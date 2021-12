PYME y emprendimento: las apuestas de Boric y Kast para apuntalar a un sector que buscan cautivar

País

Ya sea por su capacidad generadora de empleo o por su aporte general a la economía, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) son una prioridad tanto para Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) como para José Antonio Kast (Frente Social Cristiano).

En los últimos días las firmas de menor tamaño han vuelto a estar en el centro del debate presidencial, por lo que en el “Vota informado/a con DF” de hoy se decidió destacar algunas propuestas, varias de ellas actualizadas en la última semana, que los candidatos están planteando para el sector.

Mejorar el acceso a financiamiento, promover la innovación y generar alianzas con universidades son algunos puntos en los que las iniciativas programáticas coinciden, pero también hay varias en las que cada presidenciable imprime su sello.

GABRIEL BORIC

APRUEBO DIGNIDAD

Entregar liquidez, subsidios directos para aplicación

de reformas, medidas tributarias especiales y enfoque de género

Entregar liquidez a las MiPyme que lo necesitan: ampliar acceso y mejorar ondiciones a segmentos excluidos del sistema bancario perfeccionando el sistema de créditos garantizados (Fogape, Fogain y otros) y fortaleciendo los programas de crédito a MiPyme de BancoEstado y los de financiamiento directo a MiPyme de Corfo, Sercotec, Fosis y otras instituciones.

Fomentar el régimen transparente para que más MiPyme formen parte de él y no se vean perjudicadas por el sistema tributario semi-integrado.

Asegurar que las grandes empresas sean obligadas al pago efectivo de IVA por las facturas emitidas por MiPyme y que no sean las PYME las obligadas a pagar el IVA sin tener la caja. Perfeccionar ley de pago a 30 días e implementar programa de gestión de pagos para que todo el sector público cumpla la ley.

Mejorar la participación de MiPyme y cooperativas en compras públicas: generar mecanismos de discriminación positiva para MiPyme en todos los mecanismos de contratación y compra.

Plan nacional de transformación digital para cerrar brechas y trabajo coordinado con la red de centros de formación técnica estatales para generar cooperación, formación y capacitación a MiPyme y cooperativas. Fomentar el desarrollo de ecosistemas innovadores para impulsar y acompañar la creación de nuevos emprendimientos de base científicatecnológica (start-up), su crecimiento, desarrollo y escalamiento (scale-ups).

Simplificar la carga regulatoria para que procedimientos sean fáciles y expeditos. Avanzar en estandarización y digitalización de trámites y permisos.

Fortalecer espacios locales y regionales de apoyo a PYME, trabajando con gobiernos regionales y municipios.

Generar políticas que se hagan cargo de la heterogeneidad y necesidades de las distintas actividades y rubros, con particular énfasis en los sectores más golpeados por la pandemia.

Mejorar condiciones de acceso a Ley I+D, para que más empresas de menor tamaño aprovechen sus beneficios.

Incorporar enfoque transversal de género en políticas de emprendimiento.

Generar espacios de cooperación y articulación entre PYME, universidades y centros de formación técnica para el desarrollo de capacidades adecuadas a las necesidades de las PYME y los desafíos del trabajo del futuro.

La Banca Nacional de Desarrollo apoyará la innovación y la formación para el conocimiento, especialmente en el desarrollo de nuevas tecnologías.

Crear subsidios directos para que la aplicación de reformas laborales, como las 40 horas y aumento de salario mínimo a $ 500.000, no tengan un impacto negativo las MiPyme. La entrada en régimen de estas reformas será más gradual para estas empresas que para las grandes.

En el plan de inversión pública verde se priorizarán obras que puedan ser ejecutadas o de las que puedan participar activamente micro, pequeñas y medianas empresas.

Medidas tributarias especiales para MiPyme. Plan especial de condonación de intereses y multas devengadas durante la pandemia; nueva política de condonaciones de intereses y multas, y de convenios de pago con la Tesorería General de la República; postergación del pago del IVA -sin reajustes, intereses ni multas- por tres meses desde la fecha de vencimiento de la obligación de pago, entre otras.

Simplificar procesos de postulación y avanzar en oferta coordinada de beneficios para MiPyme que otorga el Estado -sobre todo en financiamiento- con postulaciones más rápidas y sencillas.

Boric: "No más chipe libre a los narco en nuestro país"

Endurecer la ley de control de armas y controlar el uso de fuegos artificiales son algunas de las propuestas del abanderado de Apruebo Dignidad.

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) llegó ayer hasta San Bernardo a reunirse con vecinas y vecinos, además del alcalde Christopher White, y abordó uno de sus puntos más criticados: seguridad y narcotráfico. "Vamos a tener una mano firme para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico", aseguró, y enfatizó: "No más chipe libre a los narco en nuestro país".

Prometió que en su gobierno va a invertir en protección para abordar a los "grandes delincuentes" y también la rehabilitación de pequeños consumidores. Endurecer la ley de control de armas, controlar el uso de fuegos artificiales y construir policías especializadas son otras de sus promesas.

Boric también planteó realizar una reforma estructural a Carabineros, estrategias de intervención urbana, fortalecer la Inteligencia Financiera Especializada, entre otras medidas.

José Antonio kast

frente social cristiano

Simplificación de los regímenes tributarios

y apoyo monetario a trabajadores PYME

Apoyo especial al desarrollo de las pequeñas empresas y emprendimientos, a través de la simplificación de los regímenes pro-PYME, lo cual facilitará el cumplimiento tributario, la formalización de las empresas, y la creación de nuevos emprendimientos y Startups. Además, se promoverá un Fondo para apoyar a emprendedores y startups y fomentar el ecosistema de la innovación.

Avanzar y mejorar la Ley de Insolvencia Financiera para apoyar el reemprendimiento y las PYME.

Promover en conjunto con el sector privado y las universidades la creación de un ecosistema tecnológico que estimule a emprendedores locales y genere un ambiente apropiado para el surgimiento de startups. A su vez, se entregarán facilidades necesarias para acceder a la transformación digital, créditos blandos y a los programas de ProChile, que les permita salir al mundo con sus bienes y servicios.

Desarrollar la Iniciativa "Chile Atiende PYME, Cooperativas y Emprendedores", que entregará de manera centralizada toda la información requerida para orientar los trámites que deben realizar las nuevas empresas con el Estado, además de visibilizar todas las ayudas disponibles para su mejor desarrollo.

Mejorar los ingresos de los trabajadores y apoyar la generación de empleos formales y dignos, mediante la entrega de un subsidio que financiará las cotizaciones sociales de los trabajadores de menores ingresos. Esta política apoyará la creación de empleos formales, especialmente en las PYMEs. El acceso al subsidio será automático para los trabajadores dependientes con jornada ordinaria, de tal forma que quienes perciben el salario mínimo recibirán un aporte directo equivalente al total de sus cotizaciones, y quienes perciben una remuneración superior al salario mínimo reciban un aporte gradualmente decreciente a partir de ese mismo monto.

Implementar acciones que fomenten la contratación de bienes o servicios públicos en Chilecompra, a aquellas empresas o PYME lideradas por mujeres.

Apoyar a la Mujer Rural, robusteciendo los programas dirigidos para las zonas rurales para dar mayor visibilidad a las mujeres rurales y potenciar su desarrollo.

Incentivar la autonomía económica de las mujeres fortaleciendo los diversos programas existentes, simplificando la postulación y dándoles mayor difusión. De la mano de esto, se agilizarán los programas de emprendimiento digital, otorgando conocimientos y herramientas en este ámbito para mejorar su productividad.

Crear el "Espacio Mujer Emprendedora", mediante alianzas público-privadas o público-público, para generar lugares para que las emprendedoras de sectores urbanos y rurales comercialicen sus productos o servicios, con un sistema de turnos donde al menos cada emprendedora pueda contar con un lugar de venta presencial al mes.

Facilitar el acceso de la mujer a créditos, por la vía que el BancoEstado destine un área especializada para la mujer emprendedora (Banco Estado Mujer). A través de esta vía se ofrecerán todos los instrumentos financieros con que cuenta el Banco, realizando evaluaciones de riesgos más flexibles y tasas de interés preferenciales.

Mejorar el cruce de información de los programas de fomento productivo del gobierno, para permitir que las emprendedoras que sean beneficiarias tengan movilidad en escalada y permitir que nuevas emprendedoras puedan optar a beneficios estatales y lleguemos a más hogares.

Kast tras cita con vecinos:

"Hay que recuperar los espacios"

Candidato del Partido Republicano se reunió con locatarios de Santiago Centro y abordó los temas que impulsaría de ser electo como presidente.

Un encuentro con vecinos y PYME de Santiago Centro sostuvo ayer el candidato presidencial José Antonio Kast. En la cita, en la cual también participó el diputado Jorge Alessandri, dio detalles de las medidas que implementará en el sector en caso de ser electo como presidente. A modo de ejemplo, la carta del Frente Social Cristiano dijo que "recuperar la luminaria de los espacios públicos y los terrenos privados ocupados hoy por personas que se dedican a delinquir", son medidas prioritarias.

En esa línea, Kast agregó que también es necesario realizar coordinaciones con las alcaldías de Santiago y de Providencia para recuperar los espacios públicos que hoy están tomados por el comercio ambulante.

Pero no es lo único, también señaló que en su plan de gobierno hay medidas para mejorar la condición de los rubros gastronómico y hotelero.