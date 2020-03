Penalista enjuicia proyecto antiabusos del gobierno: “El aumento de las penas no tiene mucho sentido si no se traducen en cumplimiento efectivo”

País

Sin embargo, el experto valora que se haya aumentado el piso a las penas por delito de colusión de 3 a 5 años y un día.

La muy esperada agenda antiabusos del gobierno produjo amplias reacciones. El profesional del estudio BCP Abogados, Matías Balmaceda, desde su mirada experta, hace un análisis de las medidas propuestas y, en entrevista con DF, advierte que "si las penas no superan, eventualmente, en su parte más baja, los cinco años y un día, las personas siguen cumpliendo en libertad y, por ende, el efecto es poco disuasivo",

-¿Qué le parecen los anuncios en términos generales?

-No tengo ninguna duda de que los anuncios son positivos, en términos de que efectivamente es un tema que en nuestra legislación está al debe desde hace mucho tiempo.

En cuanto al aumento de las penas, no tiene mucho sentido en la medida de que seguimos teniendo el problema permanente de que no se traducen en cumplimiento efectivo, porque tenemos una ley que permite que estas penas se cumplan en libertad. De manera tal que si las penas no superan, eventualmente, en su parte más baja, los cinco años y un día, las personas siguen cumpliendo en libertad y, por ende, el efecto es poco disuasivo.

-¿Comparte que en materia de colusión se haya aumentado el piso de las penas, pero no el tope?

-A ese respecto no cabe ninguna duda de que se haya aumentado el piso y no el tope, sí es una contribución desde el punto de vista de la colusión, entendiendo aquellos delitos en donde naturalmente las empresas se pueden coludir, afectando bienes y servicios básicos, así es que en ese sentido el avance es relevante.

-¿Los "periodos de bloqueo" para impedir el uso de información privilegiada es una medida drástica, a su juicio?

-No hay ninguna duda que eso va a contribuir a impedir la posibilidad de que personas, haciendo uso de esta información privilegiada, por distintas razones de parentesco o participación en directorios, puedan aprovecharse de condiciones para adquirir o vender acciones en periodos que no corresponda o que podrían tener una rentabilidad por sobre el mercado.

-¿Es un acierto la figura del denunciante anónimo?

-El tema del denunciante anónimo es mucho más complejo, porque creo que, al menos en los temas más administrativos, entiéndase CMF o Fiscalía Nacional Económica, es un aporte; pero en materia penal, en particular frente a temas por ejemplo de delitos de corrupción, lo encuentro complejo porque en el ámbito municipal, por ejemplo, muchas veces esto se ha utilizado y estigmatizado para tratar de derrocar a competidores políticos, a través de denuncias totalmente infundadas. Ahí se puede abrir un riego bastante potente desde el punto de vista de mal usa esta institución.

-A su juicio, ¿qué faltó?

-Es importante precisar que no sacamos nada con seguir haciendo anuncios si no dotamos a las policías de recursos. Y se echa tremendamente de menos que sigamos pensando, por ejemplo, en fortalecer nuestras fronteras o temas a través de nuestro Ministerio de Defensa y no gastemos estos recursos en las policías. Porque en particular los fiscales, que son quienes tienen que investigar, hoy día se están quedando sin brazos en las calles para sus investigaciones.

Sólo hay que ver que las policías están sobrepasadas en el día a día, imagínese qué posibilidad tiene de trabajar en investigaciones profundas y de calidad en este tipo de delitos. La verdad que es muy remota. Por ende, si no se dota de más recursos a las policías, más policías, y se destinan recursos específicamente a esto, que es lo que necesitamos hoy día, pareciera que estos anuncios no van a lograr los resultados esperados o el efecto disuasivo que se pretende.