversidad de población, infraestructura de inmunización y necesidad de llegar a individuos en diversos entornos urbanos y rurales.

05:32 De acuerdo con cifras oficiales y datos de Reuters, más de 54 millones de personas han resultado infectadas por Covid-19 a nivel mundial y han muerto 1,3 millones.

La lista la sigue liderando Estados Unidos con 11 millones de contagiados y 246 mil muertes, seguido de la India y Brasil, con 8,8 millones y poco menos de 6 millones de casos confirmados respectivamente.

Asimismo, se han notificado contagios en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

19:20 Brasil registró el lunes 216 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que lleva el total de decesos por la enfermedad en el país a 166.014, informó el Ministerio de Salud.

También fueron notificados 13.371 nuevos casos de la dolencia provocada por el coronavirus, para un total de infecciones confirmadas en el país de 5.876.464, según el ministerio, que todavía enfrenta problemas técnicos para la actualizar los datos de semanas previas.

17:00 El Ministerio de Sanidad británico ha informado este lunes de 21.363 nuevos contagios en las últimas 24 horas contabilizadas, una cifra ligeramente superior a los 21.350 de los que se informó el domingo, mientras que hay 213 decesos más.

En total, Reino Unido acumula 1.390.681 casos confirmados y 52.147 muertes vinculadas con la enfermedad, según las cifras oficiales publicadas por las cuatro autoridades sanitarias del país.

El boletín diario incluye además 177.318 nuevos contagios en los siete últimos días (un incremento del 11% con respecto a la semana anterior) y 2.909 muertes en los últimos siete días (un 22% más que en la semana previa).

15:50 El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha amenazado este lunes con demandar al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para garantizar una distribución "equitativa" de vacunas contra el coronavirus.

"La Administración Trump está diseñando un plan de distribución y el plan básicamente hace que sean las compañías privadas las que administren las vacunas", ha lamentado Cuomo en un discurso.

Así, ha expresado que está dispuesto a "movilizar al Ejército" para garantizar que todos los neoyorquinos, "negros y marrones", reciban la dosis de la vacuna contra la COVID-19.

"El presidente habla de cadenas a nivel nacional, claro, pero la mayoría está en comunidades ricas, no en las pobres. Amigos, no podemos incrementar la injusticia racial creada por el coronavirus", ha manifestado.

13:50 La Comisión Europea quiere llegar a un acuerdo con Moderna para el suministro de millones de dosis de su candidata a vacuna contra el Covid-19 por un precio inferior a US$ 25 por dosis, dijo un funcionario de la UE que participa en las conversaciones.

Moderna indicó el lunes que su vacuna experimental era efectiva en un 94,5%, basándose en los datos provisionales de su ensayo clínico en fase avanzada.

Bruselas ha mantenido negociaciones con Moderna sobre su vacuna experimental contra el Covid-19 al menos desde julio, según un documento interno de la UE al que ha tenido acceso Reuters.

12:38 El Gobierno español va a ampliar la disponibilidad de las líneas de crédito avaladas por el Estado durante seis meses más, hasta junio, y alargará los vencimientos de los préstamos, dijeron el lunes a Reuters tres fuentes con conocimiento de la situación.

Los avales a todas las líneas de crédito, diseñados para ayudar a las empresas a salir de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, se prorrogarían hasta ocho años, en lugar de los cinco previstos originalmente, dijo una de las fuentes, añadiendo que es probable que el Consejo de Ministros apruebe los cambios el martes.

Además, se añadiría un año más a los períodos de carencia, que permiten a los prestatarios retrasar el pago sin que les cobren intereses de demora, se les coloque en situación de impago o les cancelen los préstamos.

Las empresas tienen hasta diciembre para acogerse al actual plan de financiación garantizado por el Estado de avales por 140.000 millones de euros (US$ 166.000 millones). El período de carencia de un volumen importante de préstamos vence en abril, y muchas pequeñas empresas temen no poder hacer frente a sus pagos tan pronto.

11:50 Reino Unido dijo que está en conversaciones avanzadas para acceder a una vacuna experimental para tratar el Covid-19 desarrollada por Moderna Inc, cuyos datos provisionales del lunes indicaron que tenía una eficacia del 94,5%.

"Como parte del trabajo en curso del Grupo de Trabajo sobre Vacunas, el Gobierno está en conversaciones avanzadas con Moderna para asegurar el acceso del Reino Unido a su vacuna como parte de la cartera del Reino Unido", dijo un portavoz del Gobierno.

"Moderna está actualmente ampliando su cadena de suministro europea, lo que significa que estas dosis estarían disponibles en la primavera de 2021 en el Reino Unido como muy pronto", agregó.

11:05 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó las comunas que avanzan o retroceden en el Plan Paso a Paso, desde este jueves a las 5 am.

En la Región Metropolitana pasan a Apertura Inicial: Providencia, Peñaflor, Macul, Estación Central y Buin.

En la Región de La Araucanía pasa a Preparación: Pitrufquén; en la Región de Magallanes avanza a Transición: Porvenir.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac detalló que durante las últimas 24 horas se reportaron 1.331 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 848 casos con síntomas y 447 casos asintomáticos. Y además agregó que 36 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 532.604 personas, de las cuales 9.374 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 44 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 14.863 casos.

10:40 Todavía es demasiado pronto para cantar victoria en cuanto a la curva de contagios por coronavirus en Francia, dijo el lunes el ministro de Salud, Olivier Veran, quien destacó que los datos recientes, que llegan con el país en pleno confinamiento, muestran señales alentadoras.

Veran apuntó que las autoridades están cerca de recuperar gradualmente el control sobre la pandemia, pero advirtió que la victoria está lejos. "Todavía no hemos derrotado al virus", dijo, añadiendo que mientras las cifras de infecciones diarias no disminuyan significativamente y el sistema hospitalario siga bajo presión, las restricciones deben continuar.

Francia inició el 30 de octubre su segundo confinamiento nacional, que durará por lo menos hasta principios de diciembre.

09:39 La canciller alemana, Angela Merkel, está buscando imponer más restricciones en las reuniones públicas y privadas, ya que el coronavirus continúa propagándose rápidamente a pesar de un bloqueo parcial desde principios de noviembre.

A las personas de un hogar se les debería permitir reunirse con un máximo de dos personas de otro hogar, por debajo del límite anterior de 10 personas de dos hogares, según el borrador de propuestas revisado por Bloomberg.

09:00 Moderna Inc anunció que su vacuna experimental fue 94,5% efectiva para prevenir el Covid-19, según datos provisionales de un ensayo clínico en etapa tardía, convirtiéndose en la segunda compañía estadounidense en una semana en reportar resultados que superan con creces las expectativas.

Cabe destacar que, pese al optimismo, la vacuna no estará ampliamente disponible durante meses, probablemente hasta la primavera boreal, o sea hasta el otoño de 2021 del hemisferio sur.

La vacuna de Moderna es la segunda estadounidense en mostrar datos preliminares aparentemente exitosos, ya que hace una semana Pfizer, en colaboración con BioNTech, indicó que su producto tiene una efectividad superior al 90%.

08:30 El reciente incremento acelerado de infecciones de coronavirus en la capital de India, que atestó las unidades de cuidados intensivos y ha dejado cientos de muertos, ha superado su punto más álgido, dijo el lunes la máxima autoridad de salud de la ciudad, desestimando el temor a un nuevo confinamiento.

"Puedo decirles definitivamente que el peak ha terminado y que los casos empezarán a bajar lentamente", dijo Satyendar Jain, ministro de Salud del gobierno local de Nueva Delhi, al servicio de noticias ANI, y apuntó a un declive en la tasa de positividad del virus.

Nueva Delhi ha experimentado un aumento de infecciones de coronavirus este mes, en un hecho que las autoridades han calificado como una "tercera ola" de COVID-19 que provocó la muerte de más de 600 personas la semana pasada, incluso cuando los casos en otras partes del país han disminuido.

India ha reportado más de 8,8 millones de contagios desde el inicio de la pandemia, la segunda tasa más alta del mundo después de Estados Unidos, pero el número de nuevos casos diarios ha disminuido desde el máximo de mediados de septiembre. La nación asiática registra 129.635 muertes por coronavirus.

07:30 Johnson & Johnson inició el lunes un nuevo ensayo de fase final a gran escala mediante el cual someterá a un grupo de pacientes a dos dosis de su potencial vacuna de COVID-19, a fin de evaluar los posibles beneficios de una duración prolongada de la protección con una segunda dosis.

La farmacéutica estadounidense planea inscribir hasta 30.000 participantes en el estudio y ejecutarlo en paralelo con un ensayo de una sola dosis con hasta 60.000 voluntarios que comenzó en septiembre.

La rama británica del estudio tiene como objetivo reclutar 6.000 participantes, mientras que el resto se realizará en otros países con una alta incidencia de casos de COVID-19 como Estados Unidos, Bélgica, Colombia, Francia, Alemania, Filipinas, Sudáfrica y España, dijo la empresa.

07:00 La presidenta de la región de París dijo el lunes que el Gobierno francés debería permitir que algunas tiendas reabran a tiempo para el 27 de noviembre, una importante fecha para el comercio minorista conocida como "Black Friday".

"(Las tiendas) tienen que ser capaces de abrir a partir del 27 de noviembre, que es el 'Black Friday'", dijo Valérie Pécresse a la emisora BFM TV, argumentando que, de lo contrario, las tiendas más pequeñas sufrirían con la competencia de las grandes empresas de ventas en línea.

Francia está pasando por su segundo confinamiento nacional para frenar la propagación de COVID-19, tras un encierro anterior que duró de marzo a mayo.

05:00 El primer ministro británico Boris Johnson se encuentra bien tras haber entrado en contacto con una persona con COVID-19 y conducirá el gobierno del país a través de la aplicación móvil Zoom, según dijo el lunes el secretario de Sanidad Matt Hancock.

"Está bien, está absolutamente lleno de energía", dijo Hancock a Sky News. "No me cabe duda de que estará dirigiendo todo esta semana por Zoom."

Johnson dijo el domingo que el programa de pruebas y rastreo del servicio de salud británico, el NHS, le había pedido que se aislara durante dos semanas.

Cuando Johnson se contagió de COVID-19 en marzo trató de trabajar con la enfermedad "en un estado de negación", pero finalmente tuvo que usar una máscara de oxígeno en una unidad de cuidados intensivos y estuvo fuera de combate durante casi un mes.

04:00 La economía de Japón creció a su ritmo más rápido en registro en el tercer trimestre, recuperándose con fuerza de su mayor caída de la posguerra, ya que la mejora de las exportaciones y el consumo mostró que el país está volviendo a ponerse de pie tras el daño causado por la pandemia de coronavirus.

Aún así, muchos analistas esperan que cualquier recuperación adicional de la economía sea más moderada, ya que la persistente debilidad del consumo y el resurgimiento de las infecciones en el país y en el extranjero empañan las perspectivas.

La expansión del 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB) informada por la Oficina del Gabinete superó la media del pronóstico del mercado de un 18,9% y marcó el primer aumento en cuatro trimestres tras un desplome del 28,8% en el periodo abril-junio.

El resultado fue la mayor expansión según datos comparables desde 1980.

"La economía se está recuperando del mínimo tocado en abril-junio, pero un reciente resurgimiento de los casos de coronavirus en Japón y Europa indica que el ritmo de recuperación en octubre-diciembre será más suave que en julio-septiembre", dijo Mari Iwashita, economista jefe de mercados bursátiles de Daiwa.

00:40 Un integrante de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se encuentra actualmente en Argentina dio positivo de COVID-19, por lo que el equipo iniciará un protocolo de aislamiento y seguirá las reuniones previstas para la semana próxima de manera virtual, informó el domingo un portavoz del organismo en un comunicado.

El equipo del FMI llegó la semana pasada a la Argentina para iniciar negociaciones para un nuevo acuerdo con el gobierno.

Según los protocolos de salud y seguridad acordados con las autoridades argentinas, todos los miembros del equipo del FMI en Argentina se sometieron el sábado a una prueba de COVID-19.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

19:50 Estados Unidos rebasó este domingo los 11 millones de casos confirmados de Covid-19, con más de 246.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

A las 16.45 hora local EEUU, el país del mundo más afectado por la pandemia, registraba 11.000.984 contagios y 246.006 muertes.

19:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, se aislará tras estar en contacto con una persona que dio positivo por COVID-19, un nuevo revés después de que las luchas internas entre sus principales asesores hundieran a Downing Street en el caos la semana pasada.

Johnson, quien fue internado en un hospital con coronavirus a principios de este año, se encuentra bien y no tiene ningún síntoma, dijo el domingo un vocero del primer ministro.

"Continuará trabajando desde Downing Street, incluso liderando la respuesta del gobierno a la pandemia de coronavirus", afirmó el portavoz. "El primer ministro seguirá las reglas y se aislará".

Johnson se reunió con un grupo de legisladores en Downing Street el jueves que incluyó a Lee Anderson, un miembro del Partido Conservador que posteriormente desarrolló síntomas de COVID-19 y dio positivo.

17:00 El Ministerio de Sanidad francés ha informado este domingo de que hay 33.050 pacientes hospitalizados en el país por coronavirus, un récord absoluto desde que comenzó la pandemia, superior incluso a los 32.292 de los que se informó en el mes de abril.

El boletín publicado este domingo incluye además 27.228 nuevos casos confirmados y 302 muertes vinculadas con el coronavirus, con lo que en total el país acumula 1.981.827 casos y 44.548 decesos por el virus originado en China.

Además, se ha informado de 17.390 nuevos ingresos hospitalarios en los últimos siete días --1.574 en las últimas 24 horas contabilizadas-- y de 2.761 pacientes en las unidades de cuidados intensivos.

16:00 El Gobierno italiano ha informado este domingo de 33.979 nuevos casos de coronavirus y 546 muertes relacionadas con su enfermedad registrados en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que son 45.229 los decesos y 1.178.529 los contagios detectados en el país desde el inicio de la pandemia.

Estas cifras supone una ligera caída del número de contagios, incluso teniendo en cuenta que hay un importante descenso en el número de pruebas realizadas en fin de semana, mientras que las muertes continúan en cifras altas, aunque moderadas e inferiores a los datos de la primera ola de contagios, registrada en primavera.

14:30 El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha constatado este domingo un total de 24.962 nuevos contagios de la COVID-19 y 168 fallecimientos adicionales, que han elevado el balance británico hasta los 1.369.318 casos y las 51.934 víctimas mortales.

Si bien la cifra de casos ronda lo visto en las últimas 48 horas, aunque lejos del dato récord de 33.000 contagios del jueves, el número de víctimas diarias es considerablemente menor que las 462 registradas en la víspera.

En cuanto a la situación hospitalaria en Reino Unido, la cartera de Salud ha detallado que 1.922 personas han tenido que ser ingresadas en hospitales en las últimas 24 horas. Hasta ahora, 14.915 personas están ingresadas en hospitales en suelo británico, 1.355 de ellos con respiración asistida, sin cambios respecto al sábado.

13:00 La Dirección General de Salud del Gobierno portugués ha informado este domingo de 6.035 nuevos casos y 76 muertes por coronavirus registradas en las últimas 24 horas, un máximo de muertes de los últimos 76 días.

En total, el país suma 217.301 contagios confirmados y 3.381 muertes. El boletín recoge un incremento del número de pacientes tras el descenso del sábado: hay 131 nuevos pacientes ingresados para un total de 2.929, de los cuales 415 están en unidades de cuidados intensivos, dos más que el viernes.

12:00 La ciudad de Jinan, en el este de China, dijo que encontró trazas de coronavirus en el empaque de carne y tripas procede de Brasil, Nueva Zelanda y Bolivia, mientras que otras autoridades locales lo hallaron en carne de cerdo congelada procedente de Argentina.

El importador era una unidad de Guotai International Group y Shanghai Zhongli Development Trade, dijo la Comisión Municipal de Salud de Jinan en un comunicado en su página web a última hora del sábado.

La vía de entrada fue la aduana del puerto Yangshan de Shangái y la aduana del puerto exterior, agregado. El comunicado de la ciudad ubicada en la provincia de Shandong no identificó a las compañías que transportaron los productos.

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud informó 1.597 casos nuevos de coronovirus en el país, totalizando 531.273. También, se registraron 42 fallecidos alcanzando 14.819 en total.

Con esto, el ministro de Salud, Enrique Paris, reafirmó que el uso de mascarillas y medidas de prevención están vigentes en todo el país.

09:00 Las autoridades rusas han confirmado este domingo 22.572 nuevos casos de coronavirus -- cerca del récord de 22.702 contagios registrado el sábado -- y otros 352 fallecimientos en las últimas 24 horas en todo el país, según los datos del centro operativo nacional para la lucha contra la enfermedad.

Con estos nuevos contagios el país registra un total de 1.925.825 casos, lo que supone un 1,2% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa (6.271), en San Petersburgo (1.944) y en la provincia de Moscú (812).

08:00 México ha superado el millón de casos de coronavirus al añadir 5.860 casos a los balances oficiales, lo que eleva el total de infecciones en el país a 1.003.253, según la Secretaría de Salud.

Además, 635 personas han perdido la vida por esta enfermedad en las últimas 24 horas. Desde que se notificó el primer caso de coronavirus en el país el pasado 28 de febrero, han fallecido por el coronavirus 98.259 mexicanos, según ha recogido el diario 'El Universal'.

SÁBADO 14 NOVIEMBRE

20:00 El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha constatado este sábado un total de 26.860 nuevos contagios de la COVID-19 y 462 nuevos fallecimientos, que han elevado el balance británico hasta los 1.344.356 casos y las 51.766 víctimas mortales.

Los datos ofrecidos por las autoridades sanitarias británicas muestran una ligera mejoría respecto a los notificados durante las últimas jornadas, en especial el jueves, cuando Reino Unido se anotó un nuevo récord de casos --más de 33.000--, un día después de convertirse en el primer país europeo en alcanzar los 50.000 decesos debido a la enfermedad.

Sin embargo, el número de fallecimientos registrado este sábado es mayor que los 376 anotados en la víspera.

18:00 Las autoridades italianas han informado este sábado de 37.255 nuevos contagios y 544 muertes por coronavirus contabilizadas en las últimas 24 horas, unas cifras ligeramente inferiores a las del viernes.

En total, el país suma 1.144.552 casos confirmados y 44.683 decesos por la COVID-19, según el boletín, que incluye además 484 nuevos ingresos por coronavirus (31.398 en total) y 24.509 casos activos confirmados. Hay 76 personas más en unidades de cuidados intensivos para un total de 3.306.

16:00 El Ministerio de Sanidad francés ha informado este sábado de 32.095 contagios y 359 muertes por coronavirus contabilizadas en las últimas 24 horas, con lo que el país suma en total 1.954.599 casos confirmados y 44.246 muertes por COVID-19.

El boletín del sábado incluye además 17.631 nuevas hospitalizaciones durante los siete últimos días (2.202 más en las últimas 24 horas) y 4.855 pacientes en unidades de cuidados intensivos.

12:00 En un nuevo balance televisado del Minsal indicó que se detectaron 1.644 nuevos casos de coronavirus y 39 nuevos fallecidos, con esto el total de casso confirmados totaliza 529.676 y 14.777 los fallecidos.

Con esto, el país registra la cifra más alta en una semana.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

18:40 Las autoridades sanitarias de Francia han destacado este viernes que el país ha logrado estabilizar el número de pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, si bien se han registrado otros 23.794 casos de coronavirus y 467 muertos en las últimas 24 horas.

En un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha señalado que actualmente hay 4.887 pacientes en estado grave en todo el país, lo que supone una "estabilización" que mantiene la cifra por debajo de los 4.900.

En el último día han ingresado en la UCI otras 473 personas, prácticamente el mismo número de pacientes que han dejado estas unidades desde el jueves. La capacidad es de 7.700 camas con la posibilidad de aumentar el número hasta 10.400.

17:00 Los casos diarios de Covid-19 en el estado de Nueva York superaron los 5.000 por primera vez desde abril. De 203.721 pruebas reportadas ayer, 5.401 o 2,65% fueron positivas, dijo el viernes el gobernador Andrew Cuomo en Twitter.

Today's update on the numbers:



Of the 203,721 tests reported yesterday, 5,401 were positive (2.65% of total).



Total hospitalizations are at 1,737.



Sadly, there were 24 COVID fatalities yesterday. pic.twitter.com/7cw62Mk8qN