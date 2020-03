Piden al gobierno interceder para que se cobren aranceles proporcionales en colegios y universidades

País

La diputada de RN Paulina Núñez presentó un proyecto de resolución con esta finalidad.

Un llamado al gobierno hizo hoy la diputada Paulina Núñez (RN) para que interceda con los dueños de colegios privados y subvencionados y con los directivos de establecimientos universitarios para que establezcan un pago proporcional de los aranceles entre los meses de marzo y mayo , debido a la suspensión de clases por la pandemia de coronavirus.

La solicitud la hizo a través de la presentación de un proyecto de resolución en que "solicita al Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echeñique, encomiende al ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, interponer sus buenos oficios con los dueños y sostenedores de los colegios particulares pagados, colegios particulares subvencionados y directivos de universidades estatales y privadas, para obtener la colaboración de cada una de las instituciones asistiendo a los padres y apoderados con un descuento en la mensualidad o un pago proporcional durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año".

"Las universidades y colegios deben colaborar. Son meses difíciles los meses que van a enfrentar los papás, mamás y los apoderados. Es por eso que estamos pidiendo a las universidades y los colegios un pago proporcional durante los meses de marzo, abril y mayo, más aún cuando el ministro anunció un aumento en la suspensión de las clases", dijo la diputada por la Región de Antofagasta.

Núñez, agregó que: "tenemos que entender que los alumnos no están ocupando instalaciones, no están ocupando los servicios y en algunos casos, los alumnos universitarios no tienen asegurado su ingreso a las clases online".