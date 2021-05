Parte III: constituyentes independientes definen sus posturas

País

Con el propósito de comenzar a conocer las miradas de quienes formarán parte de la Convención Constitucional, Diario Financiero conversó con tres integrantes electos en distritos del norte, centro y sur del país, quienes dan luces sobre sus visiones respecto a algunos de los temas más relevantes que serán abordados en el trabajo de los 155 miembros que redactarán la nueva carta fundamental, por aproximadamente un año.

Gaspar Domínguez, distrito 26:

"La discusión que va a venir es qué hacer con los derechos de agua ya otorgados"

Un joven médico y magister en salud pública de la Universidad de Chile, que está haciendo patria desde hace siete años en la Provincia de Palena, llegó a la convención abierto al diálogo.

Desde que se fue a la zona, luego de titularse, Gaspar Domínguez (32), distrito 26 –Ancud, Calbuco, Castro y otras localidades-, participa activamente en la comunidad. Así hizo "carne" en él que la salud de las personas depende en gran medida de lo que se conoce como "determinantes sociales de la salud", ya que "se estima que entre un 20% a un 25% del nivel de salud depende del sistema de salud y el otro 75% a 80% de las determinantes sociales", explica.

Para abarcar este tema en su sentido más amplio y llevar la voz desde los lugares rurales donde trabaja, decidió postular, como independiente, a través de la lista Nueva Constitución. Además, dice que "para la discusión constitucional, el diálogo y la creación de acuerdos es muy necesaria"; llega a la convención dispuesto a conversar con todo el espectro de representantes.

- ¿Cómo se reflejaría el tema medioambiental en la nueva Constitución?

- Hay que cambiar el paradigma. Debemos poner el medioambiente primero en la ecuación y llegar, desde el punto de vista de la productividad, hasta el punto en que la salud de los ecosistemas resista y no más.

- ¿Qué debiera pasar con los derechos de aguas?

- Probablemente habrá acuerdo de que se debe establecer el acceso al agua como derecho humano y que es un bien nacional de uso público. La discusión que va a venir es qué hacer con los derechos ya otorgados. Es razonable que esos derechos vuelvan al Estado y que a los dueños se les devuelva la plata que han invertido para aprovechamiento.

- ¿Qué piensa de establecer un royalty a la minería?

- Hay que discutir cosas que pueden ir ajustándose a la realidad mundial. Hay que desideologizar la discusión, ver qué ha pasado en otros países, para aumentar la recaudación tributaria sin afectar el crecimiento, el empleo y la inversión.

- Y en la autonomía del Banco Central, ¿debería haber cambios?

- El BC debe seguir siendo autónomo. Sin embargo, ostenta poder público y, así, debiera estar sujeto a la rendición de cuentas, lo que no le quita la autonomía.

Guillermo Namor distrito 4:

"La autonomía del B. Central es de las pocas cosas que nos distingue de otros países"

Con solo 24 años, Guillermo Namor -egresado de derecho de la Universidad de Chile, oriundo de Vallenar e integrante del movimiento Independientes No Neutrales (INN)- busca ser un aporte en la discusión y elaboración de una nueva constitución.

Namor logró ser electo para sumarse a la convención constitucional en representación del distrito 4, el cual reúne a Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Vallenar, Freirina, Huasco y Tierra Amarilla.

- ¿Por qué decidió postular?

- Algo que motiva a gran parte de las personas es tratar de combatir la desigualdad desde las bases de la institucionalidad. En la universidad me tocó leer un estudio titulado "La parte del león", que hablaba sobre cómo en Chile la concentración de la riqueza permea y genera una concentración que no es solo económica, sino que también es política, y también territorial. Creo que hay que avanzar en eso, avanzar en democracia.

- En materia laboral, ¿qué temas quiere abordar?

- Como primera aproximación, creo que deberíamos avanzar hacia una constitución que se adecue a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, ese es un debate técnico, vamos a tener que escuchar las propuestas, pero creo es una discusión que debiésemos abordar.

- ¿Cuál es su postura en la discusión previsional?

- Soy súper consciente de que no tengo conocimiento sobre los márgenes previsionales, sobre los costos, la rentabilidad de las comisiones, etc, y para esta discusión se tiene que convocar a expertos. Pero no podemos no tener o neutralizar este debate.

- ¿Está de acuerdo con mantener la autonomía del Banco Central?

- La autonomía del Banco Central es de las pocas cosas que de verdad nos distingue de los otros países de Latinoamérica. El Banco Central nos ha permitido controlar un problema recurrente en Sudamérica, que es la inflación. En ese sentido estoy por mantener, incluso profundizar su autonomía, porque creo que es la base mínima para la estabilidad macroeconómica.

- Ningún sector político logró el tercio, ¿cuáles son sus expectativas en torno al proceso que se viene?

- Creo que hay que aterrizar las expectativas. Hay que sacar el miedo, debemos sentarnos a dialogar y empezar a argumentar desde las ideas. Al final de eso se trata la política, de debates y de no clausurar ninguna discusión.

Alondra Vidal, distrito 12:

"Se ha dicho muy claramente una y otra vez

que lo que se demanda es poner fin al sistema de AFP"

"No fue una decisión personal, fue un mandato colectivo y una petición de mis compañeras de la Coordinadora Feminista 8M, luego de que decidimos que no íbamos a delegar en nadie la continuidad de la revuelta ni la presencia de nuestra voz feminista y de nuestro programa en la convención constitucional". Así relata Alondra Vidal, psicóloga (29 años), su decisión de sumarse a la carrera para lograr un cupo en la convención.

Vidal logró ser electa para integrar esta instancia en representación del distrito 12 (Puente Alto, La Florida, Pirque y La Pintana).

- ¿Cuál es su postura respecto a la discusión en torno al derecho de propiedad?

- Acá hay dos puntos claves. Uno tiene que ver con ampliar lo que entendemos por la función social de la propiedad, recogiendo el ánimo que estuvo presente en las constituciones previas a la dictadura, que es imprimirle un carácter de proceso a la noción de la función social, enfocada en la transformación social, y la de las condiciones de vida de la población, en pos de una vida digna para las mayorías.

La segunda dimensión es que consideramos fundamental introducir el elemento del examen de proporcionalidad, como una cuestión elemental para poder llevar adelante procesos de recuperación de territorios que fueron privatizados durante la dictadura.

- En pensiones, ¿en qué línea se apunta?

- A nivel social no sólo se han demandado mejores pensiones, se ha dicho muy claramente una y otra vez que lo que se demanda es poner fin al sistema de AFP, poner fin al sistema de capitalización individual.

Tenemos un programa que vamos a defender en este sentido, que es el programa feminista que incluye la defensa de un sistema de seguridad social integral, que incluya un sistema de pensiones solidario, tripartito y de reparto que pueda reconocer los trabajados no remunerados.

- Ningún sector político logró obtener el tercio . ¿Cómo espera que sea el diálogo en este espacio?

- Estamos muy contentas de que la derecha no haya alcanzado el tercio. Creemos que la amplísima presencia de sectores sociales populares nos va a permitir llevar a la convención lo que ha sido el mandato que hemos recibido, y la decisión que ha tomado nuestro pueblo, que es ponerle fin al neoliberalismo en Chile y consagrar una estado solidario garante de derechos y plurinacional.