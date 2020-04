Palacios dice que reapertura del comercio será “con lupa” y pide a los bancos "no cuidar su propia parcela"

País

Presidente Sebastián Piñera se reunió con representantes de la CPC, Sofofa, Consejo Minero y Cámara Chilena de la construcción para analizar la reapertura de las actividades en forma gradual.

Por cerca de 90 minutos el presidente de la República, Sebastián Piñera, recibió en La Moneda al presidente de la CPC, Juan Sutil, y otros líderes empresariales para analizar los protocolos tendientes a la reapertura del comercio y otras actividades, oportunidad en la que el ministro de Economía, Lucas Palacios, precisó que se pasará de "una estrategia general a una con lupa" para la apertura de las actividades.

Palacios, a la salida de la reunión, explicó que en medio de la emergencia sanitaria "con el tiempo se han ido abriendo algunos sectores de centros comerciales, supermercados, bancos y farmacias y ha funcionando bien porque ha sido responsable. Ahora pasamos de una estrategia general a una estrategia con lupa, vamos viendo cada realidad en particular, porque es muy distinto un tamaño de un centro comercial en un sector y en otro".

Señaló que "estamos en proceso de ir abriendo progresivamente con cautela los centros comerciales, porque la gente necesita abastecerse, la gente necesita alimentos, pero ahora la gente necesita también vestirse, ropa, pañales, estufas, se acerca el invierno, en fin, necesitamos poder volver a todos los espacios para poder seguir viviendo".

Puntualizó que "el efecto en el empleo en los centros comerciales es muy grande, trabajan 400 mil personas, son familias. No es que sólo se quiera abrir los centros comerciales, es dar opciones a estos espacios para que puedan reabrirse con todas las condiciones que se requieran, hacerlo con cautela y aplicando las medidas sanitarias".

En tanto que Sutil señaló que "hemos venido a trabajar en protocolos que nos permitan volver a la normalidad o vivir con la normalidad del coronavirus y se pueda retornar a la actividad y hemos analizado lo que está pasando en distintas áreas de la producción".

Señaló que la actividad se debe retomar con las medidas sanitarias necesarias y recordó lo que sucede en otros países "EE.UU. hoy tiene un 20% de cesantía, España una cifra muy parecida y nosotros lo que debemos hacer es reenganchar la economía para evitar esas cifras, mientras antes ocurra menos problemas vamos a tener a futuro como sociedad".

En el encuentro participaron, además, el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, el timonel del Consejo Minero, Joaquin Villarino, y el titular de la CChC, Patricio Donoso.

Llamado a los bancos

El ministro también llamó a los bancos a apurar la entrega de liquidez a las empresas. "La pelota la tienen los bancos, hemos dispuesto todas las herramientas, espero que los bancos se movilicen lo antes posible, mientras antes lo hagan se va a flexibilizar la cadena de pagos y el impacto en la economía será menor incluyendo a los bancos".

Insistió en que "a los bancos no les puede pasar el dilema del prisionero, no les puede pasar que cuiden su propia parcela y no observen que este es un sistema integrado y mientras antes agilicen la cadena de pagos, tengo la esperanza que esto así sea, porque esto es una crisis sanitaria económica y social muy profunda".