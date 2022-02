Nueva discusión sobre los 2/3 generó retraso en la votación de normas de Sistemas de Justicia de la Convención

País

La presidenta zanjó el tema al reafirmar que se requieren 103 apoyos para aprobar normas en general y particular.

Por dos horas, el pleno de la Convención Constitucional se abocó nuevamente ayer al debate sobre el quórum requerido para la votación y aprobación de normas que serán parte de una nueva carta fundamental, generando un retraso en el inicio de la discusión de fondo para la cual había sido citado: los primeros artículos de la comisión de Sistemas de Justicia.

Luego de escuchar la solicitud de diversos convencionales que pedían que el pleno se pronunciara e intentar cambiar lo interpretado por la unanimidad de la mesa para reducir de los 2/3 a simple mayoría la exigencia para aprobar en general las normas, la presidenta del organismo, Elisa Quinteros, resolvió que se mantenía a firme el criterio, es decir, se requieren 103 votos para aprobar en general y particular las normas.

“Pasamos tres meses discutiendo un reglamento con un marco claro de acción y somos respetuosos de ese trabajo”, afirmó Quinteros al zanjar el tema.

Agregó que comprendía que la interpretación (de la mesa) no satisface a todos en el pleno y “lo lamentamos, pero los ocho integrantes asumimos este desafío y función de interpretar normas oscuras y contradictorias del reglamento siempre con un espíritu de transparencia y eficacia, es así que respetaremos la decisión de acuerdo al reglamento que nos hemos autoacordado”, concluyó.

Previamente, el convencional Mauricio Dazza había cuestionado el quórum de 2/3 para normas en general: “Lo que solicitamos no es sí la mesa tiene la facultad de interpretar el reglamento, si no que este pleno resuelva si es que la mesa modificó el reglamento bajo la apariencia de interpretar una norma”. Junto con esto, pidió que el pleno se pronunciara por el acto de la mesa “por exceder sus atribuciones”.

Sin embargo, Fernando Atria defendió el actuar de la instancia: “Hacer una distinción entre votación en general y particular, es jurídicamente incorrecto, lo que está claro es que las normas se aprueban por 2/3 de los votos, esa es la tradición constitucional chilena, porque lo que se vota no son los informes, sino que propuestas normativas”.

Intenso Debate

Zanjado el punto del quórum, cerca de las 18 horas se inició el debate de las normas dela comisión de Sistemas de Justicia con los 16 primeros artículos referidos al pluralismo jurídico, edad de jubilación de los jueces, probidad e inamovilidad en sus cargos, entre otros aspectos.

El constituyente Ruggero Cozzi (RN) indicó que su sector rechaza 9 de los 16 artículos en materias como el cambiar “Poder Judicial por sistemas de justicia, este es un gustito del PC y una muy mala señal” y añadió que algunas propuestas “afectan la independencia de los jueces, se elimina el fuero judicial y los expone a una serie de presiones indebidas, van a tener un incentivo perverso a buscar congraciarse con quienes los puedan reelegir, en definitiva, vamos a tener más jueces y juezas sin pantalones”.

El coordinador de la comisión, Christián Viera, defendió la propuesta y afirmó que “no está en cuestión la independencia de los jueces en nuestro país”; y sobre el fuero, planteó que “es necesario realizar una corrección, el fuero jamás ha estado en la Constitución, lo que hay es una regla muy específica de privación de libertad en delito flagrante, y lo que ocurre es que los jueces ahora van a tener fuero, porque hoy no lo tienen”.

Sobre la responsabilidad de sus actos, sostuvo que “la propuesta de principio de responsabilidad es maravilloso, se mejora lo que existe y se establece que hay causales para la indemnización por el error judicial”.

Al cierre de esta edición aún no se votaba uno de los artículos claves referido a establecer el pluralismo jurídico, definido como “el Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los Sistemas Jurídicos Indígenas. Es deber del Estado garantizar una adecuada coordinación entre ambos, con pleno respeto al derecho a la libre determinación y los estándares internacionales de derechos humanos interpretados interculturalmente”.

El paso a paso para seguir las

votaciones de las normas propuestas

El pleno de la Convención Constitucional inició ayer una serie de sesiones cuyo objetivo es someter a votación en general el primer informe de la comisión de Sistemas de Justicia que recae sobre las normas referidas al título "Principios Generales del Sistema Nacional de Justicia". Este esquema será similar para efectos de los temas abordados por otras comisiones.

Para la presentación del informe, se dispuso de 15 minutos. Luego para la discusión en general, cada convencional contó con hasta tres minutos por una sola vez.

La exposición de la síntesis y el debate del informe se limitó a 8 horas, y una vez declarado cerrado, correspondía votar.

Se estima que serán al menos 16 votaciones, siempre y cuando no se pida votación separación de algunos artículos.

Para aprobar cada norma se necesitan 103 votos favorables (quórum de 2/3), y en caso de que una propuesta normativa o parte de ésta sea rechazada en general por el pleno, será devuelta a la comisión de origen, para que presente un informe de reemplazo dentro de un plazo de 15 días corridos.

Se otorgarán tres días hábiles para la presentación de nuevas indicaciones ante la secretaría de la comisión respectiva. Así, la propuesta volverá al pleno para una segunda y última oportunidad de lograr los 103 votos. Si no logra, es rechazada.

Las normas aprobadas deben ser analizadas por el pleno en particular. Las de Sistemas de Justicia se debaten mañana.

Quinteros: “El Presidente electo desde el inicio ha sido muy claro en respetar la autonomía”

En ese sentido, dijo la presidenta de la CC, “estamos muy tranquilos de que se mantendrá como ha sido hasta el momento”.

“El Presidente electo desde el inicio ha sido muy claro en respetar la autonomía del órgano (...) en ese sentido, estamos muy tranquilos de que se mantendrá como ha sido hasta el momento”. Así lo expresó ayer la presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, al ser consultada por la relación con la administración entrante, liderada por Gabriel Boric.

En entrevista con Mesa Central de Tele13radio, y ad portas del inicio de la etapa de votaciones del pleno del organismo redactor de una nueva Constitución, la convencional detalló que “las iniciativas que alcancen los dos tercios siguen su curso para otro día y las que no, vuelven a la comisión para ser mejoradas y posteriormente tienen una segunda oportunidad en la instancia”.

Tras ser consultada por el cronograma de la Consulta Indígena, Quinteros explicó que el lunes se dio inicio a la segunda etapa de dicho proceso, enfatizando que “el tiempo nosotros no lo fijamos, son más bien los tiempos que determina el Acuerdo por la Paz, estamos haciendo todo para respetar esos tiempos”.

Y sobre el presupuesto del procedimiento, resaltó que “hemos recibido mucha colaboración de las instituciones del Estado, gobiernos regionales y municipios”.

En cuanto a los plazos de trabajo de la instancia constituyente, cuyo trabajo debe estar listo el 4 de julio del presente año, la presidenta sostuvo que “no descartamos fehacientemente que no vamos a solicitar una extensión (...) Por lo pronto, hasta que la evidencia no nos diga lo contrario, tenemos que seguir ajustándonos al cronograma”.