Reelecto decano de Economía UC promete cambio cultural: “Nuestro rol es ser un actor en el análisis y reflexión en este nuevo contexto”

País

Tras inédito proceso eleccionario, José Miguel Sánchez asumirá el mando de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas por un tercer período.

“Los tiempos han cambiado, de lo único que estamos seguro es que el mundo cambia”, es una de las primeras conclusiones que desliza el recientemente reelecto decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica, José Miguel Sánchez (ingeniero comercial UC y doctor de la Universidad de Minnesota), quien por tercera vez asume el liderazgo de la entidad.

Esto, luego que por primera vez la facultad en sus 96 años de existencia escogiera al decano por votación directa de sus 72 profesores de planta.

“Es un orgullo y un reconocimiento a la labor realizada. Lo tomo como un compromiso muy grande con todos nuestros stakeholder: nuestros estudiantes, ex alumnos, académicos, con el país”, manifesta Sánchez, en medio de un contexto en que Chile, al igual que el mundo, se ha visto desafiado por el paso de la pandemia por Covid-19 .

Ello se sumó a un conflicto social que remeció internamente al país desde octubre pasado. En este escenario, Sánchez se ha propuesto movilizar los recursos con que cuenta la facultad acuñados en sus académicos y sus más de 3 mil alumnos de pre y post grado, asumiendo la responsabilidad de lograr de aquí a 2024 una transformación “profunda” en donde sus investigaciones se inserten en el debate público y en las soluciones de los problemas que enfrenta el país: “Nuestro rol es ser un actor en el análisis y en la reflexión de los debates económicos y de las organizaciones en este nuevo contexto”.

"Ese un cambio cultural nuestro, muy importante porque como misión en el plan de desarrollo anterior teníamos el ser un referente, pero la palabra referente se nos quedó chica porque hoy dia ser un referente ¿qué significa? No significa nada, hoy día tenemos que ser un actor”, señala.

Este paso se dará respetando la independencia y la heterogeneidad de su cuerpo docente, que está conformado en un 24% por profesores extranjeros, por lo que “no existe la opinión de la facultad, sino que existe la opinión de nuestros académicos con nombre y apellido” que “a partir de su trabajo y de su investigación dice lo que quiere y, por supuesto, tiene que defenderlo y argumentarlo”.

Puertas adentro

Luego de casi tres meses de un inédito proceso eleccionario, emanó un documento -fruto de más de 130 entrevistas que realizó el comité de búsqueda de decano, tanto al interior de la facultad como en otras facultades de economía del mundo- que es la hoja de ruta de su nuevo mandato.

A raíz de lo ocurrido el 18 de octubre, Sánchez reconoce que “recibimos esa crítica de que a veces nuestros cursos no tenían mucho vínculo con lo que está pasando afuera, con la realidad y eso es lo que no puede pasar porque nuestros cursos son de la realidad, son de lo que está pasando afuera”. Por lo tanto, agrega “si los alumnos no ven ese vínculo, eso quiere decir que estamos fallando”.

Ante esto, su primer desafío es trabajar con el pregrado en la manera de enseñar y en la forma de transferir la investigación de sus académicos a las salas de clases.

“Tenemos que entregarle fuertemente herramientas que los alumnos puedan aplicar en distintas situaciones porque estamos viviendo en un mundo que cambia rápido”, explica, para lo cual están implementando un cambio curricular con énfasis en las aplicaciones prácticas de los cursos desde un principio.

“Todo lo que estudiamos tiene un sentido. Y el sentido último, es colaborar al bien común, colaborar a la solución de los problemas. Entonces, eso tenemos que ponerlo en primera línea, traerlo al curso inmediatamente. No podemos pasar un modelo matemático y no decir para qué se usa, para qué sirve, hay que decir que esto tiene una aplicación real”, explica.

Desigualdad, pobreza, sustentabilidad, ética son parte de los principios que guian todas las temáticas que se transmiten a sus alumnos, según revela Sánchez, de manera “transversal”.

Un trabajo interdisciplinario que comenzaron a replicar, además, durante todos los años de formación de sus alumnos de ingeniería comercial con el propósito de potenciar las múltiples vocaciones de sus estudiantes.

“Tenemos un perfil de persona con múltiples intereses. Eso es de una riqueza enorme, entonces, le dejamos más espacio libre para que pueda explorar en el que, si quiere, puede estudiar historia, filosofía o más matemáticas”, ejemplifica.