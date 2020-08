Proyecto que permite a las cooperativas repartir excedentes sin celebrar Junta General de Socios pasa al Senado

País

El autor de la iniciativa, diputado Harry Jürgensen (RN), explicó que es una medida transitoria debido a la pandemia.

El proyecto que releva a las cooperativas de cumplir con la obligación legal de celebrar una Junta General de Socios para determinar la distribución de excedentes, de manera excepcional y transitoria, respecto del ejercicio de 2019, sorteó su valla en la Cámara.

El diputado Harry Jürgensen (RN), autor de la iniciativa, argumentó que la idea surgió debido a que, "como es sabido por todos, la pandemia ha dificultado la realización de distintas actividades, entre ellas muchas cooperativas no han podido celebrar su Junta General de Socios, sin la cual no pueden repartir sus excedentes, lo que resulta razonable en circunstancias normales, pero no en momentos como este".

En ese sentido, el parlamentario agregó que los que se busca es "apoyar a los socios y sus familias, para que tengan facilidades para acceder a esos recursos".

Al eximir de la celebración de Junta General de Socios, bastaría con un informe favorable de los estados financieros por parte de la junta de vigilancia o inspector de cuentas, según corresponda, y en caso de las cooperativas de importancia económica requerirán adicionalmente con el informe favorable del auditor externo, explicó Jürgensen, quien espera que el proyecto sea revisado por el Senado lo antes posible.