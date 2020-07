Oficialismo se suma a reparos a nuevas medidas para clase media y plantea necesidad de mejoras

País

Ministros rechazaron que se trate de acciones para subir endeudamiento. Al senador Andrés Allamand y otras voces de Gobierno les preocupa acceso a postergación de dividendos y a préstamos.

Tan solo tuvo que pasar un día para que algunas voces oficialistas comenzaran a compartir algunas de las dudas expuestas por la oposición acerca de los alcances del paquete de medidas que comunicó el mediodía del domingo el presidente de la República, Sebastián Piñera, para ir en ayuda de la clase media.

De hecho, el senador de Renovación Nacional, Andrés Allamand, pese a respaldar en un primero momento el anuncio, planteó ayer -tras haberlo mirado con mayor detalle- que hay que "corregir" algunos aspectos.



Uno de ellos es que haya que tener hasta 29 días de mora para acceder a la postergación del pago de los créditos hipotecarios y aclarar que estar en Dicom no puede ser impedimento para acceder a los préstamos que en esta ocasión provendrán directamente del Estado y no de la banca local.

Todo un contexto en que -pese a la urgencia de las iniciativas- ha demorado la elaboración de los proyectos.

En el mismo comité político de este lunes varios representantes del oficialismo expusieron sus expectativas de que se perfeccionen las normas relativas a créditos y postergación de dividendos.

Ello, en circunstancias que uno de los temas centrales de la cita fue la preocupación principal del Ejecutivo de ordenar a los parlamentarios de Chile Vamos de cara a lo que será el trámite de las iniciativas que se espera enviar en los próximos días al Congreso.

La vocera Karla Rubilar, de hecho, precisó que esta semana se enviará el primer proyecto sobre acceso a créditos y la próxima el de la postergación de los dividendos.

La autoridad explicó que se van a coordinar con el oficialismo para ordenar a sus parlamentarios tras la postura del Gobierno y que no se repita lo que ha ocurrido con algunos proyectos como el del posnatal de emergencia. Señaló que la idea es "mantener y recuperar las confianzas. Hemos recibido los aportes de los partidos de Chile Vamos, pero les solicitamos que nos contribuyan a gobernar bien".

El titular de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, dijo entender que hay propuestas y que serán analizadas, pero destacó que no se trata de sumar deudas a la clase media, como plantea la oposición. "Al permitir postergar dividendos hipotecarios no es más deuda, simplemente le estamos dando una ventana para que puedan mantener la vivienda. Cuando estamos entregando un subsidio de arriendo, es una transferencia directa a familias que lo necesitan, ahí no hay endeudamiento", planteó.

Sobre el plazo de 29 días de límite de mora para acceder al beneficio de postergación de dividendos, el secretario de Estado señaló que como Gobierno están recogiendo las sugerencias "para buscar una buena solución". Agregó que si bien en el oficialismo "no hay una cumbre planificada" harán los esfuerzos para resolver las diferencias en la tramitación de varios proyectos.

Llamó la atención la ausencia del timonel de RN, Mario Desbordes, en la reunión del comité político, pero trascendió que no está muy convencido de la propuesta clase media del Gobierno y que sigue pensando que una última instancia puede ser el retiro de parte de los fondos de las AFP.

Un tema que pareciera ser intransable a estas alturas para un sector de la oposición, que no ve en las últimas medidas la salida más óptima para la clase media en medio de los efectos de la pandemia.

Por el contrario, la figura de los préstamos le dio, a quienes han empujado este tipo de iniciativas en la oposición, más ímpetu para avanzar en su tramitación.

Una de ellas es la senadora Democracia Cristiana, Ximena Rincón, para quien las medidas anunciadas el domingo "son buenas para un segmento de la población", pero constituyen "más endeudamiento".

Por eso, insiste en la necesidad de permitir que se retire el 10% de los fondos de las AFP y llamó a la autoridad a sentarse a discutir este tema.

Difícil le resultó también al senador PPD Ricardo Lagos Weber darle un espaldarazo al Gobierno, porque si bien la autoridad apunta al crédito en situaciones muy ventajosas, esta alternativa debiera ser la última –dice-, en cambio, habría que "avanzar en más transferencias directas" e invitó al Ejecutivo a reflexionar en orden a hacer cambios al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y subir la cantidad de beneficiarios".