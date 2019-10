Oposición escéptica con cambio de gabinete insiste en que el gobierno retire reformas tributaria y de pensiones

País

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) dijo que lo relevante es saber “si hay o no hay voluntad política de hacer un cambio en la forma como crecemos y como nos desarrollamos en Chile”.

Con escepticismo e incluso molestia recibió la oposición el esperado cambio de gabinete. Entre varios enroques y solo dos ingresos de rostros desconocidos en política, la principal duda la genera el nuevo titular de Hacienda, Ignacio Briones, cuya trayectoria académica no se ajustaría a los cambios que aspiran realizar a la agenda social, tras la presión ciudadana. Los representantes del sector, especialmente los parlamentarios que tendrán que discutir y votar cualquier acuerdo, insistieron en que pedirán el retiro de los proyectos de reforma tributaria y previsional o, a lo menos, su división para avanzar en aquello que hay acuerdo y que es más urgente.

Hace sólo unos días, en medio de las manifestaciones, los parlamentarios de oposición presentaron un listado de propuestas para avanzar en una agenda social con el gobierno, a fin de superar la crisis y, según lo manifestado ayer, esa línea de acción sigue vigente. Así lo hizo ver el subjefe de la bancada de senadores del PPD, Guido Girardi, quien a minutos de conocer los nombres de los nuevos integrantes del gabinete, reiteró las exigencias de su sector como una señal del gobierno de querer dar respuesta a una nueva agenda social: el retiro del proyecto de la reforma tributaria; el retiro de la reforma previsional; propuestas concretas en salud: fijación de precios y una canasta de medicamentos gratuitos; y, una nueva Constitución.

Lo propio planteó el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el también PPD Ricardo Lagos Weber, quien si bien le dio a Briones el beneficio de la duda, advirtió que lo relevante es saber "si hay o no hay voluntad política, de parte de la derecha, de hacer un cambio en la forma como crecemos y como nos desarrollamos en Chile". De ahí que insistiera en que es necesario que "revisemos el proyecto de reforma tributaria, revisemos el proyecto de pensiones, nos introduzcamos en el debate de las 40 horas y, ciertamente, abrámonos a discutir una nueva Constitución".

"Mucho menos de lo que se esparaba"

El senador Carlos Montes, jefe de bancada de los senadores socialistas, se mostró más pesimista que sus pares. A su juicio, "los nombres por sí mismos no representan ninguna capacidad de oír lo que el país quiere y los cambios que se requieren" y que en tal sentido, el cambio de gabinete "es mucho menos de lo que se esperaba". Dijo que su bancada insistirá, junto con el resto de la oposición, en que se "retire el proyecto tributario, claramente la reintegración no tiene ningún sentido y no puede mantener un proyecto con todos los forados de elusión que tiene".

El jefe de la bancada de diputados socialistas, Manuel Monsalve, hizo hincapié en que "el gobierno tiene que abrirse a una reforma tributaria que cargue a los más ricos, de por lo menos unos tres puntos del PIB, y abandonar la idea de la reintegración. La reforma tributaria tiene que retirarla, salvo lo que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa".

Quien también expresó la insatisfacción que generó el cambio de gabinete fue la jefa de bancada de los senadores DC, Yasna Provoste. Fue categórica en que no cumple con las expectativas que se habían planteado, ya que "no es un cambio de gabinete son sillas musicales". Respecto del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que "él ha sido públicamente un firme defensor de la reintegración, ha defendido que se bajen los impuestos a los más ricos". "Así no es posible construir una agenda social", sentenció.

Jobet se abre a nuevas fórmulas para resolver dudas

de sector renovable en proyecto de tarifas eléctricas

Tras participar en la ceremonia de cambio de gabinete, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, viajó al Congreso para presentar el proyecto que crea un mecanismo de estabilización para las tarifas eléctricas que permita anular la última alza de 9,2%, el que fue ingresado al Senado con discusión inmediata. En la cita, el secretario de Estado se hizo cargo de las inquietudes que advierte el sector renovable respecto al impacto que puede tener esta medida en las empresas generadoras más pequeñas en cuanto al financiamiento debe ser este segmento el que asuma el costo de la iniciativa. En este punto, Jobet se abrió a analizar otras dos fórmulas para lograr la mejor redacción en esta materia. "Como está el proyecto, todas asumen una porción de los US$ 1.000 millones estimados, que tiene que ver con su porción del total de la energía que se vende. Otra variación posible es que esperen ese cobro o asuman una parte de los US$ 1.000 millones aquellas que contribuyeron al alza del 9,2%. Y, una tercera variación, es decir: tomemos el promedio de las tarifas y esperan cobrar aquellas que tienen precios de contratos que están por sobre el promedio y no esperan las que están bajo el promedio", explicó. Jobet aseguró: "Hay buenos argumentos para distintas fórmulas. Estamos abiertos a que logremos un consenso, lo importante es el efecto que tenga en los usuarios".

Timonel de RN propone acuerdo transversal en pensiones

Junto con asegurar que el cambio de gabinete en algunas de las carteras más importantes constituye una "señal positiva", el presidente de RN, diputado Mario Desbordes, se mostró abierto a llegar a un acuerdo con la oposición, a lo menos, en materia de pensiones.

"(El cambio de gabinete) tiene que ir de la mano ahora con proyectos que la ciudadanía perciba en la línea de lo que se ha estado pidiendo. Creo que hay una buena disposición de una parte importante de la oposición a llegar a acuerdos", argumentó.

Incluso se mostró abierto a una reforma a la Constitución: "En paralelo, también creo que es saludable conversar con la oposición, sobre cuáles son las soluciones, las posibilidades de largo plazo o macro, integrales –como las denominan algunos- que van desde un plebiscito o una asamblea constituyente a las reformas constitucionales".

Desbordes aclaró que no es el cambio de ministros lo que contribuiría a tranquilizar el ambiente, sino que "la gente vea que tenemos un acuerdo lo más transversal posible, por ejemplo, en materia de pensiones y que después de ese acuerdo, vea un proyecto de ley que signifique que las pensiones suban".

Gremios empresariales valoran ajuste ministerial y piden diálogo social

Los principales lideres del mundo empresarial no quedaron ajenos al nuevo equipo ministerial que nombró ayer el Presidente Piñera.

El presidente de la CPC, Alfonso Swett, expresó que "estos cambios se tienen que traducir en soluciones reales y justas para todos y con todos, donde el diálogo social será fundamental".

El presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, señaló que "el nuevo gabinete debiese fortalecer el diálogo de cara a la ciudadanía".

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Ariztía, apuntó que el nuevo equipo "deberá escuchar a todos los sectores para que se alcancen decisiones de rápida implementación, porque el país no puede seguir esperando".

El presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Manuel Melero, declaró que "vemos con buenos ojos los cambios que introdujo el Presidente Piñera".Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, Peter Hill, expuso que ahora el principal desafío "es generar cambios significativos que la ciudadanía interprete como los correctos en base a las demandas ciudadanas".