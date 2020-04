15:15 La Comisión Europea ha recomendado que el cierre de las fronteras externas se extienda por un mes hasta el 15 de mayo mientras persisten los esfuerzos para combatir la pandemia de coronavirus.

La recomendación de mantener cerradas las fronteras externas, excepto el tráfico esencial, es para los gobiernos de la zona "UE plus" de 30 países, incluidos los estados del acuerdo de Schengen e Irlanda y el Reino Unido. "Estamos ocupados haciendo que la casa sea segura y no debemos dejar la puerta abierta de nuevo", dijo Margaritis Schinas, vicepresidenta a cargo del estilo de vida europeo.

15:10 Francia extenderá su cierre a medida que ingrese una cuarta semana en el "confinamiento" que se estableció para combatir la propagación del coronavirus, dijo hoy la oficina del presidente. El bloqueo irá más allá del 15 de abril y el presidente Emmanuel Macron se dirigirá a los ciudadanos por cuarta vez desde el inicio de la crisis el lunes, dijo el funcionario.

La actividad comercial en el país se ha congelado durante esas semanas y nadie está permitido en las calles, excepto por un número limitado de razones definidas.

14:56 Los teatros de Broadway, una de las atracciones turísticas más visitadas de Nueva York, continuarán cerrados hasta el 7 de junio debido al brote global de coronavirus, dijo el miércoles un grupo de la industria. Los teatros cerraron el 12 de marzo por un mes, mientras las autoridades instaban a las personas a evitar las grandes reuniones. Con la crisis del coronavirus aún vigente y gran parte de Estados Unidos confinado en casa, el plazo se extendió.

"Todos los espectáculos de Broadway de la Ciudad de Nueva York han sido cancelados hasta el 7 de junio de 2020", dijo la Broadway League, que representa a productores y dueños de teatros, en un comunicado.

14:44 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció hoy la extensión del estado de emergencia por dos semanas hasta el 26 de abril, en busca de frenar el número de contagiados por el nuevo coronavirus.

Es la segunda ampliación de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio en el país andino, tras tomar por primera vez esta medida a mediados del mes pasado. "No podemos bajar la guardia, no podemos disminuir el esfuerzo que estamos haciendo y teniendo buenos resultados en la lucha contra coronavirus justo en la etapa más difícil", dijo Vizcarra al país.

14:40 Las autoridades de la Reserva Federal de Estados Unidos, en dos encuentros de emergencia en marzo, mostraron una creciente preocupación por la rapidez con que el brote de coronavirus golpeaba a la economía de Estados Unidos y los mercados financieros, lo que según las minutas de las reuniones los llevó a tomar "medidas enérgicas".

Las minutas publicadas hoy son la primera cuenta detallada de cómo los banqueros centrales lanzaron un plan de rescate económico sin precedentes en un tiempo récord, llegando a decisiones que pueden dar forma a la economía global en las próximas décadas en tan solo unas frenéticas pocas semanas.

Las minutas arrojan algo de luz sobre la velocidad con la que se presionó a los funcionarios de la Fed para que lanzaran una respuesta contundente e histórica al daño causado en la economía de Estados Unidos por el brote y también los derivados por los esfuerzos para contenerlo.

Parecía que 2020 podría ser un año de crecimiento constante y fortaleza continua en el mercado laboral, una nueva corriente ascendente después de un sinuoso 2019 en el que la Fed recortó las tasas tres veces para mitigar los efectos de la guerra comercial entre Washington y Pekín.

12:37 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió con fuerza hoy el manejo de la pandemia del coronavirus por parte de su agencia, en respuesta a una pregunta sobre las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la insinuación de que Washington podría revisar su financiamiento.

"Aconsejo tres cosas", dijo el director general de la OMS, en una conferencia de prensa. "Por favor, unidad a nivel nacional, no usen el COVID para sumar puntos políticos. Segundo, solidaridad honesta a nivel global. Y un liderazgo honesto de Estados Unidos y China". En este contexto, instó a los líderes a no "politizar" el virus.

12:00 Otras 542 personas murieron en Italia por coronavirus el miércoles, una cifra diaria más baja que las 604 vistas el martes, y continúan mostrando una tendencia a la baja constante. La cifra total de muertos en el país más afectado del mundo desde que salió a la luz el 21 de febrero aumentó a 17,669, dijo el miércoles la Agencia de Protección Civil. El número total de casos confirmados aumentó en 3.836 el miércoles a 139.422.

Si bien Italia ha estado bajo estrictas medidas de distanciamiento social desde el 10 de marzo, su gobierno confirmó que las medidas continuarían hasta al menos después de Pascua, ya que los nuevos casos continúan aumentando, incluso si la tasa de crecimiento ha disminuido drásticamente desde las primeras etapas del brote.

10:05 En su reporte diario sobre el estado del coronavirus en Chile, el Ministerio de Salud confirmó 430 casos nuevos del virus en el país, sumando un total de 5.546 contagios a nivel nacional. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció la muerte de 5 personas hasta ayer a las 21:00 horas, con lo que las víctimas fatales alcanzan las 48 en el país.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, hizo un llamado a que durante el fin de semana que comienza el viernes, de Semana Santa, las personas mantengan las cuarentenas y no se trasladen a una segunda vivienda.

9:40 Luego de que los países de la Unión Europea no llegaran a acuerdo sobre cómo procederán económicamente frente al coronavirus, el ministro de finanzas francés dijo hoy que los países del bloque deben poder acceder sin condiciones al Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) para afrontar la crisis del coronavirus.

"El Mecanismo de Estabilidad Europeo fue creado para hacer frente a una crisis. ¿A qué nos enfrentamos? A una crisis profunda y grave", dijo Bruno Le Maire a los periodistas después de una reunión del gabinete. "Por lo tanto, es indispensable poder utilizar este Mecanismo de Estabilidad Europeo sin añadir condiciones que algunos Estados miembros podrían considerar una provocación y que no son necesarias", añadió.

9:20 Rusia y China han cerrado su frontera terrestre por cruces de personal después de que la provincia de Heilongjiang registrara 25 nuevos casos de coronavirus entre ciudadanos que habían regresado recientemente de Rusia.

Rusia se había movido para sellar su frontera de más de 4.000 kilómetros con China a fines de enero, ya que el brote de coronavirus comenzaba a extenderse a nivel mundial, pero ha permitido que ciertas personas y bienes crucen en los meses posteriores.

"Todos los pasajes de personal en los cruces fronterizos terrestres entre China y Rusia se han cerrado temporalmente", dijo la embajada china en Moscú en un comunicado el miércoles.

9:10 Hong Kong ha establecido un paquete de ayuda adicional de US$ 17,6 mil millones para apoyar la economía local afectada por el brote de coronavirus. Esto es para un "desafío sin precedentes" que exige una "respuesta sin precedentes" del gobierno, dijo la directora ejecutiva, Carrie Lam.

Las medidas incluyen una subvención salarial para evitar despidos y los empleadores pueden solicitar un subsidio del 50% para cada empleado por seis meses. El gobierno también amplió el fondo antiepidémico existente para brindar apoyo a industrias específicas.

9:00 El número de muertes de Covid-19 en Inglaterra ha aumentado en 828 en el día más oscuro del brote de coronavirus en el Reino Unido, según NHS England. Marcó el mayor aumento hasta la fecha y sugiere que la cuenta general del Reino Unido habrá aumentado más desde que comenzó el brote.

Los pacientes tenían entre 22 y 103 años y aproximadamente el 94 por ciento tenía condiciones de salud subyacentes, según NHS England. Londres continuó siendo la región más afectada, reportando 201 muertes durante el período de 24 horas. Las muertes aumentaron en 171 en el Midlands, 128 en el noroeste y 120 en el sureste. En total, el Reino Unido concentra 6.159 muertes.

8:12 Wuhan, ciudad donde se originó el coronavirus y que se encontraba bajo la prohibición de dejar o ingresar a la ciudad, abrió sus fronteras tras estar 11 semanas bajo cuarentena total, para que los ciudadano puedan salir de la ciudad en tren, automóvil y avión.

8:00 Este martes los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona (Eurogrupo) se reunieron con el objetivo de desbloquear un paquete de medidas económicas para responder a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, sin embargo, la sesión finalizó sin acuerdo tras 16 horas de negociación y el encuentro se repetirá este jueves.

7:30 El ministerio de sanidad de España entregó una nueva actualización de los los fallecidos por coronavirus, cifra que llegó a los 757 nuevos muertos en las últimas 24 horas, un ligero incremento respecto a los 743 comunicados el martes, y que genera un total de 14.555. Con respecto a los contagiados ya hay 146.690 y 48.021 pacientes recuperados.

04:49 El Banco de Francia declaró que la economía francesa entró en recesión con una caída del 6% en el primer trimestre, su mayor caída trimestral desde la Segunda Guerra Mundial, calculan. Además, advirtieron que la cuarentena podría hacer que la actividad económica anual francesa se reduzca en un 1,5%.

4:11 Expertos del The ifo Institute entregaron proyecciones sobre la economía alemana, la más grande de Europa, señalando que probablemente se redujo un 9,8% en el segundo trimestre, su mayor declive desde que comenzaron los registros en 1970, debido a las medidas impuestas para frenar la propagación del coronavirus.

Esta estimación sería más del doble de la caída observada en el primer trimestre de 2009, durante la crisis financiera mundial, dijeron los especialistas.

Miércoles 8 de abril

18:20 El presidente Donald Trump dijo hoy que Estados Unidos "suspendería" su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusando a la agencia que lidera la respuesta mundial al coronavirus de estar sesgada hacia Beijing y no haber logrado atrapar la pandemia lo suficientemente temprano.

El mandatario afirmó que EEUU es responsable de "la mayor proporción de su dinero" y retendría los fondos hasta que su administración "investigara" su manejo del brote. "Parecen estar muy centrados en China", dijo en su conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca. "Lo calificaron mal. Perdieron la llamada. Podrían haberla llamado mucho antes. Deberían haberlo sabido, y probablemente lo sabían".

17:20 Un total de 81.200 muertes por coronavirus se han registrado hasta el momento a nivel mundial, con Italia liderando con 17.127 fallecidos, seguido de España con 13.912 y luego Estados Unidos con 12.285 decesos. El cuarto lugar del ránking lo ocupa Francia, que hoy se convirtió en el cuarto país en superar las 10 mil muertes, alcanzando 10.328.

En cuanto al total de contagiados, 1.413.415 personas han sido infectadas por el brote, según la Universidad de John Hopkins. En primer lugar está Estados Unidos, que concentra 386.817 casos, seguido por España que se anota 140.617 y luego Italia con 135.586. Francia alcanzó hoy los 110.049 infectados mientras que Alemania ya se anota 107.458 casos, superando por casi 25 mil personas a China, país donde se descubrió el Covid-19.

15:40 El gobierno de Colombia aumentó en 18,3 billones de pesos (US$ 4.600 millones de dólares) los recursos destinados a atender la emergencia ocasionada por el coronavirus en el presupuesto general de gastos de este año, informó el Ministerio de Hacienda. Previamente la secretaría de Estado había destinado US$ 3.795 millones.

Los recursos se utilizarán para financiar el funcionamiento del sistema de salud, para lo que inicialmente se destinarán US$ 1.759,5 millones. Además, se apoyará a los hogares vulnerables y a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME). El resto de los recursos harán parte de una bolsa disponible que se irá desembolsando de acuerdo con las necesidades.

14:55 La economía de Estados Unidos podría contraerse un 30% o más este trimestre, debido a que las órdenes de permanecer en casa que buscan desacelerar la propagación del coronavirus asfixian a las empresas, dijo hoy el expresidente de la Reserva Federal de EEUU, Ben Bernanke.

El economista que lideró el Banco Central durante la gran recesión y responsable de liderar la respuesta de la Fed a la crisis financiera, afirmó que podrían necesitarse un par de años antes de que la economía recupere su fortaleza.

"En general, podría ser un año muy malo para la economía", dijo Bernanke, y agregó que hasta el momento las respuestas de política monetaria y fiscal han sido muy buenas, pero aún se necesitarían más medidas. "Hay cosas que podemos hacer para abrir la economía, quizás significativamente, pero no veo que la economía vuelva a un estado más normal hasta que haya una confianza mucho mayor (...) Esa reapertura de la economía no reiniciará la crisis", agregó.

No obstante, sostuvo que la historia sugiere que la recuperación será considerablemente más corta que la que siguió a la crisis financiera de 2007-2009. "La economía de Estados Unidos se recuperará y dentro de pocos años mostrará sólo leves marcas de esta experiencia", anticipó.

14:35 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció hoy que está se coordinando con los otros países sudamericanos para solicitar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una línea de crédito de al menos US$ 15 mil millones para afrontar los impactos del coronavirus.

14:00 Francia reportó oficialmente más de 10 mil muertes por coronavirus hoy, convirtiéndose en el cuarto país en superar ese umbral después de Italia, España y Estados Unidos, luego de un incremento por segundo día consecutivo en el número de fallecidos.

Jerome Salomon, jefe de salud pública del país, dijo en una conferencia de prensa que el número de muertes por la enfermedad en los hospitales franceses se elevó en 9% en un día para acumular un total de 7.091, frente al aumento de 10% del lunes en los fallecimientos.

Pero explicó que, incluyendo los datos sobre el número de decesos por la infección en asilos de ancianos, la cifra de muertes en Francia alcanzó 10.328 el martes desde 8.911 el lunes, un incremento del 16% en un solo día.

13:30 La ciudad china de Wuhan, donde se originó en diciembre la pandemia de coronavirus, levantó este martes las restricciones de viaje, después de casi tres meses de prohibición para evitar la propagación del Covid-19.

Según las autoridades locales, decenas de personas se disponen a utilizar sus autos o el servicio de transporte para salir de la ciudad esta misma semana.

El lunes por la noche, un gran número de autos se desplazaron hasta la salida de Fuhe, en el norte de Wuhan, donde hicieron sonar las bocinas y lograron arrancar en cuanto fueron retiradas las barricadas.

En China son 3.335 los muertos a causa del virus, mientras que 82.718 personas han resultado infectadas. Aunque el virus se originó en el gigante asiático, el país es el sexto con mayor número de casos del mundo, una lista que encabeza Estados Unidos, con 378.289, seguido de España, con 140.511.

12:55 La administración Trump está en conversaciones con senadores estadounidenses para financiar un programa de préstamos del gobierno para las pequeñas empresas afectadas por coronavirus, por US$ 200 mil millones adicionales al paquete de US$ 2 billones recientemente aprobado.

El senador Mitch McConnell dijo que los fondos adicionales para un fondo de préstamos de US$ 350 mil millones para pequeñas empresas deben aprobarse rápidamente, dado el alto nivel de demanda. "Gracias al arduo trabajo de las pequeñas empresas y los prestamistas, miles de millones de dólares ya han aterrizado y decenas de miles de millones más ya están en proceso. Literalmente, los trabajos se guardan mientras hablamos. Pero rápidamente se está haciendo evidente que el Congreso necesitará proporcionar más fondos o que este programa crucial puede agotarse ", señaló.

12:53 El Banco Central Europeo (BCE) tomará medidas "sin precedentes" para permitir que la banca pueda acudir casi con préstmos de todo tipo a las subastas de la institución. Hoy la organización presidida por Christine Lagarde decidió abrir al máximo espectro de préstamos que las entidades pueden utilizar como colateral para acudir a las subastas de liquidez que la propia autoridad monetaria ha puesto a su disposición.

En lo que consideran medidas "sin precedentes" en la lucha contra el impacto del coronavirus, la institución ha asumido un "aumento temporal de la tolerancia al riesgo del para apoyar el crédito a la economía". Esto se traduce en una reducción del 20% sobre el descuento de todas las garantías que se exigen a los bancos para que estos puedan acceder a la barra libre de liquidez del organismo, es decir, prestará más dinero a las entidades por cada activo o derecho de cobro que dejen en "prenda".

12:50 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), acusándola de estar demasiado enfocada en China y de emitir recomendaciones poco eficientes para combatir la propagación del coronavirus.

"La OMS realmente se equivocó", dijo Trump en su cuenta de Twitter, y agregó que "por alguna razón, está financiada mayormente por Estados Unidos y sin embargo se enfoca mucho en China. Revisaremos eso en profundidad. Afortunadamente, rechacé la recomendación de mantener abiertas nuestras fronteras con China. ¿Por qué dieron esa recomendación?".

Además, dijo que su administración "analizaría" los fondos de Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud, criticando a la agencia pública por su consejo inicial sobre mantener abiertas las fronteras de los países.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?