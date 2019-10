Piñera responde por cifras de delincuencia: "Los mismos que critican no aprueban las leyes"

País

Mandatario sostuvo que "vengan a hacer críticas con fundamento, pero constructivas eso es lo que necesitamos. Estoy consciente que debemos hacer las cosas mejor".

"La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia ha sido una tarea permanente desde el primer día. Es más fácil criticar que avanzar, pero el camino a seguir es unirnos", dijo hoy el Presidente, Sebastián Piñera, saliendo a enfrentar las críticas opositoras y del propio oficialismo por su gestión para enfrentar la delincuencia.

Hoy el timonel de RN, diputado Mario Desbordes, señaló en radio Cooperativa que no entiende cómo el gobierno no transa en reintegración tributaria y lo hace en el control preventivo de identidad, lamentando que La moneda no tenga las mismas prioridades que la ciudadanía.

Piñera se defendió y dijo que "no presto atención a las críticas cuando se hacen a través de los medios, pero si presto mucha atención a las críticas constructivas cuando se hacen en forma directa".

Y agregó: "vengan a hacer críticas con fundamento, pero constructivas eso es lo que necesitamos. Estoy consciente que debemos hacer las cosas mejor, muchas veces los mismos que critican son los que no aprueban las leyes para tener mejores instrumentos".

El mandatario recibió en La Moneda a los padres Baltazar, el menor fallecido por una bala en La Pintana, oportunidad en que dijo que: "estamos avanzando y trabajando en prevención, pero también debemos avanzar en el combate a la delincuencia, hay más de 3 mil nuevos carabineros en las calles, programa calle segura, más inversión en tecnología en comunas para las policías en cámaras, pórticos y drones, fortalecer las leyes para más instrumentos; hemos realizado las 18 rondas preventivas masivas que nos han permitido detener a más de 72 mil personas. Sé que parte de ellos recuperan su libertad con facilidad, por eso el llamado a los jueces y fiscales es a unirnos en esta causa de hacer retroceder a la delincuencia", concluyó.