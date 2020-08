Por tercera vez Covid-19 hace que el INE reagende Censo Agropecuario

País

Medición que realiza junto a Odepa se postergó para marzo del próximo año.

Por tercera vez, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) decidió postergar el VIII Censo Agropecuario y Forestal (CAF), como medida preventiva ante los riesgos para la salud que supone el Covid-19, tanto para los encuestados como para la comunidad agrícola.

En este contexto la medición -que ya había sido aplazada para septiembre- que se realiza junto a la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), fue reagendada para marzo de 2021.

“La decisión fue tomada considerando que las circunstancias sanitarias actuales del país y las externalidades que el Covid-19 ha generado, no permiten desarrollar -con las garantías de eficiencia, cobertura y excelencia requeridas- un operativo como el que involucra el Censo Agropecuario y Forestal”, publicó el INE en su sitio web.

A través de un comunicado explica que en el aplazamiento de la fecha de la ejecución del es este censo “ha sido determinante la necesidad de resguardar la salud y seguridad de quienes se desempeñarán como recolectores y supervisores censales, así como la de toda la comunidad agrícola y forestal, en coherencia con las disposiciones emanadas por las autoridades nacionales. Por las mismas razones, en marzo pasado ya se había pospuesto una vez el Censo Agropecuario y Forestal para septiembre del presente año”.

Desde la entidad explicaron que han considerado las recomendaciones de organismos internacionales en materia censal, al igual que otras oficinas estadísticas de la región y de Europa, que también han visto alterada la ejecución de sus Censos.

A ello se suma que la medición en específico se desarrolla principalmente en áreas rurales, en donde aun no hay certeza de la factibilidad técnica que permita asegurar una implementación vía telefónica. No obstante, esta opción no está descartada por lo que durante estos meses “podemos probar esa alternativa”.