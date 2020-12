LUNES 14 DE DICIEMBRE

18:40 El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, advirtió este lunes que la ciudad puede verse obligada a imponer otro "cierre total" de la actividad en las próximas semanas ante el aumento de casos de covid-19.

"Creo que existe la posibilidad de tener que hacer una pausa completa, un cierre total en las próximas semanas porque no podemos permitir este ritmo", señaló De Blasio sobre el repunte de los contagios en una entrevista con la cadena CNN.

El alcalde neoyorquino destacó que los niveles de transmisión están en cifras no vistas desde mayo y, de continuar, amenazarán la capacidad de los hospitales.

16:45 El número de muertes por coronavirus en Estados Unidos cruzó la barrera de las 300.000 el lunes, según un recuento de Reuters, cuando el país más afectado por la pandemia inyectaba el lunes sus primeras vacunas.

El abrumador número de muertes llega cuando el país comienza una histórica campaña de inoculación usando una vacuna desarrollada por Pfizer Inc. y BioNTech SE.

La vacuna llega cuando los casos de COVID-19 se multiplican en toda la nación y las unidades de cuidados intensivos de los hospitales se quedan sin camas.

Los casos diarios de coronavirus y las muertes han marcado varios récord desde las vacaciones de Acción de Gracias, con muertes diarias que superaron las 3.000 el viernes, por segunda vez la semana pasada.

Tomó 27 días para pasar de 250.000 muertes totales de COVID-19 en Estados Unidos a 300.000, el salto más rápido de 50.000 muertes desde que comenzó la pandemia. Algunos modelos proyectan que las muertes podrían llegar a 500.000 antes de que las vacunas estén disponibles de forma general en la primavera y el verano (boreal).

Estados Unidos superó recientemente los 16 millones de casos confirmados, la mayor cantidad del mundo.

Según el análisis de Reuters, Estados Unidos está informando de 91 muertes por cada 100.000 personas, la séptima peor tasa del mundo en términos per cápita y 2,5 veces la de Canadá.

Los hospitales del país se están inundando de pacientes con COVID-19, amenazando con abrumar los sistemas y proveedores de atención médica. Hay más de 108.000 pacientes de COVID-19 hospitalizados, el número más alto desde que se detectó el primer caso de coronavirus en el país en enero.

16:00 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 1.751.884, añadiendo 21.309 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes.

El departamento dirigido por Salvador Illa indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 48 horas hasta el lunes fue de 2.448, frente a los 5.849 anunciados el viernes.

13:30 El estado brasileño de Sao Paulo retrasó el lunes la publicación de los datos de eficacia de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la firma china Sinovac, ajustando el plazo para la aprobación del regulador antes de un lanzamiento planificado el 25 de enero.

El gobernador João Doria dijo en una entrevista radial el lunes que los datos se darán a conocer el 23 de diciembre, ocho días después de lo planeado, para permitir un tamaño de muestra más grande y un análisis más completo.

Más temprano en el día, João Gabbardo, jefe de la respuesta COVID-19 de Sao Paulo, afirmó que la demora permitirá que el análisis de eficacia incluya datos de una muestra con 151 personas infectadas, lo que lo convertirá en un informe definitivo en lugar de preliminar.

12:20 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus a nivel nacional, la subsecretaria de Prevención del Delito, dio a conocer novedades en el plan Paso a Paso. Toda la Región de Atacama avanza a fase 4 o apertura inicial, mientras que pasa a transición la comuna de Punta Arenas, la cual se encontraba en cuarentena.

En cuanto a lo epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.911 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de infectados aumenta a 573.830 personas. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 45 chilenos, lo que implica que las muertes ya suman 15.931.

11:39 Los desarrolladores de la vacuna rusa para el coronavirus publicaron el lunes los nuevos resultados de su ensayo de la vacuna Sputnik V, basados en otra serie de datos, y repitieron que había demostrado una eficacia del 91,4% en la protección contra la enfermedad.

Los nuevos resultados se basan en los datos de 22.714 participantes en el ensayo y se publicaron después de que se registraran 78 casos confirmados de coronavirus en el grupo, dijeron los investigadores del Instituto Gamaleya en un comunicado publicado el lunes junto con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que comercializa la vacuna.

De los 78 casos, 62 ocurrieron entre participantes que habían recibido un placebo, explicaron los investigadores.

10:45 El presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo el lunes que el laboratorio no ha firmado aún un acuerdo con Estados Unidos para entregar 100 millones más de dosis de su vacuna contra el coronavirus en 2021.

Bourla dijo a CNN en una entrevista que Pfizer está negociando aún con Washington si podrá entregar la vacuna en el segundo o tercer trimestre del año próximo. "El gobierno estadounidense está pidiendo más. Nos han pedido ahora 100 millones de dosis adicionales", afirmó, agregando que son requeridas para el segundo trimestre de 2021.

"Podemos entregarles 100 millones de dosis adicionales, pero ahora mismo la mayoría podríamos darla en el tercer trimestre", agregó.

"El gobierno estadounidense las quiere en el segundo trimestre, así que estamos trabajando de forma muy colaborativa con ellos para asegurarnos de que podemos encontrar maneras de producir más o distribuir las dosis en el segundo trimestre", comentó Bourla a CNN.

09:55 Es probable que Londres suba al nivel más duro de las restricciones de Covid-19 tras un fuerte aumento de las tasas de contagio del coronavirus, informó la BBC el lunes.

A principios de este mes, el Gobierno aplicó un sistema escalonado de restricciones para tratar de contener la segunda ola del virus después de un mes de confinamiento. Más del 40% de los ciudadanos entraron en la categoría de mayor riesgo. La capital británica, sin embargo, se encuentra actualmente en el segundo nivel más alto de restricciones, y está prevista una revisión el 16 de diciembre.

La principal diferencia entre los dos niveles es que los bares y restaurantes, que pueden permanecer abiertos con ciertas condiciones en el nivel dos (no está permitido que se mezclen clientes de distintos núcleos familiares y los pubs solo pueden abrir si sirven comidas "sustanciales"), deben cerrar sus puertas en el nivel tres y solo pueden ofrecer servicios de comida para llevar.

09:20 La Unión Europea podría donar a las naciones más pobres el 5% de las vacunas contra el Covid-19 que tiene aseguradas, según un documento interno al que tuvo acceso Reuters, en una medida que corre el riesgo de socavar un plan de distribución codirigido por la Organización Mundial de la Salud.

La estrategia, elaborada por el gobierno francés, establece por primera vez un objetivo claro para las donaciones de vacunas de la UE, que hasta ahora solo habían sido consideradas una opción si el bloque terminaba con excedentes de dosis.

Sin embargo, la medida podría asestar un golpe al plan de adquisiciones global codirigido por la OMS, conocido como COVAX, que tiene el objetivo de entregar 2.000 millones de inyecciones para fines del próximo año a al menos el 20% de las personas más necesitadas en cualquier lugar del mundo.

Según el proyecto francés, que aún debe ser acordado entre los 27 estados de la UE, el bloque podría donar finalmente hasta 65 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19 a las naciones pobres.

08:35 Un estudio realizado con un solo paciente y llevado a cabo por científicos británicos encontró que el remdesivir podría ser altamente efectivo contra el Covid-19, lo que plantea interrogantes sobre estudios previos que concluyeron que el antiviral de Gilead no tenía ningún impacto en las tasas de mortalidad de la enfermedad.

El estudio, publicado en la revista Nature Communications, describe cómo los médicos que dieron este medicamento a un paciente, que sufría tanto de coronavirus como de otro raro desorden inmunológico, vieron una mejoría significativa en los síntomas del paciente y finalmente la desaparición del virus.

"El inusual estado de nuestro paciente nos dio una rara visión de la eficacia del remdesivir como tratamiento para la infección por coronavirus", dijo Nicholas Matheson, quien codirigió el estudio en el Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Cambridge.

08:31 La firma biotecnológica alemana CureVac dijo esta mañana que reclutó a su primer participante para la Fase 2b/3 del ensayo clínico de su candidata a vacuna contra el Covid-19.

El ensayo, que es relevante para su aprobación regulatoria, evaluará la seguridad y eficacia del medicamento en adultos y se espera que incluya a más de 35 mil participantes en Europa y América Latina, añadió la empresa en un comunicado.

El estudio busca probar la eficacia de su candidata a vacuna en la prevención de los primeros episodios de casos confirmados de cualquier gravedad, además de prevenir casos confirmados de la enfermedad de moderados a severos en participantes que nunca hayan sido infectados con el SARS-CoV-2.

"La seguridad clínica y los datos de inmunogenicidad obtenidos hasta la fecha parecen prometedores, y esperamos que este ensayo siga demostrando el impacto de la tecnología del ARNm (ARN mensajero) y de nuestra vacuna para prevenir el Covid-19, y para ayudar a derrotar a esta pandemia", dijo el presidente ejecutivo, Franz-Werner Haas.

08:30 Novartis comunicó esta mañana que un ensayo clínico de etapa avanzada de ruxolitinib, sumado a la terapia estándar, no mostró una reducción significativa en las complicaciones graves de Covid-19, incluida la muerte, las fallas respiratorias que requieren de ventilación mecánica y la admisión en unidades de cuidados intensivos.

La farmacéutica señaló que el ensayo de Ruxcovid tampoco mostró un beneficio relevante para otros parámetros, incluida la tasa de mortalidad al día 29 y el tiempo de recuperación.

Se trata de un nuevo revés para Novartis, que ha buscado readaptar medicamentos para combatir la pandemia.

"Si bien el ensayo de Ruxcovid no nos dio los resultados que esperábamos, seguiremos trabajando con la comunidad médica para analizar sus hallazgos y entender mejor el Covid-19 y el rol de la inhibición de JAK", dijo John Tsai, jefe de desarrollo global de medicamentos y jefe médico de Novartis.

07:43 Trabajadores de Pfizer en Michigan despacharon los primeros envíos de su vacuna contra Covid-19 poco después de las 6:30 a.m. de ayer, dando inicio al proyecto de distribución de vacunas más grande que se haya realizado en Estados Unidos.

Un video de las instalaciones en Kalamazoo mostró a trabajadores sacando de un congelador cajas de cartón que contenían frascos de vacunas, y colocándolos en grandes neveras azules para luego ser empaquetados y etiquetados.

Los trabajadores aplaudían y silbaban mientras las primeras cajas eran trasladadas hacia los camiones que comenzarían la distribución, que tomará meses para que la mayoría de los residentes de EEUU reciba la vacuna. El momento tan esperado llega cuando las infecciones y muertes por coronavirus están aumentando nuevamente en Estados Unidos.

El gobierno planea liberar las primeras 2,9 millones de dosis a 64 Estados, territorios y ciudades principales, así como a cinco agencias federales. Pese a que esté coordinando los esfuerzos de distribución, los Estados tienen la decisión final sobre quién recibirá las primeras vacunas. El Gobierno federal está despachando los primeros envíos a más de 600 puntos. Las empresas de diversos sectores están presionando a las autoridades estatales y federales para que den prioridad a sus trabajadores en la fila de millones que esperan la vacuna y con ella un regreso a la vida libre del temor a la enfermedad mortal.

07:00 La confianza de las empresas japonesas creció a su ritmo más rápido en casi dos décadas en el período de octubre a diciembre, según datos de una encuesta del banco central del país, signo bien recibido para una economía que está saliendo del primer golpe de la pandemia.

Las empresas, no obstante, redujeron drásticamente sus planes de inversión para el año que termina en marzo de 2021, al tiempo que el sentimiento a corto plazo empeoró después que los rebrotes de Covid-19 reforzaran las expectativas de una recuperación frágil en la tercera economía más grande del mundo.

04:15 Más de 71,2 millones de personas han resultado infectadas por coronavirus a nivel mundial, de acuerdo con las cifras oficiales de casos confirmados, y 1,6 millones han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019, con Estados Unidos liderando la lista con 16 millones de contagios y casi 300 mil muertes.

Le siguen la India, con 9,8 millones de casos y 143 mil muertes, y Brasil con 6,8 millones de infectados y 181 mil fallecidos.

DOMINGO 13 DE DICIEMBRE

18:30 El Ministerio de Sanidad francés informó este domingo de 11.533 nuevos casos confirmados y 150 muertes por coronavirus, con lo que el país suma en total 2.376.852 contagios y 57.911 decesos por la nueva enfermedad desde que comenzó la pandemia.

Además, el boletín incluye 25.239 pacientes hospitalizados, 259 más que en la víspera, y 668 nuevas hospitalizaciones en las últimas 24 horas, 428 menos que el sábado.

Son 2.871 los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, 10 más que el sábado, y 89 los nuevos ingresos en cuidados intensivos, 38 menos que el sábado. Hay 252 nuevas altas para un total de 176.995.

17:00 El director de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), Robert Redfield, emitió este domingo la autorización definitiva para el suministro de la vacuna de Pfizer/BioNTech en Estados Unidos a personas de 16 o más años.

"Esta recomendación oficial de los CDC se produce después de que el viernes la Administración de Alimentación y Medicamentos (FDA) autorizase el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer", explicó Redfield en un comunicado oficial publicado este domingo.

Los casos de Covid-19 siguen aumentando en Estados Unidos, por lo que la recomendación de los CDC llega en un momento clave. Está previsto que las vacunaciones comiencen este mismo lunes después de que este domingo partieran de la fábrica de Pfizer en Míchigan los primeros cargamentos dirigidos a 145 puntos de los 50 estados.

15:30 Protección Civil italiana informó este domingo de 17.938 nuevos contagios y 488 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas, con lo que supera a Reino Unido y se convierte en el país europeo con más decesos por Covid-19.

Sin embargo, los datos del domingo suponen un ligero respiro con respecto a los del sábado, cuando se informó de 19.903 nuevos contagios y 649 muertes. También es cierto que ha caído el número de pruebas, 152.697 por los 196.439 del sábado, lo que implica que la tasa de positivos ha subido del 10,1% al 11,7%.

En total, desde el inicio de la pandemia, Italia ha contabilizado 1.8 millones de casos confirmados y 64.520 muertes por el coronavirus frente a las 64.170 de Reino Unido, que este domingo sumaba 144 muertes. Solo Estados Unidos, Brasil, India y México superan a Italia en muertes.

14:15 Moderna Inc. dijo que el gobierno de EEUU ejerció su opción de comprar 100 millones de dosis adicionales de la vacuna contra el coronavirus de la compañía, duplicando la cantidad de la vacuna que inicialmente se comprometió a comprar.

La compañía dijo en una declaración que el nuevo pedido se entregaría durante el segundo trimestre de 2021. Como parte de la Operación Warp Speed, la iniciativa estadounidense para desarrollar rápidamente vacunas contra el Covid-19, el gobierno tiene la opción de comprar otros 300 millones de dosis a la farmacéutica con sede en Cambridge, Massachusetts.

"Esta nueva compra federal puede dar a los estadounidenses una mayor confianza en que tendremos suficiente oferta para vacunar a todos los estadounidenses que lo deseen para el segundo trimestre de 2021", dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en el comunicado de la compañía.

13:30 La campaña de Rusia para vacunar al público contra el Covid-19 ha comenzado lentamente, dado que pocas personas aceptaron la oferta de vacunas gratuitas durante la primera semana, aunque el país registra un número récord de muertes por la pandemia.

Moscú, donde comenzó la campaña, inicialmente planeó limitar el acceso a médicos, maestros y trabajadores sociales en 70 centros de vacunación alrededor de la capital. Sin embargo, una clínica contactada por Bloomberg dijo que cualquiera podría recibir la inoculación en una hora.

El alcalde Sergei Sobyanin dijo en su blog que la ciudad ampliará el acceso para incluir minoristas, entretenimiento y otros trabajadores la próxima semana cuando llegue un nuevo lote de la vacuna.

Rusia, que tiene el cuarto mayor número de casos de Covid-19 a nivel mundial, autorizó su vacuna Sputnik V en agosto antes de comenzar los ensayos de Fase 3 para establecer la seguridad y efectividad del medicamento. Los desarrolladores aún no han publicado datos de los ensayos de etapa tardía en una revista revisada por pares, y profesionales de la salud y compañías farmacéuticas han criticado el registro de la vacuna como prematuro.

12:30 Portugal registró este domingo su máximo histórico de fallecimientos diarios por coronavirus, 98, a los que hay que sumar otros 4.044 nuevos contagios, según el último boletín epidemiológico de la Dirección General de Salud (DGS).

Desde marzo, 5.559 personas han muerto a causa del virus en el país, donde el total de casos asciende a 348.744, de acuerdo con el boletín, que también registra un aumento de las hospitalizaciones y los pacientes de cuidados intensivos.

11:30 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto al avance del coronavirus en el país, la cartera sanitaria informó 2.139 nuevos casos de Covid-19, registrando 571.919 casos desde el inicio de la pandemia. Además señaló 40 fallecidos en las últimas 24 horas, alcanzando así 15.886 en total.

11:00 Cuando Estados Unidos reporta casi 1.5 millones de personas fallecidas y 16.799 muertes en una semana, la farmacéutica Pfizer comenzó el día de hoy la distribución de su vacuna a los hospitales a lo largo del país.

El punto de partida para la distribución es la fábrica de la compañía en Michigan, y Pfizer tratará de abarcar la mayor cantidad de hospitales por todo EEUU. El país se encuentra actualmente a la expectativa de la llegada de la vacuna, pues se espera que el próximo lunes 14 de diciembre empiece la jornada de vacunación contra el Covid-19.

El Gobierno aseguró que la distribución está siendo llevada a cabo por medio de la Operación Warp Speed, según el general Gus Perna. "Tenemos una confianza operativa del 100% en que entregaremos la vacuna", dijo al respecto.

Donald Trump, por otra parte, agilizó el proceso de aceptación de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que se diese luz verde a la campaña de distribución y, próximamente, de vacunación.

"Podemos esperar que 145 sitios en todos los estados reciban la vacuna el lunes, 425 sitios adicionales el martes y los 66 sitios finales el miércoles, que completarán la primera entrega de la vacuna Pfizer / BioNTech", agregó el general Perna.

10:40 Rusia registró en las últimas horas 28.080 nuevos contagios de coronavirus y 488 decesos por la enfermedad, hasta rebasar los 2.65 millones de casos, según ha hecho saber este domingo el centro operativo nacional para la lucha contra la enfermedad.

Con las últimas defunciones, el total de fallecidos por coronavirus en Rusia ha aumentado a 46.941.

El número acumulado de casos, 2.653.928, supone un incremento del 1,1% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa (6.425), en San Petersburgo (3.768) y en la provincia de Moscú (1.444).

09:15 AstraZeneca Plc dijo que comprará Alexion Pharmaceuticals Inc. en una oferta en efectivo y acciones por valor de US$39.000 millones, agregando un especialista en el desarrollo de tratamientos para enfermedades raras e inmunología.

La oferta valora a Alexion en US$175 la acción, una prima del 45% sobre el precio de cierre del viernes.

La adquisición de Alexion reforzaría a AstraZeneca en áreas como el tratamiento de trastornos sanguíneos, basándose en el cambio de rumbo del director ejecutivo Pascal Soriot. Desde que asumió el cargo en 2012, ha llevado al fabricante de medicamentos del Reino Unido hacia otras áreas lucrativas, como las terapias contra el cáncer.

AstraZeneca, junto con la Universidad de Oxford , también ha desarrollado una vacuna Covid-19 que ha demostrado ser efectiva en grandes ensayos, a pesar de las dudas sobre los resultados del estudio.

Los accionistas de Alexion recibirán US$60 en efectivo y 2.1243 acciones de depósito estadounidense de AstraZeneca por cada acción de Alexion, dijo AstraZeneca en un comunicado de prensa.

Las acciones de AstraZeneca han subido un 7% este año y casi un 70% en los últimos tres años por un valor de mercado de US$142.000 millones.

Se espera que la adquisición se cierre en el tercer trimestre de 2021 y los accionistas de Alexion poseerían el 15% de las empresas combinadas.

09:00 Alemania entrará en un bloqueo estricto a partir del miércoles, con el cierre de tiendas no esenciales, se instó a los empleadores a cerrar los lugares de trabajo y se alientó a los niños en edad escolar a permanecer en casa.

Las restricciones más estrictas, incluida la prohibición de las reuniones durante el Año Nuevo, durarán al menos hasta el 10 de enero después de que un cierre más flexible no detuviera un aumento en las infecciones y muertes diarias por coronavirus. La canciller Angela Merkel acordó las medidas con los jefes de los 16 estados de Alemania en conversaciones el domingo y advirtió sobre la creciente presión sobre el sistema de salud del país.

"Hay una necesidad urgente de acción", dijo Merkel en una conferencia de prensa. "Hemos visto un aumento de las infecciones y un crecimiento exponencial en los últimos días y eso significa que tenemos que llorar a muchos muertos".

Después de manejar cómodamente la ola inicial de la pandemia, el país se está quedando atrás de muchos de sus vecinos, y los funcionarios se vieron sometidos a una presión cada vez mayor para actuar días antes de Navidad. Las infecciones y las muertes aumentaron en cantidades récord el viernes, y casi 22.000 murieron a causa de la enfermedad, de un total de 1.3 millones de casos.

08:00 Los ensayos para la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio chino Sinopharm en Perú fueron suspendidos temporalmente debido a un "evento adverso serio" en uno de los voluntarios para el estudio, dijo el Gobierno peruano.

El ministerio de Salud afirmó en un comunicado que el evento se encuentra "en investigación para determinar si está relacionado con la vacuna o existe otra explicación".

Sinopharm, que realiza sus ensayos en Perú con unos 12.000 voluntarios, estaba por culminar en los próximos días la primera etapa de sus pruebas, con planes de inocular la segunda dosis de vacuna durante las próximas tres semanas, según un médico que lidera el estudio en la universidad peruana Cayetano Heredia.

"La decisión de suspender temporalmente los ensayos clínicos es una medida de seguridad contemplada en el reglamento de ensayos clínicos y protocolos establecidos para proteger la salud de los sujetos de investigación durante la tercera fase de prueba de las candidatas a vacuna", dijo el ministerio de Salud.

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE

12:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud por el avance del coronavirus en el país, el subsecretario de Redes Asistenciales informó 1.807 nuevos casos, contabilizando un total de 569.781 y 64 fallecidos, contabilizando así 15.846 muertes a causa del virus.

En la misma línea, el ministro de la cartera, Enrique Paris, informó que el país se está preparando para iniciar una eventual campaña de inmunización con la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, si es aprobada en los próximos días por las autoridades sanitarias.

La próxima semana, el Instituto de Salud Pública (ISP) examinará el informe de datos sobre el desempeño de la vacuna, que también se revisa en Estados Unidos, para decidir si se podrá aplicar.

"No puedo adelantar fechas pero haremos todos los esfuerzos posibles a nivel gubernamental (...) para iniciar la campaña de vacunación del coronavirus a la brevedad posible", dijo durante la entrega del balance de la pandemia.

"La logística la llevamos estudiando hace días, semanas atrás. Tenemos un comodato para los ultracongeladores, tenemos planificado como se va a transportar la vacuna (...) una vez que esté en Chile obviamente que se va a iniciar el plan de vacunación", agregó.

Sin embargo, el funcionario recordó que se mantendrán las medidas de cuidado personal y distanciamiento ya que no será posible completar la campaña de inmunización a fines del primer semestre del próximo año.

Las autoridades chilenas decretaron un retorno parcial al confinamiento durante fines de semana en la capital debido al alza en los contagios y ha aplicado nuevamente cuarentenas en otras comunas del país.

VIERNES 11 DE DICIEMBRE

19:00 Estados Unidos anunció que el uso de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer Inc. fue autorizado el viernes, y que se espera que las primeras inoculaciones se hagan en los próximos días, marcando un punto de inflexión en un país donde la pandemia ha matado a más de 295.000 personas.

La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos aprobó la autorización de uso de emergencia para la vacuna, desarrollada en conjunto con el socio alemán BioNTech, que demostró ser 95% efectiva en la prevención de la enfermedad en las últimas fases de sus ensayos y puede ser administrada a personas de 16 años o más.

Se espera que los trabajadores sanitarios y las personas mayores que se encuentran en residencias de cuidados a largo plazo tengan la prioridad en una primera ronda de 2,9 millones de dosis este mes.

18:20 El Gobierno de Brasil tiene herramientas para extender la ayuda a algunas de las personas más vulnerables en 2021 sin amenazar el límite de gasto, su ancla fiscal más importante, dijo el viernes el ministro de Economía, Paulo Guedes.

En un testimonio público ante el Congreso, Guedes señaló que el programa de transferencia de ingresos de este año a los pobres finalizará el 31 de diciembre, pero que se podrían encontrar formas de extender la ayuda sin romper sus reglas fiscales, como por ejemplo presentando otros beneficios sociales.

16:20 La economía de Perú viene creciendo a un ritmo mayor a lo esperado y su caída en el cuarto trimestre sería mucho menor a lo proyectado, dijo el viernes el gerente de estudios económicos del Banco Central, Adrián Armas.

Ello se debe a que los indicadores adelantados, como el consumo interno de cemento, empleo y movilidad de las personas continúan mostrando una mejora de la actividad económica, aunque aún se mantienen por debajo de sus niveles del año anterior.

"Se tenía proyectado una caída de -6,4%, esa caída va a ser significativamente menor en este cuarto trimestre", dijo Armas.

El Banco Central también señaló que la inflación a fines de 2021 se encontraría en el tramo inferior del rango meta debido a que la demanda interna se mantendría aún débil.

15:00 El Gobierno de EE.UU. anunció este viernes que está "muy cerca" de aprobar la vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, de manera que la campaña de inmunización podría comenzar el lunes o martes de la próxima semana.

Se desconoce, sin embargo, cuándo exactamente podría llegar el esperado aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), el ente regulador de productos farmacéuticos en EE.UU.

El secretario del Departamento de Sanidad, Alex Azar, aseguró hoy en una entrevista con la cadena ABC que la autorización está "muy cerca" y que "probablemente" llegará en los próximos dos días, aunque The Washington Post y CNN, que citaron a fuentes familiarizadas con el proceso, apuntan a que podría producirse a última hora de este viernes o el sábado.

12:00 La ministra de Cultura de Francia, Roselyne Bachelot, prometió el viernes 35 millones de euros adicionales (42 millones de dólares) para rescatar museos, cines y teatros que quedaron muy golpeados por una extensión de las restricciones por el COVID-19.

La funcionaria sostuvo que la decisión de no reabrir los sitios culturales el próximo martes como estaba planeado, debido a que las tasas de infección por COVID-19 no están cayendo tan rápido como el gobierno esperaba, la dejó "con el corazón roto".

"Pero si hubiéramos reabierto el 15 de diciembre y cerrado nuevamente en enero, eso habría matado al sector cultural", sostuvo en declaraciones a la cadena BFM de TV.

Tras reconocer que el gobierno ya había proporcionado 7.500 millones de euros en ayuda al sector, Bachelot dijo que le había dicho al primer ministro Jean Castex que necesitaba 35 millones de euros adicionales para ayudarlo a pasar fin de año. "Sé que lo conseguiré", señaló.

11:00 Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de enero, en medio de un número creciente de casos de coronavirus en el país, dijo el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La decisión significa que dependerá del gobierno del presidente electo Joe Biden determinar cuándo eliminar las restricciones, impuestas por primera vez en marzo para controlar la propagación del virus.

El secretario interino del DHS, Chad Wolf, dijo en Twitter que la última prórroga de un mes busca "continuar previniendo la propagación del COVID".

7:00 AstraZeneca confirmó este viernes que comenzará "pronto" a investigar la combinación de su vacuna contra el Covid-19 con el preparado ruso, Sputnik V, a fin de intensificar su efectividad.

En un comunicado divulgado hoy en su web, la farmacéutica subraya que "poder combinar diferentes vacunas contra el covid-19 podría resultar de ayuda para una mejor protección y/o mejorar la accesibilidad de la vacuna".

6:30 Berlín se prepara para un cierre casi total de la vida pública, comercial y escolar a partir del 20 de diciembre y de al menos tres semanas, modelo que su gobierno regional considera se adoptará en el resto del país.

El alcalde-gobernador de Berlín, el socialdemócrata Michael Müller, abogó por este modelo en declaraciones a la televisión pública ZDF, y se propone que sea aprobado por la cámara regional de la ciudad-estado el próximo martes.

6:00 Roche lanza test rápido de COVID-19 con una eficacia del 94,5%

La multinacional suiza anunció hoy el lanzamiento de su test de antígenos Elecsys para la detección del coronavirus SARS-CoV-2 causante del Covid-19, capaz de identificar su presencia en una persona en sólo 18 minutos y con una fiabilidad del 94,5%. La firma también señaló que acelerará sus cadenas de producción para fabricar más de 10 millones de unidades diarias, y solicitó permiso de comercialización a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA).

6:00 Vacuna contra el Covid-19 de Sanofi/GSK se retrasa tras malos resultados en ensayos. La farmacéutica francesa Sanofi y la británica GlaxoSmithKline anunciaron el viernes que deben llevar a cabo más pruebas después de que los ensayos clínicos realizados mostraran una respuesta inmunológica insuficiente en las personas de mayor edad, retrasando su distribución hasta el final del próximo año.

Las dos firmas dijeron que planean iniciar otro estudio el próximo febrero, con la esperanza de conseguir una vacuna más eficaz para finales de 2021, lo cual representa un contratiempo para la lucha contra la pandemia.

La noticia supone un golpe para muchos Estados, incluidos la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, que han reservado cientos de millones de dosis de la vacuna mientras luchan por domar un virus que ha matado a más de 1,5 millones de personas y hundido sus economías.

5:00 Japón reconocer situación tensa por la pandemia, pero no suspenderá su programa de vuelos, declaró el primer ministro Yoshihide Suga. Además, añadió que si la economía empeoraba, sería imposible salvaguardar los empleos y que un panel de expertos del Ejecutivo opinaba que había una relación escasa entre dicho programa de subsidios de viaje y las infecciones de coronavirus.

JUEVES 10 DE DICIEMBRE

19:10 La cadena de supermercados Walmart anunció este jueves que ya está preparando más de 5.000 de sus establecimientos para suministrar la vacuna del coronavirus por todo EE.UU. una vez esta sea aprobada.

En una publicación en la página web de la compañía, que cuenta un servicio de farmacia, el jefe de su departamento médico, Tom Van Gilder, aseguró que se han equipado con congeladores y con hielo seco para poder almacenar las vacunas en las condiciones adecuadas.

"Sé que ya estamos listos para volver a la normalidad y disfrutar de la vida más allá de la pandemia, y estas vacunas nos van a ayudar a hacer eso", aseveró Gilder.

Walmart es una de las varias empresas estadounidenses que se preparan para recibir las vacunas de coronavirus mientras que una de ellas, la desarrollada por Pfizer y la alemana BioNTech, podría ser aprobada por las autoridades de EE.UU. este mismo jueves.

Con el continuado aumento de números de casos de coronavirus en EE.UU., la vacuna podría frenar su expansión y ayudar a que la situación económica comience a recuperarse después de que más de 15 millones de estadounidenses se hayan contagiado del virus y más de 286.000 hayan perdido la vida, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

16:34 El Gobierno argentino firmó un contrato con Rusia para la provisión de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 para 10 millones de personas hasta febrero y comenzará el proceso para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, dijo el jueves el presidente Alberto Fernández.

El contrato, además, incluye una preferencia para adquirir otras 10 millones de dosis para vacunar a 5 millones de personas adicionales en marzo, agregó Fernández.

"Poder contar con un contrato que ya nos dice con exactitud en qué plazo las vacunas podrán llegar a la Argentina es una avance y es una gran tranquilidad", sostuvo el presidente en conferencia de prensa, y explicó que se destinará a los grupos de riesgos y personal de tareas esenciales como trabajadores de salud, seguridad y docentes.

Argentina, que lleva registrados 1.475.222 casos positivos y 40.222 muertos, está también en negociaciones con otras empresas para adquirir vacunas, además del acuerdo ya firmado con AstraZeneca para adquirir 22 millones de dosis durante el primer semestre del 2021.

15:30 Uber Technologies Inc envió cartas el jueves a los gobernadores de todos los estados de Estados Unidos, en las que solicita que sus conductores tengan un rápido acceso a las vacunas para el Covid-19 como trabajadores esenciales.

La compañía también dijo que enviará una carta al presidente electo, Joe Biden, con el mismo pedido.

El presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, instó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a clasificar a los trabajadores de la plataforma como esenciales, con derecho a vacunas inmediatamente después de los profesionales de la salud y los residentes de centros de atención, de acuerdo a una carta a la que Reuters tuvo acceso.

"Durante los últimos nueve meses, estos trabajadores han sido un salvavidas para sus comunidades. Han transportado a trabajadores de la salud a los hospitales, han entregado alimentos a las personas que no pueden salir de sus hogares y han ayudado a los restaurantes locales a seguir funcionando", sostiene la carta.

Con las dosis iniciales de vacuna limitadas y la falta de una guía federal sólida, los estados de Estados Unidos deben determinar quiénes estarán primeros en la línea para vacunarse. Más de 20 grandes industrias han instado a los funcionarios públicos a dar prioridad a sus trabajadores.

15:00 Italia ha incrementado significativamente su cifra de fallecidos diarios por la Covid-19 y ha constatado 887, frente a los cerca de 500 registrados durante la jornada anterior, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias del país.

Hasta el momento, la cantidad de víctimas mortales a causa de la enfermedad en suelo italiano se ubica en 62.626. Según el Ministerio de Salud durante el último día se han llevado a cabo 171.586 pruebas diagnósticas de la Covid-19, de las que 16.999 han resultado positivas, para un total de 1.787.147 personas contagiadas.

14:00 Los datos presentados a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) por Pfizer/BioNTech y Moderna para sus candidatas a vacuna Covid-19 son "muy robustos", dijo el jueves la directora ejecutiva del organismo.

"Tenemos un conjunto de datos de más de 30.000 sujetos que han sido seguidos a través de los ensayos clínicos. Esto nos da un conjunto de datos muy robusto sobre el cual tomar una decisión, tanto sobre seguridad como sobre eficacia", dijo Emer Cooke en una reunión de un panel del Parlamento Europeo.

La agencia completaría las revisiones para el 29 de diciembre para la vacuna Pfizer/BioNTech y para el 12 de enero para la vacuna Moderna "a más tardar".

Cooke aseguró que las fechas de la decisión de aprobación podrían cambiar, dependiendo de la evaluación.

13:00 El regulador sanitario de Brasil decidió el jueves permitir autorizaciones temporales de uso de emergencia para vacunas contra el Covid-19 y estableció reglas para que las empresas soliciten opciones que no existían en el país, que ahora enfrenta el tercer peor brote de coronavirus del mundo.

La autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) permitirá potencialmente el uso de emergencia de las vacunas que están siendo probadas en Brasil por AstraZeneca, Pfizer Inc, la subsidiaria farmacéutica de Johnson & Johnson, Janssen, y Sinovac Biotech.

12:00 El gobernador de São Paulo, João Doria, declaró que la producción de la vacuna para el Covid-19 desarrollada por Sinovac Biotech comenzó el miércoles en el centro biomédico Butantan del estado brasileño.

El gobernador indicó que la vacunación en São Paulo comenzará el 25 de enero y que 12 estados brasileños han solicitado la vacuna, aunque no ha sido autorizada por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

11:55 En un nuevo reporte sobre el estado de avance del coronavirus, la subsecretaria Paula Daza reportó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.662 nuevos casos, de los cuales 1.128 presentaron síntomas. Con esto, el total de casos en el país alcanzan a 566.440, de los cuales 10.057 son personas que aún presentan el virus.

Daza además informó que se reportaron 84 fallecidos, por lo que el total asciende a 15.774.

"Hoy los datos nos muestran que la RM está en un nivel crítico y está creciendo a un nivel que hace tiempo no habíamos visto. Las decisiones hay que tomarlas ahora para frenar la propagación del virus", dijo el ministro de Salud, Enrique Paris en el reporte.

10:50 El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 853.000, por encima de lo previsto, según dijo el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 716.000, frente a una estimación anterior de 712.000.

Los economistas consultados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 725.000.

La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los peaks de volatilidad, subió a 776.000.

El informe también mostró que el número de personas que estaban recibiendo ayuda pública tras una semana inicial de subsidios subió a 5,757 millones.

09:00 Moderna Inc dijo el jueves que inoculó al primer participante en un estudio de etapa intermedia a tardía que prueba su candidata a vacuna para el COVID-19 en adolescentes de 12 a menos de 18 años.

08:00 La producción económica de Alemania podría retornar a los niveles previos a la crisis hacia fines del 2021 si la pandemia de coronavirus logra controlarse durante el invierno boreal y las restricciones se levantan gradualmente a comienzos del próximo año, dijo el jueves el Instituto Económico DIW.

El PIB de Alemania crecerá 5,3% en 2021, luego de contraerse 5,1% en 2020 debido a que dos confinamientos para reducir las infecciones de coronavirus impactaron la actividad en la mayor economía de Europa, dijo DIW.

"Si esto no tiene éxito y las restricciones continúan hasta bien entrada la primavera (boreal), la producción económica en Alemania en 2021 podría ser un punto y medio menos que en el escenario más optimista", dijo DIW en un comunicado.

Alemania ha estado en confinamiento parcial durante seis semanas, con bares y restaurantes cerrados pero tiendas y escuelas abiertas, pero el número de nuevos casos diarios subió a un nivel récord el jueves.

07:30 Japón dijo el jueves que comprará 10.500 ultracongeladores para almacenar las nuevas vacunas contra el coronavirus, mientras se prepara para la "extraordinaria tarea" de proteger a su gente, mientras la capital, Tokio, reportó un número récord de infecciones.

Japón, con una población de 126 millones, tiene acuerdos para comprar un total de 290 millones de vacunas de Pfizer Inc, AstraZeneca Plc y Moderna Inc, o suficiente para 145 millones de personas.

Las vacunas de Pfizer deben mantenerse a cerca de -75 grados Celsius (-103 grados Fahrenheit), y la de Moderna requiere cerca de -20 grados Celsius, lo que presenta complejos desafíos de logística para su distribución.

"Nos espera una tarea extraordinaria", dijo Tokuaki Shobayashi, director general del buró de servicios de salud del Ministerio de Salud, en una rueda de prensa sobre los preparativos.

06:00 Casos de Covid-19 en el mundo llegan a 68,75 millones con más de 1,5 millones de muertes

Según el recuento de la agencia Reuters, más de 68,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.566.985 han muerto. Los países con más fallecidos son: EEUU, India, Brasil, Rusia, Francia e Italia.

05:00 La Región Metropolitana volvió a fase 2. Luego del anuncio del lunes pasado comenzó a regir la medida del plan Paso a Paso, lo que significa que se puede salir de lunes a viernes, mientras que para fines de semana y festivos deberá regir cuarentena, por lo que se necesitará permisos de Comisaría Virtual para realizar ciertas actividades. Además de ello, queda prohibido el funcionamiento de cines, gimnasios, pubs y similares, y también los viajes interregionales.

Esta medida fue tomada, según la autoridad sanitaria, para controlar los contagios en la región, que aumentaron a un 18% a inicios de semana.

02:00 Nuevamente China encuentra restos del virus en embalajes de congelados brasileños. Informaron las autoridades locales de Tongzhou, en la provincia oriental de Jiangsu, que además especificaron en su página web que fueron encontrados en embalajes de congelados de solomillo de ternera deshuesada tras comprarlos a una compañía en la ciudad de Wuxi, en la misma provincia.La fecha de producción de los paquetes data de entre el 27 y el 31 de julio de este año, agrega la información.

El supermercado RT Mart de Tongzhou compró 182,5 kilos del material y vendió a los consumidores 123 kilos. En consecuencia, las autoridades emprendieron una campaña para retirar el producto del supermercado, el cual también fue desinfectado. El pasado 1 de noviembre, las autoridades ya habían detectado el virus en el embalaje de un lote de carne congelada de cerdo que dio positivo en la provincia oriental de Shandong.

01:00 México firmó un acuerdo con la farmacéutica china CanSino Biologics para adquirir 35 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19, informó el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que no reveló detalles del acuerdo. El país tiene previsto comenzar su proceso de vacunación antes de que finalice el año

MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE

19:00 El Gobierno de Estados Unidos tiene intención de distribuir por todo el país 3 millones de las primeras dosis de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer, 48 horas después de su aprobación de emergencia, que podría llegar este jueves, anunció un responsable del Pentágono.

El general Gustave Perna, encargado de la operación logística de distribución de la vacuna, dijo en una rueda de prensa telefónica este miércoles que distribuirán primero 3 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en todo el país y 21 días después facilitarán una segunda tanda.

El responsable militar de la Operación Warp Speed (más rápido que la luz) aseguró que entre 24 y 48 horas todo el país debería tener acceso simultáneo a la vacuna de Pfizer, que podría obtener autorización de emergencia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) este mismo jueves.

17:40 Los países latinoamericanos no recibirán suficientes vacunas contra el COVID-19 durante meses hasta que estén disponibles y deberían desarrollar planes de inmunización centrados primero en los trabajadores de la salud y ancianos, aconsejó el miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Su rama regional para América, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), advirtió que las vacunas que se están desarrollando actualmente tardarán meses en llegar y los suministros podrían no ser suficientes sino hasta después del 2021.

Los países deberían, en un principio, aspirar a vacunar al 20% de la población, dando prioridad a los trabajadores de la salud, a los mayores de 65 años y a las personas con padecimientos previos, dijo la OPS.

"Llevará muchos meses recibir las vacunas necesarias para interrumpir la transmisión del coronavirus", dijo Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.

En tanto, los países no deben relajar las medidas preventivas de distanciamiento social y el uso de cubrebocas, así como el lavado de manos, dijo en una sesión informativa desde Washington.

Expertos en salud no saben exactamente qué nivel de vacunación es necesaria para desarrollar la inmunidad de rebaño y detener la propagación del virus, aunque la OMS lo ha estimado en un 70%, señaló.

"Estamos trabajando duro para asegurar que una vez que las vacunas sean aprobadas y estén disponibles, los países estén preparados para desplegarlas" y asegurar que los sistemas de logística y las cadenas de almacenamiento en frío estén en su lugar, dijo por su parte la directora de la OPS, Carissa Etienne.

15:45 La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el miércoles que espera que un programa del Fondo que congela los pagos de deuda de la naciones más pobres pueda alargarse hasta fines del 2021.

Georgieva hizo estos comentarios durante un foro del FMI sobre el impacto de la crisis del COVID-19 en naciones en desarrollo.

La jefa de la entidad añadió que las naciones más vulnerables podrían ocupar mejor los recursos fiscales durante la crisis sanitaria en inversiones que aceleren la distribución de vacunas contra el COVID-19.

13:00 Esta mañana durante un evento con Microsoft en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera reiteró que durante el primer trimestre de 2021 se comenzará el proceso de vacunación en Chile.

"Nuestro gobierno, desde hace muchos meses, anticipando este momento, logró acuerdos y contratos con los principales laboratorios como es el caso de Pfizer, Johnson y Johnson, Astrazeneca, Sinovac y otros, que nos permiten decir hoy que estamos preparados para iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre del próximo año, es decir, en algunas semanas más", dijo el mandatario.

Agregó que comenzarán con los grupos de mayor riesgo, cerca de 5 millones de personas, que "nuestra meta es vacunarlos durante el primer trimestre y vamos a continuar con la población objetivo, que son todos los chilenos que quieran y puedan vacunarse, aproximadamente 15 millones de personas".

"Y por tanto, luego de un año tan difícil y tan oscuro, ver que está empezando a salir el sol debe ser una razón de unidad de los chilenos".

12:50 El regulador de medicamentos de Europa dijo el miércoles que fue el objetivo de un ciberataque y que estaba investigando el incidente con la ayuda de la policía.

La Agencia Europea de Medicamentos, responsable de evaluar y aprobar los medicamentos, dispositivos médicos y vacunas para la Unión Europea, no dio más detalles sobre el ataque.

"La EMA no puede proporcionar más detalles mientras la investigación esté en curso. Más información estará disponible a su debido tiempo", dijo en un comunicado.

No quedó claro inmediatamente cuándo o cómo tuvo lugar el ataque, quién fue el responsable o qué datos, si los hubo, se vieron comprometidos.

12:40 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, en las últimas 24 horas se reportaron 1.247 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 945 casos con síntomas y 287 casos asintomáticos. Y además agregó que 15 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 564.778 personas, de las cuales 9.596 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 10 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 15.690 casos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo este miércoles que "sólo cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y cinco lo hacen en los últimos 14 días. Es necesario mantener las medidas de autocuidado para proteger a nuestras familias y seres queridos".

11:30 Escasez de hielo seco en EEUU complica vacunación en zonas rurales del país. Las autoridades sanitarias de dichas zonas en el país del norte se preparan para vacunar a personas dispersas a lo largo de miles de kilómetros, en la que podría ser la campaña de vacunación más compleja de la historia del país, con el desafío además de tener suficiente hielo seco para evitar que se arruine una vacuna que debe mantenerse a temperaturas subárticas.

La vacuna desarrollada por Pfizer Inc y su socia alemana BioNTech SE podría ser autorizada para uso de emergencia esta misma semana. Debe ser transportada y almacenada a -70 grados centígrados (-94°F), lo que requiere ultracongeladores especializados o hielo seco.

Más de una decena de estados, incluidos Washington, Nuevo México, Misisipi, Luisiana e Indiana, dijeron a Reuters que se están apresurando para asegurarse el hielo seco necesario para rellenar los contenedores de transporte de Pfizer, del tamaño de una maleta. "Este es el programa de vacunación más desafiante que se haya intentado. Será especialmente complicado en las comunidades rurales y remotas", declaró la doctora Kelly Moore, asesora del programa de vacunas COVID-19 de Pfizer y directora adjunta de la Immunization Action Coalition.

11:00 El gobernador de la provincia más poblada de Corea del Sur pidió el miércoles que se realicen pruebas masivas para detectar el coronavirus, mientras los nuevos casos diarios, centrados en el área densamente poblada de Seúl, alcanzan niveles no vistos desde que comenzaron los brotes a principios de este año.

Corea del Sur está sufriendo una tercera ola de brotes de coronavirus, y durante la última semana los nuevos contagios han estado consistentemente alrededor de 600 por día.

El recuento diario del miércoles, de 686 nuevas infecciones, coincidió con el nivel publicado el 2 de marzo y fue el segundo más alto registrado, aunque estuvo lejos de los 909 confirmados el 29 de febrero, según la Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea (KDCA).

La mayoría de los nuevos casos se han informado en la ciudad capital de Seúl, la vecina ciudad portuaria de Incheon y la provincia de Gyeonggi, que alberga a 13,5 millones de personas y rodea ambas ciudades.

08:20 El organismo de Sanidad pública (NHS, en inglés) en Inglaterra confirmó este miércoles que dos sanitarios sufrieron una reacción después de recibir ayer la primera de las dos dosis de la vacuna de Pfizer y Biontech, en el primer día del programa británico de vacunación contra el Covid-19.

La Agencia Reguladora de Productos Medicinales y de Salud (MHRA, por sus siglas en inglés) emitió la advertencia para todas aquellas personas que en el pasado hayan experimentado reacciones alérgicas graves a fármacos, algunos alimentos u otra vacuna.

08:00 China y Rusia no han pedido autorización a la Agencia Europea de Medicamentos (reguladores UE) para sus vacunas. Según la jefa de la entidad, regulador no está bajo ninguna presión política para conceder aprobaciones rápidamente.

"Por el momento, ellos no han pedido autorización para sus vacunas. Si lo hacen, estudiaremos los datos", dijo la directora ejecutiva de EMA, Emer Cooke, al diario italiano La Repubblica, al ser consultada sobre las vacunas que se han desarrollado en China y Rusia.

China ha aprobado para uso de emergencia tres candidatas a vacunas desarrolladas por Sinovac y la compañía estatal Sinopharm. Mientras Rusia fue el primer país en el mundo en conceder la autorización para una vacuna contra el Covid-19, antes de que sus ensayos clínicos de gran escala estuvieran listos, lo que generó preocupación entre los científicos y doctores sobre la seguridad y eficacia de la fórmula.

7:50 El presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, Marin Mrcela, pidió este miércoles transparencia y responsabilidad en las políticas de salud pública ante las "prometedoras noticias" sobre la vacuna contra el Covid-19. Durante la Jornada internacional de lucha contra la corrupción, Mrcela dijo que "Aprovecharse de la salud de las personas o ponerla en riesgo para un beneficio personal ilegal es amenazar nuestras vidas y esto es simplemente inaceptable. Está en juego el derecho a la vida".

Por otro lado, la canciller alemana, Angela Merkel, reconoció este miércoles que las vacunas que se puedan poner en los tres primeros meses de 2021 no serán suficientes para suponer un "cambio significativo" a nivel epidémico en el país.

7:00 Rusia envía a la OMS la documentación de su segunda vacuna, la EpiVacCorona.

Rusia ha enviado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la documentación de la segunda vacuna contra el Covid-19 registrada en el país, EpiVacCorona, anunció hoy la jefa sanitaria, Anna Popova. La EpiVacCorona fue desarrollada en centro científico siberiano Véktor, dependiente de la Agencia rusa para la Defensa del Consumidor (Rospotrebnadzor), que dirige Popova.

"El 8 de diciembre se envió a la OMS la documentación de otra vacuna rusa. Se trata de la EpiVacCorona. Estamos esperando la decisión de la OMS" sobre su registro, dijo Popova en una conferencia sobre la lucha contra el Covid-19 y otras enfermedades infecciosas, de acuerdo con la agencia Interfax.

5:30 Roche se une a Moderna en incluir una prueba de anticuerpos en ensayos de vacuna Covid-19 con el ARN mensajero con el fin de comprobar si la vacuna está funcionando, según dijo el miércoles el fabricante de fármacos suizo. Esto, para proporcionar pruebas cuantitativas tanto de la presencia como de los niveles de anticuerpos que se desarrollan en respuesta a la vacuna candidata de Moderna, a través del test de ARN de Roche.

La vacuna de Moderna, que en los ensayos de última etapa con más de 30.000 participantes mostró una eficacia del 94% en la prevención del Covid-19, está diseñada para desencadenar una respuesta de anticuerpos a las proteínas que se encuentran en el dominio de unión al receptor de la espiga del coronavirus, la parte del patógeno que penetra en las células humanas.

"Esto podría desempeñar un papel en evaluar si un individuo necesita volver a ser vacunado, o cuándo, o también en ayudar a responder otras preguntas clínicamente relevantes", dijo Roche en una nota.

5:00 Confinan a 1.700 personas en un crucero de Singapur por un caso de Covid-19 después de que se detectara un positivo a bordo, lo que obligó al buque -llamado Quantum of the Seas- a volver a puerto. Según dijo la Oficina de Turismo de Singapur, todos los pasajeros habían superado una prueba obligatoria PCR de Covid-19 hasta tres días antes de que partiera este lunes.

El pasajero infectado, un hombre de 83 años, se había presentado en el centro médico de a bordo con diarrea, y a los demás pasajeros a bordo se les informó de la infección a principios del miércoles.

4:00 Tras pruebas en Emiratos Árabes, el gobierno dice que la vacuna de Sinopharm tiene un 86% de eficacia, basándose en un análisis provisional de un ensayo en humanos que se está llevando a cabo en dicho país.

El estado del Golfo inició en julio la fase 3 de los ensayos clínicos de la vacuna, y en septiembre, Emiratos Árabes Unidos aprobó su uso de emergencia para ciertos grupos.El análisis también muestra "una tasa de seroconversión del 99% del anticuerpo neutralizante y una eficacia del 100% en la prevención de casos moderados y severos de la enfermedad", dijo el Ministerio en un comunicado a través de la agencia de noticias estatal.

"El análisis no muestra serias preocupaciones de seguridad", dijo, y añadió que ya había registrado oficialmente la vacuna, sin comentar nada más, y que 31.000 voluntarios de 125 nacionalidades participaron en el ensayo del país árabe.

MARTES 8 DE DICIEMBRE

14:00 Reino Unido comenzó vacunación masiva contra COVID-19 sobre la población más vulnerable.

Una mujer de 90 años habría sido la primera en recibir una dosis aprobada de Pfizer y Biontech en el país. Así se da paso a la inoculación masiva en dicho país. No obstante, pese al alivio entre los que recibieron la primera dosis, tendrán que esperar tres semanas para recibir el segundo pinchazo, y no hay evidencia de que la inmunización reduzca la transmisión del virus.

"Gradualmente, esto hará una gran, gran diferencia. Pero enfatizo gradualmente, porque aún no lo hemos logrado. Aún no hemos derrotado este virus", dijo el primer ministro, Boris Johnson.

El secretario de Salud, Matt Hancock, dijo que espera que millones sean vacunados para fines de año y describió el comienzo del esfuerzo como el "Día V". Sin embargo, instó a la gente a seguir respetando las normas de distancia social al menos hasta la primavera boreal, cuando espera que los más vulnerables hayan sido inoculados.

11:15 Un equipo de expertos de la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) informó este martes que los datos provistos sobre la vacuna contra el COVID-19 elaborada por Pfizer y BioNTech estaban en línea con sus recomendaciones para autorizar el uso de emergencia en la población.

En otras palabras, esto significa que la solución no presenta riesgos de seguridad que impidan su autorización. El anuncio consolida la expectativa de que la vacuna esté pronto disponible para los estadounidenses mayores de 16 años.

11:00 Este martes, el ministerio de Salud informó de 1.389 nuevos casos de Covid-19 en Chile en las últimas 24 horas, una cifra un poco menor a la de los dos días anteriores, cuando los nuevos positivos superaron los 1.700.

Las víctimas con Covid fueron 17 en el nuevo balance, lo que da un total de 15.680 víctimas fatales con coronavirus durante toda la pandemia. En el país hay 655 hospitalizados, de los cuales 514 están con ventilación mecánica y 59 son pacientes críticos.

"Los gimnasios van a estar cerrados en esta etapa, pero la actividad física se podrá realizar en el exterior con un aforo de 10 personas por grupo", dijo la subsecretaria Paula Daza en Canal 13.

LUNES 7 DE DICIEMBRE

17:30 El presidente Donald Trump firmará el martes un decreto para asegurar que el acceso prioritario a las vacunas del COVID-19 adquiridas por el gobierno se conceda a los estadounidenses, dijo el lunes un alto funcionario.

Trump, quien ha enfrentado duras críticas por su manejo de la pandemia del coronavirus, está ansioso por atribuirse el mérito del rápido desarrollo y distribución de una vacuna.

16:00 Los gobiernos de la Unión Europea aprobaron este lunes una modificación de las normas comunes sobre el IVA para que la venta de vacunas y pruebas de Covid-19 puedan estar exentas del pago de este gravamen hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hasta ahora, los Estados miembros podían aplicar un IVA reducido a la venta de vacunas, pero no un tipo cero. Las pruebas de Covid-19, por su parte, no se podían beneficiar siquiera de un tipo reducido de este impuesto.

Pero los socios europeos han aprobado la propuesta legislativa que la Comisión Europea puso encima de su mesa a finales de octubre dentro de una estrategia más amplia para combatir con mayor eficacia la pandemia de coronavirus.

De esta forma, los Estados miembros podrán a partir de ahora aplicar un tipo cero o reducido del IVA tanto a las vacunas como a los kit de pruebas para detectar Covid-19. Se trata de una modificación a las normas de este impuesto pero con carácter temporal, puesto que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

15:00 Italia ha registrado este lunes su mejor dato desde el 20 de octubre, con algo más de 13.000 contagios, si bien la cifra de test ha sido inferior a la de días anteriores, según los datos del Ministerio de Salud. Por otra parte, la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, ha dado positivo.

En concreto, en las últimas 24 horas se han detectado 13.720 positivos entre los más de 111.200 test efectuados, frente a los 18.887 casos y los 163.500 test del domingo. Además, se han producido otros 528 decesos. Con ello, la pandemia deja ya en Italia 1.742.557 contagios confirmados y 60.606 víctimas mortales.

14:00 Portugal ha superó la barrera de las 5.000 víctimas mortales a causa de la Covid-19, después de constatar 78 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque disminuyó el número de casos que permanecen activos.

En concreto, las autoridades sanitarias lusas han contabilizado 5.041 fallecimientos debido a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, mientras que el número de contagiados ascendió hasta los 325.071, 2.597 más que la jornada anterior.

13:00 Reino Unido logró este lunes disminuir sus contagios diarios de Covid-19 y las muertes debido a la enfermedad, ya que constató 14.718 nuevos casos y 189 fallecimientos, frente a los 17.200 y 230, respectivamente, de la jornada anterior.

Con estas cifras, el cómputo de Reino Unido se ubica en 1.737.960 personas contagiadas y 61.434 fallecidos por la enfermedad, según los datos proporcionados por el Ministerio de Salud británico.

12:45 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus en el país, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell , informó que como una medida preventiva y con el objeto de detener el aumento de contagios en la Región Metropolitana, desde este jueves 10 de diciembre, a las 5:00 am, la RM retrocede a Transición (Paso 2).

Eso sí, hay algunos ajustes respecto de lo que se puede y no hacer. Por ejemplo, el comercio estará cerrado sábado y domingo pero los restaurantes sí podrán abrir sus terrazas, mientras los colegios con clases presenciales se mantendrán abiertos. No obstante, para cualquier actividad se deberá contar con el permiso respectivo que emite la Comisaría Virtual.

En el resto del país, también desde el jueves de 10 de diciembre a las 5:00 am, en la Región del Biobío, retrocede a cuarentena (Paso 1), Arauco. En La Araucanía, retroceden a cuarentena: Los Sauces y Angol, y da un paso atrás a Transición: Renaico.

En la Región de Magallanes, retrocede a cuarentena, Puerto Williams.

En cuanto al avance del Covid-19 en Chile, en las últimas 24 horas se reportaron 1.760 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 1.132 casos con síntomas y 583 casos asintomáticos. Y además agregó que 45 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 562.142 personas, de las cuales 9.892 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 35 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 15.663 casos.

08:20 China ha vuelto a encontrar restos del coronavirus en el envasado de productos congelados importados, en este caso de Brasil y Uruguay, informaron las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en el centro del país.

Los embalajes de cerdo congelado brasileño y de ternera uruguaya dieron positivo en sendas pruebas de ácido nucleico realizadas el pasado 5 de diciembre en dicha ciudad, anunció la comisión sanitaria local en un comunicado.

En el caso del cerdo brasileño, el organismo indica que se detectaron trazas del coronavirus en envases de un lote de carne de cerdo de la empresa Seaa Alimentos que entró en la ciudad de Shanghái el pasado 28 de junio y que posteriormente fue transportado a Wuhan el 27 de julio.

En cuanto a la ternera uruguaya, la empresa exportadora es Breeders and Packers Uruguay, cuyo lote afectado llegó primero a Malasia y desde el pasado 2 de marzo había quedado almacenado en la ciudad china de Tianjin.

08:00 Las expectativas de producción de la mayor economía de Europa se han deteriorado para los próximos meses, dijo el lunes el instituto alemán Ifo, y las industrias orientadas al consumidor están especialmente preocupadas por sus perspectivas.

Su índice de perspectivas de producción cayó desde los 16,3 puntos de octubre hasta los 5,5 en noviembre, mientras que el indicador de los fabricantes de automóviles cayó de 39 puntos en octubre a -1 en noviembre.

"Las industrias orientadas al consumo en particular están sufriendo, mientras que la industria farmacéutica está experimentando un repunte", dijo Klaus Wohlrabe, del Ifo, en un comunicado.

La oficina de estadísticas alemana publicará los datos de la producción industrial de octubre a las 0700 GMT, y los economistas prevén un aumento del 1,6%.

07:00 Más de 66,44 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.532.266 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

05:00 El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, planea nominar al fiscal general de California, Xavier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos, dijeron dos fuentes el domingo, lo que situaría al excongresista latino en un puesto crítico en la batalla contra la pandemia de coronavirus.

La elección de Becerra, de 62 años, que también era considerado candidato para fiscal general nacional, se produjo mientras Biden era sometido a más presiones para añadir diversidad a los nombramientos en su gabinete, incluidas las quejas del Caucus Congresional Hispánico por la ausencia de latinos.

Becerra liderará la agencia sanitaria en un momento de un fuerte resurgir del coronavirus, con un récord de infecciones y una cifra de muertes diaria que supera las 2.000 en los últimos días, al tiempo que deberá participar de un gigantesco esfuerzo para vacunar a sus compatriotas contra el virus.

03:00 Más de 23 millones de personas en el sur de California se preparaban el domingo para enfrentar los confinamientos más duros vividos en Estados Unidos, en un momento en que los casos de COVID-19 se dispararon a niveles récord en el estado más poblado.

Las restricciones en California, ordenadas por el gobernador Gavin Newsom para que entren en vigencia región por región a medida que las camas de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales alcancen su capacidad máxima, exigen que los bares, salones de belleza y uñas y tiendas de tatuajes cierren nuevamente.

A las 23:59 hora local del domingo, las regiones afectadas, incluido el sur de California, deberán cerrar también incluso los restaurantes al aire libre.

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

19:45 Este domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó en Twitter que su abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo por Covid-19. Lo hizo destacando su lucha contra la supuesta corrupción en los comicios que dieron como ganador al demócrata Joe Biden.

"Giuliani, "por lejos el mejor alcalde en la historia de Nueva York, y que ha trabajado incansablemente exponiendo la elección más corrupta (¡Por lejos!) en la historia de los Estados Unidos, ha testeado positivo por el virus chino", tuiteó Trump, en su estilo.

El contagio de Giuliani, de 76 años, se supo después de que su hijo Andrew anunciara el 20 de noviembre también por Twitter que había contraído la enfermedad, aunque aseguró que solo experimentaba síntomas leves.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!