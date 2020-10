País

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

12:40 A partir del jueves Portugal adoptará medidas más estrictas para contener los niveles récord de nuevos casos de coronavirus, incluyendo límites rigurosos para las reuniones y sanciones más severas para los establecimientos que infrinjan las normas.

"Sé que mucha gente está cansada de las restricciones", dijo el primer ministro Antonio Costa en una rueda de prensa el miércoles, agregando que "también sé que mucha gente, en particular los jóvenes, tienen una falsa percepción de que los riesgos del COVID-19 son menores para ellos. Pero esta percepción es una ilusión. El Covid-19 conlleva un riesgo para ustedes y además conlleva un enorme riesgo de transmisión a otros", dijo.

A partir del jueves, las reuniones se limitarán a cinco personas. A los matrimonios y bautizos podrán asistir un máximo de 50 invitados y las fiestas universitarias estarán prohibidas. Las multas para las empresas que no cumplan las normas se duplicarán, pasando de un techo de 5.000 euros a otro de 10.000 euros. Costa también presentará una propuesta al Parlamento para que las mascarillas sean obligatorias en espacios exteriores concurridos, y que el uso de la aplicación de rastreo del gobierno, StayAway Covid, sea obligatorio para algunos trabajadores.

11:08 En un nuevo balance diario sobre la situación del coronavirus a nivel nacional, el Ministerio de Salud indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.089 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 485.372 los contagiados por el virus desde su llegada al país.

En relación a los fallecidos, la autoridad sanitaria informó de 19 nuevas muertes en el mismo período, de acuerdo a lo registrado por el DEIS, lo que implica que las víctimas fatales infectadas por el brote ya suman 13.415 en total.

10:46 El Gobierno regional de Cataluña ordenó el miércoles el cierre de bares y restaurantes durante 15 días a partir del jueves y limitará la apertura de tiendas y parques para intentar frenar el aumento de contagios por coronavirus, indicó el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès. Los restaurantes podrán ofrecer comida para llevar y entrega de pedidos, agregó en una rueda de prensa.

Con cerca de 900 mil casos registrados y más de 33 mil muertes, España se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Europa Occidental. La capital, Madrid, y sus alrededores fueron confinados parcialmente la semana pasada.

10:15 Estados Unidos tiene espacio para brindar más apoyo fiscal a su economía, lo que tendría un impacto positivo en sus perspectivas de crecimiento a largo plazo, dijo el miércoles el director de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, Vitor Gaspar. "La restauración del crecimiento es una condición favorable muy importante para abordar el alto nivel de deuda pública", sostuvo Gaspar en una conferencia de prensa durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial.

09:49 Rusia otorgó aprobación regulatoria a una segunda vacuna contra el Covid-19, dijo el presidente Vladimir Putin durante una reunión del gobierno transmitida por la televisión estatal el miércoles. En agosto, Rusia se convirtió en el primer país que entregó aprobación regulatoria a una inoculación contra el Covid-19, antes de que se completaran ensayos a gran escala, lo que generó preocupación en parte de la comunidad científica global.

09:23 El gobierno del Reino Unido está considerando una única prueba de coronavirus para reducir a la mitad la cantidad de tiempo que las personas que llegan de países extranjeros deben pasar en cuarentena. Las autoridades lanzaron un "grupo de trabajo de viajes" para explorar formas de introducir las pruebas de Covid-19 para ayudar a la industria maltratada a recuperarse de siete meses de interrupciones.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que el grupo ahora ha descartado las pruebas a la llegada o un sistema de dos pruebas y, en cambio, se centra en un único sistema de "prueba y liberación" que implicaría una sola prueba realizada después de aproximadamente una semana de autoaislamiento.

Los pasajeros tendrían que pagar el costo de las pruebas, que las cifras de la industria esperan que sean tan altas como 150 libras (US$ 150), mientras que el procedimiento usaría la capacidad del sector privado para evitar agotar los recursos del NHS, dijo Shapps. Si bien la industria de viajes agradecerá cualquier cosa que ayude a revitalizar la demanda en los vuelos internacionales, las medidas propuestas están muy por debajo de sus esperanzas de pruebas previas a la salida o pruebas inmediatamente a la llegada para ayudar a eliminar por completo la necesidad de cuarentena.

08:52 El presidente francés, Emmanuel Macron, anunciaría la noche de este miércoles más restricciones para frenar un reciente aumento de las infecciones por coronavirus y las admisiones hospitalarias. Los casos han aumentado de manera constante durante semanas, particularmente en las ciudades de París y Lyon y sus alrededores, y los médicos y enfermeras han expresado su preocupación de que las unidades de cuidados intensivos pronto volverán a verse abrumadas por pacientes con Covid-19.

Casi 9 mil víctimas del coronavirus están hospitalizadas en Francia, 1.642 de ellas en cuidados intensivos. El martes, las autoridades informaron de 84 muertes en hospitales más durante las 24 horas anteriores, así como 33 más en los últimos días en hogares de ancianos, lo que eleva la cifra total a casi 33 mil.

Macron ha dicho anteriormente que Francia debe aprender a vivir con el virus y que quiere evitar otro bloqueo a nivel nacional, pero los medios locales dijeron que podría usar su entrevista con las estaciones de televisión nacionales para anunciar un toque de queda nocturno en las regiones más afectadas para limitar las reuniones del tipo que probablemente favorezcan la transmisión del virus.

08:10 Los nuevos préstamos bancarios en China crecieron más de lo esperado en septiembre, mientras que el aumento del crédito en general también se aceleró ante la continuada recuperación de la economía desde su desplome inducido por la pandemia.

Según datos publicados esta mañana por el Banco Popular de China, los prestamistas concedieron 1,9 billones de yuanes (US$ 282.300 millones) en nuevos préstamos en la moneda local, un alza del 48,4% desde agosto y por encima de las expectativas de los analistas.

El panorama económico del país ha mejorado gracias al agresivo estímulo del gobierno y datos recientes que apuntan a una mayor mejora en las cifras de la crisis sanitaria.

Eso impulsó el préstamo bancario en los nueve primeros meses del año hasta los 16,26 billones de yuanes, superando un peak previo de 13,63 billones de yuanes en los tres primeros trimestres de 2019.

07:20 Según un estudio realizado por científicos del Imperial College de Londres, Reino Unido, Italia y España registraron las tasas más altas del llamado "exceso de mortalidad" por todas las posibles causas, incluyendo Covid-19, entre 21 países desarrollados durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.

Más de un millón de personas en todo el mundo han muerto por COVID-19, pero el estudio también analizó el aumento de las muertes por otros problemas de salud debidos a la interrupción de los servicios sanitarios o a factores económicos y sociales.

En los países estudiados entre mediados de febrero y finales de mayo murieron unas 206.000 personas más de lo que se hubiera esperado que murieran si la pandemia no hubiera tenido lugar, lo que representa un aumento del 18% en la mortalidad, según los científicos que llevaron a cabo la investigación.

Inglaterra y Gales representaron el 28% de todo el exceso de mortalidad, Italia el 24% y España el 22%.

06:20 Alemania se recuperará más lentamente de la pandemia de coronavirus de lo que se predijo originalmente, según pronosticaron esta mañana los principales institutos de investigación económica del país.

Los institutos prevén que la economía se contraiga un 5,4% en 2020, un descenso mayor que el 4,2% que el previsto en abril. Asimismo el pronóstico, que proporciona la base para las propias previsiones económicas del Gobierno, espera un rebote del 4,7% en 2021, una cifra también más pesimista que su pronóstico de abril, que esperaba un crecimiento del 5,8%.

Los investigadores señalaron que la recuperación está siendo frenada por sectores especialmente afectados por las restricciones de distanciamiento social como restaurantes, turismo, eventos y los viajes aéreos.

"La actividad en esta parte de la economía alemana... sólo se pondrá al nivel del resto de la economía una vez que las medidas de control de la pandemia se hayan abandonado en gran medida, lo que no esperamos antes del próximo verano", dijo Stefan Kooths, jefe de previsiones del instituto de Kiel.

05:40 Ante las demoras y la escasez que han complicado las labores de diagnóstico y seguimiento de los infectados, varios países están recurriendo a pruebas más rápidas y baratas para tratar de contener una segunda ola de infecciones por Covid-19.

Alemania, por ejemplo, ha conseguido 9 millones al mes de las llamadas pruebas de antígenos, que pueden dar un resultado en minutos y que cuestan unos 5 euros (5,90 dólares) cada una, con lo que cubriría a más del 10% de la población.

Estados Unidos y Canadá también están comprando millones de pruebas, al igual que Italia, cuya reciente licitación de 5 millones de pruebas atrajo ofertas de 35 compañías.

El Instituto Robert Koch (RKI) de Alemania recomienda pruebas de antígenos para complementar las pruebas moleculares de PCR, que se han convertido en el estándar para evaluar las infecciones activas pero que también han sufrido situaciones de escasez. Aunque ambos tipos de test tienen por objeto detectar las infecciones activas, las pruebas de PCR detectan el material genético del virus, mientras que las pruebas de antígenos detectan las proteínas de la superficie del virus.

04:20 Las autoridades inspectoras de medicamentos de Estados Unidos descubrieron problemas de control de calidad en una planta farmacéutica de Eli Lilly and Co, que está acelerando sus trabajos de desarrollo de uno de los prometedores medicamentos contra el coronavirus promocionados por el presidente Donald Trump como "una cura" para la enfermedad.

La terapia de anticuerpos de Lilly, que está en fase experimental y cuya seguridad y eficacia aún no ha sido validada por los reguladores, es similar a un medicamento de Regeneron Pharmaceuticals que fue suministrado al presidente estadounidense durante su convalecencia por Covid-19.

Trump, que atribuye al medicamento de Regeneron el haber acelerado su recuperación, ha pedido que ambos tratamientos estén disponibles de inmediato en caso de emergencia, lo que aumenta las expectativas de algunos científicos y expertos en política sanitaria de que la administración de EEUU publique de forma inminente una Autorización de Uso de Emergencia (EUA, por sus siglas en inglés) para el medicamento.

Sin embargo, los hallazgos de los inspectores de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU en la planta de Lilly, que aún no han sido divulgados, podrían complicar la solicitud del fabricante de medicamentos de una EUA.

MARTES 13 DE OCTUBRE

20:30 En el día 208 de la cuarentena, Argentina informó 13.305 nuevos positivos para coronavirus, con lo que los contagios por Covid desde que comenzó la pandemia ascienden a 917.035. Además, se informaron 318 nuevas muertes en las últimas 24 horas. De esta forma, el total de fallecidos desde que comenzó el coronavirus llega a 24.572.

El reporte de hoy, primer día hábil de la semana, mantuvo la tendencia experimentada durante el fin de semana largo, de un registro de casos y fallecidos menor a los peaks de la semana pasada.

El país, de todas maneras, hoy quedó tercero en el registro diarios de muertos, debajo de Estados Unidos e India, que reportaron 751 y 723 fallecidos respectivamente. En el anterior peak de muertes, había quedado, sin embargo, cuarto. Fue el viernes pasado, cuando se reportaron 515 muertes. A su vez, se mantiene en el puesto 12 del total de víctimas fatales. En cuanto al total de casos acumulados, la Argentina se ubica en el séptimo lugar.

19:00 Brasil registró el martes 10.220 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, junto con otros 309 decesos, informó el Ministerio de Salud.

Con estas cifras, el gigante sudamericano suma 5.113.628 de contagios confirmados de Covid-19 y 150.998 decesos.

Brasil es el tercer país con más casos de coronavirus, detrás de Estados Unidos e India, y el segundo con más muertos, superado solamente por la nación norteamericana.

18:30 La farmacéutica estadounidense Eli Lilly ha anunciado este martes la pausa del ensayo de su tratamiento combinado de anticuerpos monoclonales para tratar el Covid-19 en pacientes hospitalizados aludiendo a razones de "seguridad".

La Junta de Vigilancia de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés) del ensayo ha sido la entidad que ha recomendado la pausa en el ensayo, patrocinado por el Instituto nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

"Lilly apoya la decisión independiente de la DSMB de garantizar con cautela la seguridad de los pacientes que participan en este estudio", ha señalado la compañía en un comunicado, recogido por la cadena de televisión CNN.

La decisión de Lilly se conoce un día después de que la farmacéutica Johnson & Johnson haya anunciado la suspensión "temporal" de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra la COVID-19, debido a que uno de los voluntarios presenta "una enfermedad inexplicable".

16:50 El Ministerio de Sanidad de Francia ha informado este martes de que se han registrado 12.993 casos de coronavirus y 117 muertos en un solo día ante un creciente aumento de los pacientes ingresados en los hospitales.

En total, 32.942 personas han fallecido a causa de la COVID-19 desde que estalló la crisis sanitaria en Francia, donde 756.472 personas han contraído la enfermedad provocada por el virus.

Según los datos del Gobierno, actualmente hay 8.949 personas hospitalizadas, 247 más que el día anterior. Además, 226 personas han sido ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales en las últimas 24 horas, lo que eleva a 1.642 la cifra de personas en la UCI.

15:20 El Ministerio de Sanidad de Reino Unido ha informado este lunes de más de 17.200 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, el tercer peor dato de toda la pandemia, en pleno debate por el alcance de las restricciones impuestas en ciertas zonas para contener los rebrotes.

En concreto, las autoridades británicas han informado de 17.234 nuevos positivos, lo que eleva a 634.920 los casos confirmados de Covid-19 en Reino Unido. Al menos 43.018 personas han perdido la vida víctimas de esta enfermedad, 143 más que en el balance oficial divulgado el domingo, mientras que hay 4.367 pacientes hospitalizados.

El primer ministro, Boris Johnson, calificó el lunes de "alarmante" el incremento de los contagios y estableció diferentes niveles de restricciones en función de si hay un riesgo medio, alto o muy alto. La zona metropolitana de Liverpool es la única de Inglaterra situado en el peor de estos niveles y, por tanto, se ha establecido el cierre de bares y la prohibición de reuniones.

13:20 Investigadores franceses afirman que obtuvieron resultados iniciales alentadores en ensayos de un sistema de prueba para el Covid-19 que, dicen, puede entregar resultados en 40 minutos sin hisopo y sin necesidad de enviar muestras a un laboratorio.

El sistema francés mostró una precisión del 87,5% para detectar resultados positivos cuando se probó en una muestra de 220 personas, sostuvieron los investigadores, y ahora buscan la aprobación del regulador francés para que el sistema entre en uso comercial.

"Es una prueba que se puede realizar en cualquier lugar", dijo Alexandra Prieux, presidenta de SkillCell, uno de los socios del proyecto.

El sistema, llamado EasyCOV, es una de las opciones que se están desarrollando en todo el mundo para intentar solucionar los atascos y retrasos que se producen con las pruebas de Covid-19.

El sistema EasyCOV, desarrollado por una asociación de SkillCell y el Centro Nacional Francés de Investigación Científica, implica tomar una muestra de saliva de la boca del paciente con una pipeta.

La saliva se transfiere a tubos de ensayo que se calientan en un dispositivo portátil especial diseñado para usarse en el sitio. Después de 40 minutos, el resultado está listo.

Si el líquido del tubo es amarillo, el paciente tiene Covid-19. Si el líquido es naranja, es negativo.

12:00 El número de total casos confirmados de coronavirus en España se situó el martes en 896.086, añadiendo 7.118 nuevos contagios respecto a la cifra anunciada el lunes, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El número de casos diagnosticados en las últimas 24 horas fue de 2.759, frente a los 2.825 anunciados el lunes, indicó el ministerio. No obstante, la cifra suele revisarse al alza tras actualizaciones retroactivas.

En los últimos 14 días, el número de casos asciende a 123.843, lo que supone una media diaria de 8.846, frente a la media de 8.838 del lunes.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España en los últimos 7 días fue de 406 —una media de 58 por día—, frente a los 447 registrados en los siete días hasta el lunes. La cifra total de fallecidos por el virus ascendió a 33.204.

11:11 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó a través de sus plataformas digitales que en las últimas 24 horas se reportaron 1.392 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 484.280 los contagiados en el país.

En cuanto a los fallecidos, la cartera indicó que en el mismo período se sumaron 17 nuevas muertes de acuerdo a los inscritos en el DEIS, lo que implica que desde la llegada del virus a Chile las víctimas fatales son 13.396 en total.

09:34 La nueva ola de infecciones de coronavirus está desacelerando la recuperación de Europa pero es posible que tenga un impacto menos dramático que en la primera fase de la enfermedad, dijo el martes Klaas Knot, presidente del Banco Central de Holanda.

"Tenemos razones para creer que una segunda ola será menos dramática en su impacto que la primera, para la cual estuvimos totalmente desprevenidos", dijo Knot, que también integra el consejo de gobierno del Banco Central Europeo. "Ahora sabemos un poco más del virus y las empresas aprendieron a adaptarse siempre que fue posible, por ejemplo, a través de ventas minoristas online", agregó.

Pero las nuevas restricciones para contener otra ola de infecciones de Covid-19 ha comenzado a ralentizar la actividad económica en el bloque europeo, dijo Knot, agregando que "los indicadores anticipados apuntan a una desaceleración del crecimiento. Está claro que la segunda ola afectará la recuperación, pero es demasiado pronto para decir cuánto".

Know dijo que el BCE vigilará de cerca la posibilidad de extender sus medidas de emergencia, pero afirmó que se requería más información sobre el panorama económico para tomar una decisión.

09:00 Uno de los principales desarrolladores de vacunas de China está trabajando en un plan para inocular a los estudiantes que viajan al extranjero con inyecciones de Covid-19 que aún no han obtenido la aprobación regulatoria, según personas familiarizadas con el tema, mientras el país empuja los límites científicos en la carrera por una inmunización viable.

China National Biotec Group Co., o CNBG, una subsidiaria de la estatal Sinopharm Group Co., está en conversaciones con el gobierno chino sobre darles a los estudiantes que se dirigen al extranjero para estudiar sus vacunas experimentales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas como no están autorizados a hablar en público. Varias agencias gubernamentales todavía están trabajando en el plan y no se ha tomado una decisión final, señalaron.

08:10 El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, impuso nuevas restricciones a reuniones, restaurantes, deportes y actividades escolares, en un intento por frenar el reciente aumento de las infecciones por coronavirus en Italia.

La medida prohíbe reuniones en restaurantes, clubes o al aire libre y recomienda encarecidamente que las personas no celebren fiestas en sus hogares ni reciban a más de seis invitados en ningún momento. A las bodas y otras ceremonias no pueden asistir más de 30 personas.

El decreto advierte firmemente que las mascarillas, que ya son obligatorias en los edificios públicos y al aire libre, también deben usarse en casa cuando haya personas que no pertenezcan al núcleo familiar.

Las restricciones entrarán en vigencia a partir de mañana y regirán por 30 días.

08:00 Con la idea de poner orden a los desplazamientos, la Unión Europea adoptó un sistema de "semáforo" para guiar a los Estados miembros sobre el requerimiento de pruebas de Covid-19 o de cuarentenas para los viajeros no esenciales dentro del bloque, como los turistas.

Con el aumento de los casos en toda Europa, actualmente sólo unas pocas zonas reunirían los requisitos para tener la luz "verde" -de menor riesgo- que permitiría viajar sin restricciones. Entre ellas figuran la mayor parte de Alemania oriental, partes de los países nórdicos y bálticos, algunas zonas de Bulgaria y Grecia, y una zona de Italia.

Se alentará a los países de la Unión Europea a que apliquen medidas "proporcionadas" para las zonas naranja -de riesgo medio- y roja -de riesgo alto-, que podrían incluir una cuarentena o bien una prueba, pero no la prohibición absoluta a la entrada de personas.

05:30 La tasa de desempleo de Reino Unido aumentó más de lo esperado hasta el 4,5% en los tres meses a agosto, la más alta en más de tres años, incluso antes de que finalizara el amplio plan de protección laboral del gobierno para amortiguar el impacto económico del coronavirus.

Economistas encuestados por Reuters esperaban que la tasa de desempleo subiera más lentamente, al 4,3% desde el 4,1% en los tres meses a julio.

El número de personas empleadas cayó en 153.000, mucho más que la media prevista de una caída de 30.000 en la encuesta de Reuters, y la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés) revisó al alza su estimación de pérdidas de empleo en los meses anteriores.

"Desde el comienzo de la pandemia ha habido un fuerte aumento de los parados y de la búsqueda de empleo, pero más gente nos dice que no están buscando trabajo de forma activa", dijo Jonathan Athow, el estadístico adjunto de la ONS.

04:00 Casos de coronavirus en todo el mundo superan los 37,74 millones, mientras que las muertes alcanzan las 1.078.572, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios, desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

La lista de muertes confirmadas por Covid-19 a nivel global la sigue liderando Estados Unidos, con poco más de 214 mil, seguido por Brasil y la India, con 150 mil y 110 mil, respectivamente.

03:20 Suben las importaciones y exportaciones chinas con la reapertura de la economía mundial.

Las exportaciones en septiembre aumentaron un 9,9% con respecto al año anterior, según mostraron esta mañana los datos de aduanas en línea con las expectativas de los analistas, y por encima del sólido aumento del 9,5% mostrado en agosto.

Por su parte, las importaciones aumentaron un 13,2%, volviendo al crecimiento desde una caída del 2,1% en agosto y frente a las expectativas de un aumento del 0,3%.

"Un salto en las importaciones sugiere que el gasto en inversión doméstica se mantiene fuerte", dijo el economista principal de Capital Economics en China, Julian Evans-Pritchard. "Por su parte, las exportaciones se mantuvieron fuertes, muy probablemente gracias a la reciente fortaleza de las ventas al por menor entre los principales socios comerciales de China".

00:00 La farmacéutica Johnson & Johnson anunció que pausó el avanzado ensayo clínico de su vacuna experimental contra el coronavirus, debido a una enfermedad inexplicable en uno de los voluntarios.

"Siguiendo nuestras pautas, la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada por la Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés) independiente del estudio ENSEMBLE, así como por nuestros médicos internos clínicos y de seguridad", indicó la compañía en un comunicado.

El fabricante de medicamentos explicó que, a diferencia de una suspensión regulatoria de un ensayo clínico, que es un requisito de una autoridad sanitaria, una pausa del estudio en la que el patrocinador detiene el reclutamiento o la dosificación es un componente estándar de un protocolo de ensayo clínico.

Este el segundo ensayo de fase 3 para una vacuna contra el coronavirus que se detiene en Estados Unidos. El ensayo de la vacuna de AstraZeneca se suspendió el mes pasado debido a una complicación neurológica en un voluntario en el Reino Unido. Si bien el ensayo se reanudó allí y en otros países, permanece en pausa en Estados Unidos mientras la FDA investiga.

LUNES 12 DE OCTUBRE

20:10 El Ministerio de Salud de Argentina informó este lunes que en las últimas 24 horas se reportaron 9.524 casos. De esta forma, al otro lado de la cordillera llegaron a 903.730 contagios desde que se inició la pandemia.

Además, en el reporte se notificaron 318 nuevas muertes, por lo que la cantidad de fallecidos subió a 24.186.

18:40 Brasil registró el lunes 201 nuevas muertes debido a COVID-19, lo que lleva el total de decesos en el país a 150.689, según datos del Ministerio de Salud.

Según la cartera, también se notificaron 8.429 nuevos casos de coronavirus, para alcanzar un total de 5.103.408 infecciones confirmadas en el país.

Brasil es el tercer país con más casos de COVID-19 del mundo, después de Estados Unidos e India, y el segundo en cifra de fallecidos, por detrás de Estados Unidos.

El número de recuperados es de 4.495.269 y de los pacientes en seguimiento es de 457.450, según el Ministerio.

18:10 Las autoridades de Perú abrieron sólo para un turista japonés las ruinas de Machu Picchu antes que regresara a su país, luego de esperar casi siete meses para ingresar a la ciudadela inca tras quedar atrapado en Cusco por el brote del coronavirus.

El ingreso fue gracias a "un pedido especial" que solicitó Jesse Takayama, que se quedó varado desde mediados de marzo en la localidad de Aguas Calientes, en las faldas de la montaña al sureste de Perú -donde en su cumbre se construyó Machu Picchu-, afirmó el lunes el ministro de Cultura, Alejandro Neyra.

"Había venido al Perú con el sueño de poder entrar", dijo Neyra en una conferencia virtual con la prensa extranjera. "El ciudadano japonés ha ingresado junto con nuestro jefe del parque para que pueda realizar esto antes de volver a su país", afirmó.

Takayama, que tenía su boleto de ingreso desde marzo, entró el sábado a las ruinas construidas hace más de 500 años y se convirtió en el primer visitante en siete meses que pudo pasear por la ciudadela considerada como patrimonio de la humanidad.

El japonés dijo que su plan era quedarse en Perú sólo tres días para visitar Machu Picchu, pero que fue postergando su partida con la esperanza de realizar su sueño y porque también los vuelos internacionales fueron suspendidos.

"Esto es muy increíble, !gracias!", dijo Takayama en un video grabado en la cima de la montaña de Machu Picchu.

El ministro Neyra manifestó que recién en noviembre, aunque sin una fecha definida aún, se reabrirán las ruinas de piedra de Machu Picchu para los turistas nacionales y extranjeros, con un aforo permitido de 30% de su capacidad o 675 personas por día.

15:20: Cuatro guardias suizos dieron positivo por coronavirus el fin de semana y fueron puestos en aislamiento, anunció el Vaticano el lunes, que también informó de otros tres casos detectados en las últimas semanas en el microestado.

"Durante el fin de semana se detectaron algunos casos positivos de COVID-19 entre los guardias suizos. Por el momento hay cuatro personas con síntomas que fueron aisladas", dijo el director de la sala de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Añadió que se están realizando comprobaciones para evaluar "el número de personas que estuvieron en contacto directo con ellos".

Bruni no dijo si alguno de ellos había estado en contacto con el papa Francisco, pero destacó que "de acuerdo con las disposiciones tomadas la semana pasada (por las autoridades del Vaticano), todos los guardias, ya estén en servicio o fuera de servicio, llevan mascarilla, tanto en el interior como en el exterior, y están observando las medidas sanitarias prescritas".

14:50: España informa casi 28 mil nuevos contagios durante el fin de semana.

El Ministerio de Sanidad ibérico reveló 27.856 nuevos casos de coronavirus desde el viernes, cuando fue emitido el último informe. El número de fallecidos desde entonces asciende a 195 (447 en los últimos siete días). A la fecha, España acumula 888.968 casos positivos y 33.124 muertos.

Según Sanidad, el número de casos registrados durante el fin de semana se han disparado con respecto a la semana pasada, ya que el lunes pasado la cifra ascendió a 23.480.

12:10: Chile registró 1.517 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, llevando el total a 482.888 casos.

Según lo informaron el ministro de Salud, Enrique Paris, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, 15.025 personas aún son portadores del virus (casos activos), mientras que 454.484 se han recuperado.

Asimismo, en la jornada se informaron 61 nuevos fallecidos por el virus en las últimas 24 horas, llevando el total a 13.379.

Paris señaló estar "preocupado" por el aumento en la cantidad de casos en algunas comunas de la Región Metropolitana, como San José de Maipo, Cerrillos, Talagante, Padre Hurtado e Isla de Maipo. En el otro extremo, recalcó la baja en el nivel de contagios en las comunas de Melipilla, La Florida y Maipú.

A nivel regional, las autoridades sanitarias mostraron su preocupación por la situación de la Región de La Araucanía, en especial las comunas de Temuco y Padre las Casas.

08:45 El virus que causa el COVID-19 puede sobrevivir en los billetes, el cristal y el acero inoxidable hasta 28 días, mucho más que el de la gripe, dijeron investigadores australianos el lunes, destacando la necesidad de la limpieza y de lavarse las manos para combatir la enfermedad.

Los hallazgos efectuados por el estudio realizado por la agencia nacional de la ciencia de Australia (CSIRO, por sus siglas en inglés) parecen mostrar que en un ambiente muy controlado el virus sigue siendo infeccioso por más tiempo de lo indicado por otras investigaciones.

Científicos de CSIRO descubrieron que a 20 grados Celsius, el virus SARS-COV-2 sigue siendo infeccioso por 28 días en superficies suaves como los billetes y el cristal de las pantallas de los teléfonos móviles. El estudio fue publicado en Virology Journal.

08:35 El primer ministro británico, Boris Johnson, aplicará a partir del lunes un sistema escalonado de nuevas restricciones en distintas zonas de Inglaterra para contener la propagación del coronavirus.

El anuncio llega en medio de una creciente indignación ciudadana ante la limitación de las libertades.

Johnson celebrará en primer lugar una reunión con el consejo de emergencia del Gobierno y luego se dirigirá al Parlamento, ya que los legisladores deberán votar las nuevas medidas a lo largo de la semana. A continuación dará una conferencia de prensa junto al experto médico de Inglaterra y el ministro de Finanzas.

Las nuevas medidas consisten en confinamientos locales que tendrán lugar de acuerdo a tres niveles y que incluyen el cierre de bares, gimnasios, casinos y locales de apuestas en las zonas que se encuentren en un nivel de alerta "muy alto". Según medios locales, todo el norte del país está bajo ese nivel de alerta.

08:30 La ciudad china de Qingdao dijo el lunes que realizará pruebas de COVID-19 a toda la población, más de 9 millones de personas, durante cinco días después de que aparecieran nuevos casos relacionados con un hospital donde se trataban los contagios importados.

La ciudad registró seis nuevos casos de COVID-19 y seis casos asintomáticos el domingo. La mayoría de los casos estaban relacionados con el Hospital de Tórax de Qingdao.

El recuento de la Comisión Nacional de Salud del 11 de octubre mostraba 21 casos confirmados de COVID-19 en China, pero se publicó después del anuncio de Qingdao y no incluía ninguna infección confirmada en la ciudad.

El número de nuevos casos asintomáticos, que China no cuenta como casos confirmados, se elevó a 32, frente a los 23 del día anterior, dijo la Comisión. Las autoridades no ofrecieron un desglose sobre dónde se registraron los nuevos casos asintomáticos, aunque dijo que 29 de estos casos eran infecciones importadas.

06:00 El primer ministro francés, Jean Castex, dijo el lunes que no descarta aplicar confinamientos a nivel local en Francia tras el aumento en el número de infecciones por coronavirus.

"No se puede descartar ninguna opción", dijo Castex en declaraciones a la emisora de radio Franceinfo al ser preguntado sobre la posibilidad de poner en marcha confinamientos locales.

Castex aseguró que el país se está enfrentando a una "fuerte" segunda ola de infecciones por COVID-19.

05: 55 Más de 37,42 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.074.688 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

05:50 El primer ministro británico, Boris Johnson, aplicará a partir del lunes un sistema escalonado de nuevas restricciones en distintas zonas de Inglaterra para contener la propagación del coronavirus.

El anuncio llega en medio de una creciente indignación ciudadana ante la limitación de las libertades.

Johnson celebrará en primer lugar una reunión con el consejo de emergencia del Gobierno y luego se dirigirá al Parlamento, ya que los legisladores deberán votar las nuevas medidas a lo largo de la semana. A continuación dará una conferencia de prensa junto al experto médico de Inglaterra y el ministro de Finanzas.

Las nuevas medidas consisten en confinamientos locales que tendrán lugar de acuerdo a tres niveles y que incluyen el cierre de bares, gimnasios, casinos y locales de apuestas en las zonas que se encuentren en un nivel de alerta "muy alto". Según medios locales, todo el norte del país está bajo ese nivel de alerta.

00: 20 Brasil superó el miércoles la marca de 5 millones de casos confirmados de COVID-19 y se acercó a las 150.000 muertes, en el segundo brote de coronavirus más mortal después de Estados Unidos.

Aunque la cantidad de casos diarios ha bajado desde un peak en julio, expertos en salud advierten que Brasil está ignorando las precauciones de distanciamiento social y se enfrenta al peligro de una segunda ola al volver a la normalidad demasiado rápido.

El Ministerio de Salud informó el martes 31.553 nuevos casos, elevando el total a 5.000.694, y otras 734 muertes, con lo que la cifra de fallecidos asciende a 148.228.

VIERNES 9 DE OCTUBRE

20:20 El presidente, Alberto Fernández, anunció una nueva extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, de 14 días, a partir del próximo lunes hasta el 25 de octubre, en compañía de los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Neuquén, Omar Gutiérrez, y Santa Fe, Omar Perotti.

En el discurso pronunciado en Casa Rosada, el mandatario destacó que la situación sanitaria del Área Metropolitana de Buenos Aires(AMBA) pareció "empezar a controlarse" tras 200 días de connamiento, aunque aclaró que "todavía no está resuelto", y resaltó que las principales preocupaciones pasaron a estar en las provincias.

Puntualmente, Fernández anticipó que comenzará a trabajar mucho másintensivamente con gobernadores de las provincias más complicadas, en base a la situación de 18 departamentos para los que pidió una disminución del nivel de circulación.

19:00 Brasil registró el viernes 682 nuevas muertes debido al COVID-19, lo que eleva el total de decesos en el país a 149.639, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.

También fueron notificado 27.444 nuevos casos de la enfermedad provocada por el coronavirus, para un total de infecciones confirmadas de 5.055.888.

Brasil es el tercer país del mundo con mayor número de casos de COVID-19, detrás de Estados Unidos e India. En el recuento de muertes, las cifras brasileñas están sólo por debajo de las informadas por Estados Unidos.

18:15 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado este viernes el mayor número de nuevas infecciones de Covid-19 a nivel mundial desde que estalló la pandemia, más de 350.000.

Según los datos difundidos por el organismo, concretamente se han confirmado 350.766 nuevos casos de la enfermedad en las últimas 24 horas a nivel global. Hasta el momento, la OMS ha contabilizado 36.361.054 personas contagiadas de COVID-19 en todo el mundo.

El continente americano es la región que más contagios ha registrado este viernes, 127.250, según la OMS. Tras ella se ubican Europa, con 109.749 y, en tercer lugar, el sudeste asiático, con 82.284 en total. A nivel global cuentan con 17.512.753 personas contagiadas, 6.676.012 y 7.741.559, respectivamente.

17:10 La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no lograron el viernes llegar a un acuerdo sobre un paquete de estímulo para paliar las consecuencias del Covid-19, mientras que el principal republicano del Senado expresó sus dudas de que se logre antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Mnuchin presentó una nueva propuesta en una conversación telefónica de 30 minutos el viernes por la tarde, pero el ayudante de Pelosi, Drew Hamill, dijo que no era un plan amplio para contener los efectos de pandemia. Las conversaciones continuarán, afirmó.

"Todavía estamos esperando el texto del gobierno mientras continúan las negociaciones sobre el monto total de la financiación", dijo Hamill en Twitter.

Fue el tercer día consecutivo de conversaciones entre Pelosi y Mnuchin esta semana.

El optimismo sobre un posible acuerdo impulsó a las acciones en Wall Street y preparó el terreno para una segunda alza semanal consecutiva del mercado.

Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el principal republicano del Congreso, dijo que dudaba que los legisladores puedan aprobar un paquete antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, aunque no ha participado directamente en las conversaciones.

16:20 La segunda oleada de la pandemia de COVID-19 prosigue hoy imparable en Europa, en muchos de cuyos países sigue aumentando el número de contagios pese a las medidas de emergencia dictadas por las autoridades de algunos de ellos en las zonas más afectadas.

Francia registró hoy un nuevo récord de contagios por coronavirus tras sumar 20.339 en un día, además de 62 muertos, lo que eleva la cifra de positivos a los 691.977 desde el inicio de la epidemia y a 32.630 la de fallecidos.

Italia registró 5.372 casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, una cifra que no se producía desde el mes de marzo, en los peores momentos de la crisis, según los datos divulgados hoy por el Ministerio de Sanidad.

Por el contrario, la cifra de nuevos contagiados por la COVID-19 en las últimas 24 horas en el Reino Unido cayó hasta los 13.864, un importante descenso respecto a los 17.540 anunciados el jueves, informaron las autoridades sanitarias británicas.

Un total de 87 personas murieron por el coronavirus en el último día frente a las 77 del jueves, en un recuento en el que el Reino Unido sólo incluye a quienes fueron diagnosticados con la enfermedad en los últimos 28 días.

En España el Ministerio de Sanidad notificó hoy 241 fallecimientos por coronavirus en las últimas 24 horas, casi el doble que los registrados el jueves (126), y 12.788 nuevos contagios, de los que 5.986 se confirmaron en las últimas 24 horas, con lo que el total de infecciones desde el inicio de la pandemia se eleva a 861.112, y la de decesos a 32.929.

La canciller alemana, Angela Merkel, y los alcaldes de las once principales ciudades alemanas reconocieron hoy que se enfrentan al reto de controlar el incremento de contagios en los centros urbanos, tras un nuevo repunte de casos de COVID-19.

Según los datos de este viernes, la cifra de nuevos contagios en Alemania alcanzó el nivel más elevado desde mediados de abril: en 24 horas se registraron 4.516 contagios con el Sars-CoV-2, según notificó el Instituto Robert Koch.

El total de infecciones desde el inicio de la pandemia sube así a 314.660, con 9.589 víctimas mortales, once de ellas en las últimas 24 horas, y la cifra de pacientes recuperados es de 271.800. La media en Alemania es de 22,2 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días.

15:00 El máximo experto en emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el viernes que los gobiernos europeos deben tomar acciones decisivas para frenar la transmisión del coronavirus, como la restricción de las reuniones masivas, para evitar más cierres dolorosos.

Europa superó los 100.000 casos diarios reportados de COVID-19 por vez primera el jueves, después de que países como Rusia y Reino Unido no tuvieron respiro en el aumento de infecciones todos los días en los últimos cinco.

"No hay respuestas nuevas. Sabemos lo que necesitamos saber", dijo Mike Ryan en una comparecencia en Ginebra. "Por tanto es triste ver a muchos países en Europa experimentando un rápido alza de casos. Los gobiernos tienen que adoptar acciones decisivas para intentar cortar la transmisión".

14:00 El presidente Donald Trump está ansioso por volver a la campaña después de haber sido marginado por una infección con el COVID-19, pero es poco probable que esté en persona en algún evento al menos hasta el lunes, dijeron sus asesores el viernes.

Trump había dicho el jueves por la noche que esperaba celebrar mítines de campaña en los estados de Florida el sábado y Pensilvania el domingo. Pero los asesores dijeron que el corto plazo de aviso dificultaba la organización de los eventos.

Todavía hay dudas sobre si Trump, que anunció el 2 de octubre que tenía el virus y pasó tres noches en un hospital militar, sigue siendo contagioso. El presidente le dijo a Fox News que probablemente se le haría la prueba del virus el viernes.

13:15 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el viernes a los negociadores que intentan cerrar un acuerdo sobre un plan de alivio por el coronavirus a que vayan "en grande".

"Las Negociaciones para un Alivio por el Covid están avanzando. ¡Vayan en Grande!", dijo en un tuit.

12:15 Paraguay anunció el viernes que sus principales aeropuertos volverán a operar a partir del 21 de octubre, luego de siete meses de inactividad por la pandemia de coronavirus.

Todas las aerolíneas con rutas habilitadas en el país podrán volver a trabajar regularmente cumpliendo un protocolo sanitario, dijo a periodistas el asesor en Asuntos Internacionales de la presidencia, Federico González.

González anunció también la reapertura del Puente de la Amistad que une Ciudad del Este en Paraguay con Foz do Iguaçu en Brasil, en la zona comercial de la Triple Frontera, el 15 de octubre. La apertura será oficializada por los presidentes de ambos países en un encuentro en la frontera.

11:16 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó -a través de sus plataformas digitales- que en las últimas 24 horas se reportaron 1.750 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 477.769 los contagiados en el territorio nacional desde la llegada del virus.

Además, la autoridad sanitaria indicó que en el mismo período se inscribieron 53 nuevos fallecidos de acuerdo a los datos del DEIS, con lo que el total de víctimas fatales infectadas del brote asciende a 13.220 hasta el momento.

09:25 El primer ministro cubano, Manuel Marrero, afirmó el jueves en la noche que la mayor parte de la isla caribeña se abriría al turismo internacional a partir de la próxima semana, mientras que avanza hacia lo que se ha denominado una "nueva normalidad" luego de contener el brote de coronavirus.

El país, que cerró sus fronteras hace seis meses en un intento de frenar la propagación del virus, se ha ido abriendo gradualmente al turismo de cara a la temporada alta de noviembre-marzo, primero en los cayos del norte de la isla y luego en el balneario de Varadero, a unos 110 kilómetros al este de La Habana.

Un total de 13 de las 15 provincias de Cuba y su municipio de la Isla de la Juventud, estarán ahora listas al turismo, dijo Marrero en una conversación transmitida por la televisión estatal. Aún no se abrió el turismo La Habana, su capital, que parece haber controlado una segunda ola de infecciones con medidas estrictas, incluido un toque de queda nocturno.

El turismo internacional es una de las principales fuentes de ingresos de divisas de Cuba, por lo que su suspensión de este año ha asestado un golpe a la economía con problemas de liquidez, incluso cuando Estados Unidos ha seguido endureciendo su embargo comercial de hace más de seis décadas.

"Ahora, en esta tercera fase, que se actualiza, se abren todas las provincias la posibilidad a vuelos internacionales", dijo Marrero, al señalar que los viajeros que lleguen serán examinados con pruebas de PCR.

09:00 Rusia espera registrar una segunda vacuna potencial contra el Covid-19 el 15 de octubre, dijo el viernes el desarrollador de la vacuna, el Vector Institute de Siberia, que el mes pasado completó los ensayos en humanos en etapa inicial de la vacuna.

08:10 El Consejo de Ministros del gobierno español ha decretado el estado de alarma en Madrid tras el alza de casos en la zona y luego de que el Tribunal de Justicia rechazara este jueves la orden de confinamiento emitida, que buscaba el cierre perimetral de la ciudad como medida de prevención contra el coronavirus.

La Comunidad de Madrid ha pedido "más tiempo" al gobierno central, pero el presidente del gobierno, Pedro Sánchez respondió que "hay que proteger la salud pública ya y que se aprobará el estado de alarma".

Fuentes de la Moncloa señalan que tanto Sánchez como la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso han acordado que, en los próximos 15 días, los equipos seguirán hablando de los "escenarios" en los que evolucionará la pandemia en Madrid.

07:30 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se prepara para volver a la campaña electoral este viernes con un par de mítines programados para el fin de semana, después de que su diagnóstico de Covid-19 lo dejara al margen por una semana de las actividades en la carrera por la Casa Blanca contra el demócrata Joe Biden.

Trump, quien hace una semana anunció que tenía Covid-19 y pasó tres noches en un hospital militar recibiendo tratamiento, dijo a última hora del jueves que se sentía "realmente bien" y que, con la bendición de sus médicos, iba a hacer campaña en Florida el sábado y en Pensilvania el domingo.

La enfermedad de Trump le ha impedido recorrer el país para reunir apoyo y recaudar dinero en las últimas semanas antes de las elecciones del 3 de noviembre. Un regreso a los eventos con público buscaría convencer a los votantes de que está lo suficientemente sano como para hacer campaña y gobernar.

07:15 Grifols anunció este viernes el inicio del ensayo clínico de su inmunoglobulina hiperinmune anti-SARS-CoV-2 como potencial tratamiento de la Covid-19. Este medicamento de alta pureza cuenta con una concentración elevada y consistente de anticuerpos que neutralizarían el virus y podría aplicarse tanto en la prevención como el tratamiento de la enfermedad.

El estudio cuenta con financiamiento del Gobierno de EEUU por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), que forma parte de los National Institutes of Health (NIH).

07:00 China dijo el viernes que se ha unido a una iniciativa global para vacunas anti-Covid-19 codirigida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), convirtiéndose así en la mayor economía hasta la fecha que se compromete a ayudar a comprar y distribuir las vacunas de forma equitativa.

La iniciativa de China, donde se registró por primera vez el nuevo coronavirus, se produce en paralelo a las conversaciones que el país mantiene con la OMS para que sus vacunas experimentales contra la enfermedad COVID-19 sean evaluadas para su uso internacional.

06:30 La recuperación de la actividad del sector servicios de China avanzó por quinto mes consecutivo en septiembre, según mostró una encuesta el viernes, mientras que la contratación aumentó por segundo mes consecutivo.

El índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) del sector servicios de Caixin/Markit subió a 54,8 puntos desde los 54,0 de agosto, la lectura más alta desde junio y muy por encima de la marca de 50 que separan el crecimiento de la contracción.

El sector de los servicios, que representa alrededor del 60% de la economía china y la mitad de los empleos urbanos, habían sido inicialmente más lentos en su vuelta al crecimiento que el de los grandes fabricantes, pero la recuperación se aceleró en los últimos meses a medida que se levantaban las restricciones a las reuniones públicas impuestas por la pandemia de COVID-19.

06:00 La empresa japonesa Takeda Pharmaceutical Co dijo esta jornada que una alianza de farmacéuticas que lidera ha inscrito a su primer paciente en un ensayo clínico mundial de un tratamiento con plasma sanguíneo contra la enfermedad Covid-19, tras meses de retrasos por problemas regulatorios.

El ensayo de fase 3 del grupo, conocido como la Alianza del Plasma CoVIg, tiene como objetivo inscribir a 500 pacientes adultos en Estados Unidos, México y otros 16 países, según un comunicado.

03:00 El turismo interno de China experimentó un fuerte repunte durante la recién terminada Semana Dorada, alentado por el éxito del país en la contención del nuevo coronavirus, aunque los niveles todavía fueron muy inferiores a los del año pasado.

Los destinos turísticos fueron visitados por 637 millones de turistas nacionales durante los ocho días de vacaciones por el Día Nacional que comenzaron el 1 de octubre, un 79% del total registrado el año pasado, dijo el jueves el Ministerio de Cultura y Turismo de China en un comunicado.

Los ingresos del turismo doméstico se situaron en 466.560 millones de yuanes (68.700 millones de dólares), el 69,9% de la cifra del año pasado, añadió el ministerio.

02:00 Más de 36,4 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.058.475 han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 Argentina informó 15.4540 nuevos positivos para coronavirus durante las últimas 24 horas, con lo que los contagios ascienden a 856.369 y el país se mantiene como el séptimo del mundo con más infectados. Además, se informaron 485 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas. De esta forma, Argentina se mantiene en el puesto 12° en cantidad total de fallecidos en el mundo, con 22.710 decesos, por detrás de Colombia (27.331), según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los números informados por cada país.



JUEVES 8 DE OCTUBRE

19:00 Científicos chilenos investigan una posible mutación del nuevo coronavirus en una región del extremo austral del país, en la Patagonia, donde se ha registrado una segunda ola de infecciones en las últimas semanas.

El doctor Marcelo Navarrete, de la Universidad de Magallanes, dijo a Reuters que los investigadores habían detectado "cambios estructurales en la proteína spike, que es la proteína que el virus utiliza para su adherencia" y que se realizan estudios para comprender mejor la posible mutación y sus efectos en los seres humanos.

"Lo único que sabemos hasta la fecha es que esto coincide en tiempo y espacio con una segunda ola que es bastante intensa en la región", señaló.

17:30 Brasil reportó el jueves otras 729 nuevas muertes por COVID-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 148.957, según datos del Ministerio de Salud.

También se reportaron 27.750 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que las infecciones confirmadas ascienden a 5.028.444, informó el secretario ejecutivo de la cartera, Elcio Franco, durante una conferencia de prensa.

El día anterior, Brasil se convirtió en el tercer país del mundo en superar el nivel de 5 millones de casos después de Estados Unidos e India. En el recuento de muertes, las cifras brasileñas están solo por debajo de las informadas por Estados Unidos.

16:00 La Organización Mundial de la Salud informó el jueves de un aumento diario sin precedentes de los casos de coronavirus en el mundo, con un total de 338.779 nuevas infecciones en 24 horas, debido al aumento de los contagios en Europa.

Europa reportó 96.996 nuevos casos, el total más alto para la región jamás registrado por la OMS.

Hubo 5.514 muertes más en el mundo para un total de 1,05 millones hasta ahora.

El récord anterior de la OMS de nuevos casos era de 330.340 el 2 de octubre. La agencia informó de un récord de 12.393 muertes el 17 de abril.

Como región, Europa está notificando ahora más casos que India, Brasil o Estados Unidos.

La India reportó 78.524 nuevos casos, seguida de Brasil con 41.906 y Estados Unidos con 38.904 nuevas infecciones, según la OMS, cuyos datos están van retrasados respecto de los reportes diarios de cada país.

De acuerdo con un análisis de Reuters de datos más recientes, las infecciones por COVID-19 están aumentando en 54 países, que incluyen Argentina, Canadá y gran parte de Europa.

15:00 El primer ministro de Perú, Walter Martos, ha asegurado este jueves que el país no vivirá una segunda ola de contagios de coronavirus "como la que está atravesando Europa".

"En caso de que se diera esta segunda ola, va a ser muy diferente a lo que está sucediendo allí", ha aseverado, según informaciones del diario 'El Comercio'.

Así, ha explicado que las "condiciones cómo se ha desarrollado la pandemia en nuestro país son muy particulares y muy diferentes, las pruebas de seroprevalencia, es decir, la cantidad de gente que está inmune en nuestro país, es mucho más alta que en los países europeos".

14:00 El Gobierno de Francia ha anunciado este jueves que otras cuatro ciudades del país serán puestas en "alerta máxima" a partir del sábado a causa del repunte de casos de coronavirus, un día después de que el país registrara un nuevo máximo diario de casos, con casi 19.000 contagios.

El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Veran, ha indicado que la decisión afecta a Grenoble, Lille, Lyon y Saint-Étienne, al tiempo que ha agregado que Clermont-Ferrand y Dijon pasarán también el sábado a "alerta reforzada".

"La situación se ha degradada en un número de ciudades durante los últimos días", ha lamentado, antes de resaltar que "es fundamental que cada uno participe en el protocolo sanitario reforzado", según ha recogido la cadena de televisión francesa France24.

"Cuando digo que cada francés puede actuar contra la circulación del virus es que debemos estar vigilantes a cada instante del día a día", ha reiterado, antes de reconocer que la situación "muestra signos de mejora" en Nievre y Morbihan, que serán sacados de la zona de alerta.

12:18 Con un llamado de atención a Pucón y Collipulli comenzó el balance diario del coronavirus el ministro Enrique Paris, quien destacó el éxito del plan "Fondéate en tu casa" implementado para las Fiestas Patrias.

Como ya se espera los jueves, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, estuvo a cargo de las novedades en cuanto a los confinamientos. Avanzan a preparación desde el martes las comunas de Quillota y Linares, y salen de cuarentena desde el mismo día Viña del mar, Valparaíso, Lincantén, San Clemente, Hualqui, Lonquimay y Maullín.

Desde el otro lado, retroceden a transición este sábado las comunas de Cañete, Collipulli y Pucón, mientras que entran a cuarentena el mismo día Fresia y Los Muermos.

Sobre el plebiscito, la subsecretaria anunció que el 25 de octubre todas las comunas que se encuentren en cuarentena o transición lo seguirán estando, pero durante el horario de votación las personas podrán acudir a sus centros de sufragio solo usando su carnet de identidad. Martorell recalcó que este permiso no permite realizar otro tipo de trámites, "solo habilita para ir a votar el día del plebiscito".

Además, la autoridad indicó que las personas que ingresen al país con un PCR negativo y con derecho a voto, van a poder sufragar ese día, al igual que quienes ingresen a la región de Aysén y Magallanes.

Desde lo epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.575 casos de coronavirus, lo que eleva a 476.016 el total nacional. Además, la autoridad sanitaria señaló que se sumaron 77 nuevas muertes ayer, con lo que los fallecidos suman 13.167 en todo el país.

12:01 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se reactivaron las negociaciones con el Congreso para adoptar más medidas de ayuda por el Covid-19 y que hay buenas posibilidades de alcanzar un acuerdo, pero no ofreció más detalles.

"Ahora están empezando a funcionar", dijo sobre las conversaciones en una entrevista telefónica con Fox Business Network, después de que suspendió los contactos mediante un mensaje publicado en Twitter a comienzos de esta semana.

11:19 La mayoría de miembros de la junta de gobierno del banco central de México advirtió que la recuperación de la economía local será "difícil y prolongada" y que estará sujeta a incertidumbre, según la minuta de su última reunión de política monetaria publicada el jueves.

El instituto central recortó a fines de septiembre la tasa de interés clave en 25 puntos base a un 4,25%, destacando que los retos derivados de la pandemia incluyen una desplome económico, un choque financiero y efectos sobre la inflación.

La mayoría de los miembros de la junta de gobierno también señaló que la situación actual de las finanzas públicas constituyen un factor de riesgo, a lo que se suma que hay un entorno poco propicio en el país para la inversión privada.

Bajo ese contexto, los miembros de la junta de gobierno consideraron que "la conducción de la política monetaria dependerá de los factores que inciden sobre las perspectivas de la inflación y sus expectativas, incluyendo los efectos de la pandemia".

10:34 Las últimas cifras del Programa de Pruebas y Rastreo de Inglaterra mostraron un panorama sombrío de un sistema bajo una enorme presión, con tiempos de respuesta de las pruebas cayendo en picado y rastreadores de contactos que luchan por encontrar personas antes de que puedan transmitir la enfermedad a otros. Para la semana hasta el 30 de septiembre, las estadísticas mostraron que 51.475 personas dieron positivo por primera vez, un aumento del 56% con respecto a la semana anterior.

Los casos positivos "han aumentado considerablemente durante las últimas cinco semanas con más de siete veces más casos positivos identificados en la semana más reciente en comparación con finales de agosto", dijo el programa. Los números probados por primera vez, 588.895, fueron similares a los de las tres semanas anteriores, pero hubo un aumento del 27% en comparación con fines de agosto.

09:47 Una vacuna Covid-19 parece "poco probable" para fin de año, según el jefe del regulador europeo de medicamentos, incluso cuando la agencia realiza revisiones aceleradas de dos de los principales candidatos para una vacuna exitosa.

"Técnicamente, por supuesto que es posible. Prácticamente es muy difícil, es muy poco probable ", dijo Guido Rasi, director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos, el jueves en una entrevista. Incluso si las farmacéuticas "envían los datos en unas pocas semanas, ya nos estamos acercando a mediados de octubre, así que si esperamos unas semanas y tomamos un tiempo mínimo de evaluación, más o menos estamos a fin de año".

09:00 Los alemanes se enfrentan a una "prueba de carácter" para contener el aumento del número de casos de coronavirus, dijo el jueves el ministro de Salud Jens Spahn a raíz del mayor aumento de nuevos casos diarios desde abril.

Spahn advirtió a la gente que deben atenerse a las normas de distanciamiento e higiene para asegurar que la situación no se descontrole a medida que se acerca el invierno, y señaló a los jóvenes. "Estamos en un hito otoñal", dijo Spahn, agregando que "no debemos perder el control... esto es una prueba de carácter para nuestra sociedad".

Alemania ha logrado hasta ahora mantener el número de casos y muertes más bajo que muchos de sus vecinos, pero el número de nuevos casos diarios de coronavirus aumentó casi en un 50%, según los datos del Instituto Robert Koch (RKI) del jueves.

El titular de Salud expresó su confianza en que la situación no será tan mala como lo fue durante el cierre de marzo y abril y dijo que los hospitales podrían hacer frente a la situación. Asimismo, culpó al descuido y al comportamiento ignorante de la gente del aumento. "Son principalmente los jóvenes los que se infectan porque piensan que no son vulnerables", dijo.

08:00 La Comisión Europea dijo el jueves que firmó un acuerdo con Johnson & Johnson que le permitirá acceder a dosis de su potencial vacuna contra el Covid-19 para un total de hasta 400 millones de personas. Se trata del tercer contrato de compra anticipada firmado por la UE con fabricantes de vacunas anti-Covid-19, después de los pactos de suministros alcanzados con AstraZeneca y Sanofi.

07:30 El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó ratificar las restricciones impuestas por orden del Ministerio de Sanidad español destinadas a contener la propagación del coronavirus en la capital española y nueve ciudades de su alrededor con alta incidencia de Covid-19.

El TSJM se negó a ratificar la decisión al considerar que afecta a los derechos y las libertades fundamentales, dijo en un documento judicial el jueves.

"Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de Ley, que reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del derecho", indicó el tribunal regional.

07:00 AstraZeneca podría empezar a extraer beneficios de su potencial vacuna de Covid-19 en julio del próximo año, informó el Financial Times (FT) el miércoles, citando una circular de la que se desprende que la farmacéutica británica podría tener la última palabra sobre cuándo declarar el fin de la pandemia.

La firma cotizada en Londres ha dicho con anterioridad que no se propondría obtener beneficios de la vacuna "durante la pandemia", pero la información del FT atribuye la decisión sobre la evolución de la pandemia a un acuerdo de intenciones firmado este año entre AstraZeneca y el organismo de salud pública brasileño Fiocruz.

06:30 La aerolínea británica easyJet advirtió el jueves de que la primera pérdida anual de su historia podría alcanzar los 845 millones de libras (931 millones de euros o 1.100 millones de dólares), ya que sólo está operando el 25% de los vuelos previstos a causa de la pandemia.

La aerolínea, además, interpeló al Gobierno de Reino Unido indicando que podría necesitar más apoyo financiero, según varios medios de comunicación.

06:00 La Comisión Europea dijo el jueves que ha firmado un contrato con la farmacéutica estadounidense Gilead para el suministro de hasta 500.000 ciclos de tratamiento con remdesivir, lo que aumenta considerablemente el suministro de este tratamiento Covid-19 en Europa.

La Comisión, que ha supervisado las compras conjuntas de vacunas en la Unión Europea, dijo que había 36 signatarios del acuerdo, incluyendo todos los países de la UE, seis candidatos balcánicos y potenciales miembros de la UE, Reino Unido y los otros países del Espacio Económico Europeo, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

05:30 Las exportaciones alemanas aumentaron por cuarto mes consecutivo y más de lo esperado en agosto, lo que impulsó las esperanzas de un tercer trimestre sólido en la mayor economía de Europa después del impacto del coronavirus en la primera mitad del año.

Las exportaciones aumentaron en términos desestacionalizados un 2,4% mensual después de un incremento del 4,7% en julio, dijo la Oficina Federal de Estadística. Las importaciones aumentaron un 5,8% después de una subida del 1,1% el mes anterior. El superávit comercial se redujo a 15.700 millones de euros (18.500 millones de dólares), añadió.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban que tanto las exportaciones como las importaciones subieran un 1,4%. El superávit comercial se pronosticó en 18.200 millones de euros.

05:00 El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo el jueves que la economía del país estaba comenzando a recuperarse y que era probable que continuara haciéndolo gracias, en parte, al impulso de las medidas de estímulo fiscal y monetario.

Si bien los precios al consumidor caerán por el momento debido al hundimiento de los precios del petróleo, es probable que se recuperen a medida que mejoren los efectos de la pandemia en la economía, apuntó.

"Una vez que el impacto del coronavirus disminuya a nivel mundial, es probable que la economía de Japón siga mejorando al tiempo que las economías de ultramar reanudan su crecimiento", indicó Kuroda en la reunión trimestral de los jefes de las sucursales del Banco de Japón.

02:00 Más de 36,15 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.052.602 han muerto, según un recuento de Reuters

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

18:30 Brasil superó el miércoles la marca de 5 millones de casos de coronavirus, al registrar 31.553 nuevas infecciones que elevaron el total a 5.000.694, según datos del Ministerio de Salud.

El Gobierno también reportó otras 734 muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el virus, lo que lleva el recuento de fallecidos en el país a 148.228.

Brasil es el tercer país del mundo en superar la marca de 5 millones de casos, después de Estados Unidos e India. En cuanto al número de decesos, solo está por debajo de Estados Unidos

16:30 El Gobierno de Francia ha confirmado este miércoles un nuevo máximo diario de casos de coronavirus con cerca de 19.000, una cifra que prácticamente duplica el balance del martes, cuando estuvo en torno a los 10.500 contagios.

Sante Publique de France ha detallado en su último balance que durante las últimas 24 horas se han registrado 18.746 casos y 80 fallecimientos, lo que sitúa los totales en 653.509 y 32.445, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

15:30 Sean Conley, el médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado este miércoles que el mandatario lleva "más de 24 horas" sin síntomas de Covid-19 y que se encuentra "estable".

En una actualización sobre el estado de salud del presidente norteamericano, difundida en la web de la Casa Blanca, Conley ha agregado que Trump no tiene fiebre "desde hace más de cuatro días".

Además, su examen físico y sus constantes vitales, incluyendo la saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, permanecen "estables" y en un "rango normal".

13:16 A través de un comunicado de prensa, la Dirección de Prensa de la Presidencia confirmó que se han detectado tres casos activos de coronavirus en La Moneda. La misiva descarta contactos estrechos tanto entre el Presidente Sebastián Piñera como los ministros con las personas contagiadas.

De acuerdo al documento, "los funcionarios han sido aislados y sus contactos estrechos han sido informados y aislados, como establece el protocolo sanitario ante Covid-19".

13:00 Italia ha visto dispararse en las últimas 24 horas los contagios del coronavirus, con más de 3.600 positivos adicionales, coincidiendo con la aprobación por parte del Gobierno de Giuseppe Conte del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre en todo el país.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, se han contabilizado 3.678 contagios --frente a los 2.667 de la víspera-- de entre los más de 125.000 test realizados --casi 100.000 el martes--, lo que eleva el total de casos desde el inicio de la pandemia a 333.940.

11:10 El Ministerio de Salud informó esta mañana que en las últimas 24 horas se registraron 1.131 nuevos casos de coronavirus en Chile. De esta forma, el total de contagios desde que la pandemia llegó el país asciende a 474.440, de los cuales 14.297 son casos activos.

Además, la autoridad dio cuenta de 20 nuevos fallecidos inscritos, por lo que los decesos totales en el país suman 13.090.

04:00 La producción industrial alemana se redujo de forma inesperada en agosto, según mostraron los datos este miércoles, lo que sugiere que la recuperación de la mayor economía de Europa del impacto del coronavirus podría ser menos potente de lo que se esperaba originalmente.

La producción industrial cayó un 0,2% mensual tras un aumento revisado al alza del 1,4%, según las cifras publicadas por la Oficina Federal de Estadística. Una encuesta de Reuters había pronosticado un aumento del 1,5% en agosto.

El Ministerio de Economía dijo que la producción industrial aumentó un 5,8% en julio y agosto en comparación con los dos meses anteriores, con los fabricantes de automóviles informando de un incremento inusualmente sólido del 23,8% en estos dos meses.

"Desde la flexibilización de las medidas de confinamiento en abril, ha habido una recuperación continua desde mayo, aunque hubo un ligero descenso en agosto", dijo el ministerio.

03:00 El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que el debate programado para la semana que viene con el presidente republicano Donald Trump no debería tener lugar si Trump sigue infectado con Covid-19.

Biden dijo que el debate del 15 de octubre en Miami sólo debe realizarse bajo estrictas pautas de salud y calificó el brote de coronavirus que ha golpeado a Trump y a una serie de altos cargos de la Casa Blanca como "un problema muy serio".

"Si todavía tiene Covid, no deberíamos tener un debate", dijo Biden a los periodistas después de una parada de la campaña en Pennsylvania.

"No estoy seguro de en lo que está el presidente Trump ahora. No sé cuál es su estatus. Estoy deseando poder debatir con él, pero espero que se sigan todos los protocolos", dijo Biden.

02:00 Más de 35,68 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.043.780 han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

00:00 México tiene espacio para reducir aún más su tasa de interés referencial, lo que daría un "mayor alivio" a la economía, golpeada por la epidemia de coronavirus y cuyos daños es "fundamental" limitar, dijo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reporte publicado el martes.

El banco central de México recortó a fines de septiembre la tasa de interés clave a un 4.25%, mencionando que los retos derivados de la pandemia de coronavirus incluyen una importante afectación a la economía, así como un choque financiero y sus efectos sobre la inflación.

"Unas tasas más bajas proporcionarían un mayor alivio a la economía, con un riesgo probablemente limitado para la estabilidad financiera externa", dijo el FMI en el reporte sobre las conclusiones preliminares de una misión a México.

MARTES 6 DE OCTUBRE

21:30 Argentina volvió a superar los 14 mil casos este martes al informar 14.740 nuevos positivos para coronavirus, con lo que los contagios ascienden a 824.468 y el país se mantiene como el octavo del mundo con más infectados.

Además, se informaron 359 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas. De esta forma, Argentina alcanzó el puesto 12° en cantidad total de fallecidos en el mundo, con 21.827 decesos, superando a Rusia (21.663), según el ranking que elabora el sitio Worldometers en base a los númerosinformados por cada país. En cambio, si se toman las últimas 24 horas, asciende al cuarto puesto detrás de Estados Unidos que hoy consignó 678 fallecimientos.

La mayor cantidad de casos de este martesse registró en la provincia de Buenos Aires que informó 5659 positivos, en tanto la Ciudad alcanzó los 883 contagios. Ambos distritosrepresentan el 44% del total reportados.

En el resto del país, Santa Fe, Córdoba y Tucumán con 2208, 1455 y 1356 positivos, respectivamente, son las jurisdicciones más afectadas. El interior totalizó hoy 8198 casos, marcando un nuevo récord (56% del global) desde el inicio de la pandemia.

20:00 Brasil reportó el martes otras 819 muertes por COVID-19, lo que eleva el número total de fallecidos por la enfermedad en el país a 147.494, según datos del Ministerio de Salud.

También se registraron 41.906 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que los contagios confirmados en el país ascienden a 4.969.141.

Las cifras diarias volvieron a niveles altos después de los descensos del domingo y lunes, cuando los números siempre retroceden debido a la contabilización de los datos.

Brasil es el segundo país con el mayor número de muertes por COVID-19 en el mundo, por detrás de Estados Unidos, y el tercero en cuanto a casos, por debajo de Estados Unidos e India.

19:00 Las autoridades de Berlín han anunciado este martes la imposición de nuevas restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19 debido a que el número de contagios está aumentando en la capital alemana.

Las nuevas restricciones incluyen un toque de queda nocturno y la limitación de contactos. Así, bares, restaurantes y la mayoría de los comercios tendrán que cerrar desde las 23.00 horas hasta las 6.00. La excepción la constituyen farmacias y gasolineras, pero estas últimas tendrán prohibida la venta de alcohol.

En cuanto a las restricciones en los contactos, cinco personas o dos familias podrán encontrarse en espacios al exterior entre las 23.00 horas y las 6.00. Las reuniones en espacios privados, ya sea de día o de noche, solo podrán llevarse a cabo con un máximo de diez personas, frente a las 25 permitidas anteriormente.

Las nuevas restricciones, que entrarán en vigor este sábado, se enfocan sobre todo en las reuniones privadas y los encuentros considerados ilegales, a los que se culpa de la propagación del Covid-19 en Berlín.

17:30 El Ministerio de Salud de Francia ha informado este martes de que el país ha sumado otros 10.489 nuevos casos de Covid-19, por lo que el total ha ascendido hasta los 634.763 positivos confirmados.

Esta cifra representa un ligero descenso frente a los 12.566 casos confirmados durante el lunes, que también fueron menos que los casi 17.000 registrados el día anterior, un récord desde que comenzó la pandemia.

16:27 La economía de Perú está en proceso de franca recuperación y tendría en el primer trimestre del próximo año su primera tasa de crecimiento desde que apareció el coronavirus en el país, dijo el martes la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

La funcionaria, en una conferencia virtual, afirmó también que su equipo ya trabaja para entregar al próximo gobierno en julio del 2021 un presupuesto balanceado que tendrá como su mayor reto la consolidación fiscal, después de que se pusiera en marcha un histórico estímulo económico para suavizar los efectos de la pandemia.

"La economía ya está en un proceso de rápida recuperación", dijo Alva en un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), agregando que "nosotros esperamos en el 2022 tener niveles de prepandemia y probablemente en el primer trimestre del próximo año ya tener indicadores positivos de crecimiento".

Según proyecciones oficiales, la economía local se hundiría este año un 12% y rebotaría en 2021 un 10%. Perú planea realizar elecciones generales el 11 de abril para que el nuevo presidente suceda a Martín Vizcarra el 28 de julio.

"Queremos entregar las cuentas claras al próximo gobierno (...) el país debe entrar en una ruta bastante creíble de consolidación fiscal", dijo Alva. "Es una de las tareas que como ministerio estamos bien comprometidos. Tenemos un informe pre electoral que publicar en diciembre, donde tenemos medidas bien concretas para mejorar la presión tributaria", afirmó.

15:10 Los países ricos podrían volver a la normalidad a fines de 2021 si una vacuna para el COVID-19 funciona, está lista pronto y se distribuye adecuadamente, dijo el martes el multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates.

"Para fines del próximo año, las cosas pueden volver a la normalidad, eso en el mejor de los casos", dijo Gates, de 64 años, al consejo ejecutivo de The Wall Street Journal.

"Todavía no sabemos si estas vacunas tendrán éxito", destacó Gates. "Ahora, el volumen tomará tiempo en aumentar. Por lo tanto, la asignación dentro de Estados Unidos y entre Estados Unidos y otros países será un punto muy importante de discusión".

Las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/ Oxford son dos de las principales candidatas en la carrera por obtener la aprobación regulatoria en Occidente para prevenir el COVID-19.

Cuando se le preguntó sobre las vacunas rusas y chinas, dijo que las empresas occidentales estaban más adelantadas en los estudios de fase III.

13:50 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el martes en 825.410, añadiendo 11.998 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el lunes, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El Ministerio indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico de las últimas 24 horas fue de 4.030, frente a los 2.099 anunciados el lunes. No obstante, esta cifra suele revisarse al alza tras actualizaciones retroactivas.

En los últimos 14 días, el número de casos asciende a 128.708, lo que supone una media diaria de 9.193, frente a una media de 8.500 el lunes.

Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España en los últimos 7 días fue de 484 frente a los 366 registrados en los siete días hasta lunes, ascendiendo la cifra total a 32.486 fallecidos.

12:45 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, todavía convaleciente por la Covid-19, ha asegurado este martes que el coronavirus es "bastante menos letal" que la gripe para "la mayoría de las poblaciones" y se ha preguntado si también habría que confinar a Estados Unidos por esta última enfermedad.

"La temporada de la gripe está llegando. Cada año mueren por la gripe muchas personas, a veces más de 100.000 y a pesar de la vacuna. ¿Vamos a cerrar nuestro país?", ha planteado el mandatario estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter horas después de haber regresado a la Casa Blanca tras haber estado ingresado en un hospital militar por la Covid-19.

Trump ha señalado que Estados Unidos no se va a confinar por la temporada de gripe y ha asegurado que hay que aprender a convivir con el coronavirus igual que se ha hecho con la gripe. "Hemos aprendido a vivir con ello, igual que estamos aprendiendo a vivir con la Covid, que en la mayoría de las poblaciones es bastante menos letal", ha argumentado.

11:03 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó a través de sus plataformas digitales que en las últimas 24 horas se reportaron 1.554 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 473.306 los contagiados por el virus en todo el territorio nacional.

En cuanto a los fallecidos, la cartera precisó que se inscribieron 33 nuevas muertes, de acuerdo a lo informado por el DEIS, con lo que el número de víctimas fatales por el coronavirus sube a 13.070 hasta la fecha.

10:17 La economía mundial parece estar "menos grave" que en junio y el Fondo Monetario Internacional hará una "pequeña" revisión al alza de su pronóstico de la producción global para el 2020, dijo el martes la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. En declaraciones a un evento de la London School of Economics, sostuvo: "Mi mensaje clave es este: la economía global está regresando de las profundidades de esta crisis".

"Pero esta calamidad está lejos de terminar. Todos los países se enfrentan ahora a lo que yo llamaría 'el largo ascenso', una escalada difícil que será larga, desigual e incierta. Y propensa a retrocesos", agregó en un discurso preparado como "telón de fondo" para las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial de la próxima semana.

En junio, el FMI pronosticó que los confinamientos por coronavirus reducirían el PIB mundial en un 4,9%, marcando la contracción más aguda desde la Gran Depresión de la década de 1930, y pidió más apoyo político de los gobiernos y los bancos centrales. Georgieva dijo que el FMI continúa proyectando una recuperación "parcial y desigual" en 2021. En junio, el Fondo pronosticó un crecimiento global para 2021 de un 5,4%.

"En los países de bajos ingresos, los impactos son tan profundos que enfrentamos el riesgo de una 'generación perdida'", dijo Georgieva, señalando que el FMI y el Banco Mundial presionarán fuertemente para obtener más alivio de la deuda para las naciones más pobres la próxima semana.

09:25 El recuento diario de nuevos casos de coronavirus en Rusia alcanzó el martes su nivel más alto desde el 11 de mayo, lo que llevó a Moscú a tomar medidas para mantener a los estudiantes y a los ancianos fuera de la extensa red de transporte público de la capital. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que estas medidas eran necesarias para mantener a los estudiantes y a los ancianos en casa, ya que la ciudad registró 4.082 nuevos casos de infección el martes.

"Cada día la situación con el coronavirus se hace más difícil y dramática", escribió Sobyanin en su sitio web, añadiendo que más de 1.000 personas habían sido hospitalizadas con el coronavirus en la ciudad el martes. Por lo mismo, el alcalde dijo que las tarjetas de los estudiantes, que les permiten viajar en el transporte público de Moscú con descuento, serán canceladas temporalmente el viernes hasta el final de las dos semanas de vacaciones escolares.

Los moscovitas mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas serán despojados de los pases que les permiten viajar por la ciudad de forma gratuita desde el 9 de octubre hasta el 28 de octubre, añadió Sobyanin. La ciudad de casi 13 millones de habitantes ya ha abierto dos hospitales temporales para hacer frente al aumento de casos y ordenó a las empresas que tengan al menos el 30% de su personal trabajando de manera remota.

09:00 Aunque el gobierno de Escocia no ha tomado una decisión final sobre qué restricciones adicionales se necesitan para frenar la propagación del Covid-19, ya descartó un regreso a la cuarentena total, restricciones de viaje nacionales o el cierre de escuelas.

La primera ministra, Nicola Sturgeon, dijo en una sesión informativa sobre el coronavirus que una reunión de gabinete el martes no había llegado a ninguna conclusión final sobre cómo equilibrar los daños de la enfermedad con los causados ​​por las restricciones, pero explicó que mañana explicará los pasos a seguir al parlamento. "Es una decisión multidimensional", dijo agregando que "la situación no está fuera de control, pero es motivo de creciente preocupación".

Escocia informó 800 nuevos casos de Covid-19 durante las últimas 24 horas, con una tasa de positividad del 13,2%. La mayoría de los casos se produjeron en el relativamente poblado Central Belt, que incluye Edimburgo y Glasgow, pero Sturgeon dijo que los casos de coronavirus también estaban aumentando en otros lugares.

La primera ministra dijo que, aparte de las vacaciones de octubre ya planificadas o en curso, no se ordenaría el cierre de las escuelas y no se volverían a aplicar las restricciones de cierre a las personas que abandonan sus hogares, como las impuestas en marzo. Tampoco habría ninguna restricción nacional sobre los viajes y el gobierno no "cerraría la economía", dijo.

08:30 Polonia informó de su peor número diario de muertes relacionadas con el coronavirus, en la última señal de que una segunda ola está cobrando fuerza en la nación. Como gran parte de Europa central, Polonia hizo frente a la primera ola de la pandemia mucho mejor que Europa occidental, con un número relativamente bajo de casos y muertes per cápita.

Sin embargo, la segunda ola parece más amenazante, ya que las cifras del Ministerio de Salud mostraron el martes que 58 personas con Covid-19 murieron en las últimas 24 horas. La cartera también informó que el número de personas con respiradores aumentó un 20% a 263, y el número de personas hospitalizadas aumentó un 18% a 3.719. En total, Polonia ha registrado 104.316 casos de Covid-19 y 2.717 fallecidos.

08:00 Argentina superó el lunes los 800.000 casos positivos del coronavirus, que actualmente golpea con fuerza al interior del país tras una primera etapa con una alta incidencia en la capital y el Gran Buenos Aires.

Con 809.728 infecciones, Argentina es el octavo país con más casos del mundo, luego de una primera etapa en la que logró sobrellevar favorablemente la pandemia gracias a una temprana cuarentena. La cifra de muertes totaliza 21.468.

Según datos oficiales recolectados por la organización Our World in Data, Argentina es actualmente el país con la tasa más alta de positividad en tests diarios a nivel mundial, con casi un 60% de pruebas positivas y un promedio de 12.452 casos diarios.

"¿Aislamiento hay? No, aislamiento no hay. ¿Testeos hay? No, no hay. ¿Más fortalecimiento de profesionales de la salud en el sistema de salud hay? No, no hay. Entonces, definitivamente las estrategias que hay para frenar una pandemia de estas características no se están aplicando", dijo a Reuters Carlos Kambourian, médico pediatra de la ciudad de Buenos Aires.

07:30 Quinientas de las principales organizaciones benéficas y grupos sociales del mundo han enviado una carta al Fondo Monetario Internacional advirtiendo que sus programas de apoyo, que han tenido que intensificarse para hacer frente a la pandemia de Covid-19, condenan a muchos países a años de austeridad.

La preocupación, planteada antes de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial la próxima semana, es que los programas actuales harían que 80 países deban implementar medidas de austeridad por un valor promedio del 3,8% de su Producto Interno Bruto entre 2021 y 2023.

Un análisis de la Red Europea de Deuda y Desarrollo, uno de los 500 signatarios de la carta, estimó que la futura consolidación fiscal representaría casi cinco veces los recursos asignados a los paquetes Covid-19 de este año.

07: 00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió el martes en el objeto de una nueva ola de críticas por haberse quitado la mascarilla en su regreso a la Casa Blanca, tras lo cual aprovechó para instar a los estadounidenses a no temer la enfermedad Covid-19, que ha matado a más de 209.000 personas en el país y lo obligó a ingresar en el hospital.

Trump llegó a la Casa Blanca el lunes en un espectáculo orquestado para la televisión, en el que descendió del helicóptero presidencial Marine One usando una mascarilla blanca que enseguida se quitó para posar ante las cámaras, saludando desde el Pórtico Sur de la mansión.

"No dejen que les domine. No le tengan miedo", dijo Trump en un vídeo tras su regreso del hospital militar Walter Reed Medical Center, en las afueras de Washington, donde fue tratado de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

06:00 El ministro de Finanzas de Alemania, Olaf Scholz, dijo el martes que el aumento de los casos de coronavirus en toda Europa subraya la necesidad de implantar rápidamente los 750.000 millones de euros del fondo de recuperación acordado de la UE.

"La nueva normalidad en tiempos de pandemia de coronavirus requiere que permanezcamos vigilantes y que adaptemos nuestra rutina diaria al desarrollo de la pandemia", dijo Scholz antes de una reunión virtual con sus homólogos de los Estados miembros de la Unión Europea.

"El fuerte aumento de los contagios también subraya la necesidad de poner en marcha el ambicioso programa de recuperación de Europa a tiempo y de fijar el rumbo correcto para el futuro de Europa", añadió Scholz, cuyo país ocupa actualmente la presidencia del bloque de 27 miembros.

04:00 China está manteniendo conversaciones con la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la posibilidad de evaluar las vacunas de Covid-19 producidas en su territorio, como un paso para hacerlas disponibles para su uso internacional, dijo un miembro de la OMS el martes.

Cientos de miles de trabajadores esenciales y otros grupos considerados de alto riesgo en China han recibido vacunas desarrolladas localmente, incluso cuando los ensayos clínicos no han sido completados, lo que plantea preocupaciones sobre su seguridad entre los expertos.

Socorro Escalante, coordinadora de la OMS para medicamentos esenciales y tecnologías de la salud en la región del Pacífico Occidental, dijo en una conferencia de prensa virtual que China ha mantenido conversaciones preliminares con la OMS para que sus vacunas sean incluidas en una lista de uso de emergencia.

02:00 Más de 35,3 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.039.158 han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 México divulgó el lunes datos récord tanto de nuevos contagios diarios de coronavirus como de muertes relacionadas con Covid-19, la enfermedad que genera, debido a una reclasificación de la información, dijeron autoridades de salud.

La nación latinoamericana reportó 28,115 nuevos contagios del virus surgido en China, llevando el total a 789,780, mientras que los decesos se incrementaron en 2,789 para un total de 81,877.

El fuerte salto en los números se debió a la aplicación de una nueva metodología de clasificación de contagios y muertes, dijo el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, quien señaló que los nuevos datos de casos y fallecimientos reportados se registraron "prácticamente desde principios de la epidemia".

LUNES 5 DE OCTUBRE

20:03 Tal como lo había anunciado, hoy por la tarde el presidente Donald Trump dejó el centro médico militar Walter Reed para regresar a la Casa Blanca, donde continuará recibiendo tratamiento por el coronavirus incluso mientras busca reiniciar su campaña de reelección que se celebrará el 3 de noviembre.

Poco antes de su partida desde el recinto médico, Trump dijo que planeaba regresar rápidamente a la campaña electoral, y escribió en su cuenta de Twitter que "¡¡¡volveremos pronto al sendero de la campaña!!!", agregando que "las fake news solo muestran las encuestas falsas".

Cabe destacar que más temprano, su médico Sean P. Conley, declaró que el mandatario todavía no estaba "fuera de peligro", pero explicó que "durante las últimas 24 horas, el presidente ha seguido mejorando", a lo que agregó que "ha cumplido o excedido todos los criterios estándar de alta hospitalaria".

19:55 Brasil registró en las últimas 24 horas 323 muertes por Coovid-19, con lo que el número de fallecidos por la enfermedad llegó a los 146.675, mientras que la cantidad de contagios roza los 5 millones de casos, informó este lunes el Gobierno.

Con 11.946 nuevas infecciones por coronavirus registradas en la última jornada, el gigante suramericano suma un total de 4.927.235 casos confirmados, según las cifras divulgadas en el más reciente boletín del Ministerio de Salud.

18:50 Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han publicado este lunes una nueva actualización sobre el coronavirus en la que reconoce la posibilidad de contagios por aire, aunque destaca que no es la forma más frecuente de transmisión.

"Algunas infecciones pueden ser por exposición al virus en pequeñas gotas y partículas que pueden durar en el aire desde minutos a varias horas", han publicado los CDC en su página web.

Estas pequeñas partículas pueden provocar un contagio que está a más de seis pies (1,8 metros) de distancia "de la persona que está infectada o después de que esa persona salga del lugar".

Esta es la tercera vez en menos de un mes que los CDC cambian su valoración sobre la forma de contagio del nuevo coronavirus. En septiembre los CDC alertaron de que el virus puede transmitirse por aerosoles, pequeñas partículas que flotan en el aire, pero tres días después se retiró esta versión porque era un "borrador" publicado "por error".

17:20 Tras siete meses aislado sin vuelos regulares al exterior, Perú retomó este lunes sus conexiones aéreas con países extranjeros, una medida recibida con "anhelo" en un país muy duramente dañado en términos sanitarios y económicos por la pandemia.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y los ministros de Transportes e Interior, Carlos Estremadoyro y César Gentille, participaron durante la jornada en una inspección de las medidas aeroportuarias tomadas para la reanudación de los vuelos, un gesto político diseñado para reafirmar la importancia social y económica que esta reapertura supone para el país.

El primer vuelo regular en partir de la capital peruana al exterior desde que en marzo llegara la pandemia al país y forzara el cierre de sus fronteras aéreas al tráfico de pasajeros fue un avión de la aerolínea Sky rumbo a Santiago de Chile, uno de los once destinos autorizados de momento por las autoridades para recibir pasajeros.

15:46 El presidente Donald Trump dijo a través de su cuenta de Twitter que saldrá hoy a las 18:30 de Washington del Walter Reed Medical Center, institución en la que está hospitalizado, solo tres días después de que ingresó para recibir tratamiento por el coronavirus.

"Sintiéndome realmente bien", afirmó el mandatario en la red social, quien además hizo un llamado a sus seguidores. "No le temas a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la administración Trump, algunos medicamentos realmente buenos y conocimiento. Me siento mejor de lo que lo hacía hace 20 años", indicó.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

15:23 Los estudiantes de las escuelas, colegios y universidades de Colombia están regresando gradualmente a clases a medida que se reducen las restricciones para contener el coronavirus, pero una plena normalidad académica demorará y solo será posible con el control de la pandemia, dijo el lunes la ministra de Educación.

El país sudamericano suspendió desde finales de marzo las clases presenciales para 13 millones de personas entre estudiantes y profesores como parte de las medidas de cuarentena por la pandemia de Covid-19, que deja hasta el momento más de 855 mil contagiados y 26.712 muertos.

Algunos colegios y universidades que en medio de la pandemia cambiaron las clases presenciales por las virtuales a través de conexiones y aplicaciones de Internet, comenzaron a autorizar el regreso de un número reducido de estudiantes a las aulas durante unos días a la semana, con estrictas medidas de seguridad.

"Como sector educativo tenemos que prepararnos y hacer todos los esfuerzos para que los niños, niñas y jóvenes recobren estos espacios de presencialidad con alternancia", dijo en una entrevista virtual con Reuters la ministra de Educación, María Victoria Angulo. La funcionaria reveló que una cuarta parte de primaria y secundaria, además de 154 universidades, comenzaron a implementar ese modelo.

14:30 España se convirtió en la primera nación de Europa Occidental en superar los 800 mil casos de coronavirus después de registrar 23.480 nuevas infecciones durante el fin de semana, según los datos entregados el lunes por el Ministerio de Sanidad.

El número de casos confirmados alcanzó los 813.412, mientras que el número de decesos llegó a los 32.225 frente a 32.086 registrados el viernes. Las muertes diarias están ahora en su nivel más alto desde principios de mayo.

13:26 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus a nivel nacional, el Ministerio de Salud reportó 1.567 casos nuevos de Covid-19 a nivel nacional, con lo que el total de contagiados se eleva a 471.746 en todo el país.

En relación a los fallecidos, la autoridad sanitaria lamentó 58 nuevos muertos inscritos, con lo que el total de víctimas fatales se eleva a 13.037 en el territorio nacional.

Si bien el ministro Enrique Paris reconoció "positivamente" los esfuerzos de Valparaíso, Viña del Mar y la región del Biobío, la cartera expresó preocupación por Magallanes. Desde Punta Arenas, el subsecretario Arturo Zúñiga afirmó que "estamos activando todos los protocolos para aumentar la capacidad en la región de Magallanes. Necesitamos la ayuda de la ciudadanía para poder disminuir la cantidad de contagios".

13:20 El jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo el lunes que aún hay potencial para alcanzar un acuerdo con los legisladores sobre un nuevo paquete de ayuda fiscal por la pandemia, y añadió que el presidente Donald Trump está resuelto a lograr un consenso.

Trump ha estado recibiendo tratamiento para el Covid-19 en el Centro Médico Militar Walter Reed en las afueras de Washington desde la semana pasada y Meadows ha estado trabajando junto al mandatario en el centro de salud desde entonces.

Meadows dijo a Fox News que ha estado en estrecho contacto con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en torno a las negociaciones con la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, a fin de "garantizar que intentemos una forma de avanzar".

"Creo que existe potencial de alcanzar un acuerdo, siempre que no se inmiscuya la política de nuevo", sostuvo Meadows.

12:30 El Gobierno de Alemana ha alertado este lunes del incremento de casos de coronavirus en el país tras superar los 300.000 contagios después de constatar otros 1.382 casos y cinco muertos en el último día, según el último balance del Instituto Robert Koch (RKI).

"La dinámica está aumentando", ha advertido el portavoz gubernamental Steffen Seibert en Berlín. Así, ha subrayado que es necesario estar atentos a pesar de que se ha producido un leve descenso respecto al día anterior, cuando eran 2.279 los nuevos casos confirmados de COVID-19.

11:55 El gobierno y el sector empresarial de México lanzaron el lunes un esperado plan de inversiones, por cerca de US$ 14 mil millones en proyectos de infraestructura y energía, para tratar de dinamizar la maltrecha economía. La iniciativa corresponde a la segunda fase de un programa anunciado en noviembre pasado, que incluyó 147 proyectos de los sectores transporte, telecomunicaciones, servicios básicos y turismo, valorados en US$ 44.300 millones.

"Vamos a suscribir un convenio con el sector privado nacional, que va a significar también inversión, empleos y bienestar", dijo en rueda de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto a líderes patronales, y los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y Energía, Rocío Nahle, entre otros.

El plan, esperado desde principios de año, implica inversiones en 39 proyectos por 297.344 millones de pesos mexicanos (unos US$ 13.842 millones), entre ellos una planta coquizadora en la refinería de Tula de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), en el estado central Hidalgo, por 54 mil millones de pesos.

El grueso del paquete económico, que representa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y generaría hasta 190 mil empleos, según funcionarios, va dirigido al sector energético, concretamente a la rehabilitación de instalaciones de Pemex, que el gobernante pretende fortalecer.

10:51 El presidente del Grupo Banco Mundial, David Malpass, ha aumentado la presión sobre los bancos estatales chinos y los prestamistas privados para que participen en la reprogramación de la deuda en respuesta al coronavirus.

"No se debe permitir que los acreedores privados y los acreedores bilaterales no participantes se aprovechen del alivio de la deuda de otros ya expensas de los pobres del mundo", dijo el líder de la entidad, y además pidió a los gobiernos del G20 que "insten a la participación de todos sus acreedores del sector público privado y bilateral" en la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda lanzada por el G20 en mayo, aunque el DSSI asigna la responsabilidad a los países deudores de solicitar alivio.

Si bien 43 países han pedido que se suspendan los reembolsos de la deuda oficial, posponiendo unos US$ 5.300 millones en pagos este año, ninguno ha pedido lo mismo a los acreedores privados, por temor a perder el acceso a los mercados de deuda comercial.

10:03 El director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, señaló este lunes que la mejor estimación actual es que alrededor del 10% de la población global puede haber sido infectada con Covid-19, lo que deja al 90% del mundo en riesgo.

09:26 Los esfuerzos en el Congreso de Estados Unidos para un nuevo acuerdo que inyecte fondos de ayuda para el coronavirus en la economía se complicaron más por la noticia de que el presidente Donald Trump y tres republicanos del Senado dieron positivo.

El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anunció el fin de semana que la Cámara Alta estaría fuera hasta el 19 de octubre, sugiriendo que no veía un acuerdo inminente sobre el proyecto de ley tras una semana de conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Pelosi y Mnuchin hablaron a diario la semana pasada y se reunieron en persona el miércoles para negociar un nuevo plan de ayuda bipartidista, y la líder demócrata afirmó el domingo que "estamos progresando". Desde el otro lado, Trump escribió en su Twitter el sábado que "NUESTRO EXCELENTE ESTADOS UNIDOS QUIERE Y NECESITA ESTÍMULO. TRABAJEN JUNTOS. ¡Gracias!".

08:58 El canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, advirtió en una conferencia del Partido Conservador sobre aumentos de impuestos una vez que haya pasado la crisis del coronavirus, un mensaje duro para los activistas conservadores cuyo entusiasmo por la disciplina fiscal es igualado o superado por la pasión por los recortes de impuestos.

"Tenemos una responsabilidad sagrada para con las generaciones futuras de dejar fuertes las finanzas públicas", dijo en un breve video discurso ante la conferencia "virtual", agregando que "a través de un manejo cuidadoso de nuestra economía, este gobierno conservador siempre equilibrará los libros". Con Boris Johnson descartando un regreso a la austeridad, es probable que la carga recaiga principalmente en impuestos más altos.

Sunak también planteó que "si argumentamos que no hay límite en lo que podemos gastar, que simplemente podemos tomar prestado nuestro camino para salir de cualquier agujero, ¿cuál es el punto en nosotros? Nunca he pretendido que haya una respuesta fácil y gratuita. Las decisiones difíciles están en todas partes".

08:16 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está en cuarentena después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo ayer a la Covid-19, anunció este lunes en Twitter.

"He sido informada de que participé en una reunión el pasado martes a la que asistió una persona que ayer dio positivo al Covid-19. Según las normas en vigor, me voy a aislar hasta mañana por la mañana", ha señalado Von der Leyen.

La presidenta de la CE recordó que el pasado jueves dio negativo en una prueba de Covid e indicó que va a ser sometida hoy a un nuevo test.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020

Los miembros del Consejo de Estado portugués que se reunieron el pasado martes en Cascais con Von der Leyen, entre los que se incluyen el presidente luso y el primer ministro, António Costa, están siendo analizados por Covid después de que un participante haya dado positivo.

Fuentes de la Presidencia de Portugal indicaron a Efe que la alerta surgió ancohe, cuando uno de los miembros del Consejo, António Lobo Xavier, les informó de que estaba contagiado, siguiendo el protocolo de las autoridades de salud, que implica avisar a las personas con las que mantuvo contacto reciente.

08:00 La confianza de los inversionistas de la zona euro se ha deteriorado en octubre, poniendo fin a una racha de cinco mejoras mensuales consecutivas, según una encuesta publicada el lunes, lo que pone de manifiesto la preocupación reinante a causa del aumento de las infecciones por coronavirus.

El índice Sentix para la zona euro cayó desde -8,0 en septiembre a -8,3, mientras que la previsión en un sondeo de Reuters era del -9,5.

El índice de situación actual subió desde -33,0 el mes anterior a -32,0, alcanzando su nivel más alto desde marzo, cuando Alemania aplicó confinamientos y restricciones sociales para frenar la propagación de la pandemia de COVID-19.

Por su parte, el índice de expectativas cayó desde 20,8 a 18,8, su nivel más bajo desde mayo.

04:30 La recuperación económica de la zona euro se tambaleó en septiembre, ya que la reimposición de algunas restricciones a la actividad para detener el resurgimiento del coronavirus hizo retroceder al sector servicios, según mostró una encuesta publicada el lunes

04:00 La actividad del sector de servicios de Japón se contrajo por octavo mes consecutivo en septiembre, si bien a su ritmo más lento desde que surgiera la pandemia de coronavirus e hiciera estragos en la economía, según mostró el lunes una encuesta a empresas del sector privado, lo que supone una nueva señal de que la demanda está empezando a estabilizarse.

El índice final de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) elaborado por Jibun Bank subió a su nivel más alto en ocho meses, llegando a una lectura de 46,9 puntos en datos desestacionalizados desde los 45,0 del mes anterior.

03:30 La combinación de la pandemia de Covid-19 y la falta de un acuerdo comercial post-Brexit con la Unión Europea podría costarle a Reino Unido alrededor de 134.000 millones de libras (US$ 174.000 millones) al año en PIB perdido durante una década, según mostró la investigación del bufete de abogados Baker & McKenzie.

El primer ministro Boris Johnson ha fijado el 15 de octubre como fecha límite para cerrar un acuerdo comercial post-Brexit que se pondría en marcha cuando Reino Unido deje de estar sometido al régimen de la UE a finales de este año.

El brote de Covid-19 reducirá el PIB de Reino Unido en un 2,2% respecto a los niveles anticipados antes del brote, según dijo Baker & McKenzie en un informe titulado "El futuro del comer

03:00 Alemania no debería aumentar los impuestos durante la pandemia, dijo este lunes el ministro de Economía Peter Altmaier, añadiendo que existen razones para reducir los impuestos en algunas áreas, como en el caso de los trabajadores cualificados con altos ingresos.

"En cuanto a los impuestos, quiero dejar claro que mi opinión es que no se deben aumentar los impuestos durante esta pandemia", dijo a la revista ARD Morgen Magazine, añadiendo que Alemania se ha beneficiado de tener un régimen fiscal estable durante los últimos siete años.

El ministro añadió que existen razones para bajar los impuestos, especialmente para los trabajadores cualificados con altos ingresos, pero dijo que Alemania tiene que ser razonable en este sentido.

02:00 Más de 35,11 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.035.247 han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 Ecuador recibirá en los próximos tres meses unos US$ 7.150 millones en créditos de organismos multilaterales y bancos chinos, recursos que permitirán cubrir pagos atrasados a varios sectores y ampliar la cobertura de asistencia social, dijo el domingo el presidente Lenín Moreno.

El país enfrenta serios problemas de liquidez por la caída del precio del petróleo y los efectos de la pandemia del coronavirus, lo que elevará el déficit fiscal a unos US$ 8.300 millones, según datos del Ministerio de Economía.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

19:25 En el día 127 de la "nueva normalidad", la cifra de contagios de Covid-19 en México se elevó a 761.665 casos confirmados, con 79.088 defunciones a causa del la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

En las últimas 24 horas se registraron 208 nuevos fallecimientos y 3.712 nuevos contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional para dar a conocer el informe técnico diario sobre el avance de la pandemia en México, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo que desde el inicio de la epidemia en el país se han analizado mediante una prueba de diagnóstico a 2 millones 003,141 personas con un porcentaje actual de 37% de positividad.

El funcionario refirió que en todo el país aún hay 35.294 casos sospechosos con posibilidad de resultado de una prueba de detección mediante el método PCR; 189.288 personas con sospecha de contagio que no tienen muestra nasofaríngea y 97.303 casos sospechosos sin posibilidad de resultado.

18:20 El gobierno francés debería anunciar este domingo el cierre de los bares de París a partir del lunes para luchar contra la pandemia de Covid-19, al tiempo que los restaurantes de la capital propusieron un protocolo sanitario reforzado para evitar la medida.

Francia registró casi 17.000 casos positivos en 24 horas, un récord.

Los indicadores se están deteriorando en la región de París, que debería alcanzar el estado de "máxima alerta", que ya se aplica desde finales de septiembre en las ciudades de Aix y Marsella (sudeste) y en Guadalupe (Antillas).

El jueves, el ministro de Sanidad Olivier Véran dio un poco más de tiempo a los bares de París a la espera de nuevas cifras. Pero desde entonces, los indicadores no han mejorado.

17:45 Una de cada mil personas ha muerto por Covid-19 en Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo en esta pandemia y desde este domingo el primero en superar esta fatídica barrera que refleja el traumático impacto del coronavirus en su territorio, pese a los esfuerzos por contenerlo, según información recogida por EFE.

Son ya 32.665 los fallecidos oficialmente por coronavirus en Perú, un país cuya población de 32,6 millones de habitantes, según las últimas estadísticas, y que también es el sexto del mundo en casos confirmados al acumular cerca de 825.000 contagios (24 por cada mil personas).

Ningún país se aproxima a la densidad de muertes que presenta Perú en esta pandemia, pues el país que le sigue es Bélgica con unos 87 decesos por cada 100.000 habitantes o, lo que es lo mismo 0,8 por cada mil personas.

En tercer lugar a nivel mundial está ahora Bolivia, país vecino a Perú, que en las últimas semanas ha incrementado ostensiblemente su tasa de mortalidad por Covid-19 hasta alcanzar los 70 fallecimientos por cada 100.000 habitantes (0,7 por cada mil personas).

17:30 El papa Francisco dijo el domingo que la pandemia del coronavirus ha demostrado que las "teorías mágicas" del capitalismo de mercado han fracasado y que el mundo necesita una nueva clase de política que fomente el diálogo y la solidaridad, y rechace la guerra a toda costa.

Francisco planteó el domingo su visión para un mundo post-Covid uniendo los elementos clave de sus enseñanzas sociales en una nueva encíclica, "Fratelli Tutti" ("Hermanos todos"), publicada en el feriado del santo del que tomó el nombre, el pacifista San Francisco de Asís, reportó AP.

En el texto, Francisco rechazó incluso la doctrina de la Iglesia católica que justificaba la guerra como medio de legítima defensa, afirmando que se ha aplicado de forma demasiado amplia durante siglos y ya no es viable.

"Hoy en día es muy difícil invocar los criterios racionales elaborados en siglos pasados para hablar de la posibilidad de una 'guerra justa'", escribió Francisco en la parte más controvertida de la nueva encíclica.

16:25 México tardará, por lo menos, 5 años para poder reponer los empleos perdidos durante la crisis económica y sanitaria por el Covid-19, aunque no podrá atender las necesidades laborales emergentes ni la incorporación de jóvenes cada año, consideró el sector empresarial.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sostuvo que el sector formal no ha tenido la capacidad de generar los suficientes empleos, lo que ha derivado en un déficit de 413.000 empleos cada año.

"Existen algunos cálculos que señalan que por cada punto adicional de crecimiento del PIB se pueden generar 200.000 nuevos puestos de trabajo. Suponiendo que esa razón funciona y si se cumplen los pronósticos señalados en 2020 de caer 10%, se perderían cerca de 2 millones de empleos y se requerirían cinco años para reponerlos", acotó el organismo.

A través de su análisis semanal, el CEESP lamentó que los programas y proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador "no resuelven el problema", por lo que se deben de implementar políticas activas que busquen proteger el empleo y facilitar una recuperación lo más pronto posible.

15:06 El diseñador de modas japonés Kenzo Takada, más conocido como Kenzo, quien creó su marca en París en la década de 1970, murió el domingo, dijo la marca que aún lleva su nombre.

Takada, de 81 años, murió de complicaciones relacionadas con el Covid-19 en el Hospital Americano de París en Neuilly-sur-Seine, un suburbio residencial en las afueras del oeste de la capital, informó su portavoz a los medios franceses.

Conocido por sus motivos coloridos y siluetas originales, que mezclaban inspiraciones japonesas, como el kimono, con otros cortes, Takada también incursionó en perfumes y líneas de cuidado de la piel, lo que contribuyó al auge de su negocio.

El diseñador se retiró de su marca homónima hace varias décadas, después de venderla a LVMH, el grupo de lujo más grande del mundo, a principios de la década de 1990.

14:55 La ciudad de Nueva York está lista para volver a cerrar escuelas y comercios no esenciales en nueve barrios de Brooklyn y Queens, donde los casos de coronavirus han registrado un fuerte aumento en las últimas dos semanas, anunció este domingo el alcalde, Bill de Blasio.

El alcalde dijo que quiere reconfinar esos barrios a partir del miércoles y que espera el aval del gobernador del estado, Andrew Cuomo.

Si la medida es aprobada, será la primera vez que esta metrópoli —que había controlado ampliamente la pandemia tras un catastrófico brote inicial— se ve obligada a revertir el desconfinamiento destacó AFP. Casi 24.000 personas han muerto en la ciudad por el virus.

13:35 El presidente Trump está obteniendo el apoyo de los votantes más débil del año en su carrera por la reelección luego del polémico debate del martes con el exvicepresidente Joe Biden, según una nueva encuesta de Wall Street Journal / NBC News .

Biden, el candidato demócrata, encabeza al presidente, 53% a 39%, entre los votantes registrados en la nueva encuesta, que se realizó en los dos días posteriores al debate, pero antes de que surgiera la noticia de que Trump había dado positivo por Covid- 19. La ventaja de 14 puntos de Biden se compara con una ventaja de 8 puntos el mes pasado y 11 puntos en julio , que fue la mayor de la campaña en ese momento.

La encuesta encuentra algo raro en las encuestas de Journal / NBC News: evidencia de que un evento noticioso individual, el debate, está teniendo un efecto material en la posición política de Trump, al menos por ahora. Eventos significativos en el pasado, como el juicio político de Trump por parte de la Cámara y la absolución por parte del Senado, solo habían endurecido las opiniones del presidente, no las habían cambiado.

12:50 El Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita parece pensar que los precios del petróleo se mantendrán en torno a los US$50 el barril durante al menos los próximos tres años.

Eso es según el análisis de Goldman Sachs Group Inc. de la declaración previa al presupuesto del reino publicada el 30 de septiembre.

"Utilizando nuestras propias estimaciones para el desglose de los ingresos del gobierno, calculamos que las cifras presentadas en el estado presupuestario se basan en un precio medio del petróleo de alrededor de US$50 el barril entre 2020 y 2023", dijo Farouk Soussa, analista de Goldman.

El crudo Brent cayó un 6,3% a US$39,27 el barril la semana pasada, ya que más países endurecieron las restricciones para contrarrestar la pandemia de coronavirus y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se infectó, lo que provocó que los comerciantes se preocuparan por las perspectivas de la demanda de energía.

12:25 Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona debatirán mañana sobre las reformas e inversiones a las que deberían dar prioridad los países en sus planes para recibir ayudas del Fondo de Recuperación y elegirán al sustituto de Yves Mersch en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.

La reunión del Eurogrupo, prevista inicialmente en formato presencial en Luxemburgo, se celebrará finalmente por videoconferencia debido a la pandemia.

El debate sobre los planes de reformas llega en vísperas de que los Estados tengan que presentar a la Comisión Europea sus proyectos presupuestarios, antes del 15 de octubre, y después de que esta les haya instado a enviar también el borrador de sus planes para gastar la asignación del Fondo de Recuperación, que en el caso de España asciende a 140.000 millones de euros.

11:15 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus realizado este domingo 4 de octubre, desde el Ministerio de Salud informaron que durante las últimas 24 horas se reportaron 1.708 nuevos contagios de Covid-19 a nivel nacional, de los cuales 1.016 casos con síntomas y 630 casos asintomáticos. Y además agregó que 62 test PCR positivo que no fueron notificados.

Así, la cifra total de pacientes diagnosticados con coronavirus en el país alcanza las 470.179 personas, de las cuales 15.130 se encuentran en etapa activa del virus.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se registraron 60 fallecidos, según la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS), por lo que el total de muertes desde que empezó esta pandemia se cifra en 12.979 casos.

09:00 El economista e investigador de la Oficina del Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Guillermo Beylis, considera que las oportunidades para la industria en la región son "muy limitadas", dado su problema en materia de productividad y su estancamiento con respecto a la industria de otros países.

En declaraciones a Europa Press, Beylis cree que algunos tratados comerciales como el de la Unión Europea con Mercosur o el T-MEC (Canadá, Estados Unidos y México) son una oportunidad, aunque insuficiente ante la falta de productividad. "Hay que aumentar muchísimo la productividad de la región", advierte.

En su último informe, el Banco Mundial apuntaba que la aparición de nuevas tecnologías en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial sugería que una mayor industrialización (o reindustrialización) sería limitada en muchos países en desarrollo, de modo que aunque se aumenten los requisitos en términos de combinación y uso de plataformas electrónicas, los cambios tenderán a ahorrar en mano de obra.

08:15 El Gobierno ve muy probable que se produzca una nueva ronda de fusiones en el sector financiero español tras la integración acordada entre CaixaBank y Bankia, informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.

El Ejecutivo cree que el paso adelante dado por la entidad de origen catalán y el banco nacionalizado ha cambiado el mapa del sector en España y hace más evidente la necesidad de algunas entidades de fraguar alianzas para ganar escala, aprovechar sinergias y mejorar su rentabilidad en el complejo contexto actual.

La crisis derivada de la pandemia del Covid-19 perpetuará durante más años la situación de tipos de interés en mínimos para estimular la reactivación económica, lo que estrechará los márgenes de unas entidades cuya rentabilidad está ya por debajo de su coste de capital, mientras que el previsible deterioro de la cartera crediticia cuando finalicen las distintas moratorias puede elevar la morosidad y tensionar aún más los balances.

VIERNES 2 DE OCTUBRE

21:30 Por tercer día consecutivo, Argentina superó la barrera de los 14 mil casos al reportar este viernes 14.687 nuevos positivos para coronavirus, con lo que los contagios ascienden a 779.689 y el país se mantiene como el octavo del mundo con más infectados.

Además, se informaron 312 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas. De esta forma, Argentina se ubica en el puesto 13° en cantidad total de fallecidos en el mundo, con 20.599 decesos,según elranking que elabora elsitio Worldometers en base a los números informados por cada país. En cambio, si se toman las últimas 24 horas, asciende al quinto puesto detrás de México que hoy consignó 432 fallecimientos

19:30 Brasil registró el viernes otras 708 muertes por Covid-19, lo que eleva el total de fallecidos por la enfermedad en el país a 145.388, según datos del Ministerio de Salud.

También se reportaron 33.431 nuevos casos de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que las infecciones confirmadas en el país alcanzan 4.880.523.

18:30 Costa Rica permitirá a partir del 1 de noviembre el ingreso de turistas procedentes de todo Estados Unidos, su principal mercado turístico, informó el viernes el ministro de Turismo de la nación centroamericana, Gustavo Segura.

La medida se toma siete meses después de que fueron cerradas las fronteras para contener los contagios de coronavirus. El país ya permitía el ingreso de viajeros procedentes de la mitad de los estados de la mayor economía mundial, además de México, Unión Europea, Reino Unido y Canadá.

"Abrir este mercado permite reactivar aproximadamente 80.000 empleos y generar en la temporada alta (noviembre-marzo) unos US$ 1.500 millones en divisas, que representan 2,5 puntos del PIB de Costa Rica", dijo Segura en rueda de prensa.

16:00 El Gobierno de Francia ha confirmado este viernes más de 12.000 casos de coronavirus durante el último día, con lo que el país se acerca a la barrera de los 600.000 casos, que podría superar el sábado si mantiene este nivel de contagios.

Sanidad Pública de Francia ha indicado en su último balance que durante las últimas 24 horas se han registrado 12.148 contagios y 48 fallecidos, lo que sitúa los totales en 589.653 y 21.155, respectivamente.

Sin embargo, durante la jornada del jueves había informado de un total de 32.019 fallecidos por COVID-19, sin que se haya pronunciado sobre los motivos del alza, que implica un total de 139 nuevas víctimas, en lugar de las 48 que refleja oficialmente.

13:30 Italia ha registrado este viernes 2.499 nuevos casos en el último día, en línea con los 2.548 del jueves, después de que en las últimas 24 horas se hayan efectuado una cifra récord de más de 120.000 test, según los últimos datos del Ministerio de Salud.

En total, la pandemia deja ya 319.908 casos confirmados, mientras que los 23 decesos del último día sitúan el balance de fallecidos en 35.041. Por otra parte, los pacientes curados son ya 220.970, otros 1.126 más que la víspera, mientras que en la UCI hay 294 personas, tres más.

Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha indicado que el Gobierno "no ha tomado una decisión" respecto a imponer el uso obligatorio de mascarilla al aire libre, después de que Lazio haya seguido los pasos de Campania, Calabria y Sicilia.

11:29 En un nuevo balance sobre el estado del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó a través de sus plataformas digitales que en las últimas 24 horas se sumaron 1.839 casos nuevos de Covid-19 a nivel nacional, lo que eleva a 466.590 el total de contagios.

En cuanto a los fallecidos, la cartera indicó que se en el mismo período las muertes incrementaron en 45 según lo inscrito en el DEIS, con lo que desde la llegada de la pandemia al país ya van 12.867 víctimas fatales infectadas por el virus.

09:20 Las personas deberán usar mascarillas en todo momento cuando se encuentren en lugares públicos de la capital de Italia, Roma, y la región circundante de Lazio, ordenaron el viernes las autoridades locales en un esfuerzo por frenar el aumento de infecciones por coronavirus. Italia registró el jueves más de 2.000 nuevos casos de coronavirus, la primera vez que supera ese umbral desde finales de abril. Lazio informó unos 265 de esos casos y las autoridades han estado cada vez más preocupadas por el creciente número de contagios.

Varias otras regiones italianas, incluida Campania y su capital Nápoles, ya han hecho obligatorio el uso de mascarillas al aire libre. Anteriormente, las mascarillas solo debían usarse en espacios públicos cerrados, como tiendas y cines. "La mayoría de los casos están vinculados al incumplimiento del uso de mascarillas y del distanciamiento social", dijo el viernes a la prensa el jefe del departamento de salud de Lazio, Alessio D'Amato, al anunciar la nueva medida.

Los casos han repuntado lentamente en los últimos dos meses, aunque Italia registra muchas menos infecciones diarias que otras regiones de Europa. Francia, España y Reino Unido informan miles de casos más por día. El primer ministro Giuseppe Conte ha descartado que vuelva a imponerse una cuarentena en todo el país, pero autoridades han dicho que es posible que deban aplicarse restricciones más estrictas en el futuro a áreas limitadas para contener cualquier brote localizado.

08:56 Las autoridades regionales de Madrid publicarán en las próximas horas el decreto para poner a la capital española y a nueve ciudades colindantes bajo un confinamiento parcial con efectos inmediatos, dijo el viernes a Reuters una fuente del gobierno regional. Hasta ahora no estaba claro cuándo comenzaría el cierre.

Con la publicación del decreto, el gobierno regional dirigido por la conservadora Isabel García Ayuso cumplirá a regañadientes con una orden del Gobierno central de prohibir los movimientos no esenciales hacia y desde la ciudad para encarar la segunda ola de casos de Covid-19.

Con 859 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la región de Madrid es la zona más afectada de Europa por la enfermedad de Covid-19 y el Gobierno de Pedro Sánchez, respaldado por otras regiones, decidió intervenir tras una larga y agria disputa con el ejecutivo de Díaz Ayuso. Con las nuevas restricciones, 4,8 millones de personas en Madrid y nueve municipios cercanos verán cerradas las fronteras a las visitas no esenciales.

Los ciudadanos afectados sí podrán acudir al trabajo, a hacer compras, a la escuela o al hospital, pero verán limitados otros movimientos y sufrirán restricciones de aforo en establecimientos comerciales. Los bares y restaurantes adelantarán la hora de cierre a las 11 p.m.

08:02 El jefe del regulador de vacunas de Alemania espera que las primeras vacunas para el Covid-19 se aprueben en Europa a principios de 2021, pero advirtió que tomaría tiempo antes de que pudieran comenzar las vacunaciones.

"Es nuestra clara expectativa que, según las últimas encuestas de la Agencia Europea de Medicamentos, las vacunas recibirán la autorización de comercialización en Europa a principios del próximo año", dijo el viernes Klaus Cichutek, director del Instituto Paul Ehrlich, en una conferencia de prensa virtual.

07:00 La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, reconoció que el organismo lleva semanas analizando la situación de España y los motivos por los que es el país de Europa con mayor incidencia del Covid-19, y que todavía no saben qué es lo que está fallando.

Y es que, tal y como ha explicado durante su intervención en el desayuno informativo telemático de Nueva Economía Fórum, España es actualmente el país con las medidas "más restrictivas", ya que, por ejemplo, el uso de las mascarillas es obligatorio, incluso en espacios cerrados, en comparación con otros países en los que las normas han sido un poco "más relajadas" y su situación epidemiológica ha sido "mejor".

Al mismo tiempo, Neira ha analizado el comportamiento de la sociedad española durante la pandemia, asegurando que ni la transmisión intrafamiliar ni el comportamiento de los jóvenes "justifica" la elevada transmisión del coronavirus en España. "Es cierto que ha habido una relajación de los jóvenes y las fiestas, pero eso no justifica toda la situación en la que el país está actualmente, ya que en Italia los jóvenes también han hecho fiestas, en Francia o, incluso, en Suiza", ha comentado.

06:30 La tasa de ahorro de los hogares de la zona euro alcanzó en el segundo trimestre el 24,6%, lo que representa la mayor proporción de toda la serie histórica, que se remonta a 1999, frente al 16,6% registrado en los primeros tres meses del año, lo que implica también un crecimiento récord del ahorro en términos trimestrales, según los datos publicados por Eurostat.

Este incremento trimestral de 8 puntos porcentuales de la tasa de ahorro de los hogares de la zona euro se explica por el desplome del consumo, que registró una caída del 12,6%, un ritmo de bajada muy superior al descenso del 3,3% en los ingresos brutos disponibles de las familias durante el segundo trimestre.

06:00 La inflación de la zona euro cayó a su nivel más bajo en más de cuatro años, profundizando su caída en territorio negativo más de lo esperado en septiembre y avivando las preocupaciones de una espiral deflacionaria por la pandemia de Covid-19.

Los precios al consumidor en los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,3% interanual en septiembre, aumentando un 0,1% con respecto a agosto, según el dato adelantado el viernes por la oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban un descenso del 0,2% con respecto a hace un año. La caída fue la más pronunciada desde abril de 2016, cuando la inflación también fue del -0,3%.

05:30 La farmacéutica británica AstraZeneca dijo el viernes que los ensayos clínicos de su vacuna experimental de Covid-19 se reanudaron en Japón, al tiempo que añadió que sigue en conversaciones con los reguladores sobre los datos necesarios para reiniciar los ensayos en Estados Unidos, donde permanecen detenidos.

Varios ensayos globales de la vacuna, denominada AZD1222, se suspendieron el mes pasado después de una enfermedad de origen desconocido en una participante del estudio. Aunque la mayoría de los ensayos se han reanudado, las pruebas en Estados Unidos siguen suspendidas y los organismos reguladores han ampliado su investigación, según informó Reuters el miércoles.

05:00 España recibió en agosto la visita de 2,4 millones de turistas internacionales, un 75,9% menos que en el mismo mes de 2019, debido a la alarma sanitaria por el coronavirus, que resurgió durante el verano en el país. Además, los turistas extranjeros gastaron 2.457 millones de euros, un 79,0% menos.

En agosto de 2019 acudieron a España 10,12 millones de turistas, que gastaron 11.705 millones de euros. En junio, julio y agosto España ha perdido 23,7 millones de turistas extranjeros y casi 28.300 millones de euros de gasto, según el INE.

03:00 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la madrugada de este viernes que él, y la primera dama, Melania Trump, han dado positivo por coronavirus.

"Esta noche, la primera dama y yo hemos dado positivo por COVID-19. Empezaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Juntos lo superaremos!", dijo Trump en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

En un comunicado posterior, el médico presidencial, Sean Conley, detalló que "el presidente y la primera dama están bien en este momento y planean permanecer en su hogar en la Casa Blanca durante la convalecencia".

02:00 Argentina reportó el jueves 14.001 nuevos positivos para coronavirus, con lo que los contagios ascienden a 765.002 y se ubica como el octavo país del mundo con más infectados.

Además, se informaron 3.352 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas. El salto exponencial se debió a que en el día de ayer fueron notificados en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) los 3.050 fallecidos residentes en la provincia de Buenos Aires que estaban pendientes.

De esta forma, con lo que Argentina se ubica en el puesto 13° en cantidad total de fallecidos en el mundo, con 20.288 decesos, según elranking que elabora elsitio Worldometers en base a los números informados por cada país.

JUEVES 1 DE OCTUBRE

20:00 Brasil reportó otras 728 muertes por coronavirus y 36.157 nuevos casos en las últimas 24 horas, dijo el jueves el Ministerio de Salud, con lo cual se registran ahora un total de 144.680 decesos y 4.847.092 infecciones confirmadas.

La nación sudamericana tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus tras Estados Unidos.

Los fallecimientos y los casos diarios han disminuido significativamente en las últimas semanas. Sin embargo, los profesionales de la salud están monitorizando ciertas ciudades en busca de posibles segundas oleadas.

19:00 El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Veran, ha afirmado este jueves que la capital, París, podría ser declarada "zona de alerta máxima" a partir del lunes, ante el repunte de los contagios por coronavirus en la ciudad y el resto del país.

Sanidad Pública de Francia ha confirmado durante la jornada 13.970 casos, lo que sitúa el total en 577.505, y 63 fallecidos, con lo que el país supera el umbral de los 32.000 muertos y se sitúa en 32.019 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha señalado que durante los últimos siete días han sido hospitalizadas 3.998 personas a causa de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, de los cuales 844 se encuentran en servicios de reanimación.

18:00 El Gobierno de Reino Unido ha elaborado una propuesta para establecer un baremo claro a partir del cual endurecer en Inglaterra las restricciones frente a la pandemia de coronavirus, después de que en las últimas horas se hayan anunciado nuevas medidas en localidades como Liverpool, Warrington, Hartlepool y Middlesbrough.

El Ministerio de Sanidad ya adelantó en septiembre que quería establecer una serie de criterios que finalmente han quedado plasmados en una propuesta a la que ha tenido acceso la BBC. Según este documento, que será entregado a las autoridades sanitarias, el punto de inflexión estará en los 100 casos de COVID-19 por 100.000 habitantes.

Por debajo de esta cifra, solo se aplicarían las restricciones que ya existen para todo el país, pero si una localidad supera el umbral, se adoptarían restricciones como las que ya se aplican a la parte norte de Inglaterra y que incluyen, por ejemplo, la posibilidad de juntarse con otros hogares.

17:00 El repunte de contagios de coronavirus registrado en Portugal en estas últimas semanas ha elevado el número de casos activos de COVID-19 a niveles sin precedentes desde el inicio de la pandemia, con al menos 25.482 incluidos en las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad luso.

Solo en las últimas 24 horas la cifra de casos activos ha crecido en 441, después de que las autoridades hayan incluido 854 nuevos positivos y tan solo 407 recuperados. Portugal ha confirmado hasta la fecha 76.396 casos de coronavirus, según la cadena RTP.

16:00 La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Israel 8.919 casos nuevos, el nuevo récord diario de contagios cuando el país lleva cerca de dos semanas sometido a un nuevo confinamiento.

A última hora del miércoles, el Gobierno de Israel aprobó ampliar el confinamiento otros tres días más, hasta el 14 de octubre. El Ejecutivo también ratificó la decisión de imponer multas de 500 shekels (unos 124 euros) a las personas que sean sorprendidas dentro de una sucá, la morada temporal construida en el exterior de las casas para celebrar el festival judío del Sucot, la Fiesta de las Cabañas.

Esta festividad comienza el viernes y se prolonga durante una semana. Los judíos suelen hacer sus comidas en el interior de estas cabañas y muchos de ellos incluso duermen dentro de estas instalaciones, generalmente levantadas en los jardines, en balcones o azoteas.

15:30 Italia ha registrado este jueves su peor dato de contagios diarios desde el 29 de abril tras sumar más de 2.500 nuevos casos de Covid-19 en el último día, según los últimos datos oficiales, conocidos después de que el primer ministro, Giuseppe Conte, haya desvelado que el Gobierno prevé prorrogar el estado de emergencia hasta finales de septiembre.

Los 2.548 positivos confirmados en las últimas 24 horas suponen un fuerte aumento con respecto a los 1.851 de la víspera y sitúan el balance total de casos en 317.409. El aumento se explicaría en parte por la cifra de test realizados, un récord de más de 118.000, 13.000 más que el miércoles.

El incremento ha venido motivado por el elevado número de casos confirmados en Véneto, donde se han registrado 445 casos, mientras que Campania, el principal foco en los últimos días, ha sumado otros 390, y en Lombardía, la región más castigada hasta ahora, ha habido otros 324 positivos.

14:08 Refiriéndose al aumento que considera el Presupuesto 2021 para el Ministerio de Salud comenzó el titular de la cartera, Enrique Paris, el balance sobre el estado del coronavirus, precisando que "la incorporación de estos fondos permitirá reforzar la estrategia de Testear, Trazar y Aislar".

En lo epidemiológico, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, señaló que en las últimas 24 horas se reportaron 1.760 casos de coronavirus, lo que eleva a 464.750 el total nacional. La autoridad sanitaria lamentó el fallecimiento de 81 nuevas personas de acuerdo a lo informado por el DEIS, lo que eleva a 12.822 las víctimas fatales desde que comenzó la pandemia.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, presentó las nuevas acciones del plan Paso a Paso, detallando que pasan a preparación el lunes 5 de octubre las comunas de Tocopilla, Huechuraba, Quinta Normal, María Pinto, Curacaví, Colina, El Bosque, Recoleta y Cerrillos.

Pasan a la etapa de transición -algunas avanzan y otras retroceden- desde este sábado, las comunas de Alto Hospicio, Iquique, Copiapó, Tierra Amarilla, Ovalle, La Calera, Paine, Renca, Santa Cruz, Teno, Maule, Chillán, Chillán Viejo, Angol, Renaico, Temuco, Padre las Casas, Villarrica, Lautaro, Galvarino, Nueva Imperial, Victoria, Cunco, Cholchol, Río Bueno, Corral, Paillaco y Valdivia.

Desde la otra vereda, entran a cuarentena también este sábado las comunas de Coihueco, Osorno, Frutillar, San Juan de la Costa, Río Negro, Loncoche, Carahue y Puerto Saavedra.

13:00 Francia abrió el jueves la inscripción para 25.000 voluntarios en una serie de ensayos clínicos de gran escala para evaluar la eficacia y seguridad de varias candidatas a vacuna contra el Covid-19.

Los ensayos de fases II y III, que podrían comenzar a partir de este mes, se llevarán a cabo en 24 hospitales en el país. Los voluntarios pueden registrarse en internet.

El instituto de investigación pública francés Inserm, que está a cargo del proyecto, no mencionó las vacunas que serían administradas pero dijo que actualmente está manteniendo discusiones con farmacéuticas, añadiendo que elegiría a las candidatas "más prometedoras" para los ensayos.

11:15 El regulador sanitario de la Unión Europea dijo el jueves que había comenzado una revisión en tiempo real de la vacuna experimental de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para el Covid-19, con la intención de acelerar su eventual proceso de aprobación.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, su sigla en inglés) dijo que su comisión de medicamentos para humanos había comenzado a evaluar el primer lote de datos sobre la vacuna, y continuará haciéndolo hasta que se disponga de datos suficientes y se presente una solicitud formal.

La noticia aumenta las posibilidades de que la vacuna sea la primera en ser aprobada en la región, y llega solo semanas después de que varios ensayos globales de la vacuna se detuvieran debido a una enfermedad de origen desconocido en una participante del estudio. En Estados Unidos los ensayos están todavía detenidos a fin de llevar a cabo una investigación, la cual los organismos reguladores han ampliado, según informó Reuters el miércoles.

"Esto (la revisión de la EMA) no significa que se pueda llegar todavía a una conclusión sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, ya que muchas de las pruebas todavía tienen que ser presentadas a la comisión", dijo el organismo.

10:29 Funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtieron el jueves sobre los riesgos de que las crisis de deuda soberanas generadas por la pandemia de coronavirus aumenten si no hay cambios en las normas para estas operaciones que incluyan mayor transparencia en los procesos de endeudamiento de los países.

En una publicación en un blog y en un discurso, funcionarios del FMI pidieron que se extienda la suspensión de pago de deuda dictada por el G-20 por otros 12 meses, hasta fines del 2021, y llamaron a acordar un enfoque común para las reestructuraciones entre todos los acreedores bilaterales, entre ellos China.

09:12 Los habitantes de Madrid verán restringidos sus movimientos en los próximos días después de que la presidenta regional concedió a regañadientes acatar las órdenes del Gobierno central para limitar la movilidad, el contacto social y los aforos en la capital española, que actualmente es el mayor foco de contagio de Covid-19 en Europa.

En la Comunidad de Madrid hay 859 casos de la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus por cada 100.000 habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Madrid, al igual que el conjunto de España, ya fue uno de los países más afectados por la primera ola de la pandemia.

El Gobierno central, una coalición de izquierdas que sitúa la incidencia de Madrid en 735 casos por cada 100.000, decidió a última hora del miércoles imponer nuevas restricciones que supondrán el confinamiento parcial de más de 3 millones de personas.

En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad afirmó que las medidas acordadas en la víspera por el consejo interterritorial de salud son de "obligado cumplimiento" para todas las comunidades, incluso para aquellas que votaron en contra como Madrid, concediendo un plazo de 48 para cumplirlas tras su notificación formal.

08:00 Italia está considerando ampliar hasta el 31 de enero de 2021 el estado de emergencia por la crisis del coronavirus, publicaron dos diarios nacionales el jueves.

El estado de emergencia, que en principio vence a mediados de octubre, concede al Gobierno más poderes, permitiendo a las autoridades eludir la burocracia que ralentiza muchas decisiones en Italia.

Los diarios Il Messagero y Corriere della Sera dijeron que una reunión del gabinete discutió el tema a última hora del miércoles.

"No es oficial todavía. (...) Mientras que al principio (el Gobierno) habló de posponerlo hasta el 31 de diciembre, durante la reunión consideró ir más allá de fin de año, dado que la convivencia con el virus está destinada a quedarse durante mucho tiempo todavía", señaló Il Messaggero.

07:45 Los precios del petróleo caían el jueves ya que los crecientes casos de coronavirus mermaban el panorama de la demanda y un aumento de la producción de la OPEP el mes pasado aumentaba la presión sobre sus valores, aunque las pérdidas eran limitadas por las esperanzas de un estímulo fiscal en Estados Unidos.

los futuros del crudo Brent caían 32 centavos, o un 0,76%, a 41,98 dólares por barril y el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos bajaban 39 centavos, o un 0,94%, a 39,84 dólares.

07:30 El responsable de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Pablo Hernández de Cos, dijo este jueves que cree que todavía hay margen para una mayor consolidación bancaria en España y otros países europeos con la que mejorar la eficiencia del sector.

De Cos también dijo que el BCE analizará en los próximos meses si se prorroga la recomendación a los bancos de no pagar dividendos.

07:00 La recuperación de la industria manufacturera de la zona euro se aceleró el mes pasado, impulsada en gran medida por la fortaleza de Alemania, ya que las fábricas de la región experimentaron un aumento de la demanda después de que se relajaran algunas restricciones contra el coronavirus, mostró el jueves una encuesta.

A medida que la pandemia se extendía por Europa, los gobiernos impusieron duros confinamientos, pero al bajar las tasas de infección muchos de esos controles se relajaron. Sin embargo, el resurgimiento de los casos se ha traducido en el regreso de algunas restricciones.

Aun así, la lectura definitiva del Índice de Gerentes de Compras Manufacturero de IHS Markit mostró un alza a 53,7 en septiembre desde 51,7 de agosto, en línea con el dato provisional y su nivel más alto desde agosto de 2018. Cualquier cifra por encima de 50 indica crecimiento.

06:00 Los precios al productor de la zona euro subieron en agosto con respecto al mes anterior tal y como se esperaba, pero siguieron siendo más bajos que hace un año, mientras que el desempleo aumentó según lo previsto por quinto mes consecutivo debido a la pandemia de Covid-19, según mostraron datos publicados el jueves.

La oficina de estadísticas de la Unión Europea, Eurostat, dijo que los precios al productor en los 19 países que comparten el euro aumentaron un 0,1% mensual en agosto, mientras que en términos interanuales descendieron un 2,5%.

Los economistas encuestados por Reuters esperaban un aumento mensual del 0,1% y una caída anual del 2,7%.

05:00 La confianza empresarial en Japón mejoró entre julio y septiembre tras el mínimo de 11 Años tocado hace tres meses, según mostró una encuesta del banco central de ese país, una señal de que la economía está recuperándose gradualmente del devastador golpe causado por la pandemia.

Los datos ofrecen cierta esperanza para el objetivo del primer ministro, Yoshihide Suga, de lograr la reactivación económica y allanar el camino para acoger los Juegos Olímpicos del año que viene.

Pese a todo, la actividad de las fábricas sigue siendo inestable y los planes de gasto de capital de las empresas son los más débiles desde la crisis financiera mundial de 2009.

02:00 Más de 33,92 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.011.034 han muerto, según un recuento de Reuters.

00:00 La administración Trump ha propuesto incluir una extensión de 20.000 millones de dólares para la maltrecha industria de las aerolíneas en la nueva propuesta de estímulo presentada ante los demócratas en la Cámara de Representantes, dentro de un paquete de más de 1,5 billones de dólares, dijo el miércoles el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

"Hay 20.000 millones para las aerolíneas, con los que se extendería su cobertura por otros seis meses", indicó Meadows a los periodistas a bordo del Air Force One, destacando que la industria necesitaba urgentemente apoyo.

American Airlines y United Airlines, dos de las mayores aerolíneas de EEUU, informaron el jueves de que ya habían iniciado los despidos de más de 32.000 trabajadores, mientras se desvanecían las esperanzas de un rescate de última hora por parte de Washington.

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

19:30 Brasil registró 1.031 muertes adicionales por coronavirus en las últimas 24 horas y 33.413 casos nuevos, dijo el miércoles el Ministerio de Salud.

La nación sudamericana ha registrado un total de 143.952 muertes por coronavirus y 4.810.935 casos confirmados.

17:30 Las autoridades de Francia han confirmado este miércoles cerca de 13.000 nuevos casos de coronavirus durante el último día, una cifra muy por encima de los poco más de 8.000 del martes y los alrededor de 4.000 registrados el lunes.

Sanidad Pública de Francia ha detallado en su último balance que durante las últimas 24 horas se han confirmado 12.845 casos y 63 fallecidos, lo que sitúa los totales en 563.535 y 31.956, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha señalado que durante los últimos siete días han sido hospitalizadas 3.985 personas, incluidas 826 en servicios de reanimación, mientras que la tasa de positividad de las pruebas es del 7,6%.

16:30 Una larga crisis que parece no tener fin va a arrastrar este año a casi la mitad de los argentinos a la pobreza, debido a la agudización de los problemas económicos provocada por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a estimaciones privadas.

La extensión de la recesión y la crisis financiera iniciadas en 2018 afectó principalmente a las empresas de baja escala que producen para el mercado doméstico, lo que golpeó mayormente a las clases media y baja y llevó el desempleo al 13,1% de la población este año, según datos oficiales.

Tras la cuarentena aplicada por el Gobierno de Argentina a partir de marzo, la pobreza subió en el segundo trimestre del año al 46% o 47%, de acuerdo con Agustín Salvia, investigador especializado en pobreza de la Universidad Católica de Argentina (UCA), que elabora su propio indicador sobre el tema.

Aunque con cifras diferentes, el organismo oficial de estadísticas, Indec, confirmó el miércoles el alza de la pobreza en el país, que en el primer semestre del año habría llegado al 40,9%. En los últimos seis meses del 2019, la pobreza alcanzaba al 35,5% de los argentinos, según la entidad, que realiza la medición por semestres.

Un adulto necesita 14.718 pesos (US$ 193) mensuales para no ser considerado pobre en Argentina.

15:15 El Senado italiano ha suspendido este miércoles su actividad después de que dos de sus miembros hayan dado positivo por Covid-19 mientras el país suma otros 1.800 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Dos senadores del Movimiento 5 Estrellas (M5S) han dado positivo, el último de ellos este martes, por lo que todos los miembros del partido en la Cámara Alta se van a someter a un test, según informa la agencia ADNKronos. El último en dar positivo, Marco Croatti, ha indicado que el jueves pasado acudió a una reunión del grupo parlamentario, si bien ha dejado claro que en todo momento usó mascarila.

Aunque para este miércoles no estaba previsto ningún pleno, la suspensión de la actividad ha afectado a las comisiones y otras reuniones prevista. Fuentes del Senado han precisado a la agencia que por el momento no se ha decidido si tampoco habrá comisiones este jueves, si bien se tomará una determinación en las próximas horas.

14:00 Reino Unido ha sumado este miércoles 7.108 positivos más al recuento provisional de afectados por la pandemia de COVID-19, una cifra similar al récord del martes (7.143) y que eleva por encima de 450.000 los contagios que ya se han confirmado a territorio británico.

En concreto, el Ministerio de Sanidad de Reino Unido tiene registrados 453.264 infectados y 42.143 fallecidos, 71 víctimas mortales más que en el balance difundido el martes. La cifra de enfermos ingresados en hospitales sigue creciendo, hasta los 2.252 pacientes.

13:00 La ciudad de Ibiza estará sujeta a una serie de restricciones al aforo y reunión de personas por un periodo de quince días que entrarán en vigor el viernes para contener el aumento de contagios de coronavirus, dijeron autoridades regionales de las Islas Baleares en un comunicado el miércoles.

"No se establecen restricciones de movilidad que afecten a la entrada y salida de personas, pero sí se limitan aforos", dijo la consejería balear de Salud.

En bares y restaurantes del municipio se limitará el aforo al 25% en el interior y al 50% en espacios exteriores, no se podrá consumir en barra, la ocupación máxima por mesa será de 5 personas y la hora de cierre será a las 10 de la noche.

Asimismo, se prohíben encuentros y reuniones de más de 5 personas, salvo en el caso de las personas convivientes.

11:16 Un nuevo balance diario sobre el coronavirus realizó esta mañana el Ministerio de Salud a través de sus plataformas digitales, el cual reveló que se registraron 1.684 casos nuevos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva a 462.991 los contagiados del virus a nivel nacional.

En cuanto a los fallecidos, la cartera detalló que se sumaron 16 muertes inscritas, con lo que las víctimas fatales contagiadas del virus ya suman 12.741 en total.

10:32 Una larga crisis que parece no tener fin va a arrastrar este año a casi la mitad de los argentinos a la pobreza, debido a la agudización de los problemas económicos provocada por la pandemia del coronavirus, de acuerdo a estimaciones privadas.

Tras la cuarentena aplicada por el Gobierno de Argentina a partir de marzo, la pobreza subió en el segundo trimestre del año al 46% o 47%, de acuerdo con Agustín Salvia, investigador especializado en pobreza de la Universidad Católica de Argentina (UCA), que elabora su propio indicador sobre el tema.

"Hay mayor pobreza general, todos somos un poco más pobres -ya lo éramos el año pasado-, con mayor desigualdad", dijo a Reuters el experto, que atribuyó el fenómeno a la pérdida de 3,5 millones de puestos de trabajo, mayormente informales, durante la pandemia, cuando la economía se derrumbó un 19,1%. La UCA estimó la pobreza en el 40,8% de la población en el último trimestre del 2019.

El organismo oficial de estadísticas, Indec, difundirá el miércoles la estimación de pobreza para el primer semestre del año. En los últimos seis meses del 2019, la pobreza alcanzaba al 35,5% de los argentinos, según la entidad, que realiza la medición por semestres.

10:09 El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el miércoles que es hora de que los países empiecen a usar dinero de sus planes nacionales de recuperación y respuesta contra el Covid-19 para ayudar a financiar el plan mundial de vacunas de la Organización Mundial de la Salud.

El programa ACT-Accelerator y su iniciativa COVAX han recibido hasta la fecha US$ 3.000 millones, pero necesitan US$ 35.000 millones más. Su objetivo es entregar 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus para fines de año, 245 millones de tratamientos y 500 millones de tests.

"ACT-Accelerator entrega la única forma segura y cierta de reabrir la economía global lo antes posible. Un esfuerzo nacional de vacunas en un puñado de países no abrirá las puertas de la economía mundial ni restaurará los medios de vida", comentó Guterres.

09:55 La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, preparó el escenario el miércoles para cambiar la estrategia del BCE alineándola con la de la Reserva Federal estadounidense, y los mercados contemplan la posibilidad de que el organismo sea más flexible con la inflación, tras años sin conseguir acercar los precios a la tendencia deseada.

La inflación en la zona euro no ha alcanzado el objetivo del BCE, actualmente establecido en un nivel de "cerca pero por debajo del 2%", a pesar de los estímulos cada vez más agresivos del banco central, que ha bajado su principal tasa de interés por debajo de cero y ha comprado activos por más de 3 billones de euros (US$ 3,51 billones).

En su primera actualización sobre la revisión en curso de la estrategia del BCE, Lagarde también abrió la puerta a conceder al banco central menos tiempo para alcanzar su esquivo objetivo.

Se espera que el BCE siga los pasos de la Reserva Federal, que el mes pasado dijo que apuntaría a una tasa media de inflación del 2%, de modo que los períodos en que los precios suban con demasiada lentitud se compensen por otros en los que suban rápidamente, y viceversa.

09:10 La tasa de desempleo de Brasil subió a 13,8% en los tres meses hasta julio, informó el miércoles el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Analistas consultados por Reuters esperaban una tasa de 13,7%.

08:30 La Universidad de Oxford anunció esta mañana que estudiaría la medicina con receta más vendida del mundo, el adalimumab, como un posible tratamiento efectivo para los pacientes de coronavirus, en un nuevo esfuerzo para reutilizar fármacos existentes como terapias contra el coronavirus.

Según explicó la universidad, el adalimumab es un tipo de antiinflamatorio conocido como un fármaco antifactor de necrosis tumoral (anti-TNF). Estudios recientes han demostrado que los pacientes infectados de Covid-19 que ya toman medicamentos anti-TNF para la artritis inflamatoria y la enfermedad inflamatoria del intestino tienen menos probabilidades de ser hospitalizados.

El ensayo, llamado AVID-CC, inscribirá a hasta 750 pacientes de centros sanitarios en todo el Reino Unido. La disponibilidad de versiones biosimilares del medicamento, utilizado durante más de dos décadas como antiinflamatorio, lo haría asequible y accesible si el ensayo tiene éxito, indicó la casa de estudios.

07:20 Los trabajadores de las aerolíneas de EEUU buscan persuadir a última hora al Congreso para aprobar un nuevo rescate de US$ 25 millones con el fin de proteger los puestos de trabajo otros seis meses.

La petición llega un día antes de que se anuncien suspensiones de empleo masivas en el sector, ya que el actual paquete de estímulo a las aerolíneas expira en la medianoche de hoy miércoles.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que espera alcanzar un acuerdo con la Casa Blanca esta semana sobre un nuevo paquete de estímulo a nivel nacional. En cualquier caso, las posibilidades de que se apruebe un proyecto de ley integral antes del jueves son escasas, indicaron representantes de la industria.

Las aerolíneas, que en marzo recibieron US$ 25.000 millones en préstamos federales, en el marco de un primer proyecto de ley de apoyo fiscal, y que también han recurrido a los mercados de capital para reforzar la liquidez, están operando alrededor de la mitad de los vuelos que hacían en 2019, y han sufrido una disminución del 68% en el volumen de pasajeros.

06:10 El número de desempleados en Alemania cayó por tercer mes consecutivo en septiembre, mostrando una nueva señal positiva para el gasto de los hogares que se espera que impulse la recuperación de la mayor economía de Europa.

La oficina de empleo señaló que el número de personas sin trabajo se redujo en 8.000, en términos desestacionalizados, a 2.907 millones. Cifra que se refleja en la caída de 0,1% de la tasa de desempleo, ubicándose en 6,3%, frente al 6,4% del mes anterior.

El número de personas en el programa de jornada reducida, que ha protegido al mercado laboral de un impacto mayor por la pandemia, se redujo hasta una cifra de 4,24 millones en julio, frente a un pick de casi 6 millones alcanzado en abril

05:10 La farmacéutica Lonza confía en cumplir con los objetivos de producción de la vacuna de Moderna, ya que aseguran que las plantas que está construyendo en EEUU y Suiza para ayudar en la tarea estén listas este año.

Las nuevas instalaciones de Lonza en Portsmouth tienen como objetivo comenzar a fabricar los componentes de la vacuna en noviembre. Las tres de Visp, en plenos Alpes suizos, deben suministrar 300 millones de dosis anualmente y comenzarán a funcionar en diciembre.

Torsten Schmidt, que dirige las instalaciones de Visp en Lonza, donde las líneas de producción de Moderna —que cuentan con una inversión de 210 millones de dólares— están completadas en un 50%, dijo que se ha asegurado el equipo necesario para evitar cualquier contratiempo de última hora.

04:00 La actividad de las fábricas en China prolongó su sólido crecimiento en septiembre, luego de que el crucial motor de las exportaciones de la nación se aceleró con la mejora de la demanda en el extranjero, poniendo de manifiesto una recuperación económica sostenida tras el choque del coronavirus.

El Índice de Gestores de Compras (PMI) del sondeo en la industria manufacturera subió a 51,5 en septiembre, frente a los 51,0 de agosto, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas esta mañana, manteniéndose por encima de la marca de 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción por séptimo mes consecutivo.

El PMI oficial, que se centra en gran medida en las grandes empresas y las compañías estatales, también mostró que el subíndice de nuevos pedidos de exportación se situó en 50,8 en septiembre, mejorando desde el 49,1 del mes anterior y rompiendo ocho meses de descensos.

03:55 La economía británica se contrajo en un 19,8% intertrimestral en el segundo trimestre de 2020, cuando las medidas de confinamiento por la pandemia estaban en vigor. Se trata de un descenso ligeramente inferior al calculado inicialmente (20,4%), según mostraron las cifras oficiales publicadas durante esta mañana.

Si bien la producción durante los meses abril-junio fue un 21,5% más baja que la del mismo periodo de 2019, según la Oficina de Estadísticas Nacionales, la economía británica ha repuntado considerablemente desde que el confinamiento comenzó a levantarse en mayo, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo esperar que los datos del PIB del tercer trimestre muestren un descenso interanual de entre el 7% y el 10%.

El Reino Unido ha sufrido el mayor número de muertes en Europa por Covid-19, más de 42.000, y también registró la mayor contracción entre todas las grandes avanzadas del segundo trimestre.

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

19:00 Walt Disney Co informó que reducirá su fuerza laboral en casi 28.000 empleados en Estados Unidos en su división de parques temáticos, debido a los problemas que enfrentan sus complejos turísticos con la limitada asistencia y el continuo cierre de Disneyland en California debido a la pandemia del coronavirus.

Alrededor dos tercios de los empleados despedidos son trabajadores a tiempo parcial, dijo la compañía el martes en un comunicado.

Disney cerró sus parques temáticos en todo el mundo cuando el coronavirus comenzó a propagarse a inicios de año. Todos reabrieron gradualmente a excepción de Disneyland, aunque la compañía se vio obligada a limitar el número de visitantes para permitir el distanciamiento físico.

"Hemos tomado la decisión muy difícil de comenzar el proceso de reducir nuestra fuerza laboral en nuestro segmento de Parques, Experiencias y Productos en todos los niveles", dijo en un comunicado Josh D'Amaro, presidente de la unidad de parques.

El ejecutivo citó la capacidad limitada de los parques y la continua incertidumbre sobre la duración de la pandemia, que aseguró que fue "exacerbada en California por la falta de voluntad del estado para levantar las restricciones que permitirían la reapertura de Disneyland".

18:50 Brasil informó el martes 863 nuevas muertes por Covid-19, lo que lleva el total de fallecidos por la enfermedad en el país a 142.921, según datos del Ministerio de Salud.

También fueron notificados 32.058 nuevos casos, para alcanzar 4.777.522 infecciones confirmadas.

Las cifras diarias volvieron a un nivel más elevado tras el descenso del lunes, día en que los números tienden a reducirse en función de un retraso en el procesamiento de las pruebas los fines de semana.

17:00 Las autoridades de Francia han confirmado este martes más de 8.000 casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, cerca del doble de la cifra del lunes pero aún así por debajo de los máximos diarios registrados durante la semana pasada.

Sanidad Pública de Francia ha detallado en su último balance que durante el último día se han confirmado 8.051 contagios y 59 fallecidos, lo que sitúa los totales en 550.690 y 31.893, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, ha apuntado que 3.984 personas han sido hospitalizadas durante los últimos siete días a causa del Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus, incluidos 815 que se encuentran en unidades de reanimación.

15:40 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido este martes en que el coronavirus, que ya ha provocado la muerte de un millón de personas en todo el mundo, se puede contener "eficazmente" con medidas de salud pública "probadas y comprobadas".

"Solo nueve meses después de que se identificó el virus por primera vez, algunos de los mejores científicos del mundo han desarrollado colectivamente pruebas para diagnosticar casos, han identificado tratamientos como los corticosteroides para reducir la mortalidad en los casos más graves de Covid-19 y han producido vacunas candidatas que son ahora en fase final tres ensayos", ha dicho.

En este sentido, Tedros ha destacado que "muchos países" han podido contener los brotes de contagio antes de que la transmisión se descontrolada como, por ejemplo, Tailandia, Italia, Uruguay, Pakistán, Camboya, Mongolia, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Ruanda, Senegal, España o Vietnam, entre otros.

14:00 El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este martes una "renovación" de la estrategia del Gobierno frente al coronavirus, que incluirá ahora visitas domiciliarias para detectar nuevos contagios.

"Tenemos que intensificar las visitas domiciliarias para detectar enfermos que puedan estar contagiados y convencerlos de que vayan a los hospitales, renovar la estrategia, imprimirle nueva fuerza y dinámica", ha manifestado el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Así, ha indicado que en vez de confinar a la población se pondrá en marcha una nueva etapa de "más atención en lo domiciliario". "Las visitas a las casas, que se hacen en la mayoría de los estados, aquí, en ciudad de México, es el mejor modelo de atención preventiva", ha manifestado.

12:30 Italia registró las últimas 24 horas 1.648 nuevos contagios con coronavirus, unos 200 más que el día anterior, pero se realizaron más de 90.000 pruebas, casi el doble que el lunes, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Con ellos, los casos totales desde el inicio de la pandemia en febrero superan ya los 313.000.

También hubo 24 fallecimientos frente a los 16 del lunes, lo que suma un total de 35.875 muertos.

11:18 En un nuevo balance diario sobre el estado del coronavirus, el Ministerio de Salud indicó a través de sus plataformas digitales que en las últimas 24 horas se reportaron 1.622 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 461.300 los contagiados del virus.

En cuanto a los fallecidos, la cartera detalló que se inscribieron 27 nuevas muertes ayer, con lo que el total de víctimas fatales asciende a 12.725 en total, desde la llegada de la pandemia al país.

09:52 El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, dijo el martes que insistirá en realizar grandes gastos para ayudar a la mayor economía de Europa a recuperarse de la pandemia de coronavirus, mientras las medidas de rescate y estímulo llevan el endeudamiento del país a máximos récord.

En declaraciones a legisladores para presentar su proyecto de presupuesto 2021, el funcionario aseguró que el gobierno seguirá ayudando a las empresas y consumidores mediante la expansión de los esquemas de protección laboral y mantendrá las inversiones públicas altas. "Con las inversiones de este presupuesto, estamos abriendo aún más la puerta para el futuro de nuestro país", dijo Scholz.

Además, defendió el proyecto de presupuesto, que prevé una nueva deuda neta de 96.200 millones de euros (US$ 112.450 millones) para financiar nuevas medidas para abordar la crisis del coronavirus. "Es mucho, mucho dinero", reconoció Scholz, pero agregó que la inacción eventualmente conduciría a costos aún más altos.

El endeudamiento adicional marca el segundo monto más alto de nueva deuda neta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Berlín ya asumió un nivel récord de pasivos de unos 218.000 millones de euros este año.

09:28 Sudáfrica eliminó más de 2 millones de puestos de trabajo en el apogeo de su bloqueo pandémico, la mayor caída registrada para la economía más industrializada de África. La fuerza laboral del país se redujo a poco más de 14 millones en el segundo trimestre del año, cuando el presidente Cyril Ramaphosa ordenó uno de los bloqueos más estrictos del mundo para limitar la propagación de infecciones por coronavirus en el país, según estadísticas oficiales publicadas el martes.

La caída de 2,2 millones de sudafricanos con empleo frente al primer trimestre fue la mayor desde que comenzó la encuesta en 2008, dijo la oficina de estadísticas de Sudáfrica.

09:00 El Ejecutivo de Irlanda del Norte ha ordenado a todos los pubs y restaurantes que cierren al menos 30 minutos antes de las 11 de la noche, en la imposición de restricciones más estrictas para abordar el aumento de las infecciones por coronavirus.

No obstante, las reglas les permitirán abrir más tarde que las instalaciones en Inglaterra, Escocia y Gales, que deben cerrar a las 10 de la noche. Los bares y restaurantes de la república irlandesa cierran a las 11.30 pm, aunque permanecen cerrados en su mayoría en Donegal y Dublín.

Arlene Foster, la primera ministra de Irlanda del Norte, dijo que las reglas entrarán en vigor a la medianoche del miércoles. Se aplicarán "sin excepciones", por lo que las bodas y otras ocasiones sociales deberán terminar antes.

"No se servirá alcohol ni comida después de las 22:30 horas y todos los clientes deben salir antes de las 23:00 horas. En la práctica, esto adelanta media hora los horarios normales de cierre y no habrá licencias tardías ", dijo Foster a la asamblea regional en Stormont.

08:10 Gobierno español prorrogará los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que están asistiendo a cientos de miles de trabajadores hasta el 31 de enero de 2021.

Con una nueva ola de contagios golpeando al viejo continente, el Ministerio de Trabajo de España llegó a un acuerdo con los sindicatos para ampliar estos programas de bajas temporales.

Si bien la principal asociación empresarial del país, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), aún no ha dado su visto bueno, el Consejo de Ministros aprobará igualmente la prórroga de un programa que vencía este miércoles.

08:00 El deterioro económico causado por el coronavirus tiene al Índice de Precios al Consumo (IPC) de España sufriendo una baja por sexto mes consecutivo en septiembre.

Según datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC de septiembre se situó, en tasa anual, en el -0,4%, un descenso algo menos pronunciado que la bajada del 0,5% de agosto, con una variación mensual del índice general del 0,2%.

07:50 El número de muertos por Covid-19 en el mundo superó el millón durante esta jornada, según un recuento de Reuters. Estados Unidos, Brasil e India suponen casi el 45% de todas las muertes de COVID-19 en el mundo, y América Latina es responsable de más de un tercio de ellas.

"Nuestro mundo ha alcanzado un hito atroz", dijo en un comunicado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agregando que "es una cifra que te anestesia. Sin embargo, nunca debemos perder de vista todas y cada una de las vidas individuales. Eran padres y madres, esposas y maridos, hermanos y hermanas, amigos y colegas".

En sólo tres meses las muertes por Covid-19 se duplicaron desde el medio millón, lo que supone un ritmo acelerado de defunciones desde que se registró la primera muerte en China a principios de enero, y ya han resultado infectadas más de 33,26 millones de personas en el mundo.

07:30 Banco Mundial pronostica que la pandemia provocará el crecimiento económico más bajo en China y Asia Oriental y el Pacífico en más de 50 años, y que hasta 38 millones de personas volverán a caer en la pobreza en la región.

El organismo prevé que la región crecerá sólo un 0,9% este año, la tasa más baja desde 1967.

Está previsto que el crecimiento en China llegue al 2% en 2020, impulsado por el gasto del Gobierno, las fuertes exportaciones y el bajo índice de nuevas infecciones de coronavirus desde marzo, aunque lastrado por el lento consumo interno.

Para el resto de la región de Asia Oriental y el Pacífico se prevé una contracción del 3,5%, agregó el Banco Mundial, en un contexto en que la pandemia y los esfuerzos por contener su propagación han conducido a una "reducción significativa" de la actividad económica en la región.

07:26 Instituto Serum desarrollará 100 millones de dosis adicionales de su vacuna anti-Covid para la India y otros países de ingresos bajos y medios.

El Instituto dijo que el año próximo obtendrá otros USD$ 150 millones en fondos de la Fundación Bill y Melinda Gates, y de la Alianza Mundial de Vacunas GAVI para desarrollar estas 100 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el coronavirus.

La colaboración se basa en un acuerdo inicial firmado en agosto por la empresa con GAVI y la Fundación Gates, por lo que el número total de dosis de vacunas que cubrirá la alianza asciende ahora a 200 millones.

07:20 La presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, dio a conocer un proyecto de ley propuesto por los demócratas sobre un nuevo paquete de estímulos de USD$ 2200 millones, con el fin de reducir los costes de la asistencia económica en el país.

En una carta a los legisladores demócratas, la presidenta de la Cámara indicó que la nueva legislación "incluye fondos necesarios para evitar la catástrofe en escuelas, pequeñas empresas, restaurantes, aerolíneas y otros negocios".

Pelosi también señaló recientemente que se podía llegar a un acuerdo con la Casa Blanca sobre un nuevo paquete de estímulo y que las conversaciones continuaban. Pero también apuntó que propondrá legislar si las negociaciones con la administración Trump sobre el tamaño y forma del paquete financiero quedan en punto muerto.

LUNES 28 DE SEPTIEMBRE

19:15 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un plan para distribuir 150 millones de tests rápidos de la Covid-19 en el país, que registra más de 7 millones de casos y más de 200.000 fallecidos por la pandemia.

"Estamos anunciando un plan para distribuir 150 millones de tests rápidos de Abbott en puntos de atención en las próximas semanas, muy, muy pronto", dijo el presidente en una intervención en la rosaleda de la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que con esa cifra se doblará el número de tests que se han hecho hasta ahora.

"Con nuestro plan, 50 millones de pruebas irán a proteger a las comunidades más vulnerables, lo que siempre hemos prometido, incluyendo 18 millones para las residencias de ancianos, 15 millones para residencias de discapacitados, 10 millones para atención en hospicios y agencias de hospicios, y cerca de un millón para las facultades y universidades históricas negras, que son también las facultades de las naciones tribales", enumeró.

18:00 Las autoridades de Francia han confirmado este lunes más de 4.000 casos de coronavirus durante las últimas 24 horas, una cifra muy inferior a las del sábado y el domingo, cuando se registraron más de 14.000 y 11.000 contagios, respectivamente.

Sanidad Pública de Francia ha detallado en su último boletín que 4.070 personas han dado positivo por Covid-19 durante el último día, si bien las cifras de los lunes suelen ser inferiores a las del resto de días debido a un descenso del número de pruebas durante el domingo.

De esta forma, la cifra total de contagios asciende a 542.632, mientras que la de fallecidos es ya de 31.808 tras la muerte de 81 personas durante el último día, una cifra superior a los 27 de los que informó el domingo.

17:00 Italia ha registrado este lunes un ligero descenso en la cifra de contagios, con casi 1.500 en comparación con los más de 1.700 del domingo, si bien en el último día se han realizado menos pruebas de Covid-19.

Según los datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han contabilizado 1.494 casos y 16 decesos, lo que sitúa el total desde el inicio de la pandemia en 311.364 positivos y 35.851 víctimas mortales. El domingo hubo 1.766 casos confirmados.

No obstante, han aumentado nuevamente tanto los pacientes hospitalizados, otros 131 que sitúan el total en 2.977, como el de ingresados en la UCI, que se sitúa en 264, otros diez más, mientras que hay más de 50.000 casos positivos actualmente.

16:00 El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha anunciado este lunes una prórroga de dos meses del toque de queda impuesto en el país africano a causa del coronavirus, si bien ha rebajado su duración dos horas y ha autorizado la venta de alcohol en restaurantes y bares.

El mandatario ha indicado que en toque de queda entrará en vigor a las 23.00 horas --dos horas más tarde que hasta ahora-- y concluirá a las 4.00 horas (hora local) y ha agregado que los bares podrán reabrir sus puertas a partir de mañana. "Ya podéis beber", ha manifestado.

15:27 La cifra oficial de muertos por Covid-19 subestima probablemente el total verdadero, lo que implica que ya podría haber más de un millón de fallecidos, dijo una autoridad de la Organización Mundial de la Salud el lunes.

"Las cifras actualmente reportadas representan probablemente una subestimación de las personas que han contraído el Covid-19 o han muerto por su causa", dijo Mike Ryan, máximo experto de emergencias de la OMS, en una comparecencia en Ginebra, agregando que "cuando cuentas algo, puede que no lo cuentes perfectamente, pero puedo garantizarles que es probable que los números actuales subestimen la cifra verdadera del Covid".

14:43 El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó el lunes en 748.266, añadiendo 31.785 nuevos contagios respecto a la cifra total anunciada el viernes, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad.

El Ministerio indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico de las últimas 24 horas fue de 2.425, frente a los 4.122 anunciados el viernes. No obstante, esa cifra suele revisarse al alza tras actualizaciones retroactivas.

El número de muertos a causa de la epidemia en los últimos 7 días fue de 359, frente a los 475 del viernes, ascendiendo la cifra total a 31.411 fallecidos.

Madrid de nuevo es la comunidad autónoma más afectada por la pandemia, sumando 451 contagios en las últimas 24 horas, seguida por Aragón, con 388 positivos más. Las autoridades regionales madrileñas ampliaron las restricciones el viernes a ocho nuevas zonas de salud de la región hasta un total de 45, mientras el Gobierno español recomendó el confinamiento parcial de toda la capital del país para frenar la segunda ola de la COVID-19.

13:37 Con particular preocupación por el aumento en los casos de Covid-19 en las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes comenzó el ministro de Salud, Enrique Paris, su balance sobre el estado del coronavirus a nivel nacional.

María Teresa Valenzuela, miembro del consejo asesor Covid-19, explicó un cambio en la recomendación para abordar el aislamiento de los contagiados, precisando que "para casos confirmados se recomienda el aislamiento de 11 días y para contactos se mantenga el de 14 días de cuarentena".

En cuanto a las cifras, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que en las últimas 24 horas se reportaron 1.770 nuevos casos, con lo que el total de infectados asciende a 459.671 a nivel nacional.

Sobre los fallecidos, la autoridad sanitaria lamentó el informar 57 nuevas muertes reportadas por el DEIS, con lo que se elevan a 12.698 las víctimas fatales contagiadas del virus a en todo el territorio nacional.

12:13 La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, entregó datos de la movilidad en el Gran Santiago al cierre del horario punta AM de este lunes. Esto, después de que ocho comunas pasaron a transición, que son: Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí Puente Alto y Lo Espejo.

Según el reporte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), en el horario comprendido entre las 6:00 y 7:00 hrs., los flujos vehiculares aumentaron en 7,54% en comparación al viernes pasado y en 5,66% si se comparan con los datos del lunes de la semana pasada. No obstante, respecto a marzo de este año, son menores en 36,28%.

La titular sectorial dijo que "este es un lunes con muchos cambios, pero para nosotros todos los días son 'Super' por la permante preocupación". Según su visión, todas las semanas hay un aumento del orden de 5%, lo que "nos ha permitido preparar la ciudad y preparar también el transporte público con refuerzos".

Algunos de estos cambios son para dar prioridad al peatón, con la cierres de calles para la movilidad únicamente de las personas. "Esperamos que las medidas de gestión de tránsito nos ayuden para que todos puedan trasladarse bien", sostuvo.

10:55 Noruega planea desarrollar una aplicación de rastreo de Covid-19 basada en la tecnología de Google y Apple como parte de sus esfuerzos para detener la propagación del coronavirus, dijo el lunes el ministro de Salud, Bent Hoeie.

"Esta aplicación es puramente para rastrear infecciones, no almacena datos de forma centralizada", sostuvo Hoeie. La aplicación anterior de Noruega, que se cerró en junio, se eliminará de forma permanente.

10:10 El gobierno del Reino Unido está bajo presión para apoyar a los estudiantes y mitigar la propagación del coronavirus en las universidades, ya que miles de jóvenes comienzan las primeras semanas del año académico de forma aislada.

University and College Union escribió el lunes a Boris Johnson para exigir el cese inmediato de toda la enseñanza presencial en las universidades. El sindicato, que representa al personal de la educación superior, agregó que los estudiantes deberían poder regresar a casa desde sus residencias universitarias sin enfrentar sanciones financieras.

El llamado sigue a los cierres en varias universidades, incluida la Universidad Metropolitana de Manchester, donde se ordenó a 1.700 estudiantes aislarse en sus bloques de alojamiento esta semana. En la Universidad de Glasgow, 600 estudiantes han sido confinados en su alojamiento.

09:22 La canciller alemana, Angela Merkel, dijo el lunes a los líderes de la Democracia Cristiana (CDU) que la tasa de infección del coronavirus podría llegar a 19.200 casos diarios en el país si la tendencia actual continúa, pero destacó que la economía debe seguir en marcha, según una fuente del partido.

Las infecciones llevan semanas al alza en Alemania. Datos del Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas mostraron que el número de casos confirmados de coronavirus en el país subió en 1.192 el lunes y ha superado los 2.000 en algunos días recientes.

"Si la tendencia continúa como está ahora tendremos 19.200 infecciones al día, como en otros países", dijo Merkel en una videoconferencia de dirigentes de la CDU, según el diario Bild. Una persona con conocimiento de la conferencia confirmó esto a Reuters, agregando que la canciller basó la cifra en proyecciones y se refería al periodo hasta la Navidad.

"Debemos contener rápídamente las infecciones e intervenir", dijo Merkel, según la fuente del partido. "Debemos fijar prioridades, como mantener en marcha la economía y abiertos los colegios y guarderías. El fútbol es secundario por ahora".

08:53 Inovio Pharmaceuticals Inc dijo el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos suspendió parcialmente un ensayo planificado de etapa intermedia a tardía de su candidata a vacuna experimental contra el coronavirus, solicitando información adicional.

La empresa indicó que estaba trabajando para abordar las consultas de la agencia para octubre, incluido el dispositivo de administración de vacunas, después de lo cual la FDA tendrá 30 días para decidir si el ensayo debe continuar. Inovio dijo que la pausa no se debió a ningún efecto secundario en su estudio en etapa inicial de la vacuna, que continúa.

La cotización de las acciones de la empresa se detuvo tras la noticia. En junio, la compañía había informado resultados alentadores de un ensayo en humanos en etapa inicial de su vacuna experimental contra el coronavirus. La línea de tiempo de desarrollo de Inovio ya está por detrás de la de rivales como Moderna, Pfizer y AstraZeneca, todos los cuales han comenzado estudios en etapa tardía de sus candidatos a vacunas contra el coronavirus.

08:31 Rusia envió un lote de su vacuna Sputnik V para el Covid-19 a Bielorrusia para ensayos clínicos, la primera entrega de este tipo al extranjero, dijo el lunes el fondo soberano ruso RDIF. Los voluntarios en Bielorrusia comenzarían a recibir la vacuna rusa a partir del 1 de octubre, sostuvo el fondo que respalda al desarrollador de la vacuna.

08:05 La tasa de desempleo de México bajó ligeramente a 5.2% en agosto luego de marcar 5.4% en julio, informó el lunes la agencia estatal de estadísticas INEGI. El instituto, que vio interrumpidos los informes sobre desocupación por la pandemia de coronavirus, no entregó cifras desestacionalizadas para el octavo mes.

07:00 Los líderes de China se aprestan a respaldar un menor objetivo de crecimiento de la economía para el próximo periodo de cinco años en relación a las cifras de 2016 a2020, en medio de los crecientes desafíos generados por las disputas con Estados Unidos, dijeron fuentes a Reuters.

El presidente Xi Jinping y otros líderes tienen previsto discutir y aprobar el plan de desarrollo económico y social de China de 2021-2025 en una reunión del Partido Comunista en octubre, de acuerdo a las fuentes. La agencia estatal de noticias Xinhua dijo el lunes que el encuentro se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre.

Las autoridades creen que establecer una meta de crecimiento de cinco años es vital para superar la llamada "trampa de ingresos medios" en la segunda mayor economía del mundo, señalaron las fuentes, después de debates internos sobre si se deberían abandonar estos objetivos para permitir mayor flexibilidad.

06:40 La capital de China llamó el lunes a los importadores a prohibir la entrada de alimentos congelados de países que sufren de brotes severos de coronavirus, después de varios casos en que los productos arrojaron positivo de Covid-19.

"Los gobiernos y aduanas locales han detectado repetidamente el coronavirus en la cadena fría de alimentos importados, lo que genera riesgos de contaminación", dijo la Oficina Municipal de Comercio de Pekín en un comunicado emitido a las empresas que compran al exterior.

La oficina les instó a vigilar de cerca el desarrollo de la pandemia en otros países, a "tomar la iniciativa de evitar las cadenas de alimentos fríos de áreas afectadas más duramente por el coronavirus" y a buscar suministros alternativos.

También llamó a las empresas a mejorar sus mecanismos de alerta y reporte para informar rápido a las autoridades si algún producto resulta contaminado.

China no había registrado infecciones locales de Covid-19 por más de un mes pero recientemente detectó el virus en el empaquetamiento de alimentos marinos importados en la provincia de Jilin y en la ciudad de Qingdao. Este mes, China suspendió las importaciones de productores de pescados y mariscos de Brasil, Indonesia y Rusia por más de una semana.

05:00 Doce comunas de la Región Metropolitana avanzan a la fase de Preparación del plan "Paso a paso", mientras que otras ocho pasarán a Transición, quedando solo dos en cuarentena total: Paine y Renca. Las comunas que hoy avanzan en su proceso de desconfinamiento son Tiltil, Calera de Tango, Talagante, Lo Barnechea, Estación Central, Peñalolén, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Lampa, Isla de Maipo, Santiago y Quilicura, las que pasarán a las fase III.

En tanto, Quinta Normal, La Pintana, Lo Prado, Cerro Navia, Buin, Conchalí, Puente Alto y Lo Espejo dejarán la cuarentena. Con lo anterior, el 97% de la RM estará en proceso de desconfinaniento.

Asimismo hoy comenzará a regir el permiso para viajes interregionales. Se trata de un documento (que se puede solicitar en la Comisaría Virtual de Carabineros de Chile) para que las personas puedan realizar viajes interregionales -ida y vuelta- a comunas que se encuentren en fases 3 (Preparación), 4 (Apertura Inicial) y 5 (Apertura Avanzada) del Plan Paso a Paso, siempre y cuando residan en comunas que se encuentren en la misma etapa.

04:45 El Gobierno de España tiene previsto actualizar en octubre su previsión sobre la economía del país, empeorando sus proyecciones para la caída del producto interior bruto (PIB) del presente año del 9,2% a un porcentaje entre el 10% y el 11%, según la agencia Europa Press.

Cuando el Gobierno presentó sus últimos pronósticos, en mayo de este año, preveía que la economía española creciera un 6,8% en 2021.

Además de actualizar su previsión sobre el PIB, el Gobierno podría presentar su nueva senda de estabilidad presupuestaria con los nuevos objetivos de déficit y deuda pública, junto a la fijación de un nuevo techo de gasto, informó Europa Press.

04:30 China espera un importante repunte de los viajes dentro del país durante las próximas vacaciones de la conocida como Semana Dorada tras los duros meses de restricciones por el coronavirus, con los billetes para algunos vuelos agotados y el aumento de las reservas hoteleras en las plataformas de viajes.

La demanda acumulada durante los meses de confinamiento alimenta el optimismo de que la industria turística china ha llegado a un punto de inflexión, con la esperanza de que los ocho días de vacaciones que se inician a partir del 1 de octubre sobrecarguen la tímida recuperación observada en los últimos meses, aunque persista cierta inquietud por el virus.

La segunda economía más grande del mundo ha recuperado en gran medida a la normalidad pero todavía hay focos de debilidad persistentes como el del sector del turismo, dijo Capital Economics en una nota reciente.

04:00 El Gobierno británico está considerando la posibilidad de endurecer las restricciones en Inglaterra para hacer frente a la segunda ola del coronavirus, que se acelera rápidamente, prohibiendo completamente la socialización entre hogares, indicó el lunes Helen Whately, subsecretaria del Ministerio de Salud.

"No queremos imponer nuevas restricciones pero, por supuesto, estamos atentos a lo que ocurre con la tasa de COVID (...) para saber qué es lo que podemos hacer", dijo Whately en declaraciones a Sky News.

El periódico The Times publicó que el Gobierno se prepara para imponer un confinamiento total en gran parte del norte de Inglaterra y posiblemente en Londres. El diario informó de que se ordenaría el cierre durante dos semanas de todos los pubs, restaurantes y bares.

Al ser preguntada por la información del Times, Whately indicó que el país se encontraba en un momento realmente serio y que, por lo tanto, la COVID-19 tenía que ser controlada. No dio una respuesta directa sobre el cierre de locales.

02:00 Más de 32,97 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 993.998 han muerto, según un recuento de Reuters.

