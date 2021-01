JUEVES 14 DE ENERO

13:36 A partir de mañana, 15 de enero, y con motivo de la nueva cepa de coronavirus encontrada en Brasil, se prohibirá la entrada a Reino Unido a quienes provengan de Argentina, Brasil, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Así lo anunció el secretario de Transporte británico, Grant Shapps, quien en su cuenta de Twitter precisó que los viajes desde Portugal también se suspenderán, debido a sus "fuertes vínculos de viaje con Brasil".

El ministro precisó que la medida no aplica a ciudadanos británicos e irlandeses ni a extranjeros con derechos de residencia, pero detalló que quienes regresan de estos destinos deben realizar una cuarentena de diez días.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3