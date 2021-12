Piñera llama a Gabriel Boric para felicitarlo y acuerdan primer encuentro para el traspaso de mando este lunes | Minuto a minuto

País

En los comandos de los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric los equipos esperaban conocer los primeros resultados de la segunda vuelta.

19:49: Con el 92,12% de las mesas escrutadas, el representante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se convierte en el Presidente de Chile más joven de la historia de nuestro país, con un 55,73% de los votos, frente al 44,27% del abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

19:40: El presidente Sebastián Piñera se comunica telefónicamente con el presidente electo Gabriel Boric para felicitarlo por su triunfo, señalando que "estoy seguro de que usted va a entregar lo mejor de sí mismo", pero le advirtió de la responsabilidad que significa llegar a la más alta magistratura; a lo que Boric respondió que "voy a a ser el Presidente de todos los chilenos" y se comprometió a buscar acuerdos, tras agradecer el saludo del mandatario.

Asimismo acordaron un primer encuentro para mañana donde hablarán del traspaso de gobierno.

19:30: Con el 83,03% de las mesas escrutadas, el candidato Gabriel Boric matiene una amplia ventaja con el 55,52% de los votos sobre José Antonio Kast que marca un 44,48%.

19:20: el candidato José Antonio Kast reconoce la derrota, a través de su cuenta de Twitter, y señala que ya conversó con Boric y lo felicitó por su triunfo.

19:14: Con el 50% de las mesas escrutadas, se mantiene la tendencia a favor del candidato Gabriel Boric con 54,72% frente a José Antonio Kast que tiene un 45,28%.

19:00: Con más de 1 millón de votos escrutados, es decir, el 29,94%, el Servel da cuenta de que se matiene la ventaja de Boric sobre Kast de 54,12% a 45,28%.

18:52: Según una nueva cifra del Servel el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, mantiene la ventaja sobre su contendor del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, por 53,39% a 46,61%. Esto con el 13,19% de los votos escrutados.

18:43: Con el 3,67% de los votos se mantiene Boric adelante, aunque se estrecha la diferencia entre ambos candidatos, con 53,44%, mientras que Kast sube a 46,56%.

18:30: Según las primeras cifras entregadas por el Servel, la tendencia indica que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric se impone a su contendor del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, por 64,58% a 35,42%.

18:00 En una jornada marcada por los problemas en el transporte en Santiago durante la jornada electoral, comienza el cierre de mesas en el territorio nacional para dar inicio al recuento de votos de las elección presidencial.

16:50 El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, habló en la tarde del domingo de "un autogol" del Gobierno por los problemas en el transporte en Santiago durante el día de la elección, mientras desde La Moneda las autoridades insisten en apuntar hacia la fuerte congestión por el mayor uso de vehículos equivalente a un "súper lunes".

"No soy amigo de la teoría del boicot, pero sí de decir las cosas por su nombre: falló la planificación tanto de disponibilidad de choferes/buses como de frecuencia. El Gobierno se hizo un autogol y genera problemas en un día importante", indicó Orrego en su cuenta en twitter, citando declaraciones a Radio Sonar.

"No soy amigo de la teoría del boicot, pero si de decir las cosas por su nombre: falló la planificación tanto de disponibilidad de choferes/buses como de frecuencia. El Gobierno se hizo un autogol y genera problemas en un día importante" en @sonarfm — Claudio Orrego L. (@Orrego) December 19, 2021

16:20 La prensa internacional tiene sus ojos puestos en Chile. El diario español El País señala que "Chile vota fracturado entre la renovación de Boric y el conservadurismo de Kast", mientras que la BBC destacó una "elección entre extremos que se definirá en el centro" y la califica como "la más polarizada y cerrada en 20 años". El Financial Times observó que "la elección tiene lugar mientras los votantes han demandado una distribución más igualitaria del éxito económico del país", mientras que The Wall Street Journal pone énfasis en la brecha generacional, señalando que "la elección presidencial de Chile enfrenta a jóvenes contra viejos en un voto clave para la economía". Asimismo, The New York Times destaca que "al votar en la presidencial, Chile enfrenta una dura decisión, con la Constitución en juego".

16:15 Aunque los cómputos de las mesas que ya están cerradas en el exterior sólo se darán a conocer una vez que cierren las mesas en Chile, los conteos extraoficiales están mostrando algunas tendencias preliminares en el extranjero. Por ejemplo, de acuerdo con los resultados preliminares -que deben ser validados por el Servel-, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se ha impuesto en Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur y España, mientras que José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, estaría encabezando en preferencias en China, Singapur e Israel.

16:00 El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, insistió en que "efectivamente hemos tenido una gran congestión vehicular, muchas veces ligada a factores de punta horaria, vale decir, mucha gente salió muy temprano a votar. La gente que iba en vehículos particulares generó una congestión importante en las inmediaciones de estos locales de votación".

"Hemos pedido ya muy temprano a Carabineros que refuerce justamente la dotación de personal de tránsito para agilizar esa congestión que se ha generado en esos locales de votación, que ha tenido externalidades también, por supuesto, en el transporte público", agregó.

15:50 La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, ejerció su derecho al voto en el Colegio Bicentenario Matilde Huici Navas en Peñalolén y destacó que es "fundamental" para la Constituyente contar con el "respaldo" del presidente que salga electo.

"Cualquiera que gane está invitado a participar y a apoyar el proceso constituyente. Hay un mandato constitucional que esperamos se respete, se apoye, para que Chile logre construir su nueva Constitución (...). Es importante que ese nuevo presidente comulgue con lo ya definido e instalado", dijo. Asimismo, Loncon indicó que "todos podemos aportar para la comprensión, la democracia, nosotros hablamos de una democracia inclusiva, intercultural, que también incorpore la ternura y ese es el llamado".

15:30 Mientras que la totalidad de las mesas ya fue instalada exitosamente a nivel nacional, en el extranjero la cifra llega a un 99,6%. Solo una mesa en Haití no se ha constituido, según reporta el Servel en su página web.

14:45 El gobierno lamentó y salió al paso de las criticas por las demoras en el transporte público en Santiago durante las elecciones e indicó que los problemas se relacionan con un fuerte aumento de la congestión vehicular en la capital, que se equipara a la de un "súper lunes", y no a que hubiera menos buses en las calles, porque, de hecho, aseguró que hay más que en la primera vuelta.

"Lamento profundamente que haya personas que lo hayan tenido que sufrir. Estamos haciendo todo lo posible por corregir especialmente la congestión con la ayuda de Carabineros. En la medida que eso se estabilice, no vamos a tener problemas porque, tal como se va a poder observar y se ha observado, los buses llevan a los pasajeros a la capacidad suficiente", indicó la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

"Tratar de decir que aquí hay una operación con tal que vote menos gente es mentirle al país, porque lo que ocurre es exactamente lo contrario. Esta vez hay más buses que en la elección hace un mes atrás", indicó, por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio.

14:15 Durante una escala en Puerto Montt en su viaje desde Punta Arenas a Santiago, Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, se sumó a las críticas de usuarios por problemas en el transporte para ir a votar en Santiago. "Más allá de atribuir responsabilidades, yo lo que pido es que se busque solucionarlo de manera inmediata", indicó.

14:00 El candidato José Antonio Kast indicó que hay ciertas comunas de Santiago donde los problemas de transporte han sido un tema mayor. "Lo que le planteamos al gobierno es que tiene que haber un plan de contingencia, buscar cómo reforzar en aquellas comunas donde hay menos posibilidades de movilización y también pedirle ayuda a los vecinos, porque para nosotros mientras más gente vote, mejor", dijo en entrevista con CNN ChileVisión. "Si salió más gente a votar es una buena noticia y le pedimos al gobierno que reaccione lo antes posible", añadió.

Kast reiteró también que, aunque estaba optimista sobre el resultado, de existir una derrota con una diferencia de votos menor a 50.000 acudiría a la justicia electoral una vez que se conozcan las actas. "Si ahí se ratifica que hay una diferencia entre lo que uno puede contabilizar con los apoderados de mesa, lo que declara el Servel, eso daría para hacer una impugnación ante el Tribunal Electoral", agregó. "Esto no es decir que va a haber un fraude, sino que pueden haber errores que por un voto por mesa cambien los destinos de la conducción del país".

13.00 La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, abordó las críticas de los votantes por la falta de buses en Santiago, en medio de la jornada de la segunda vuelta electoral. En un balance, indicó que "efectivamente hay demoras por desvíos, por corte de calles y por congestión. Estamos haciendo todo el esfuerzo porque eso se mitigue lo más rápidamente posible".

Eso sí, aseveró que "la capacidad que tenemos puesta en el sistema es mayor que la que hubo el 21 de noviembre y mayor también que el plebiscito (...) El sistema de buses se ha despachado según lo que estaba previsto, con la capacidad de transporte de día laboral", con una hora punta extendida entre las 8:00 y las 18:00.

La Ministra también recordó que en santiago.transapp.cl se puede verificar en línea la disponibilidad de buses, con hora, localización y patente. Asimismo sostuvo que la aplicación Red provee información en línea para cada paradero.

12:30 De acuerdo con los datos Servel, un 99,99% de las mesas en Chile ya se encontraban constituidas y un 98% de las del extranjero.

12:00 A través de redes sociales, usuarios y votantes se refieren retrasos en el transporte público debido al alto flujo de vehículos en las calles de Santiago, agravado por altas esperas en algunos paraderos por denuncias de que no están circulando suficientes buses de la Red Metropolitana de Movilidad. Se espera que en los próximos minutos se refiera a esto el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La ministra Gloria Hutt indicó que a través de la santiago.transapp.cl se puede verificar la disponibilidad y localización de los buses metropolitanos.

11:00 En un nuevo balance cerca de las 10:30 el Servel informó que sobre un universo de 46.639 Mesas Receptoras de Sufragios determinadas para estas votaciones, se encuentran instaladas un total de 46.054 equivalente al 98,75%. Mientras, en el extranjero sobre un universo de 249 Mesas Receptoras de Sufragios determinadas para estas votaciones, se encuentran instaladas un total de 171 equivalente al 63,67%

10:30 Luego de votar en Paine y ante preguntas de los periodistas, el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, agradeció al expostulante presidencial Franco Parisi por el apoyo entregado a través de redes sociales y valoró la consulta virtual donde los militantes del Partido de la Gente se inclinaron por su candidatura. Afirmó que en "muchas propuestas" recogió los planteamientos que se han hecho desde el PdG.

10:00 El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, votó en Punta Arenas y junto con hacer un llamado a gente a votar, indicó que respetará el resultado de la elección, que anticipó estrecha, aunque se mostró confiado en que se impondrá en segunda vuelta.

"Es importante que quien gane y quien pierda en esta elección, entendemos que la democracia es más importante que yo y José Antonio Kast, y por lo tanto tenemos que cuidarla. Si es que hoy nos toca perder, vamos a reconocerlo, pero vamos a ganar, y esperamos el reconocimiento de nuestro adversario", dijo a Boric a los periodistas.

Kast, concurrió a votar en Paine. Poco antes, aseguró a T13 que "si no gano, nos convertiremos en una oposición constructiva". "En caso de tener un resultado muy parejo, habrá que esperar los resultados de quienes realizan el conteo, para llegar a una conclusión ", dijo.

El ex candidato presidencial Sebastián Sichel llegó a la comuna de Las Condes a emitir su voto. Al ser abordado por los medios, Sichel justificó su inclinación hacia el candidato José Antonio Kast, valorando la recepción de las nueve condiciones que le puso a este último para otorgarle su apoyo, incluyendo un comprometerse con un equilibrio presupuestario para una consolidación del déficit fiscal, no eliminar el Ministerio de la Mujer y reconocer de forma explícita la la incidencia humana en el cambio climático.

09:15: La expresidenta y alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, votó en el colegio Santa Catalina de Labouré de La Reina, luego de lo cual expresó estar "muy contenta de estar ejerciendo este derecho público, la libertad de poder elegir, y el compromiso con mi país (...) por un lado tranquilidad, amor por la patria y quien salga electo es el Presidente de todos los chilenos, por lo tanto buscar el diálogo con todos los sectores para seguir construyendo un país que todos nos podamos sentir parte de él". Bachelet ha expresado su apoyo al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Según el Servel, pasadas las 9 de la mañana, un 54,3% del total de mesas ha sido instalado en Chile, es decir 25.354 mesas. En el extranjero, el porcentaje asciende a un 59%, con 147 mesas instaladas.

08:30 Luego de votar muy temprano en Las Condes, el Presidente Sebastián Piñera indicó en un encuentro con la prensa que el triunfador debe considerar que será presidente de todos los chilenos, no solo de quienes lo apoyan, y reiteró que el gobierno ha tomado todas las medidas para que este acto electoral sea seguro, en paz y sin riesgos sanitarios, facilitando el transporte de los ciudadanos durante la jornada.

"Esta noche vamos a tener un nuevo presidente de Chile elegido por todos ustedes y quien quiera que sea nunca debe olvidar que va a ser el presidente de todos los chilenos y no sólo de quienes lo apoyaron, y le quiero desear al futuro presidente sabiduría, prudencia y éxito, porque los va a necesitar", dijo el mandatario.

"En los últimos meses estamos viviendo un clima y un ambiente de excesiva polarización, confrontación, disputas. Podemos tener diferencias, pero todos somos chilenos y todos queremos lo mejor para Chile y yo siento a veces que el país está mejor que la política", dijo, y destacó los logros del país en el manejo de la pandemia covid-19, la reactivación económica y la recuperación del empleo. "Por supuesto que voy a llamar al presidente electo para desearle suerte, sabiduría, prudencia y mucha responsabilidad porque, le voy a anticipar algo al futuro presidente: no es lo mismo ser candidato, que ser Presidente", agregó.

08:15 Las mesas de votación comenzaron a abrir a las 8:00 horas en Chile para la segunda vuelta de la elección presidencial. El presidente Sebastián Piñera fue uno de los primeros en ir a votar en la comuna de Las Condes en Santiago.

En Punta Arenas, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió de su casa para un encuentro con la prensa regional. "Hoy día es el día de no caer en excesos de confianza, sino de llamar a la gente a votar", indicó Boric a la prensa en la capital de Magallanes.

07:30 Desde temprano han llegado los vocales de mesa a los 2.811 locales de votación que se han dispuesto en todo el país para votar este domingo, en la definición de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) y Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), que observadores han anticipado como una de las más reñidas de los últimos años.

La hora oficial de apertura de mesas, según lo dispuesto por el Servel, es a las 8 horas, y estarán abiertas hasta las 18 horas.

Los chilenos en el extranjero ya comenzaron a votar. Mientras en Asia, Australia y Oceanía ya existen resultados preliminares, en Europa están en pleno proceso de votación.

En Chile, las autoridades han llamado a la población a ir a votar temprano, considerando que para la zona central del país la Dirección Meteorológica ha anticipado temperaturas máximas probables de entre 33 y 37 grados.

Noticia en desarrollo...