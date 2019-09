Pescadores piden mayores atribuciones para los comités científicos que "hoy no tienen poder de decisión real"

País

Condepp hizo un llamado para que en la Ley Corta que se discute en el Congreso, se les entreguen mayores atribuciones y recursos para la toma de decisiones.

"Los Comités Científicos Técnicos (CCT) hoy no tienen poder de decisión real sobre los recursos pesqueros. Esta figura fue una buena idea, pero se quedó corta con la realidad del sector pesquero", así lo señaló el presidente del Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp), Hernán Cortés, en un nuevo llamado a los parlamentarios.

En el marco de un nuevo concurso abierto por el Ministerio de Economía para buscar integrantes a los CCT, Cortés insistió que en la nueva ley de Pesca que se discute en el Congreso, se les entreguen mayores atribuciones y recursos para la toma de decisiones, y que estas sean plenamente vinculantes para la autoridad administrativa.

Para el dirigente, es vital que los CCT cuenten con una real autonomía, y eso no solo implica poder de decisión, sino también los recursos monetarios "para que quienes lo integren no sean capturados por otros intereses y que puedan obtener información científica y técnica de vanguardia, situación que hoy no es capaz de entregar el IFOP y que ha sido denunciado por sus propios trabajadores".

Agregó que, en la actualidad, "sus decisiones dan un rango de acción a la Subsecretaría de Pesca, donde finalmente una autoridad administraba y política toma la decisión final sobre cuánto capturar de un determinado recurso pesquero".