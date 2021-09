Normas de 2/3 vuelven a tensionar la Convención: las posturas que obligaron a postergar la votación de los reglamentos

País

La mesa de la Convención logró que tema sea resuelto por el Pleno el próximo martes, ante el reclamo de los pueblos originarios que son contrarios a quórum elevados para fijar que la consulta indígena sea vinculante.

Una tensa sesión del Pleno de la Convención Constitucional (CC) se vivió este jueves, lo que obligó a su abrupta suspensión debido a que los representantes de los pueblos originarios se retiraron de la sala por la molestia que les generó la norma decretada por la mesa que establecía 2/3 (103 votos) para aprobar los reglamentos y lo referido a la consulta indígena, donde los representantes de los escaños reservados desean que su carácter sea vinculante.



La convencional Aymara, Isabella Mamani, señaló que no corresponde ese alto quórum y que lamenta que la mesa no haya cuestionado lo que le sugirió la secretaria de la Convención al fijar los 2/3, resaltando que una consulta sin vinculación a su entender no tiene sentido y que son partidarios que esas votaciones sean con quórum simple.



Su par Marcela Cubillos (UDI) señaló que lo sucedido demuestra que hay algunos sectores de la Convención que no están dispuestos a respetar la norma establecida en la Constitución de 2/3 para aprobar los textos constitucionales y las reglas de votación. "Ese es el fondo del asunto, que hay convencionales que aún no entienden que a pesar de ser esta una convención autónoma, no es soberana".

Luego de una suspensión de tres horas, la sesión se reanudó y el Pleno aprobó una nueva propuesta de la mesa, que en lo central establece que la votaciones sobre los reglamentos en general se trasladan hasta el próximo martes y abrir plazo para que con el patrocinio de a lo menos 30 convencionales, se presente por escrito ante la secretaría de la Convención la solicitud para que ciertas normas sean consideradas como de quórum especial de dos tercios, individualizándolas de manera precisa para que resuelva el Pleno.



La presidenta de la Convención, Elisa Loncon, señaló que "la mesa no impone, la mesa propone y será el Pleno el que decida". Agregó que "nos hacemos cargo de los problemas... y pedimos disculpas" resaltando que espera que "este problema no incida ni perjudique el trabajo y la agenda de la Convención".

De todas formas, la convencional Cubillos adelantó que "si el Pleno determina el próximo martes que una norma que forma parte de las reglas de votación sea de simple mayoría, quedará abierto el derecho a recurrir a la Corte Suprema, quien será en definitiva quien zanje el asunto. El Pleno por mayoría no puede ir contra lo que la Constitución regula".



La norma que reclaman los pueblos originarios se refiere al texto del Reglamento de Participación y Consulta Indígena que propone en su artículo 15, inciso segundo, la oración final: "Establece que la consulta (indígena) constituye para la Convención Constitucional una obligación de resultados respecto del deber de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas".

En tanto, el convencional Mauricio Daza (independiente) señaló en redes sociales que la propuesta para crear la Comisión de Pueblos Originarios, integrada por escaños reservados, que llegue a "acuerdos vinculantes" para la Convención "con secretaría propia designada por ella misma, con más de $3 mil millones a su disposición, es un exceso".

Su par Marcos Barraza (PC) explicó que "queda claro que la mesa debe actuar de mejor manera, no puede delegar la responsabilidad en la secretaría interpretaciones que son de orden político, no administrativas", y señaló que fijar un quórum alto para normas de pueblos originarios "es contrario respecto al espíritu mayoritario que tiene la CC de superar esa norma de 2/3".