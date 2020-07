Piden al Gobierno "perdonazo" para morosos que están en el Boletín Financiero

País

El diputado Jorge Sabag (DC) explica que la medida busca permitir que quienes están morosos puedan acceder a créditos, porque los bancos e instituciones financieras “no han dado el ancho”.

Un perdonazo para borrar del Boletín Financiero a las personas que atraviesan una difícil situación por la crisis económica generada por la pandemia, pidió hoy al Gobierno el diputado Jorge Sabag (DC).

"Ya se hizo en el año 2012, por qué no lo podemos volver hacer ahora, de ninguna forma queremos que la gente deje de pagar lo que debe, lo que queremos es que esta deuda no le cierre las oportunidades de emprender, acceder al crédito o generar negocios", explicó el parlamentario opositor.

Desde el punto de vista del diputado falangista es necesario permitir que millones de chilenos que han caído en morosidad de sus obligaciones comerciales, producto de contexto que se está viviendo, puedan tener un apoyo, borrándolos de este registro.

Sabag explicó que lo que solicita "no es algo que contempla un periodo acotado de tiempo, como lo propusieron otros parlamentarios, para mí esto debe ser un borrón y cuenta nueva, que permita a familias y pyme que tienen un tope de deudas salir de los registros comerciales y tener un alivio real".

El legislador apuntó a la falta de apoyo de los bancos, y entidades financiera en esta crisis señalando que "no nos tapemos los ojos, acá los bancos y las entidades financieras no han estado a la altura de la crisis, si no hacemos algo nosotros, seguiremos condenando a las familias a vivir con deudas".