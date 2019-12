Piñera anuncia un bono de $ 100.000 que beneficiará a más de un millón de familias

País

"Sabemos que con bonos no se resuelve el problema, pero ayuda en estos momentos", dijo el mandatario.

"El costo estimado es de US$ 185 millones, es decir, un costo sustantivo que las finanzas del país permiten costearlo con responsabilidad", puntualizó el ministro. La iniciativa legal se enviará hoy con discusión inmediata para comenzar a pagarlo en diciembre, según los cálculos del Ejecutivo.

El mandatario llegó hasta la comuna de Maipú a un restaurant junto al ministro de Economía, Lucas Palacios, oportunidad en que explicó la medida: "Quiero anunciar el envío hoy de un proyecto al congreso que permite otorgar un bono que en promedio será de $ 100.000 por familia, para 1.336.000 familias, es decir, cerca de seis millones de chilenos. Va a permitir un alivio, sé que los bonos no resuelven todos los problemas, pero es una ayuda".

