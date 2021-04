País

JUEVES 15 DE ABRIL

13:30 EL CEO de Pfizer, Albert Bourla, dijo que "probablemente" se necesitará una tercera dosis de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 luego de 12 meses de la vacunación y agregó que es posible que las personas deban vacunarse anualmente contra el virus.

En febrero Pfizer y BioNTech dijeron que estaban probando una tercera dosis de su vacuna.

13:10 El Ministerio de Salud reportó que en la última jornada se informaron 7.357 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 5.171 se presentaron con síntomas. De esta forma, el total de contagios desde que se inició la pandemia llega a 1.101.698, con 43.229 de ellos con el virus aún activo.



Sobre los fallecimientos por la pandemia, el Minsal informó de 218 decesos, por lo que la cifra total 24.766 personas.

En las últimas 24 horas se realizaron 70.821 exámenes PCR, con una positividad de 9,74% a nivel país y de 10% en la Región Metropolitana.

Sobre el proceso de vacunación, el ministro Paris destacó que Chile ya tiene al 50% de la población objetivo al menos con su primera dosis.

Sobre el plan Paso a Paso, se anunció que a partir del lunes 19 de abril a las 5:00 horas, avanzan a Fase 2 las comunas de La Serena, Los Vilos, Monte Patria, Coquimbo, Peumo, Santa Cruz, Quillón, Los Sauces y Los Lagos.

Mientras que retroceden a Fase 2 Paredones y a cuarentena Pozo Almonte y Retiro.

11:30 La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell señaló este jueves que a contar de mañana comenzará a regir un nuevo instructivo para el comercio, que vuelve a las reglas anteriores, estableciendo la posibilidad de delivery de bienes no esenciales, luego de la suspensión de los últimos 15 días.

"Es decir, podrán abrir las tiendas de bienes no esenciales, pero no atender a público, las bodegas (podrán abrir) solo para efecto de hacer delivery y solo pueden atender a público aquellas empresas o giros que son considerados esenciales", explicó la autoridad.

La restricción de ventas para el comercio rige hasta este jueves a las 21:00 horas, en medio de las dudas del gremios del comercio respecto a cómo podían retomar su funcionamiento habitual.

09:30 Miles de muertes podrían haberse evitado si el gobierno brasileño hubiera adoptado una respuesta adecuada y coordinada contra el Covid-19, dijo el jueves Médicos Sin Fronteras (MSF), mientras hizo un llamado para que el país reconozca la gravedad de la crisis e imponga medidas a nivel nacional para prevenir más muertes evitables.

"Las autoridades brasileñas se desmarcaron de la propagación sin control del Covid-19 el año pasado. Su negativa a adoptar medidas de salud pública basadas en la evidencia provocó la muerte prematura de muchas personas", dijo el presidente internacional de MSF, el médico Christos Christou, en un comunicado.

"La respuesta en Brasil necesita una redefinición urgente, basada en la ciencia y bien coordinada para prevenir más muertes evitables y la destrucción del otrora prestigioso sistema sanitario brasileño", afirmó Christou.

Según la organización, la "falta de respuesta frente al Covid-19 ha llevado a Brasil a una catástrofe humanitaria".

08:50 La actividad de servicios en Brasil se disparó en febrero, expandiéndose a su tercer ritmo más rápido desde que comenzaron los registros comparables hace una década, para impulsar el sector por encima de los niveles prepandémicos alcanzados en febrero del año pasado, mostraron cifras oficiales el jueves.

El sector de servicios creció un 3,7% en el mes ajustado estacionalmente, dijo la agencia gubernamental de estadísticas IBGE, más del doble de la estimación media de expansión del 1,5% en una encuesta de Reuters a economistas.

Fue el noveno mes de expansión, dijo el IBGE, y el tercero más grande desde que comenzó la serie en 2011. La producción del sector de servicios en febrero cayó un 2,0% sin ajuste estacional respecto al año anterior.

08:00 Dinamarca, que ayer suspendió de forma definitiva la vacunación contra el Covid-19 con AstraZeneca, estudia la posibilidad de compartir las dosis no utilizadas de ese producto con países pobres, aseguró este jueves el director de la Oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

"Ayer mantuve una conversación con Søren Brostrøm (jefe de la Dirección General de Sanidad danesa) acerca de que el ministro de Asuntos Exteriores está examinando opciones para compartir la vacuna de AstraZeneca con otros países, que es la recomendación que habíamos dado", afirmó en una rueda de prensa virtual Kluge.

Kluge mostró su "aprecio" por esa postura y se mostró comprensivo con la decisión de las autoridades sanitarias danesas de suspender la vacuna, si bien reiteró que es "segura y efectiva" contra la covid-19 y que el riesgo de sufrir trombos es "mucho mayor" si uno contrae el virus.

07:10 La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves de que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa continúa siendo "grave" y que hay presión hospitalaria en muchos países a pesar de los "signos tempranos" de que el contagio se está frenando en algunas partes del continente.

"Hay que ser claros: signos tempranos de caída no es lo mismo que tasas bajas de transmisión. La transmisión debe reducirse y mantenerse a bajos niveles, aprovechando nuestra energía y resistencia para derrotar al virus", dijo en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge defendió también la eficacia y seguridad de la vacuna de AstraZeneca respecto a los casos anómalos de trombosis detectados en varios países y resaltó que el riesgo de sufrir un episodio de ese tipo es "mucho mayor" para alguien que sufre Covid-19. El máximo responsable de OMS-Europa recordó que se acaba de superar el millón de muertos en la región y que cada semana se registran 1,6 millones de casos de coronavirus, lo que equivale a 160 por minuto.

7:00 La Organización Mundial de la Salud probablemente publicará una actualización en abril o mayo sobre las vacunas de Sinopharm y Sinovac contra el Covid-19 que ahora evalúa para su inclusión en la lista de uso de emergencia, dijo el jueves un funcionario de la región europea de la OMS.

06:50 El secretario general del partido gobernante de Japón, Toshiro Nikai, ha afirmado que la cancelación de los Juegos Olímpicos previstos para este verano en Tokio es "una de las opciones" en caso de que continúe empeorando la situación de la pandemia en su país, según recogen hoy los medios locales.

Nikai, secretario general del Partido Liberal Democrático (PLD) del primer ministro Yoshihide Suga, destacó que los Juegos son "una gran oportunidad para Japón" y confió en que cuenten "con el apoyo de la ciudadanía", aunque señaló que para que tengan éxito "hay muchos temas que resolver", en una entrevista concedida a la cadena nipona TBS.

Cuestionado sobre la posibilidad de que los Juegos se cancelen si siguen al alza los contagios de coronavirus en Japón, respondió que "sería inevitable tomar la decisión según la situación que se presente" antes de la cita, cuya inauguración está prevista para el próximo 23 de julio. "Si llega el momento en que no se puede hacer más (en cuanto a medidas para contener el virus), se deben cancelar de forma decidida. Si se extiende la pandemia debido a los Juegos, ¿para qué habrán servido los Juegos?", dijo Nikai.

04:40 Una proteína denominada factor plaquetario 4 o FP4 es la que ha podido originar los trombos desarrollados por 16 personas en Alemania, Austria y Noruega, después de ser vacunados con el suero de AstraZeneca, según sendos estudios publicados en la revista estadounidense The New England Journal of Medicine.

El primero de ellos analiza el caso de once pacientes vacunados en Alemania y Austria que habían desarrollado trombosis después de ser inoculados con el suero británico; nueve eran mujeres, con una edad media de 36 años (rango, 22 a 49).

Entre 5 y 16 días después de vacunarse, los pacientes presentaron uno o más eventos trombóticos, con la excepción de 1 paciente, que tuvo una hemorragia intracraneal mortal.

De los pacientes con uno o más episodios trombóticos, 9 tuvieron trombosis venosa cerebral, 3 trombosis venosa esplácnica (en el hígado), 3 embolia pulmonar y 4 otras clases de trombosis; de todos ellos, 6 fallecieron y cinco pacientes tenían coagulación intravascular diseminada.

02:00 Bolivia recibió este miércoles 25.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19 para continuar con el plan gubernamental de inmunización generalizada que comenzó la semana pasada con dificultades por la falta de fármacos en algunas regiones.

Las vacunas arribaron en la noche a un aeropuerto militar en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y fueron recibidas por los ministros de Salud, Jeyson Auza, y de Exteriores, Rogelio Mayta, además de algunos viceministros y un representante diplomático ruso. Las 25.000 dosis permitirán "que le demos continuidad a nuestro plan de vacunación", dijo Auza a los medios.

El ministro sostuvo que por el momento el país cuenta "con la cantidad suficiente" para continuar con la vacunación, aunque reconoció que no es "la cantidad necesaria para inmunizar a todo el país", una responsabilidad "que no puede ser atribuida al Gobierno nacional".

00:50 La ciudad de Lima y otras 40 provincias en el Perú retornarán al nivel de riesgo extremo por Covid-19, debido al incremento de muertes y contagios, con lo cual quedarán restringidos los desplazamientos a partir de las 21.00 horas y los domingos todo el día, entre el 19 de abril y el 5 de mayo próximos.

En rueda de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, acompañada de varios ministros, anunció que Lima y la vecina provincia del Callao ingresaron nuevamente al nivel de riesgo extremo debido al alza de casos de las últimas semanas.

"A todos nos duelen las muertes, estamos monitoreando la situación, y de ser el caso, tomaremos otras medidas", afirmó Bermúdez al comentar que las muertes se han incrementado en 43,9 % en la semana previa.

00:30 El Gobierno argentino endureció este miércoles el toque de queda en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), formada por la capital y sus localidades colindantes, y estará prohibida la circulación entre las 20:00 y las 6:00 debido al aumento de casos de la covid-19.

Además, entre otras medidas, desde el próximo lunes y hasta el 30 de abril se retorna a la modalidad virtual en las clases de los tres niveles educativos. "El avance de la pandemia nos está exigiendo cada vez un poco más", dijo el presidente, Alberto Fernández, dijo en un mensaje grabado.

El AMBA es la zona más crítica en cuanto a contagios de coronavirus, y Fernández pidió a las autoridades de cada localidad "que fiscalicen y hagan cumplir" la medida.

MIÉRCOLES 14 DE ABRIL

19:00 Brasil superó el miércoles la marca de 360.000 muertes debido al Covid-19, con el registro de 3.459 nuevos decesos y elevar el registro de víctimas fatales en el país a 361.884, informó el Ministerio de Salud.

También fueron contabilizados 73.513 nuevos casos de coronavirus, con un total de infecciones avanzando a 13.673.507 personas en el país, agregó el ministerio.

Brasil es el segundo país con mayor número de muertos debido al COVID-19, detrás de Estados Unidos. Sin embargo, actualmente lidera a nivel mundial la cifra promedio diaria de nueva muertes, representando uno de cada cuatro decesos cada día, según un recuento de Reuters.

18:00 Argentina informó hoy 25.157 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.604.157.

Con la suma de los datos de hoy, el país escaló al puesto décimo segundo, superando momentáneamente a Colombia (no actualizó aún esta jornada) en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Polonia, que acumula 2.621.116 positivos.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 368 nuevos decesos por coronavirus, récord para 2021, aunque todavía por debajo de la peor marca de la pandemia, data del 9 de octubre del año pasado, cuando contabilizó 485 decesos.

17:00 El presidente argentino, Alberto Fernández, recibió el miércoles el alta médica tras haber enfermado a comienzo de abril de coronavirus, que solo le provocó síntomas menores, informó el Gobierno.

Fernández, de 62 años, había recibido la vacuna para el Covid-19 a comienzos de año. Su contagio se conoció poco antes de que se desatara una feroz segunda ola de la enfermedad en el país, que amenaza con generar estragos.

"Se informa que el día jueves 15 retomará sus actividades habituales. Seguirá con los controles médicos habituales luego de haber padecido cuadro de Covid", señaló la Unidad Médica Presidencial a través de un comunicado.

El presidente de centroizquierda evalúa actualmente nuevas restricciones a la circulación para evitar que la segunda ola de Covid-19 provoque el colapso de la atención médica en todo el país.

16:10 El Ministerio de Salud francés informó este miércoles del fallecimiento de otras 297 personas a causa del coronavirus, del que se han diagnosticado en las últimas 24 horas 43.505 casos más, por lo que son 5.149.834 los casos registrados desde el inicio de la pandemia y 99.777 las muertes relacionadas.

Las autoridades sanitarias galas comunicaron que 30.868 personas siguen ingresadas en los hospitales del país, entre los cuales hay 5.902 en unidades de cuidados intensivos, 50 menos que la jornada anterior.

En relación al plan de vacunación, son ya más 11,6 millones de personas que han recibido al menos una de las dos dosis necesarias para la inmunización completa, lo que supone el 17,4% de la población. Por su parte, de ese total, 4,1 millones han sido inoculadas con ambas.

15:00 México reportó el miércoles 518 nuevos decesos ligados al Covid-19, con lo que el número total de fallecidos por esa enfermedad se elevó a 210.812 en el país latinoamericano, según cifras oficiales.

Adicionalmente, autoridades contabilizaron 5.113 nuevos contagios de la enfermedad surgida en China en 2019, con lo que el total de infectados se elevó a 2.291.246, en momentos en que el país intenta acelerar la vacunación de su población.

La nación, con poco más de 126 millones de habitantes, fue la primera en Latinoamérica en comenzar a inmunizar a su habitantes contra el Covid-19 en diciembre, y hasta el martes había aplicado unas 12.3 millones de dosis, de acuerdo con datos oficiales.

14:00 Johnson & Johnson revisará los protocolos de su estudio de la vacuna Covid-19 y excluirá a las trabajadoras sanitarias embarazadas de un ensayo en Sudáfrica que incluirá a 500.000 personas. La medida se produjo después de que los reguladores de EEUU detuvieran el lanzamiento de la vacuna por preocupaciones de un efecto secundario de coagulación de la sangre raro y grave.

Si bien todos los estudios se retrasan, los planes para realizar ensayos en niños y mujeres embarazadas en Sudáfrica se han dejado de lado por ahora, dijo Glenda Gray, codirectora de los estudios sudafricanos, en una entrevista el miércoles.

El equipo de investigación se reunirá con los reguladores sudafricanos más tarde el miércoles, dijo.

13:00 El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, movió el toque de queda en bares y restaurantes a la medianoche a partir de las 11 pm. La hora de cierre para los eventos con servicio de catering cambiará a la 1 am desde la medianoche, dijo en una sesión informativa el miércoles. Los cambios entrarán en vigor el lunes.

12:30 El máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, reafirmó que las vacunas contra el Covid-19 autorizadas en el país son seguras, después de que los reguladores pausaron el envío de la dosis de Johnson & Johnson entre reportes de que puede causar trombos.

La directora de los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades, la doctora Rochelle Walensky, instó a sus compatriotas mantener sus citas para ser inoculados con Moderna Inc, mientras el gobierno trabaja para impulsar la disponibilidad de otras dosis autorizadas para contrarrestar la pausa en los envíos de J&J.

"Creemos que al empoderar a los estadounidenses con datos y hechos fortaleceremos la confianza pública en el gobierno y aumentaremos su confianza en las vacunas", dijo el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca al Covid-19, Jeff Zients, en una comparecencia ante la prensa el miércoles.

Las agencias de salud federales de Estados Unidos recomendaron el martes pausar el uso de la vacuna de J&J contra el Covid-19 durante al menos unos días, después de que seis mujeres menores de 50 años desarrollaron casos inusuales de coágulos sanguíneos tras recibir la dosis.

12:30 Las autoridades sanitarias de Estados Unidos insistieron este miércoles en la seguridad de las vacunas contra la Covid-19, pese a su recomendación de suspender la administración del suero de Johnson & Johnson (J&J) por sus efectos adversos.

Así lo repitieron por activa y por pasiva el coordinador de la respuesta contra el Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients; el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci, y la directora de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, en una rueda de prensa.

"Ofrecer a los estadounidenses los hechos que necesitan (saber) es central para construir la confianza en las vacunas", dijo Zients.

El martes, los CDC y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés) encargada de aprobar las vacunas contra la covid, recomendaron suspender la administración del preparado de J&J tras detectar seis casos en mujeres de menos de 48 años de un tipo raro trombosis cerebral, que ha dejado una fallecida y otra en estado grave.

Pese a tratarse de una recomendación, este anuncio ha causado una pausa en la aplicación de ese suero a través de los canales federales en EE.UU., mientras que los gobernadores de varios estados del país han decidido suspenderla.

Zients subrayó que esa decisión debería servir para aumentar la confianza del público en "la seriedad del proceso de revisión y la determinación del compromiso (de las autoridades) con la transparencia".

Este miércoles, un comité asesor de los CDC sobre prácticas de inmunización va a mantener una reunión virtual para revisar los datos sobre la vacuna de J&J y en la que decidirá si actualiza o no la recomendación.

Walensky explicó que los casos detectados en EE.UU. son similares a los encontrados en Europa tras las vacunaciones con AstraZeneca, donde tanto hombres como mujeres han presentado trombos, aunque han sido más frecuentes en ellas.

La directora de los CDC afirmó que la recomendación de un parón en la inmunización con J&J responde a tres causas: una de ellas es alertar a los proveedores sanitarios de que puede haber efectos adversos y que no traten esas trombosis cerebrales con heparina, un fármaco que se suele emplear para este tipo de coágulos.

Otro de los motivos es porque puede haber más casos, por lo que las autoridades quieren que la gente esté al tanto para que informen de inmediato y acudan al médico si tienen síntomas y el último es para dar tiempo a los expertos a revisar la información de seguridad sobre ese suero.

Aun así, Walensky reiteró en varias ocasiones que los casos son "extremadamente raros".

Por su parte, Fauci recordó que gran parte de la preocupación con la que se ha encontrado en la calle sobre las vacunas es sobre su seguridad, ya que hay personas que dicen que no se fían porque han sido desarrolladas en muy poco tiempo.

Pero también "podría ser visto como algo positivo", defendió, dado que cuando una vacuna recibe la luz verde se hace cuando los expertos tienen "un grado considerable de confianza" sobre su seguridad.

11:03 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.497 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.094.267 las infecciones totales en el país.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 30 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones luego de contagiarse suman 24.548 en total.

También en las últimas 24 horas, los exámenes PCR realizados a nivel nacional bajaron a 36.705, lo que implica que hasta el momento se han aplicado 12.057.833 tests en todo el territorio nacional.

09:26 Dinamarca se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en eliminar la vacuna de AstraZeneca Plc de su programa de inoculación Covid-19, en medio de preocupaciones sobre los efectos secundarios graves.

El país ha decidido "continuar el despliegue de su programa de vacunación, sin AstraZeneca", dijo la Autoridad Sanitaria Danesa en un comunicado el miércoles. Dado que la pandemia se ha mantenido razonablemente bien controlada en Dinamarca, la autoridad dijo que se consideró aceptable eliminar a Astra del programa de vacunas del país, que estima retrasará la inmunización general en unas tres semanas.

Dinamarca fue uno de los primeros países en suspender la vacuna el 11 de marzo después de los informes de coágulos de sangre. En ese momento, la Autoridad Sanitaria Danesa calificó la decisión como una medida de precaución y reiteró su opinión de que la vacuna de Astra era "eficaz y segura".

"Existe un vínculo entre los efectos secundarios raros, pero graves" y la vacuna Covid-19 producida por AstraZeneca, dijo la autoridad. Enumeró el riesgo de coágulos sanguíneos, hemorragias y un número bajo de plaquetas sanguíneas.

08:35 Aunque la mayoría de los japoneses sigue oponiéndose a que los Juegos de Tokio se celebren dentro de 100 días, el Comité Olímpico Internacional espera que el estado de ánimo cambie cuando la gente se dé cuenta de cuánto énfasis se ha puesto en minimizar el riesgo de infecciones por Covid-19.

John Coates, coordinador en jefe del COI para Tokio, también dijo que las historias de éxito deportivo de Japón, como el reciente triunfo de Hideki Matsuyama en el Masters, impulsarán el apoyo a los Juegos, que fueron pospuestos un año por la pandemia.

A falta de poco más de tres meses para la ceremonia de apertura, los organizadores se enfrentan una avalancha de desafíos y la pandemia afecta a las decisiones sobre todo, desde la seguridad de los atletas hasta el número de espectadores, la venta de boletos y el apoyo del público local para los Juegos Olímpicos.

07:50 Los países de la Unión Europea acordaron formalmente el miércoles lanzar pases de viaje Covid como un paso hacia la reapertura al turismo este verano y negociarán los detalles con los legisladores del bloque en mayo, dijeron dos fuentes diplomáticas.

Los certificados permitirían a los vacunados, recuperados del Covid-19 o con resultados negativos en las pruebas, viajar más fácilmente en la UE, donde las restricciones de movimiento han pesado mucho en la industria de viajes y turismo durante más de un año. Los 27 estados miembros de la UE "subrayaron su compromiso de tener el marco listo para el verano de 2021", decía un documento respaldado por enviados nacionales y visto por Reuters.

07:45 El consorcio farmacéutico de Pfizer y BionTech adelantará la entrega de 50 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus a la Unión Europea en el segundo trimestre de este año, lo que permitirá a la UE mantener su objetivo de vacunar al 70 % de la población adulta para el final del verano.

"Hemos llegado a un acuerdo con BionTech-Pfizer para, una vez más, acelerar las entregas de vacunas: 50 millones de dosis serán entregadas en el segundo trimestre, empezando en abril", declaró Von der Leyen en una comparecencia sin preguntas. Las entregas son un adelanto de las dosis que Pfizer tenía previsto enviar a la UE en el último trimestre del 2021 y permitirán incrementar un 25 % a partir de abril el suministro de ese fármaco a los Veintisiete.

07:30 El ministro del Interior de Argentina, Eduardo De Pedro, advirtió que si no se frena la circulación comunitaria del coronavirus, se puede "llegar a generar la cepa Buenos Aires", ante lo cual pidió a "los más anti medidas" de Juntos por el Cambio a no ser "irresponsables".

"Estamos teniendo circulación de las nuevas cepas. Para algunos, la segunda ola es una nueva pandemia y viene en serio: viene con mucha velocidad de contagio, con mucha peligrosidad", sostuvo el funcionario nacional. Argentina anunció su peak de contagios este martes, con 27.001 casos nuevos en el país, llegando a un total de 257.951 casos activos.

El integrante del Gabinete remarcó que se debe tener cuidado para no llegar a una situación similar a la que enfrenta Brasil. "Donde hay una cantidad de contagios muy grande se puede generar una cepa nueva. Podemos llegar a generar una cepa nueva: la cepa Buenos Aires. Seamos responsables, porque donde el virus circula con más velocidad, se fortalece", subrayó.

07:10 Los 2,2 millones de alemanes de menos de 60 años que recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca serán inoculados para completar la pauta con la fórmula de BioNTech/Pfizer o con la de Moderna.

El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, y los responsables de esta cartera en los 16 estados federados tomaron este miércoles la decisión de forma unánime con respecto a esta vacuna que ha estado rodeada de dudas y polémica desde el primer momento en Europa. La decisión sigue a la recomendación en este sentido de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania, emitida a principios de abril.

04:20 El Gobierno francés comunicó este miércoles que se extiende hasta el próximo lunes 19 de abril la suspensión de los vuelos con Brasil anunciada el martes para evitar la expansión de las variantes de covid brasileñas, consideradas especialmente peligrosas.

"Teniendo en cuenta la situación sanitaria en Brasil, los viajes de personas entre ambos países están prohibidos hasta el 19 de abril de 2021 (...), exceptuando los desplazamientos necesarios para el transporte de mercancías", señaló el decreto publicado este miércoles en el Diario Oficial de Francia. Precisamente este miércoles por la mañana llegaron los dos últimos vuelos procedentes de Brasil a París antes de que se aplicase la suspensión.

03:40 La Unión Europea no renovará los contratos para la compra de vacunas de la farmacéutica anglo-sueca Astrazeneca y la estadounidense Johnson & Johnson, después de los supuestos efectos secundarios que han causado, informó hoy el diario italiano "La Stampa".

Según este periódico, que cita una fuente del ministerio italiano de Sanidad, "la Comisión Europea, de acuerdo con los líderes de muchos países, ha decidido que al vencimiento de los contratos vigentes para el año en curso, aquellos con empresas que producen vacunas de vectores virales no serán renovados".

El objetivo, explica el diario, es centrarse en los sueros de ARN mensajero, que transporta las instrucciones para la producción de la proteína Spike utilizada por el coronavirus, lo que permite que el cuerpo produzca anticuerpos específicos y se inmunice a sí mismo y que utilizan las casas Pfizer y Moderna, que hasta ahora han dado más seguridad y "también en el frente contractual".

03:30 Italia podría seguir a Francia en el reforzamiento de las restricciones a los vuelos procedentes de Brasil debido al incremento de los casos de Covid-19 en el país, dijo el miércoles el secretario francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, a la cadena de televisión France 2.

El martes, el primer ministro francés, Jean Castex, dijo que el Gobierno suspendió todos los vuelos desde Brasil en un intento por controlar la propagación de la variante del coronavirus detectada en la nación sudamericana.

MARTES 13 DE ABRIL

20:30 El ministro de Comercio de Australia, Dan Tehan, viajará para mantener conversaciones cara a cara con sus homólogos ministeriales en Alemania, Francia y Bruselas a partir del jueves, luego de que la Unión Europea restringiera las exportaciones de vacunas Covid-19.

Las conversaciones abordarán "el suministro de vacunas Covid-19 producidas en la UE que Australia ha contratado y cómo podemos trabajar con la UE para mejorar el suministro mundial de vacunas", dijo Tehan en un comunicado enviado por correo electrónico.

19:00 Las autoridades sanitarias francesas han informado este martes de que han registrado 99.480 muertes a causa del coronavirus, 345 de ellas en las últimas 24 horas, la mayoría de ellas repartidas entre la región de París, Auvernia-Ródano-Alpes, Gran Este y Altos de Francia.

Los casos acumulados han ascendido a 5.106.329, después de los 39.113 diagnosticados este martes, cifra muy superior a la registrada un día antes, cuando fueron 8.536 los positivos de los que informó el Ministerio de Salud galo.

18:30 El Ministerio de Salud aseguró que todas las comunas del país cuentan con stock disponible de vacunas contra el Covid-19.

Según indicó en un comunicado en su portal web, "aquellas comunas que acusan falta de stock corresponden a municipios que están vacunando a población que se encuentra fuera del calendario establecido por la Autoridad Sanitaria entre el 12 y 18 de abril".

Señaló que a nivel central, las vacunas son trasladadas a los DVI (Depósito de Vacunas e Inmunoglobulinas) para que los municipios, previa solicitud de dosis de acuerdo a su población objetivo y al calendario de vacunación, puedan retirar las vacunas requeridas anticipadamente. De este modo, pueden asegurar la continuidad de su proceso de inoculación.

18:00 Brasil registró 3.808 muertes por Covid-19 y 82.186 casos adicionales, según datos publicados por el Ministerio de Salud.

El país sudamericano ha registrado un total de 358.425 muertes por Covid-19 y un total de 13.599.994 casos confirmados.

Las cifras diarias informadas por el ministerio volvieron a aumentar después de dos días de niveles por debajo del promedio, ya que acostumbran descender los domingo y los lunes debido al retraso en el procesamiento de pruebas los fines de semana.

Brasil es el segundo país con mayor número de muertos a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, pero actualmente lidera el promedio diario de nuevos decesos, siendo responsable por uno de cada cuatro decesos por la enfermedad a nivel global cada día, según un recuento de Reuters.

16:00 Stella Kyriakides, comisionada de salud de la Unión Europea, pidió a los estados miembros que proporcionen datos sobre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca a más tardar el viernes, con el fin de desarrollar un enfoque coordinado de las restricciones en la administración de la inyección.

Solicitó los datos para permitir a la agencia caracterizar mejor el beneficio y el riesgo de la vacuna Astra en diferentes grupos de edad y / o géneros, así como para identificar otros posibles otros factores de riesgo, según una carta vista por Bloomberg.

"Solo sobre esta base, podremos garantizar un enfoque europeo coordinado que no confunda a los ciudadanos y que no alimente la duda sobre las vacunas porque se basa en una evaluación científica sólida", dijo Kyriakides en la carta.

Los esfuerzos de la UE para lograr que los países miembros adopten una posición conjunta sobre la vacuna Astra hasta ahora no han tenido mucho efecto. Irlanda se convirtió en el último país en cambiar la orientación sobre la toma, limitándola a los mayores de 60 años.

15:30 México reportó el martes 592 decesos relacionados con la epidemia de coronavirus, con lo que el número de víctimas fatales subió a 210.294, informaron las autoridades de salud.

En las últimas horas se registraron además 4.293 nuevos casos confirmados de Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, elevando la cifra a un total de 2.286.133 contagios en el país.

14:00 España sumó el martes 6.292 casos y 100 muertes por Covid-19 respecto a las cifras totales anunciadas en la jornada previa, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad, por lo que el número de contagios confirmados se situó en 3.376.548.

En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 4.042, frente a los 2.212 contagios anunciados el lunes.

En los 14 días hasta el martes, el número de contagios ascendió a 93.098, lo que supone una media diaria de 6.649, frente a la media móvil de 6.745 del informe anterior.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España con fecha de defunción en los últimos siete días fue de 251 —una media de 36 por día—, frente a los 248 registrados el lunes.

13:30 La Organización Mundial de la Salud dijo a Reuters el martes que esperaba revisiones de los reguladores estadounidenses y europeos sobre informes de casos de coágulos sanguíneos que se presentaron después de aplicarse la vacuna contra el Covid-19 de Johnson & Johnson, y señaló que estaba monitoreando datos globales.

"Estamos observando de cerca, esperando las revisiones de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y la FDA (Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos) y monitoreando la base de datos global de informes de eventos adversos para ver si ha habido casos en otros lugares", dijo la OMS en un respuesta por correo electrónico.

"Tomará un poco de tiempo revisar los datos", añadió.

Las agencias federales de salud de Estados Unidos recomendaron el martes detener el uso de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson después de que seis mujeres menores de 50 años que recibieron la inyección desarrollaron coágulos sanguíneos poco comunes.

Tras la noticia, J&J dijo que estaba retrasando el lanzamiento de la vacuna en Europa, una semana después de que los reguladores dijeron que estaban revisando coágulos de sangre poco usuales en cuatro receptores de la inyección en Estados Unidos.

12:00 Los gobiernos de la Unión Europea buscarán llegar a un acuerdo el miércoles sobre las especificaciones técnicas de los llamados pasaportes de coronavirus destinados a salvar la temporada turística de verano de la región.

Los "Certificados Verdes Digitales" ofrecerán pruebas de que los titulares han recibido un pinchazo de Covid-19 o han devuelto recientemente una prueba negativa, mientras que las personas que contraen la enfermedad deben ser reconocidas como inmunes desde el día 11 durante unos seis meses, según un borrador de la reglas que se debatirán en una reunión en Bruselas.

Los estados de la UE han estado en desacuerdo sobre los pases y los privilegios que deberían transmitir, y los enviados deben alcanzar una posición común antes de que puedan comenzar las negociaciones con los legisladores de la UE. Las conversaciones se producen después de que Johnson & Johnson retrasó el martes el lanzamiento europeo de su vacuna en espera de una revisión de los coágulos de sangre raros, lo que asestó un golpe a las esperanzas de que los viajes generalizados pudieran reanudarse en junio.

11:15 En un nuevo balance sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 5.718 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que implica que a la fecha suman 1.088.710 las infecciones totales por el brote.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 35 personas en el mismo período de tiempo, con lo que los decesos de quienes han sufrido complicaciones luego de contraer el virus totalizan 24.518 en todo el país.

El número de exámenes PCR realizados también ayer bajó a 49.904, lo que significa que desde la llegada de la pandemia se han aplicado 12.021.128 de tests para detectar la presencia del coronavirus.

10:30 Johnson & Johnson dijo el martes que retrasará el lanzamiento de su vacuna contra el Covid-19 en Europa y que está revisando con las autoridades sanitarias europeas los casos de trombos extremadamente raros que se produjeron después de recibir la inyección.

Las agencias sanitarias federales de Estados Unidos recomendaron el martes pausar el uso de la vacuna de J&J , ya que seis mujeres menores de 50 años desarrollaron trombos inusuales tras recibir la inyección, lo que supone un nuevo revés para los esfuerzos por atajar la pandemia.

09:49 México iniciará en breve los ensayos clínicos en humanos para contar a fines de este año con su propia vacuna contra el Covid-19, anunció el martes el Gobierno. El país, que tiene 126 millones de habitantes, fue el primero en Latinoamérica en comenzar a inocular a su población en la víspera de Navidad y hasta la fecha ha aplicado alrededor de 11,8 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19.

"Si todo sale como esperamos, tendríamos a final de este año una vacuna mexicana que sería puesta a disposición de la Cofepris (la autoridad sanitaria) para su aprobación para uso de emergencia", dijo la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.

09:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, advirtió el martes que el rápido descenso en las muertes por Covid-19 se debe sobre todo al confinamiento de tres meses, no al programa de vacunación, y que los casos volverían a subir si se alivian las restricciones.

Reino Unido puso en marcha su campaña de inoculaciones en diciembre y ha ofrecido ya la primera dosis a todos los mayores de 50 años, los clínicamente vulnerables y los trabajadores de la salud. El país solo marcha tras Israel en la proporción de la población que ha recibido al menos una inyección.

No obstante, esa distribución se vio seguida un mes más tarde por un tercer confinamiento a principios de enero para lidiar con el aumento de infecciones generado por la variante "Kent" del virus. Desde febrero, las cifras de infecciones diarias, las hospitalizaciones y muertes han caído con fuerza.

"La mayor parte del trabajo en la reducción de la enfermedad ha sido hecha por el confinamiento", dijo Johnson el martes, agregando que no hay razón para cambiar la hoja de ruta para reabrir la economía.

08:20 El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló este martes que espera que el certificado de vacunación comunitario pueda ponerse en marcha con un proyecto piloto a principios de junio de forma que el sistema completo y la regulación que lo acompaña entren en vigor para finales de ese mes, de cara a la temporada estival en ese continente.

Reynders compareció ante la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo para presentar la propuesta de Bruselas para este certificado, para el que tanto la Eurocámara como el Consejo (los países) preparan sus posturas negociadoras para ultimar la regulación durante el mes de mayo y la aprobación legislativa final a principios de junio.

"El objetivo es facilitar la vuelta a la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea, ayudar a los ciudadanos a recuperar su derecho a viajar libremente pero de forma ajustada a la situación sanitaria", resumió Reynders, para "poder empezar con el proyecto piloto a principios de junio y tener el sistema completo para finales de junio", añadió.

08:15 Las agencias sanitarias federales de Estados Unidos recomendaron el martes suspender el uso de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson en dosis única, después de que seis personas desarrollaran un raro trastorno de coágulos sanguíneos tras haberla recibido.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) celebrarán una reunión de asesoramiento el miércoles para revisar los casos. Las seis receptoras eran mujeres de entre 18 y 48 años. Una mujer falleció y una segunda en Nebraska ha sido hospitalizada en estado crítico, informó el New York Times, citando a responsables.

Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirmaron en un comunicado conjunto que los casos adversos parecen ser extremadamente raros en este momento. Hasta el 12 de abril, se habían administrado más de 6,8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos.

08:10 La Comisión Europea (CE) recordó este martes que desde el pasado enero recomienda limitar a "viajes esenciales" el flujo de personas provenientes de Brasil o de otras regiones afectadas por nuevas cepas de coronavirus, como la sudafricana.

"La Comisión se tomó estas variantes muy en serio desde principios de año" y apoya "la idea de tener un enfoque europeo más fuerte en cuanto a las regiones" de forma que se limiten los desplazamientos "solo a viajes esenciales" desde aquellas zonas con nuevas cepas, indicó en rueda de prensa el portavoz comunitario de Interior, Adalbert Jahnz.

Además, los viajeros "deberían de ser sometidos a medidas mucho más severas que antes cuando vienen de estas regiones con variantes" como cuarentenas obligatorias, añadió.

08:00 La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó este martes que es "necesario" imponer un toque de queda nocturno automático que afecte a todas las regiones que superen los 100 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días.

Merkel avanzó en una comparecencia las claves del nuevo proyecto de ley del Gobierno alemán aprobado este martes por el consejo de ministros, que restringe la capacidad de acción de los "Länder" (estados federados) e impone "duras restricciones" en las regiones con mayor incidencia acumulada, como toques de queda nocturnos, y limitación de los contactos interpersonales y de la actividad económica.

07:20 Un estudio pionero impulsado por investigadores de la Universidad de Oxford y de la Universidad Autónoma de Barcelona ha concluido que la vacuna de Pfizer ha reducido la mortalidad de los usuarios de las residencias en un 98%, y en un 97% la posibilidad de ser hospitalizado después de la segunda dosis.

La investigación, que publica la revista científica 'The Lancet', es el primer trabajo mundial sobre la eficacia clínica de la vacuna de Pfizer en geriátricos y demuestra además que el efecto en trabajadores de las residencias ha supuesto una bajada de los niveles de contagios del 95% en sanitarios, del 92% en personal residente, y del 88% en ancianos.

06:05 Las aerolíneas podrían verificar los nuevos certificados COVID de la Unión Europea antes de permitir que los pasajeros a bordo se vayan de vacaciones de verano, dijo el martes un alto funcionario mientras el bloque busca reiniciar un sector de viajes devastado por la pandemia.

El certificado de viaje Covid propuesto por la UE contendría información sobre vacunación, pruebas o recuperación, y sería válido hasta que la Organización Mundial de la Salud declare que la pandemia ha terminado, dijo a los legisladores el comisionado de Justicia de la UE, Didier Reynders.

"Lo que queremos es dar a los ciudadanos y estados miembros una herramienta que les brinde la confianza y la seguridad necesarias. Una herramienta en la que las autoridades competentes pueden confiar donde sea necesario para facilitar la libre circulación ", dijo.

04:20 La Sanidad en Inglaterra empezará este martes a vacunar con Moderna, el tercer preparado contra el Covid-19 disponible, además de los de BioNTech/Pfizer y Oxford/AstraZeneca, según informaron fuentes oficiales británicas.

Más de 32 millones de personas en el Reino Unido ya han recibido la primera de las dos dosis de una vacuna y el Ejecutivo espera haber inmunizado a la población adulta para el 31 de julio. Gales ya había empezado a vacunar con Moderna la semana pasada y se espera que las otras regiones británicas -Escocia e Irlanda del Norte- también hagan pronto lo mismo.

03:50 Todos los mayores de 50 años y los grupos más vulnerables en el Reino Unido han recibido de la Sanidad la oferta de recibir la primera dosis de una vacuna contra la covid-19, según informó este martes el Gobierno británico.

El Ejecutivo se había marcado como objetivo hacer esta oferta a los grupos que integran la primera fase del programa nacional de inmunización contra el coronavirus -los mayores de 50 y los individuos con otros problemas de salud- para el 15 de abril.

El plan de vacunación, iniciado a principios de diciembre de 2020, pasa oficialmente ahora a la segunda fase, que permitirá vacunar a los individuos de entre 45 y 49 años, y se espera que todos los adultos reciban la vacuna para el 31 de julio.

LUNES 12 DE ABRIL

19:50 Brasil registró 35.785 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 1.480 muertes, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

Brasil ha registrado más de 13,5 millones de casos desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos ha aumentado a 354.617, según datos del ministerio.

18:30 El Ministerio de Sanidad francés informó este lunes de 8.536 contagios y 385 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que el país acumula 5.067.216 casos confirmados y 99.163 muertes por la enfermedad desde el inicio de la pandemia.

El boletín recoge además una tasa de contagio R de 1,08 contagios por caso, mientras que la presión hospitalaria es del 117 %. La tasa de positivos por test es del 8,02.

En Francia hay 31.262 pacientes hospitalizados por coronavirus, 591 más que el domingo, de las que 5.916 están en unidades de cuidados intensivos, 78 más que en la jornada anterior.

17:00 La variante del coronavirus llamada B.1.1.7. (británica) es más "transmisible" pero no incrementa la gravedad de la enfermedad, según señalan los hallazgos de dos nuevos estudios difundidos este lunes en The Lancet.

Ambas investigaciones, publicadas respectivamente en las revistas The Lancet Infectious Diseases y The Lancet Public Health, no hallaron evidencias de que personas con la variante B.1.1.7. experimentaran peores síntomas o un mayor riesgo de desarrollar covid de larga duración frente a otros infectados con una cepa distinta del virus.

Sin embargo, la carga viral y el número "R" (reproductivo) fueron mayores en el caso de la citada variante, lo que refuerza la evidencia de que esta es más transmisible que la primera cepa detectada en Wughan (China) en diciembre de 2019.

16:30 Argentina informó hoy 19.437 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.551.999.

De esta manera, el país se encuentra en el decimotercer lugar en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Colombia, que acumula 2.536.198 positivos.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 179 nuevos decesos por coronavirus. De esta manera, con 57.957 fallecidos, el país bajó al puesto 14° (estaba en el 13) en cantidad total de muertos en el mundo por detrás Polonia, que acumula 57.779 decesos.

15:00 El Ministerio de Salud de Italia confirmó este lunes 9.789 nuevos contagios de Covid-19 y otros 358 fallecimientos a causa de la enfermedad, cifras que han elevado los totales hasta los 3.779.594 y 114.612, respectivamente.

Con 190.635 pruebas diagnósticas de la Covid-19 realizadas durante la jornada, la tasa de positividad se ubica en el 5,1%, según los datos recogidos por la agencia de noticias italiana Adnkronos.

14:30 El estado de Nueva York suministrará las vacunas directamente a los colegios y universidades para que puedan administrarlas a sus estudiantes, dijo el gobernador Andrew Cuomo. El estado se está enfocando en la población de 18 a 24 años, que está creciendo en positividad, dijo Cuomo el lunes durante una conferencia de prensa en Suffolk County Community College.

Cuomo instó a los estudiantes a protegerse a sí mismos y a los demás al recibir la vacuna. El objetivo es vacunar a los estudiantes este año escolar antes de que regresen a casa durante el verano, dijo.

13:03 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 6.372 nuevos casos de Covid-19, lo que eleva a 1.082.920 los contagios totales en el país.

El subsecretario Alberto Dougnac lamentó el fallecimiento de 137 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse con el virus asciende a 24.483 en total.

También en las últimas 24 horas se realizaron 73.293 exámenes PCR, lo que significa que ya van 11.971.224 de tests aplicados en el país. Así, la positividad en la Región Metropolitana llegó a 9%, mientras que en todo Chile es de 8,42%.

Además, y tal como cada lunes, la cartera anunció cambios en el plan paso a paso. Este jueves vuelven a cuarentena Caldera, San Esteban, La Estrella, Sagrada Familia y Los Muermos, mientras que retroceden a transición Huara, Antuco, Alto Biobío, Río Ibáñez, Puerto Cisnes y Punta Arenas.

Desde la otra vereda, también el jueves avanzan a transición Taltal, Huasco, Navidad, Pelluhue, Lebu y Quinchao, mientras que pasan a preparación las comunas de Mejillones, Freirina, Contulmo, Tirúa y Futaleufú.

12:00 La confusión y la complacencia al abordar el Covid-19 implican que la pandemia está lejos de terminar, pero se puede controlar en meses con medidas de salud pública comprobadas, dijo el lunes el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nosotros también queremos ver la reapertura de las sociedades y las economías, y la reanudación de los viajes y el comercio", declaró el funcionario en una rueda de prensa. "Pero en este momento, las unidades de cuidados intensivos en muchos países se están desbordando y la gente está muriendo, y es totalmente evitable".

"La pandemia Covid-19 está muy lejos de terminar. Pero tenemos muchas razones para el optimismo. La disminución de casos y muertes durante los dos primeros meses del año muestra que este virus y sus variantes se pueden detener", agregó.

10:30 Cerca de 14,1 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de Pfizer BioNTech han sido destinadas a 47 países y economías para entrega en el segundo trimestre de este año, dijo el lunes la asociación Gavi Vaccine Alliance.

Brasil, Colombia, México, Filipinas, Sudáfrica y Ucrania estarán entre los principales destinatarios de las vacunas Pfizer entre abril y Junio, según Gavi, que lidera el programa COVAX junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros socios.

El programa COVAX ofrece ayuda a los países de bajos ingresos, en particular, para permitirles vacunar a trabajadores sanitarios y personas de alto riesgo, incluso si sus gobiernos no han logrado conseguir vacunas de los fabricantes.

Australia, Reino Unido, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos recibirán sus primeras inyecciones a través de COVAX con las dosis de Pfizer, "basados en el conocimiento actual de la disponibilidad de suministro de la vacuna COVID-19", dijo Gavi en un comunicado.

09:15 España dará prioridad inicialmente a las personas de entre 70 y 79 años para la inmunización con las vacunas contra el coronavirus desarrolladas por la unidad de Johnson & Johnson Janssen, que empezarán a llegar esta semana, dijo el lunes la ministra de Sanidad.

España recibirá el miércoles por la mañana una primera entrega de 300.000 dosis de la vacuna monodosis, dijo Carolina Darias. Johnson & Johnson comenzó a entregar su vacuna a los países de la UE el lunes después de algunos retrasos debido a problemas de producción, dijeron la empresa y responsables de la Unión Europea.

Tras un comienzo difícil de su campaña de vacunación, España apuesta por un aumento de las entregas en el segundo trimestre para cumplir su objetivo de inocular a la mitad de la población antes de julio. Entre abril y septiembre, el Gobierno espera recibir 87 millones de dosis de vacunas. El volumen de entregas del segundo trimestre debería superar en 3,5 veces el nivel de enero-marzo.

08:40 La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que la actual tasa de contagios por Covid-19 en el país es demasiado alta, y advirtió que la tercera ola de la pandemia que se atraviesa actualmente podría ser la más dura hasta el momento. "Las pruebas nos ayudarán a tender un puente hasta que las vacunas empiecen a surtir efecto", dijo.

En sus declaraciones hechas en la inauguración de la feria Hannover Messe "Digital Edition", también afirmó que el desarrollo futuro de la economía alemana dependerá de que el país pueda controlar la tasa de contagios.

08:00 Los niños amamantados por mujeres inmunizadas con la vacuna de Pfizer podrían estar protegidos contra el Covid-19, según un estudio que ha concluido que la leche materna contiene anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2.

Las participantes del estudio son profesionales sanitarias del hospital Sant Joan de Déu de la ciudad de Barcelona (noreste) que desarrollan su labor en primera línea. Tras detectar que profesionales sanitarias querían vacunarse sin abandonar la lactancia, el Parque Sanitario Sant Joan de Déu impulsó el estudio LacCOVID, publicado en medRixv.

"Los resultados alientan a todas las mujeres lactantes que estén dando el pecho a vacunarse con las vacunas basadas en ARNm sin interrumpir el amamantamiento", han afirmado Erika Esteve y Vicens Díaz de Brito, médica adjunta y jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital de Sant Boi (Barcelona) , ambos coordinadores de este trabajo.

07:45 Unas 14,1 millones de dosis de la vacuna Pfizer BioNTech contra el Covid-19 se han asignado a 47 países y economías para su entrega en el segundo trimestre de este año, anunció hoy la alianza de vacunas GAVI.

Brasil, Colombia, México, Filipinas, Sudáfrica y Ucrania se encontrarán entre los principales receptores de la vacuna Pfizer entre abril y junio, según la tabla de GAVI "basada en el conocimiento actual de la disponibilidad de suministro de la vacuna COVID-19".

07:30 El primer ministro saliente de Bulgaria, el populista Boiko Borisov, ha asegurado que hay una "terrible guerra comercial" que provocará que el precio que paga la UE por las dosis de Pfizer pase de 12 a 19,5 euros, un 62 % más, en los dos próximos años.

El aún jefe del Ejecutivo cifró así en 12 euros el precio inicial de las dosis de Pfizer negociado por la Unión Europea (UE), y afirmó que ese coste ha subido ya a 15 euros y que en los próximos años subirá aún más. "Pfizer costaba 12 euros, después 15,5 y los contratos que se están firmando ahora para 2022 y 2023 por 900 millones de vacunas tienen ya un precio de 19,5 euros por dosis", dijo Borisov.

07:15 El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, anunció que se ampliará el periodo para recibir la segunda dosis de Pfizer y Moderna de los 21 días actuales a 42 y que las vacunas que no se inoculen de AstraZeneca por las renuncias estarán disponible para quienes quieran sin reserva.

En una entrevista publicada hoy en el diario "La Repubblica", Speranza expresó que la Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) "da la posibilidad de una segunda dosis a los 42 días, lo que permite recuperar dos o tres semanas y esto puede ser útil en esta fase. Es un paso adelante" para poner la primera dosis a más personas, aunque no dio la fecha de cuándo se comenzá a hacer.

07:00 Nuevo cargamento con más de 200 mil nuevas dosis de la vacuna Pfizer llegaron a Chile esta madrugada.

06:50 Johnson & Johnson comenzó hoy a entregar su vacuna de dosis única Covid-19 a países de la UE, dijeron funcionarios de la Unión Europea y la compañía. La compañía había planeado inicialmente comenzar sus entregas a principios de abril, pero retrasó el lanzamiento debido a problemas de producción.

La compañía estadounidense se ha comprometido a entregar 55 millones de dosis a la UE para fines de junio y otros 120 millones en el tercer trimestre, dijo este mes el comisionado de industria de la UE, Thierry Breton.

05:40 Hong Kong flexibilizará algunas medidas contra el coronavirus para los residentes que han sido completamente vacunados desde fines de abril, dijo el lunes la líder de la ciudad, Carrie Lam, mientras las autoridades buscan impulsar la adopción de vacunas en el centro financiero mundial.

Los bares y pubs, que actualmente están cerrados, podrían reanudar sus operaciones en fases siempre que todo el personal y los clientes hayan sido vacunados, dijo. También se podrían permitir las visitas a hospitales públicos y residencias para personas vacunadas. Solo los residentes que reciban ambas dosis de la vacuna COVID-19 serían elegibles.

04:15 Corea del Sur dijo hoy que planea comenzar la producción local de la vacuna Covid-19 de Novavax Inc a partir de junio, mientras que cinco compañías nacionales pretenden comenzar ensayos clínicos en etapa tardía de sus propias inyecciones en la segunda mitad de este año.

El ministro de Salud, Kwon Deok-cheol, dijo que SK Bioscience Co podrá comenzar a fabricar vacunas Novavax COVID-19 a partir de junio y podría suministrar hasta 20 millones de dosis para fines del tercer trimestre.

03:20 La India superó este lunes a Brasil como la segunda nación más afectada por el coronavirus, con más de 13,5 millones de casos acumulados, en medio de una segunda ola de la enfermedad en el país, mucho más rápida que la primera.

De acuerdo con el parte del Ministerio de Salud indio, en las últimas 24 horas el país confirmó más de 168.000 nuevos casos, el dato más alto desde el comienzo de la pandemia, completando el sexto día consecutivo en superar sus propios récords nacionales.

02:00 Venezuela aseguró los fondos para pagar la totalidad de las vacunas contra el coronavirus a través del sistema COVAX, dijo el domingo el presidente Nicolás Maduro, un día después de un anuncio sorpresa de que el país había pagado más de la mitad del monto adeudado.

"Ya tenemos asegurado el resto para hacer el 100% del (pago) al sistema Covax. En el momento adecuado, revelaremos de dónde vino el dinero", dijo Maduro en un discurso televisado. Dijo que el gobierno había podido acceder a fondos que habían sido "secuestrados" por Estados Unidos.

01:30 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que su país producirá al mes dos millones de la vacuna cubana Abdala contra el Covid-19, después de reiterar que suscribió un convenio con la isla caribeña para fabricar los fármacos.

"Hemos firmado un convenio para producir, en nuestros laboratorios (...), dos millones de vacunas por mes de la vacuna Abdala, ya por allá para el mes de agosto, septiembre, aproximadamente", dijo Maduro en una transmisión a través del canal estatal VTV. Aseguró también que el país firmará convenios con China, Rusia y "otros países" para producir vacunas contra la covid-19.

DOMINGO 11 DE ABRIL

11:00 En un nuevo balance sobre el estado del Covid-19 en nuestro país, el Ministerio de Salud notificó 7.945 casos nuevos y 133 fallecidos en las últimas 24 horas. Con esto los casos activos ascienden a 45.792 y el número de personas que contrajeron el virus desde el inicio de la pandemia llegó a 1.076.499.



En cuanto a los exámenes realizados, se registraron 72.297 PCR, por lo que la positividad alcanzó 12% en la Región Metropolitana y el 10,6% a nivel nacional.

08:30 El principal funcionario de control de enfermedades de China ha dicho que el país está considerando formalmente mezclar vacunas Covid-19, y reconoce que la eficacia de las vacunas actuales "no es alta".

Las vacunas disponibles actualmente "no tienen tasas de protección muy altas", dijo el sábado Gao Fu, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de China, en una conferencia en la ciudad china de Chengdu.

"Se está considerando la inoculación con vacunas de diferentes líneas técnicas", agregó.

Gao dijo que tomar medidas para "optimizar" el proceso de la vacuna, incluido el cambio de la cantidad de dosis y el período de tiempo entre dosis, era una solución "definitiva" a los problemas de eficacia.

China ha desarrollado cuatro vacunas domésticas aprobadas para uso público y un funcionario dijo el sábado que el condado probablemente producirá 3.000 millones de dosis para fin de año.

Se descubrió que una vacuna Covid-19 desarrollada por Sinovac de China tiene una tasa de eficacia ligeramente superior al 50% en ensayos clínicos brasileños. Un estudio separado en Turquía dijo que tenía un 83,5% de efectividad.

No se han publicado datos detallados sobre la eficacia de una vacuna fabricada por Sinopharm de China. Ha dicho que dos vacunas desarrolladas por sus unidades tienen un 79,4% y un 72,5% de efectividad respectivamente, según los resultados provisionales.

Ambos fabricantes de vacunas presentaron datos sobre sus vacunas Covid-19 que indican niveles de eficacia en línea con los requeridos por la Organización Mundial de la Salud, dijo un panel de la OMS en marzo.

China ha enviado millones de sus vacunas al extranjero, y los funcionarios y los medios estatales han defendido ferozmente las vacunas mientras cuestionan la seguridad y las capacidades logísticas de otras vacunas.

SÁBADO 10 DE ABRIL

12:20 El Ministerio de Salud informó de 8.124 nuevos casos de coronavirus en Chile, por lo que el total de casos desde que se inició la pandemia subió a 1.068.522.

Sobre los fallecidos, en las últimas 24 horas se reportaron 105 decesos, elevando el total a 24.213.

En la última jornada se realizaron 73.833 exámenes PCR, mientras que la positividad llegó a 10,68% a nivel país y de 11% en la Región Metropolitana.

VIERNES 9 DE ABRIL

19:00 El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, criticó el viernes una investigación pendiente del Senado sobre su manejo de un brote récord de Covid-19, que los funcionarios de salud mundial compararon con un "infierno furioso".

El juez de la corte suprema Luis Roberto Barroso dictaminó el jueves por la noche que suficientes senadores habían aprobado el inicio de una investigación por la respuesta del gobierno a la pandemia.

"Es un intento de Barroso y los izquierdistas del Senado para desgastar al gobierno", dijo Bolsonaro a sus partidarios fuera de su residencia, acusando al juez de "politiquería".

Una investigación del Senado representa la consecuencia política más severa hasta la fecha para el enfoque de Bolsonaro sobre el coronavirus. El mandatario comparó el Covid con una "gripecita" el año pasado e ignoró a los expertos en salud que pedían el uso de mascarillas y el distanciamiento social.

18:00 Brasil registró hoy viernes 3.693 nuevas muertes debido al Covid-19, lo que eleva el total de decesos en el país por la enfermedad a 348.718, informó el Ministerio de Salud, un día después de alcanzar un récord de 4.249 fallecidos en 24 horas.

También fueron notificados 93.317 nuevos casos de coronavirus, con el total de contagios confirmados en el país aumentando a 13.373.174, según la cartera.

Brasil pasó a contabilizar las segundas mayores cifras de casos y muertes a nivel mundial, sólo detrás de Estados Unidos. Sin embargo, mientras los índices presentan una tendencia a la baja en Estados Unidos, la pandemia se acelera en la mayor economía de América Latina, que actualmente es responsable por uno de cada cuatro decesos registrados en todo el mundo cada día, según un recuento de Reuters.

El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, afirmó que el gobierno federal cree que el mejor camino para la reducción del número de muertes es la vacunación, un discurso asumido más recientemente, ya que el presidente Jair Bolsonaro minimizó las vacunas y la pandemia en diversas oportunidades a lo largo del último año.

"Todavía tenemos un número de muertes elevado. La mortalidad en las unidades de terapia intensiva, a pesar del esfuerzo que existe, es elevada, y necesitamos dar soluciones. Desde el punto de vista del gobierno, la solución más consistente es una campaña fuerte de vacunación", afirmó Quiroga en rueda de prensa.

16:40 El Ministerio de Salud francés informó este viernes de 41.243 nuevos casos de coronavirus y 301 muertos, lo que significa que 4.980.501 personas han contraído la enfermedad, de la que han fallecido 98.395.

La situación en los hospitales franceses continúa siendo muy complicada. En las últimas 24 horas ha aumentado la presión sobre las unidades de cuidados intensivos y son ya 5.757 personas ingresadas en estas instalaciones, superando así el peak máximo alcanzando durante la segunda ola de la pandemia a finales de marzo, con algo más de 4.900 pacientes.

En total, hay 30.326 personas ingresadas por Covid-19, incluidas otras 2.120 en esta última jornada, de las cuales casi 500 han ido a parar a unidades de cuidados intensivos.

15:20 Italia alivió las restricciones de bloqueo, levantando algunas medidas que han estado pesando sobre la economía en la región que rodea a Milán y en todo el país a medida que se desacelera el último resurgimiento del virus.

El ministro de Salud, Roberto Speranza, firmará un decreto la tarde el viernes para cambiar seis regiones clasificadas como áreas "rojas" de alto riesgo al estado "naranja" de riesgo medio, dijo su oficina en un comunicado.

No obstante, el sistema de salud permanece bajo fuerte tensión en Italia, donde la ocupación en las unidades de cuidados intensivos todavía está por encima del umbral crítico, dijo la ISS, y las muertes diarias continúan acumulándose.

Italia ha registrado hasta ahora 113.579 muertes relacionadas con el Covid, el segundo número más grande de Europa después de Gran Bretaña y el séptimo más alto del mundo.

13:30 Pfizer Inc. y su socio BioNTech SE dijeron que pedirían a los reguladores en los EE.UU y en otros lugares que permitan el uso de su vacuna Covid-19 en adolescentes de 12 a 15 años.

Las empresas dijeron en un comunicado que habían solicitado que la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU ampliara la autorización de uso de emergencia de la vacuna y que planean solicitar fallos similares de otros reguladores en todo el mundo en los próximos días.

Si se conceden las solicitudes, podría allanar el camino para que muchos más escolares se vacunen antes del próximo año escolar.

13:10 Las autoridades de Hong Kong han confirmado este viernes que han solicitado la suspensión de un envío de vacunas contra el Covid-19 de la farmacéutica AstraZeneca ante el temor por posibles efectos adversos.

La decisión ha tenido lugar después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) señalara que la vacuna puede causar casos extraordinarios de trombos en algunas personas, lo que ha llevado a varios países a suspender su uso.

Además, el Gobierno hongkonés ha presentado dudas sobre la eficacia de la vacuna frente a nuevas variantes del coronavirus, según informaciones de la cadena de televisión CNA. Reino Unido, por su parte, ha tratado de rebajar el temor a la vacuna y ha matizado que los efectos adversos son poco comunes y el riesgo a enfermar es mucho mayor.

La ministra de Sanidad de Hong Kong, Sophia Chan, ha confirmado la suspensión y ha expresado que "cree que no es necesario entregar las vacunas de AstraZeneca este año" y ha indicado que Hong Kong "quiere evitar que se malgasten".

Así, ha especificado que las autoridades buscan de forma paralela analizar "concienzudamente" las vacunas disponibles a nivel global para elegir la más eficaz. Hong Kong fue uno de los primeros lugares que se vieron golpeados por la pandemia de coronavirus, si bien ha logrado registrar 11.000 casos y 205 muertes gracias a las medidas de restricción implementadas.

13:00 El Banco Mundial habrá comprometido 2.000 millones de dólares en financiamiento para la compra, el desarrollo y la fabricación de vacunas a finales de abril, y está trabajando con más de 40 países en este esfuerzo, dijo el viernes el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en el mismo foro del Banco Mundial, pidió voluntad política para impulsar la producción de vacunas para el COVID-19 y compartir suministros.

Tedros dijo que no llegar a un acuerdo sobre una propuesta para renunciar a la propiedad intelectual bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMS) era lo que complicaba el asunto.

11: 15 El último informe del Ministerio de Salud reporta una cifra récord de casos positivos de coronavirus en el país. En las últimas 24 horas se detectaron 9.171 nuevos casos, la mayor de toda la pandemia y muy por sobre el promedio de los últimos 7 días (6.890).

También hubo un elevado número de exámenes realizados: 77.899, con lo cual la tasa de positividad de PCR en las últimas 24 horas asciende a 11,6%. En tanto, el número de fallecidos acumulados alcanza a 24.108, con 129 nuevos registros en las últimas 24 horas.

Las regiones, según toma de muestra, con mayor positividad promedio en los últimos siete días son: Araucanía (19,5%), Maule (15,2%), Los Ríos (13,6%) y Tarapacá (13,4%).

Tras conocerse las cifras, el ministro de la cartera, Enrique Paris realizó una breve intervención televisada donde señaló que estamos en un momento "preocupante" y "crítico" de la pandemia y llamó nuevamente a la unidad para salir de esta crisis. "Estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar que se siga propagando el virus, sin bajar la guardia seguiremos en este camino...Es un momento crítico, lo vamos a superar siemrpe que nos mantengamos unidos", acotó.

10:30 Las vacunas contra el Covid-19 de China, desarrolladas por Sinopharm y Sinovac, están etapa final de revisión sobre su uso de emergencia para decidir sobre al menos uno de los fármacos en una reunión el 26 de abril de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo el viernes el jefe de regulación Rogerio Gaspar.

La OMS tiene prevista una segunda revisión en la semana del 3 de mayo, que de ser necesario, le permitirá evaluar y decidir sobre otra vacuna más desarrollada por farmacéuticas chinas, añadió.

La aprobación de uso de emergencia es un prerrequisito que está usando la OMS para la compra de vacunas a través del esquema de distribución COVAX, como una forma de ofrecer garantías de seguridad y eficacia a los países con sistemas de regulación débiles.

07:40 Se espera que Francia alcance el peak de su tercera ola de alrededor del 20 de abril, según las previsiones del grupo de hospitales de París AP-HP.

También estiman que habría poco menos de 2.000 pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos hospitalarios en la región de París alrededor de esa fecha, frente a los 1.723 que había hasta ayer.

"La aplicación de medidas restrictivas adicionales (...) nos permite, por primera vez, proyectar un punto de inflexión, con supuestos que siguen siendo frágiles", dijo el jefe de AP-HP, Martin Hirsch.

A principios de mes, justo después de que el presidente Emmanuel Macron ordenara a Francia su tercer cierre nacional, el ministro de Salud, Olivier Veran, dijo que el peak de la UCI, a nivel nacional, debería alcanzarse a finales de abril.

06:10 El Gobierno argentino determinó que los empleadores podrán pedir el regreso al trabajo presencial a aquellos empleados que hayan recibido al menos la primera dosis de una vacuna.

La decisión tomada por el Ministerio de Salud y la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, fue publicada hoy en el Boletín Oficial. "Los empleadores y empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y trabajadoras (...) que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el Covid-19", consigna el documento.

De esta manera, todos los trabajadores que cumplan con esa condición -en caso de que se solicite- deberán volver a sus puestos "independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación".

A su vez, el texto firmado por los ministros de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, aclara que trabajadores de la salud "con alto riesgo de exposición", también podrán ser convocados pero "una vez transcurridos 14 días de haber completado el esquema de vacunación en su totalidad, independientemente de la edad y la condición de riesgo".

05:30 A diferencia de muchos otros países europeos, Italia no dio prioridad automática a su ejército de jubilados cuando lanzó su campaña de vacunación en diciembre, a pesar de que eran los más afectados por la enfermedad.

El hecho de no brindar una protección más rápida ha costado miles de vidas, dicen los expertos, y ha avivado la ira por un sistema de salud fragmentado en el que las regiones toman la mayoría de las decisiones y el gobierno central ha luchado por imponer una estrategia clara.

El gobierno de Italia ha dicho que los mayores de 80 años deberían tener prioridad en la vacunación, pero un despliegue desordenado ha permitido que profesionales, incluidos abogados, magistrados y profesores universitarios, pasen a la cabeza en muchos lugares.

Más de 110.000 personas han muerto de Covid-19 en Italia, el séptimo recuento más alto del mundo. Su edad promedio era de 81 años y el 86% de ellos tenían 70 años o más, según muestran los datos del Instituto Nacional de Salud (ISS).

04:20 La policía noruega informó esta mañana que multó a la primera ministra Erna Solberg por US$ 2.352, por violar las reglas de distanciamiento social en una reunión familiar para celebrar su cumpleaños hace poco más de un mes.

Solberg se disculpó por organizar un evento para su cumpleaños número 60 con 13 miembros de su familia en un resort de montaña a finales de febrero, a pesar de la prohibición del gobierno para reuniones de más de 10 personas.

Si bien la policía no habría emitido una multa en la mayoría de estos casos, la primera ministra debe estar a la vanguardia del trabajo del gobierno para imponer restricciones, dijo la policía.

"Aunque la ley es igual para todos, no todos son iguales ante la ley", dijo Saeverud, justificando la multa.

04:30 La canciller alemana, Angela Merkel, planea tomar el control de los estados federales para imponer restricciones más duras en las regiones con un alto número de nuevas infecciones por coronavirus, dijo hoy una portavoz del gobierno.

El gobierno federal planea presentar un proyecto de ley la próxima semana. El ministro de Finanzas, Olaf Scholz, dijo que esto incluirá medidas obligatorias en las regiones con 100 o más casos nuevos de coronavirus por cada 100.000 personas durante siete días. Por encima de una incidencia de 200, se planificó nuevamente la educación a distancia para las escuelas, agregó.

La cifra de incidencia alcanzó un máximo cercano a 200 a finales de diciembre, poco después de que Alemania pasara de un bloqueo "suave" que comenzó a principios de noviembre, durante el cual las escuelas y tiendas estaban abiertas, a un cierre completo.

Las medidas de contención en Alemania varían de una región a otra debido al sistema federal descentralizado del país. En algunas regiones, los consumidores pueden ir de compras siempre que tengan una PCR negativa, mientras que las tiendas están cerradas en otras.

JUEVES 8 DE ABRIL

18:30 Brasil registró el jueves un nuevo récord de muertes por Covid-19 en un solo día, con la notificación de 4.249 decesos, lo que lleva el total de víctimas fatales debido a la enfermedad en el país a 345.025, informó el Ministerio de Salud.

La marca de 4.000 muertes en un período de 24 horas había sido verificada por primera vez el martes, cuando fueron registrados 4.195 fallecimientos.

El ministerio también informó 86.652 nuevos casos de coronavirus en el país, para un total de infecciones confirmadas en Brasil de 13.279.857.

17:30 La variante B.1.1.7 del coronavirus, que se encontró por primera vez en el Reino Unido, ha superado la forma inicial del virus en los EEUU y ahora es la cepa más común de ese país, dijo el miércoles el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

La directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo en una sesión informativa que la versión había superado a otras mutaciones que han surgido, así como a la versión inicial del virus en los EE. UU.

16:00 El Ministerio de Salud francés ha informado este jueves del fallecimiento de 98.037 personas a causa del coronavirus desde que se inicio la pandemia, que ha dejado ya en el país 4.939.258 casos, 84.999 sólo en las últimas 24 horas.

Francia ha vuelto a registrar este jueves récord de hospitalizaciones, con 30.555 personas ingresadas, de las cuales hay 5.705 en unidades de cuidados intensivos, cifras que ya superan a las del peak alcanzado durante la segunda ola de coronavirus.

15:30 El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, aseguró este jueves que el progreso en la aceleración de la vacunación sitúa al país "en el camino de una apertura de la economía bastante pronto", aunque recalcó que la recuperación "aún es incompleta y desigual".

"Queremos ver un conjunto de meses con informes de desempleo como el de marzo (cuando se crearon más de 900.000 empleos y la tasa cayó al 6%) de manera que realmente podamos avanzar hacia nuestros objetivos", dijo Powell en un debate sobre la economía global con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la asamblea de primavera del organismo.

Powell reconoció que el rápido ritmo de vacunación en EEUU, con más de 3 millones de dosis inoculadas diariamente, coloca al país "en camino de una reapertura completa de la economía bastante pronto".

No obstante, reiteró que la política de estímulo monetario continuará por un tiempo, ya que "la recuperación aún es incompleta y desigual" con más 8,5 millones de desempleados.

Sobre los temores acerca de un posible repunte de la inflación, Powell insistió en que la Fed anticipa un alza de precios "temporal y transitorio", algo que consideró que "no debería ser un problema".

14:00 México reportó el jueves 548 nuevos fallecidos relacionados al Covid-19, elevando la cifra de muertos a 206.146, mientras las autoridades aceleran el ritmo de vacunación contra la enfermedad y persiste el temor por una eventual tercera oleada de contagios tras las vacaciones de Semana Santa.

Además, los casos de coronavirus sumaron 2.267.019, lo que equivale a 5.140 más que en la víspera.

México fue el primer país de Latinoamérica en iniciar la vacunación de su población contra el Covid-19. Sin embargo, apenas ha aplicado 7,83 dosis por cada 100 habitantes, muy por debajo de Argentina, Brasil y Chile.

13:03 Una vez más, Chile volvió a reportar un nuevo máximo de contagios de Covid-19. Según el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 8.195 casos nuevos del virus, lo que eleva a 1.051.270 las infecciones totales.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, lamentó el fallecimiento de 183 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras contraer la enfermedad suman 23.979 en total.

Además, y tal como cada jueves, el Ministerio anunció cambios en el plan paso a paso. Este sábado vuelven a cuarentena las comunas de Calama, Copiapó, Marchihue, Parral, San Nicolás, Purranque y Guaitecas, mientras que retroceden a transición Tierra Amarilla, Retiro y Pemuco. Desde la otra vereda, solo avanza a preparación Queilén, el lunes.

Previo a los anuncios de los avances y retrocesos del plan Paso a Paso, la subsecretaria de la cartera, Paula Daza, recordó que el próximo jueves 15 de abril, se cumplen los días establecidos por la autoridad para las medidas que permiten la venta solo de productos esenciales y la disminución de giros en los permisos únicos colectivos. Sin embargo, destacó que las fronteras del país sí permanecerán cerradas durante todo el mes.

10:53 La campaña de vacunación contra el Covid-19 en Alemania se ha acelerado con más de 650.000 dosis administradas en la jornada del miércoles, según datos del Instituto Robert Koch (RKI), que indicó que las 656.357 dosis administradas el miércoles son casi 300.000 más que las vacunas dadas el día anterior. De ellas, 305.664 se aplicaron en los consultorios médicos.

El aumento del número de vacunaciones diarias es la primera señal de que la incorporación de los médicos de cabecera añadirá potencia a la campaña de inmunización, que se ha visto obstaculizada por las limitaciones de suministro y por los trámites burocráticos.

10:15 Polonia sufrió el día más mortífero de la pandemia de coronavirus después de que se añadieran al recuento las víctimas mortales de las vacaciones de Pascua. El número de muertes reportadas aumentó a 954.

09:50 Los planes de China de vacunar al 40% de su población a finales de junio se enfrentan a una escasez de suministro. Según personas familiarizadas con el tema, esto se tuvo en cuenta en la decisión a fines de marzo de emitir pautas que permiten que el intervalo entre la primera y la segunda dosis se extienda hasta ocho semanas.

09:15 La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió el jueves del riesgo de que se produzca una divergencia permanente en la economía mundial e instó a las naciones ricas a esforzarse por proporcionar significativos estímulos fiscales para garantizar una sólida recuperación.

En una declaración realizada ante las comisiones directivas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, Yellen subrayó la necesidad de seguir apoyando a los países más pobres del mundo en su lucha contra el Covid-19, el cambio climático y la elevada carga de deuda.

Yellen instó al Banco Mundial a que apoye a los países en vías de desarrollo y se asegure de que reciben a tiempo las vacunas contra el Covid-19, y dijo que Estados Unidos apoya la negociación acelerada para reponer el fondo de la Asociación Internacional de Fomento del Banco Mundial para los países más pobres.

08:40 India, Corea del Sur y Tailandia se enfrentaban el jueves a un grave incremento de las infecciones de coronavirus, una situación que mina las expectativas de que Asia pueda emerger de la peor fase de la pandemia, en medio de preocupaciones por la seguridad de las vacunas que retrasaban las inoculaciones.

India reportó un récord de 126.789 nuevos casos, el tercer día en la semana en que las infecciones diarias superan 100.000, lo que tomó por sorpresa a las autoridades que denuncian las aglomeraciones y la renuencia de las personas a portar mascarillas en momentos en que las tiendas y oficinas reabren.

Las variantes del virus que han ido surgiendo podrían tener un rol clave en la situación epidemiológica de India, de acuerdo a algunos expertos, que ya se han registrado cientos de casos de mutaciones originadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil.

Las cifras alarmantes llevaron a Nueva Zelanda a imponer una prohibición temporal de ingreso a personas procedentes de India, una medida de dos semanas que incluso evita que ciudadanos neozelandeses ingresen a su país.

08:05 A seis semanas del comienzo de la distribución de suministros, la instalación de vacunas COVAX ha entregado casi 38,4 millones de dosis a más de 100 países.

A pesar de verse afectada por una menor disponibilidad de suministro en marzo y abril, y una mayor demanda en India, donde se realiza gran parte de la vacunación de AstraZeneca, esperan entregar dosis a todas las economías que las han solicitado en la primera mitad de 2021, dijo la alianza de vacunas GAVI y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Según su último pronóstico de suministro, COVAX espera entregar al menos 2 mil millones de dosis de vacunas en 2021", dijeron. Su cartera, que actualmente se basa en AstraZeneca y las tomas de Pfizer y BioNTech, se diversificaría.

07:40 La situación en los hospitales franceses sigue siendo "grave", pero Francia está empezando a ver algunos signos de mejora en las regiones donde impuso un bloqueo hace unas semanas, dijo esta mañana el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.

"Tenemos las primeras señales alentadoras en los 16 departamentos donde habíamos impuesto medidas de restricción", dijo Attal en una conferencia de prensa.

Francia espera que una aceleración de su campaña de vacunación, combinada con el bloqueo de un mes en vigor desde el fin de semana pasado, le ayude a recuperar el control sobre el último brote, impulsado por variantes del nuevo coronavirus.

02:45 El gobierno de Estados Unidos asignará la próxima semana a los estados casi un 85% menos de vacunas Johnson & Johnson (J&J), según mostraron datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Solo se asignarán 785.500 dosis de J&J, muy por debajo de las casi 5 millones de dosis entregadas esta semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS) y J&J no respondieron de inmediato a las solicitudes para comentar sobre la caída en las cifras.

Un informe del New York Times de la semana pasada dijo que los trabajadores de una instalación de Emergent BioSolutions en Baltimore, que producía dosis de AstraZeneca y J&J, mezclaron los ingredientes de las dos vacunas, arruinando 15 millones de dosis de J&J.

J&J ha reiterado que espera entregar 100 millones de dosis al gobierno para fines de mayo.

Según los datos de los CDC, California es el principal receptor de la vacuna J&J, seguido de Texas y Florida. La asignación de vacunas para California se redujo en aproximadamente un 88%, y el Estado recibirá sólo un máximo de 67.600 dosis la próxima semana.

02:40 El secretario de Salud de Inglaterra, Matt Hancock, dijo esta mañana que los británicos deben confiar en que el sistema para monitorear las vacunas está funcionando, luego del cambio en el consejo sobre dar a los jóvenes la dosis de Oxford-AstraZeneca.

"La gente puede estar segura de que tenemos el sistema de seguridad de clase alta administrado por nuestro regulador de clase mundial (...) y luego somos totalmente transparentes con todos los efectos secundarios, sin importar cuán extremadamente raros sean", dijo a Sky News.

El comité asesor de vacunas de Gran Bretaña dijo ayer que una alternativa a la vacuna de Oxford-AstraZeneca debe administrarse a menores de 30 años cuando sea posible, debido a un efecto secundario "cada vez más raro" de coágulos de sangre en el cerebro.

Hancock dijo que la nueva guía no retrasaría el programa de vacunación de Gran Bretaña porque las alternativas de Pfizer y Moderna estarían disponibles para el grupo afectado.

00:00 Científicos de la Universidad Federal de Mina Gerais (UFMG) descubrieron un nueva variante de coronavirus en Brasil, que combina 18 mutaciones nuevas con algunas propias de la cepa de Rio de Janeiro, de Reino Unido y de Sudáfrica.

Según el virólogo de la UFMG, Renato Santana, la nueva cepa de Belo Horizonte "tiene características en común con las variantes que ya circulaban en Brasil, pero también tiene características nuevas. Es como si estas variantes estuvieran evolucionando".

Si bien el virólogo advirtió que es temprano para evaluar si la nueva cepa es más transmisible o mortal, destacó que tiene mutaciones en común con variantes que ya están asociadas a un mayor riesgo de muerte, como la de Río de Janeiro o la británica.

La nueva cepa fue encontrada en dos de 85 genomas secuenciados en Belo Horizonte y su región metropolitana. No existe contacto entre los infectados, por lo que se sospecha que ya podría haber una circulación comunitaria de la variante.

MIÉRCOLES 7 DE ABRIL

20:20 Un lamentable peak de fallecidos reportó hoy el Ministerio de Salud (Minsa) en su informe diario que se elevó a 53.725 la cifra de fallecidos por coronavirus (Covid-19) en el país, se trata de 314 nuevas muertes, siendo las cifra oficial más alta en toda el periodo de pandemia que se reporta en el país.

La anterior cifra más alta se tuvo en el 15 de junio del 2020, cuando se reportaron 309 fallecidos por Covid-19. Además, en los últimos días las cifras no disminuían de 250 decesos por día, siendo la cifra más alta del años el último sábado 4 de abril, con 294 muertos, como cifra oficial.

El reporte se entrega en medio del paro de transportista de servicio público que ha generado aglomeración en los paraderos, y a cuatro días de las elecciones generales 2021.

Por otro lado, se reportó un incremento de 9.305 contagios hoy (4.079 en las últimas 24 horas y la diferencia de las pruebas moleculares que realizan), por lo que el número total de personas infectadas llega a 1.607.898.

19:00 La Unión Europea no logró formar una respuesta unida a los vínculos entre la vacuna Covid-19 de AstraZeneca Plc y un tipo raro de coágulos de sangre.

En una reunión que duró hasta el miércoles por la noche, los ministros de salud de la UE prometieron en un comunicado continuar las discusiones sobre la planificación de la vacunación. El programa de inmunización de la UE se ha visto empantanado por una mala planificación, retrasos en el suministro y una creciente falta de solidaridad.

En respuesta a las preocupaciones sobre el disparo de AstraZeneca, Italia siguió a Alemania y Francia recomendándolo solo para personas mayores de 60 años. El gobierno del primer ministro Mario Draghi instó a otros miembros de la UE a implementar la misma política, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificado. Pero el Reino Unido solo aconseja que se ofrezca una alternativa a las personas menores de 30 años.

18:00 Argentina registró este miércoles su nuevo récord histórico de contagios por Covid-19, con 22.039 positivos en un solo día, la mayoría, 11.059, en la provincia de Buenos Aires, mientras el Gobierno ultima un decreto con medidas para frenar la rápida propagación del virus en la segunda ola.

Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud, actualmente 218.611 cursan la enfermedad en todo el país y 2.174.625 ya se recuperaron desde que se detectó el primer caso en marzo de 2020.

Un total de 199 personas fallecieron en el último día y 56.832 lo han hecho desde el comienzo de la pandemia.

El Gobierno de Alberto Fernández tiene previsto anunciar nuevas restricciones para frenar la aceleración en el número de contagios de las últimas semanas, que coincide con la llegada del otoño y mientras avanza el plan de vacunación.

Hasta ahora fueron inoculadas con la primera dosis 4.008.106 personas -de las que 705.617 ya recibieron también la segunda- principalmente ciudadanos de 60 años en adelante (2.356.491), personal de salud (1.529.033), personal estratégico (606.038) -que incluye entre otros a fuerzas de seguridad y armadas y docentes- y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo (220.978)

17:00 El Ministerio de Salud de Francia ha informado este miércoles del fallecimiento de 433 personas más a causa de la enfermedad respiratoria provocada por el coronavirus, por lo que son ya 97.734 las víctimas mortales registradas en el país desde el inicio de la pandemia, por la cual hay 5.729 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI).

En total se encuentran hospitalizadas 30.904 personas, superando así la mayor marca de ingresos alcanzada a finales del año pasado. En relación al número de casos acumulados, son ya 4.902.026 las personas que en algún momento han contraído la enfermedad, unos 60.000 casos más aproximadamente con respecto al día anterior.

En cuanto al plan de vacunación, son ya más de 13,1 millones de personas quienes han recibido al menos una de las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que ambas han sido recibidas ya por 3.362.472 personas.

15:50 Brasil sigue anotando récords por el impacto de la pandemia de coronavirus, con cifras diarias de muertos que ya superan los 4.000, mientras el presidente Jair Bolsonaro ha pasado del negacionismo a la resignación porque, asegura, "prácticamente es imposible de erradicarlo".

Las cifras últimas dan cuenta de que en las 24 horas cerradas este martes en Brasil murieron 4.195 personas a causa del Covid-19, por primera vez por encima de los 4.000 óbitos y apenas dos semanas después de que se llegara a la marca de 3.000 fallecidos.

Los datos del Ministerio de Salud indican que los fallecidos alcanzan las 336.947 personas, aún por debajo de los 552.125 que han perecido en Estados Unidos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras, en una alocución televisada el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dijo "buscaremos alternativas, no aceptaremos la política de quedarse en casa, cerrar todo, encierro. El virus no se irá. Este virus, como otros, llegó para quedarse, y se quedará toda la vida. Prácticamente está imposible erradicarlo".

15:00 La vocera de la canciller alemana, Angela Merkel, reiteró el apoyo del gobierno al cierre breve y brusco propuesto por Armin Laschet, presidente de su partido CDU.

Debido a la tasa de infección obstinadamente alta, "cualquier petición de un cierre breve y uniforme es correcta", dijo la vocera Ulrike Demmer en una conferencia de prensa. "Una respuesta nacional conjunta también sería importante aquí", dijo, en una referencia al sistema federal de Alemania, según el cual las 16 regiones están principalmente a cargo de la política de salud.

Merkel debe sostener el lunes la próxima ronda de conversaciones con los 16 líderes estatales sobre los pasos necesarios para volver a controlar la pandemia.

14:00 El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofrecerá envíos de vacunas Covid-19 a todos los centros de salud comunitarios del país, agregando 2.500 lugares de entrega en un programa destinado a cerrar la brecha racial en las vacunas.

La Casa Blanca anunciará el miércoles que 520 más de estos centros serán elegibles para recibir envíos de vacunas, aumentando el total a alrededor de 1.470 en todo Estados Unidos, dijo un funcionario familiarizado con los planes, que habló bajo condición de anonimato antes del anuncio.

12:45 El Instituto de Salud Pública aprobó el uso de emergencia de la vacuna de CanSino en mayores de 18 años hasta personas de 60.

La decisión se concretó con diez votos a favor, dos en contra y una abstención. Eso sí, la vacunación deberá tener un seguimiento para evaluar si será necesaria o no la segunda dosis.

11:20 El Ministerio de Salud reportó que en las últimas 24 horas se registraron 5.134 casos de nuevos de coronavirus, de los cuales 4.194 se presentaron con síntomas. De esta forma, el total de casos desde la llegada de la pandemia al país subió a 1.043.022, con 38.496 de ellos con el virus activo.

Además se informaron de 62 fallecidos, subiendo el total de decesos a 23.796.

Por su parte, los laboratorios informaron los resultados de 30.671 PCR, lo que eleva la positividad nacional en las últimas 24 horas del 15,42%, la más alta desde el 12 de julio. En la Región Metropolitana es de 15%.

07:40 Varios países europeos están considerando mezclar las vacunas de Covid-19 para los ciudadanos que recibieron una primera dosis de la inyección de AstraZeneca, una medida sin precedentes.

Los programas de vacunación se han alterado luego de informes de que los receptores de la inoculación de AstraZeneca han sufrido coágulos de sangre extremadamente raros, lo que ha llevado a algunos países de todo el mundo a suspender su uso por precaución.

Un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo en una entrevista que existía un vínculo entre la vacuna y los coágulos de sangre raros en el cerebro, pero que aún se desconocen las posibles causas. La EMA dijo más tarde en un comunicado que su revisión de la vacuna estaba en curso y dará una actualización sobre su investigación hoy por la tarde.

Algunos expertos dicen que, debido a que todas las vacunas se dirigen a la misma proteína externa de espícula del virus, podrían trabajar juntas para entrenar al cuerpo a combatirlo. No hay evidencia de que eso sea igual de efectivo.

"El resultado es que vas a recibir una vacuna, la vacuna AstraZeneca (...) o vas a recibir una inyección de refuerzo con otros tipos de vacunas", dijo a Reuters Sara Viksmoen Watle, médica principal del Instituto Noruego de Salud Pública.

07:35 El gobierno de Joe Biden anunció hoy que se enviaron otros 25 millones de pagos de estímulo a los estadounidenses por un valor total de US$ 36.000 millones, por concepto de la legislación de ayuda pandémica de US$ 190 mil millones.

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos hicieron el anuncio de un cuarto lote de cheques. Lleva a 156 millones de pagos el monto desembolsado, por un valor total de US$ 372 mil millones.

Los últimos pagos de hasta US$ 1.400 comenzaron a procesarse el viernes pasado, y algunas personas recibieron depósitos directos, dijo el Tesoro en un comunicado.

La economía estadounidense golpeada por la pandemia se ha recuperado, con 916.000 puestos de trabajo creados el mes pasado, lo que ha reducido la tasa de desempleo al 6%.

07:05 El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue claro cuando la pandemia golpeó el país por primera vez a principios del año pasado: salvar vidas a toda costa supera cualquier preocupación económica.

Ahora que enfrenta una segunda ola de infecciones, Argentina ha ajustado su estrategia para priorizar la protección de su economía. Se espera que una mayor experiencia en el tratamiento del virus, un programa de vacunas incipiente y cierres regionales breves puedan ayudar a mantener los contagios bajo control.

Están en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para renovar unos U$ 45.000 millones en préstamos que no puede reembolsar, pues necesita impulsar el crecimiento económico para traer la tan necesaria moneda fuerte. Y los acreedores, por su parte, buscan señales de recuperación después de la reestructuración de la deuda soberana el año pasado.

La administración de Fernández quiere evitar imponer un bloqueo general, en su lugar utilizarán datos sobre el número de casos para establecer restricciones localizadas a corto plazo, reforzar las medidas sanitarias y mantener los controles sobre las fronteras, dijo una fuente del gobierno.

06:05 Noruega espera deshacer gradualmente muchas restricciones relacionadas con la pandemia para finales de junio, pero debe ver una disminución en las tasas de infección y hospitalizaciones antes de que lo haga, dijo esta mañana la primera ministra Erna Solberg.

El país nórdico ha tenido una de las tasas más bajas de infecciones y muertes de Europa desde el inicio de la pandemia, pero experimentó un rápido aumento en las hospitalizaciones en marzo lideradas por variantes más contagiosas del coronavirus.

Solberg presentó un plan de cuatro pasos para aliviar las restricciones de Noruega y dijo que los primeros tres pasos podrían completarse a finales de junio, posiblemente eliminando muchos obstáculos en los viajes antes de las vacaciones de verano, a menos que surjan nuevos contratiempos.

"Antes de abrirnos, necesitamos ver tasas de infección bajas y estables. Es importante que el número de hospitalizaciones baje del nivel actual ", dijo Solberg.

05:25 Las entregas de la vacuna de Moderna están en camino de cumplir con la cantidad de dosis que prometió a la Unión Europea (UE), dijo esta mañana un portavoz de la farmacéutica con sede en Estados Unidos, en respuesta a un informe de retrasos en Alemania.

"Moderna se compromete a cumplir con todos los acuerdos de entrega contractuales trimestrales con la Comisión Europea y los Estados miembros individuales", dijo el portavoz a Reuters. "Las entregas de abril están en camino de cumplir con los rangos de dosis comunicados previamente a los gobiernos".

Una publicación en alemán de Business Insider había informado que la entrega de hasta 878,400 dosis de la vacuna de Moderna que se haría entre el 26 de abril y el 2 de mayo podría no realizarse, citando fuentes no identificadas dentro del Ministerio de Salud alemán.

En respuesta a las preguntas sobre cualquier interrupción, Moderna dijo que "no cancela los envíos de entrega, pero en ocasiones puede proporcionar actualizaciones (sobre) la guía de entrega, basada en la trayectoria de fabricación y liberación de lotes".

01:50 Gran Bretaña comenzó hoy a usar la vacuna de Moderna en Gales, justo cuando el lanzamiento de otras inyecciones cayó a su nivel más bajo este año debido a una escasez de suministro causada por problemas de fabricación en AstraZeneca.

Gran Bretaña se ha adelantado al resto de Europa en la carrera por vacunar a su población, con casi la mitad de sus ciudadanos recibiendo una primera dosis. Pero los problemas de suministro de su principal inyección Oxford-AstraZeneca han ralentizado el progreso en los últimos días.

Gran Bretaña distribuyó casi 96.000 dosis el domingo y poco más de 105.000 el lunes, las cifras más bajas desde que el gobierno comenzó a publicar números diarios en enero.

Un portavoz del primer ministro Boris Johnson dijo que no entraría en detalles sobre los plazos de suministro y entrega, pero dijo que el país seguía en camino de proporcionar una primera dosis a todos los adultos para fines de julio.

Ese lanzamiento ahora se verá reforzado por la adición de la vacuna de Moderna. Ya utilizada en Estados Unidos y otras partes de Europa, se convierte en la tercera vacuna que se utiliza en Gran Bretaña después de AstraZeneca y Pfizer-BioNTech.

00:10 India informó hoy un nuevo récord de 115.736 nuevos casos de Covid-19, un aumento de 13 veces en poco más de dos meses, lo que aumenta la presión sobre el gobierno para que amplíe su campaña de vacunación.

Algunos estados, incluido Maharashtra, el más afectado, se han quejado de la escasez de vacunas durante una segunda ola de la pandemia que ha obligado a algunos centros a rechazar a las personas, sólo los mayores de 45 años están siendo vacunados.

"Los centros de vacunación tienen que cerrar temprano debido a la escasez de suministros", dijo el ministro de Salud del estado occidental, Rajesh Tope, y agregó que las existencias se agotarán en tres días después de la inyección diaria de más de 450.000 dosis.

Maharashtra ha representado durante semanas más de la mitad de los nuevos casos diarios de India, que el lunes superaron los 100.000 por primera vez. El gobierno culpa del resurgimiento principalmente al hacinamiento y la renuencia a usar mascarillas cuando las tiendas y oficinas volvieron a abrir.

00:00 Corea del Sur anunció ayer que suspenderá temporalmente el suministro de la vacuna de AstraZeneca a personas menores de 60 años en medio de una revisión europea, mientras aprueba una inyección de Johnson & Johnson en un intento por acelerar el lanzamiento de la inoculación.

La Agencia Médica Europea (EMA) debe anunciar durante esta mañana los resultados de una revisión sobre si algunos casos de coagulación sanguínea en adultos pueden estar relacionados con la inyección de AstraZeneca.

La controversia mundial sobre la eficacia y los efectos secundarios de algunas vacunas ha provocado algunos retrasos en la campaña de vacunación de Corea del Sur, que comenzó a finales de febrero con el objetivo de alcanzar la inmunidad colectiva en noviembre.

AstraZeneca ha dicho anteriormente que sus estudios no han encontrado un mayor riesgo de coágulos debido a su vacuna, de la cual se han administrado millones de dosis en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud y la EMA han dicho que los beneficios superan los riesgos.

MARTES 6 DE ABRIL

18:30 Brasil reportó más de 4.000 muertes diarias por Covid-19 por primera vez mientras la pandemia continúa arrasando a la nación.



El Ministerio de Salud registró 4.195 muertes el martes, lo que eleva el total desde que llegó el virus a 336.947.

"Si Brasil mantiene el ritmo actual, el país probablemente alcanzará las 5.000 muertes diarias en abril", dijo Christovam Barcellos, investigador de la Fiocruz.

La nación más grande de América Latina ha superado hitos sombríos en 2021, informando registros casi diarios de casos y muertes. El resurgimiento del virus, alimentado por laxas medidas de distanciamiento social y una nueva variante más contagiosa, llevó al país a superar rápidamente las 200.000, y luego las 300.000 muertes en poco más de dos meses, dejando a los hospitales abrumados.

17:30 El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo este martes que espera que su Gobierno pueda empezar a compartir con otros países su inventario de vacunas contra el covid-19 "antes de que acabe el verano" (junio-septiembre), una vez que se haya asegurado que tiene suficientes para inocular a toda su población.

"Mi esperanza es que, antes de que acabe el verano, estaré hablando con ustedes de que ya tenemos acceso a más vacunas de las que necesitamos para cuidar a cada estadounidense, y estamos ayudando a otros países, países pobres", afirmó Biden durante un acto en la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que quiere compartir los excedentes estadounidenses con otros países porque "hasta que esta vacuna esté disponible en todo el mundo y estemos ganando al virus en otras naciones, no estaremos completamente seguros".

16:40 Argentina informó hoy 20.780 nuevos casos de coronavirus, con lo que los contagiados totales ascienden a 2.428.029.

En plena segunda ola, el país informó una cantidad de positivos récord para un reporte de 24 horas, ya que superó los 18.326 del 21 de octubre del año pasado, el mayor registro hasta hoy.

De esta manera, el país se encuentra en el decimotercer lugar en el ranking global de naciones con más infectados, detrás de Colombia, que acumula 2.456.409 positivos.

El informe del Ministerio de Salud consignó, por otra parte, 163 nuevos decesos por coronavirus. De esta manera, con 56.471 fallecidos, el país se ubicó en el puesto 13° en cantidad total de muertos en el mundo por detrás Irán, que acumula 63.506 decesos.

16:00 El gobierno de EEUU no emitirá los llamados pasaportes de vacunas, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aunque la administración de Biden planea una guía para las empresas que desarrollan las credenciales.

La administración no quiere que los pasaportes de vacunas "se utilicen injustamente contra las personas" y proporcionará una guía "que se verá como una pregunta frecuente" para el desarrollo de las credenciales por parte del sector privado, dijo en una sesión informativa.

Varios estados liderados por republicanos se han movido para limitar el desarrollo y uso de los pasaportes. El martes temprano, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden que prohíbe a las agencias estatales o cualquier entidad que reciba dinero público exigirlos.

15:00 El presidente Joe Biden anunciará el martes que quiere que todos los adultos estadounidenses sean elegibles para una vacuna contra el coronavirus antes del 19 de abril, dos semanas antes de su objetivo anterior, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca.

Biden también anunciará que se administraron 150 millones de dosis de vacuna en sus primeros 75 días en el cargo, manteniendo el ritmo de su objetivo acelerado de recibir 200 millones de disparos en los brazos para su día 100 en el cargo. Casi la mitad de los estados de EEUU habían abierto la vacunación a todas las personas mayores de 16 años a fines de la semana pasada.

14:00 España espera vacunar a 5 millones de personas para la primera semana de mayo, intensificando el esfuerzo para llegar a 25 millones de personas para la semana del 19 de julio, con el objetivo de inmunizar al 70% de la población para fines de agosto, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en un comunicado televisado.

España ha administrado hasta ahora 8,74 millones de dosis en el marco de su programa de vacunación de los 9,69 millones suministrados, según cifras del Ministerio de Sanidad.

13:30 Es ridículo que algunos países no tengan suficiente acceso a vacunas contra el Covid-19 para comenzar a inocular siquiera a los trabajadores sanitarios y personas más vulnerables, dijo el martes el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El incremento de producción y la distribución equitativa de vacunas sigue siendo una grave barrera para poner fin a esta fase crítica de la pandemia de COVID-19", dijo en una conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. "Es ridículo que algunos trabajadores de salud y personas de grupos vulnerables en algunos países sigan estando sin vacunar", sostuvo.

12:25 México reportó el martes 603 nuevos fallecimientos relacionados con el Covid-19, incrementando la cifra total de muertos a 205.002, en momentos en que las autoridades han recomendado prudencia a la población ante una posible tercera ola de contagios del coronavirus tras las vacaciones de Semana Santa.

El brote surgido en China a fines de 2019 dejaba, además, 2.256.380 infectados conocidos, 4.675 más que en la víspera. Sin embargo, las propias autoridades han reconocido que el impacto de la pandemia es mayor al reportado.

Aunque fue la primera nación de Latinoamérica en iniciar la vacunación de su población contra la enfermedad, hasta el lunes México había inmunizado completamente -con dos dosis de la vacuna- al 1% de sus poco más de 126 millones de habitantes.

11:30 En un nuevo balance diario sobre el coronavirus, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.164 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.037.780 los contagios a nivel nacional.

La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 57 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que, a la fecha, los decesos de quienes han sufrido complicaciones luego de contraer el virus ya suman 23.734.

En relación al nivel de testeo, el número de exámenes PCR aplicados también en las últimas 24 horas bajaron a 35.604 en todo el país -más de diez mil menos que los llevados a cabo el domingo-, lo que implica que desde la llegada del virus se han realizado 11.573.027 tests.



10:40 España está acelerando el despliegue de las vacunas contra el Covid-19 y habrá inoculado completamente a 25 millones de personas a finales de julio, dijo el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmando también el objetivo para finales de agosto de vacunar al 70% de los españoles.

"El ritmo de vacunación se va a acelerar en abril y con el escenario más prudente el 3 de mayo habrá 5 millones de españoles vacunados, en la primera semana de junio serán 10 millones, el 14 de junio 15 millones y el 19 de julio 25 millones de españoles vacunados", dijo Sánchez en una rueda de prensa, atribuyendo el lento inicio de la campaña de vacunación a los retrasos en el suministro de la farmacéutica británico-sueca AstraZeneca comprometido con la UE.

El objetivo de julio supone la vacunación del 53% de los 47 millones de habitantes de España, es decir, el 64% de todos los adultos del país, y se aproxima al objetivo de la UE de julio de vacunar al 70% de su población adulta.

09:50 El brutal aumento de muertes por Covid-19 en Brasil pronto excederá a lo peor de una ola récord en enero en Estados Unidos, superando por mucho el promedio de 3.000 fallecidos al día, según proyecciones de científicos, debido a que los contagios con nuevas variantes abruman a los hospitales.

La cifra total de muertes por coronavirus en Brasil es la segunda más alta del mundo, con cerca de 333.000 decesos, según datos del Ministerio de Salud, lo que se compara con los más de 555.000 muertos en Estados Unidos.

Con su sistema de salud está al borde del colapso, Brasil podría superar la cifra total de muertes de Estados Unidos, a pesar de que tiene dos tercios de la población, dijeron dos expertos a Reuters.

09:00 La capital de Colombia, Bogotá, impondrá una cuarentena general de tres días entre el sábado y el lunes para reducir el impacto de la tercera ola de la pandemia del Covid-19, al tiempo que aplicará restricciones a la movilidad por el último número de identificación personal, anunció la alcaldesa Claudia López.

Las medidas para la capital de ocho millones de habitantes se aplicarán en momentos en que el país experimenta un aumento del número de contagios y de muertes por coronavirus con altos niveles de ocupación en las unidades de cuidados intensivos que obligaron a las autoridades a imponer toques de queda nocturnos y restricciones a la movilidad en varias ciudades.

Bogotá, con 694.715 casos confirmados de COVID-19 y 14.506 muertes, registra una ocupación total de 70,1% de las unidades de cuidados intensivos de sus clínicas y hospitales.

08:00 Un alto funcionario de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señaló que existe un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y coágulos de sangre en el cerebro, pero las posibles causas aún se desconocen.

"Está claro que hay una asociación con la vacuna. Sin embargo, todavía no sabemos qué causa esta reacción ", dijo Marco Cavaleri, presidente del equipo de evaluación de vacunas de la EMA, cuando se le preguntó sobre la posible relación entre la inyección de AstraZeneca y los casos de coágulos de sangre en el cerebro.

Cavaleri agregó que la EMA diría que hay un vínculo, aunque es probable que el regulador no esté en posición esta semana para dar una indicación sobre la edad de las personas a las que se les debe administrar la inyección de AstraZeneca.

El regulador ha dicho constantemente que los beneficios superan los riesgos, mientras investiga 44 informes de una enfermedad de la coagulación cerebral extremadamente rara -conocida como trombosis del seno venoso cerebral (CVST)- de 9,2 millones de personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca.

06:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) no respalda la exigencia de pasaportes de vacunación para la entrada o salida de un país, debido a la incertidumbre sobre si la inoculación previene la transmisión del virus, así como a preocupaciones de equidad, dijo hoy una portavoz.

La OMS ahora espera revisar las vacunas de Sinopharm y Sinovac para su posible lista de uso de emergencia a fines de abril, ya que se requieren más datos, agregó la portavoz de la OMS, Margaret Harris, en una conferencia de prensa de la ONU.

05:40 Alemania espera que los líderes financieros mundiales respalden esta semana una nueva asignación de US$ 650.000 millones de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a los países a hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas.

"Es una cifra razonable", dijo un alto funcionario del Ministerio de Finanzas alemán antes de las reuniones virtuales de primavera del FMI y el Banco Mundial. Con la nueva administración estadounidense respaldando la medida, ahora existe un amplio acuerdo entre los miembros del FMI para reforzar las reservas de emergencia del Fondo y un acuerdo esta semana allanaría el camino para que el dinero esté disponible a partir de agosto, dijo el funcionario.

La nueva asignación beneficiará a los países que más luchan contra la pandemia, ya que aproximadamente el 42% de los nuevos fondos se destinarán a los países más pobres del mundo, agregó el funcionario.

Las tasas de vacunación y el desarrollo económico divergen ampliamente en todo el mundo, por lo que la medida para reforzar las reservas de emergencia del FMI tiene como objetivo reducir la brecha de recuperación entre países ricos y pobres.

05:05 Las llegadas de turistas a España se desplomaron un 93,6% interanual en febrero, ya que los visitantes se mantuvieron alejados de los bares y las playas en lo que suele ser el segundo país más visitado del mundo.

El turismo internacional a España se desplomó un 80% a 19 millones de visitantes el año pasado, el más bajo desde 1969, debido a las restricciones del coronavirus.

Esa tendencia continuó en los dos primeros meses de 2021, mostraron el martes datos del Instituto Nacional de Estadística, en una nueva mala noticia para un país que solía obtener una décima parte de su producto interno bruto del turismo.

05:00 La mayoría de los estados de la Unión Europea (UE) tendrán suficientes vacunas para inmunizar a la mayoría de su gente a finales de junio, informó hoy Bloomberg News.

Alemania, Francia, Italia, España y los Países Bajos estarán en condiciones de inocular a más del 55% de su población a finales de junio.

La Comisión Europea ha dicho en repetidas ocasiones que la UE, con una población de casi 450 millones, recibirá alrededor de 360 ​​millones de dosis a finales de junio, además de los 100 millones ya enviados. Eso sería suficiente para cumplir su objetivo de vacunar al menos al 70% de la población adulta del bloque para el verano del hemisferio norte.

El bloque espera recibir en el período abril-junio 55 millones de dosis de la vacuna de dosis única desarrollada por Johnson & Johnson, y otros 300 millones de inyecciones de dos dosis de BioNTech-Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

El lanzamiento de las vacunas se recuperó en el bloque a finales de marzo, luego de un comienzo lento.

04:40 Las muertes relacionadas con el coronavirus en el mundo superaron los 3 millones esta jornada, en medio de un resurgimiento global de infecciones que está desafiando los esfuerzos de vacunación.

Los funcionarios de salud culpan a las variantes más infecciosas provenientes de Reino Unido y Sudáfrica, junto con la fatiga pública por los cierres y restricciones.

Según un recuento de Reuters, tomó más de un año para que el número mundial de muertes por Covid-19 alcanzara los 2 millones. El siguiente millón se sumó en tres meses.

Brasil lidera en el número diario de nuevas muertes reportadas y representa una de cada cuatro muertes en todo el mundo cada día.

03:10 Alemania debería imponer medidas de bloqueo más estrictas durante dos o tres semanas para cerrar la brecha hasta que una mayor parte de la población esté vacunada, dijo esta mañana el presidente de la Democracia Cristiana (CDU) de Angela Merkel.

Armin Laschet dijo que se necesita "otro esfuerzo" para tratar de reducir la incidencia del virus a menos de 100 casos por cada 100.000 habitantes, en el que las pruebas obligatorias, el rastreo de contactos digitales y proyectos modelo para reabrir la economía serían posibles.

Pidió menos contactos privados, lo que podría requerir toques de queda por la noche y que más personas trabajen desde casa.

"Entonces podemos entrar en el nuevo período en el que podemos reabrir con cuidado", dijo Laschet, quien es primer ministro del Estado más poblado de Alemania, Renania del Norte-Westfalia.

02:35 No se requerirán certificados de vacunas para ir a un pub o restaurante en Inglaterra cuando reabran, dijo esta mañana el ministro de Despliegue de Vacunas Covid, Nadhim Zahawi, y agregó que no se han tomado decisiones sobre su uso a largo plazo.

El primer ministro Boris Johnson dio luz verde ayer para dar el siguiente paso para aliviar su tercer bloqueo nacional, pero dio pocos detalles sobre cómo funcionará la certificación de vacunas.

El paso 2 de una hoja de ruta que traza planes para reabrir gradualmente la economía durante los próximos meses hará que las tiendas y los jardines de los pubs vuelvan a abrir la próxima semana, mientras que la reapertura de los lugares cubiertos en el paso 3 está programada para mayo.

"A nivel nacional, el paso 2, al que estamos llegando, (y) el paso 3, no habrá absolutamente ningún problema en torno a los pubs o restaurantes que requieran algún tipo de certificación", dijo Zahawi.

LUNES 5 DE ABRIL

19:20 Las autoridades sanitarias italianas han constatado este lunes un total de 10.680 nuevos contagios de COVID-19 y 296 fallecimientos a causa de la enfermedad, que han elevado los totales hasta 3.678.944 y 111.326, respectivamente.

El Ministerio de Salud ha trasladado que, en las últimas 24 horas, se han realizado 102.795 pruebas diagnósticas de la COVID-19 y el índice de positividad se ha elevado hasta el 10,4%, según los datos recogidos por la 'La Stampa'.

18:00 Brasil registró otros 28.645 casos confirmados del nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, junto con 1.319 muertes por COVID-19, dijo el lunes el Ministerio de Salud.

Brasil ha registrado más de 13 millones de casos desde que comenzó la pandemia, mientras que el número oficial de muertos ha aumentado a 332.752, según datos del ministerio.

17:30 El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmó que los restaurantes y tiendas volverán a abrir por primera vez en cuatro meses, ya que el bloqueo de Inglaterra se aliviará la próxima semana, pero la prohibición de viajes al extranjero puede permanecer por más tiempo.

La fecha más temprana para reanudar los viajes internacionales no esenciales será el 17 de mayo, dijeron las autoridades. Mientras tanto, se está desarrollando un plan para un nuevo sistema de pasaportes Covid para facilitar la reanudación de los eventos con público en vivo y aliviar las restricciones de viaje. Pero es posible que los pasaportes no estén listos hasta el otoño, según el periódico Telegraph, citando a altos funcionarios gubernamentales no identificados.

Por otro lado, tal y como se esperaba, el Gobierno británico ha confirmado que implantará un sistema de semáforo para permitir a la ciudadanía del país viajar al extranjero, en el marco de la relajación de las restricciones.

Sin embargo, no se podrá salir del país por vacaciones hasta el 17 de mayo, como mínimo, tal y como consta en el plan de desescalada actual. Durante la comparecencia no se ha detallado qué países figurarán en cada categoría del sistema de semáforo.

No obstante, se espera que el grupo de trabajo de viajes internacionales del Gobierno de Johnson presente un informe sobre el asunto el 12 de abril, en el que figurarán recomendaciones sobre cómo gestionar estas salidas, el riesgo de un aumento de contagios y las variantes del SARS-CoV-2 importadas.

Por otra parte, Johnson ha descartado que los certificados de vacunación se utilicen en la fase tres del plan de desescalada, cuando se espera que restaurantes abran para servir a clientes en interiores.

15:00 La administración del presidente Joe Biden está trabajando con AstraZeneca Plc para encontrar una nueva capacidad de fabricación en los EEUU después de que la compañía acordó abandonar una planta de vacunas Baltimore Covid-19 que se centrará exclusivamente en la fabricación de dosis para Johnson & Johnson.

Las conversaciones son el último desarrollo después de un error en las instalaciones de Emergent BioSolutions Inc., en las que se mezclaron los ingredientes de las vacunas de las dos compañías, lo que llevó a que se eche a perder un lote de 15 millones de dosis de fármaco.

14:40 La experiencia de Chile muestra que una rápida campaña de vacunación contra el Covid-19 no necesariamente es suficiente para evitar cuarentenas, dijo el lunes el máximo experto médico de Inglaterra, al enfatizar la importancia de una estrategia cautelosa al levantar las restricciones en Gran Bretaña.

Reino Unido ha administrado una primera dosis de vacunas contra el coronavirus a más de 31,5 millones de personas, lo que llevó al partido del primer ministro a pedirle que acelere el fin de las restricciones y los confinamientos en el país.

Pero Chile, que también ha observado uno de los ritmos de vacunación más veloces en el mundo, tuvo que cerrar sus fronteras y aplicó de nuevo cuarentenas a buena parte de su población por un fuerte aumento de contagios y fallecimientos derivados del Covid-19.

Chris Whitty dijo que la experiencia de Chile contrastaba con la de Israel, y que no estaba claro si eso se debía a los plazos de inoculación, a las vacunas utilizadas, las interacciones con variantes del coronavirus o a otros factores.

"Aún no sabemos (...) debemos aprender de aquellos países que están mucho más adelantados que nosotros en términos de ritmo de vacunación, o aquellos que resultan como casos clave", declaró.

"Esta es la razón por la que queremos hacer esto de una manera estable, porque pienso que Chile es un duro ejemplo de que no debemos asumir que el problema desaparecerá simplemente porque se ha vacunado a mucha gente", añadió.

13:10 En un nuevo balance diario sobre la pandemia, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 5.807 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.032.612 los contagios a nivel nacional.

El subsecretario Alberto Dougnac lamentó el fallecimiento de 33 personas en el mismo período de tiempo, lo que implica que a la fecha los decesos de quienes han sufrido complicaciones tras infectarse suman 23.677 en total.

En relación al total de exámenes aplicados ayer, estos ascienden a 45.821 en las últimas 24 horas, lo que implica que a la fecha se han realizado 11.537.423 PCR a nivel país.

Además, tal como cada lunes, la subsecretaria Paula Daza anunció los cambios en el plan paso a paso. Retroceden a cuarentena este jueves Vallenar, Punitaqui, Algarrobo, Los Andes, Hijuelas, Santa María, Calle Larga, Putaendo, San Felipe, Peralillo, Requínoa, Las Cabras, Mostazal, Villa Alegre, San Fabián, Yungay, San Rosendo y Purén.

Además, retroceden a transición las comunas de Andacollo, Panquehue, Zapallar, Pumanque, Empedrado, Sagrada Familia, Quilaco, Guaitecas, Chile Chico y Puerto Natales, mientras que vuelve a preparación la comuna de Porvenir.

Desde la otra vereda, este jueves avanzan a transición las comunas de Combarbalá, Cabildo, Toltén, Lonquimay y Llanquihue, mientras que avanzan a preparación las comunas de Curepto y Fresia.

09:20 China registró su mayor aumento diario de casos de Covid-19 en más de dos meses, luego de que una ciudad fronteriza con Myanmar, en la provincia suroccidental de Yunnan, arrojó todos los nuevos contagios locales.

El gobierno local de Ruili puso a todos sus residentes en el área urbana bajo una cuarentena, inició una campaña generalizada de pruebas y comenzó a restringir el movimiento de personas desde la semana pasada, después de reportar pacientes de Covid-19.

La ciudad presentó la totalidad de los 15 nuevos casos locales informados el 4 de abril. El numero total de nuevas infecciones de coronavirus, incluyendo casos que se originaron en el exterior de China, llegó a 32, la cifra más alta desde el 31 de enero.

08:30 El gobierno de Inglaterra instará a los ciudadanos a realizar una prueba de coronavirus dos veces por semana, ya que se evalúa un nuevo sistema de pasaportes Covid para su uso a gran escala, según el plan del primer ministro Boris Johnson para reabrir la economía después del cierre.

07:35 Portugal entró hoy en la segunda fase de flexibilización de su cierre por Covid-19, por lo que los restaurantes, museos, ferias, mercados no alimentarios, pequeñas tiendas, escuelas y gimnasios pudieron abrir sus puertas.

En enero el país comenzó un bloqueo para controlar lo que entonces era el peor aumento de casos en el mundo, pero las restricciones se han relajado gradualmente desde el 15 de marzo, cuando reabrieron peluquerías, librerías y escuelas para alumnos más jóvenes.

Portugal ha sufrido 823.355 casos y 16.879 muertes en lo que va de la pandemia, pero las tasas de infección se han ralentizado.

Si la situación continúa mejorando, los cines, centros comerciales, espacios interiores de restaurantes y otros negocios no esenciales reabrirán en dos semanas.

07:00 Singapur aceptará a partir del próximo mes a visitantes que utilicen un pase de viaje móvil que contenga certificados digitales para las pruebas y vacunas de Covid-19, anunció hoy el regulador de aviación, convirtiéndose en uno de los primeros países en adoptar la iniciativa.

El país aceptará el pase de viaje móvil de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para los controles previos a la salida, donde los viajeros pueden obtener autorización para volar e ingresar a Singapur mostrando una aplicación de teléfono inteligente que contiene sus datos de laboratorios acreditados.

El pase fue probado con éxito por Singapore Airlines. Más de 20 aerolíneas, incluidas Emirates, Qatar Airways y Malaysia Airlines, también están probando el pase.

"El éxito de nuestros esfuerzos conjuntos hará de la asociación de la IATA con el gobierno de Singapur un modelo a seguir", dijo el director general de la IATA, Willie Walsh, en un comunicado.

06:05 Alemania habrá inmunizado al 20% de su población contra el coronavirus a principios de mayo, dijo esta mañana el ministro de Salud del país, Jens Spahn.

Los germanos han experimentado un aumento en las infecciones, debido a su rezago respecto de Gran Bretaña, Israel y Estados Unidos en el ritmo de las vacunaciones.

Spahn dijo que Alemania había tardado tres meses en vacunar al primer 10% de las personas que ahora han sido vacunadas. "Gestionaremos el próximo 10% en un mes a la luz de las entregas esperadas (de vacunas)", dijo.

05:00 A partir de hoy en Chile entran en vigor una serie de nuevas restricciones dispuestas por las autoridades que apuntan a reducir la circulación del coronavirus en el país, luego de que ayer, con 2.884 pacientes hospitalizados, la red asistencial nuevamente superara el peak de personas en unidades de cuidados intensivos.

En primer lugar, se cierran las fronteras, tanto para chilenos que quieran salir como para extranjeros sin residencia que quieran entrar a territorio nacional. Sólo se podrá salir con autorización para viajes esenciales, y se podrá entrar sólo con permiso consular.

Segundo, se eliminan por 15 días algunos giros y actividades esenciales, como la venta al detalle de prendas y accesorios de vestir, y la venta al por mayor de perfumes y cosméticos, entre otros. El Gobierno cambió la definición de bienes esenciales de uso doméstico, dejando sólo aquellos imprescindibles para la subsistencia (alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal), el teletrabajo, la educación a distancia y la seguridad del inmueble. Asimismo, se limitará la venta de productos que no correspondan a la nueva definición de artículo esencial en supermercados en comunas en fase 1 y 2.

Tercero, se limita el personal considerado esencial dentro de las actividades autorizadas, incluidos funcionarios públicos, quedando fuera de esta definición las labores administrativas, contables, financieras y de asesorías y consultorías.

En cuarto lugar, desde hoy la cantidad de permisos de desplazamiento individual que se pueden obtener de Comisaría Virtual son dos en la semana y sólo uno de ellos podrá ser utilizado los fines de semana.

Por último, el toque de queda empezará a regir desde las 21:00 horas y terminará a las 05:00 de la mañana, en tanto, los cultos religiosos podrán funcionar con un aforo máximo de 5 personas en comunas en cuarentena. Además, la franja deportiva funcionará de lunes a domingo de 06:00 a 09:00, lapso en el que se podrá salir a la vía pública a hacer ejercicio sin solicitar ningún permiso.

04:45 Las autoridades sanitarias japonesas están preocupadas porque las variantes del coronavirus están impulsando una naciente cuarta ola de la pandemia, con solo 109 días para los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las variantes parecen ser más infecciosas y pueden ser resistentes a las vacunas, que todavía no están ampliamente disponibles en Japón. La situación es peor en Osaka, donde las infecciones alcanzaron nuevos récords la semana pasada, lo que llevó al gobierno regional a iniciar medidas de bloqueo selectivas durante un mes a partir del lunes.

La variante descubierta por primera vez en Gran Bretaña se ha apoderado de la región de Osaka, extendiéndose más rápido y llenando las camas de los hospitales con casos más graves que el virus original, dijo Koji Wada, asesor del gobierno sobre la pandemia.

Japón ha declarado dos veces un estado de emergencia que cubrió la mayor parte del país el año pasado, la más reciente justo después del Año Nuevo, cuando golpeó la tercera y más mortal ola de la pandemia. Los funcionarios ahora están optando por medidas más específicas que permitan a los gobiernos locales acortar el horario comercial e imponer multas por incumplimiento.

00:00 La India informó esta mañana de un aumento récord en las infecciones por Covid-19, convirtiéndose en el segundo país -después de Estados Unidos- en registrar más de 100.000 casos nuevos en un día, mientras los políticos organizan manifestaciones electorales masivas que aumentan el temor a una mayor propagación del virus.

Los hospitales del estado más afectado, Maharashtra, están siendo invadidos por pacientes. Las infecciones diarias del país se han multiplicado por 12 desde que alcanzaron un mínimo de varios meses a principios de febrero, cuando las autoridades suavizaron la mayoría de las restricciones y la gente dejó de usar mascarillas.

Con 103.558 nuevas infecciones, India ha reportado 12,6 millones de casos, el más alto después de Estados Unidos y Brasil, mostraron datos del Ministerio de Salud. Las muertes aumentaron en 478, todavía una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, elevando el total a 165,101.

El país ha registrado la mayor cantidad de infecciones en la última semana en todo el mundo. Más variantes infecciosas del virus pueden haber jugado un papel en el segundo aumento, dicen algunos epidemiólogos.

Lee la bitácora de los anuncios y medidas en Chile y el mundo tras iniciarse la etapa de mayor contagio de Covid-19, aquí.

