Remezón político cuestionamientos y respuesta de Piñera tras “Pandora Papers”

En la evaluación de una acusación constitucional, Silber admitió que existe un “disenso técnico procesal” en la oposición, mientras Naranjo aseguró que existe voluntad de presentarla.

Un remezón político y judicial provocó el capítulo chileno del reportaje “Papeles de Pandora”, el cual atribuye a la familia Piñera-Morel haber sido la mayor accionista del proyecto minero-portuario Dominga, que habría vendido al empresario Carlos Alberto Délano, amigo cercano del hoy Presidente de la República, en un paraíso fiscal y con el compromiso de que el área geográfica donde se emplaza no sería declarada zona protegida.

En el área judicial, el fiscal nacional Jorge Abbott instruyó a la Unidad Anticorrupción estudiar los antecedentes expuestos por el citado reportaje, según consignó La Tercera, con el fin de determinar si existen delitos que ameriten una investigación penal por oficio.

La información conocida el domingo recién pasado dio pie a una fuerte crítica hacia el mandatario de parte de la oposición, que exigió explicaciones. Esto, pese a que ese mismo día, La Moneda emitió una declaración, asegurando que el Presidente “nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga”.

Luego, ayer en la mañana, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, debió salir a reforzar esa idea, apelando a que “esa información original fue ampliamente conocida, ya está presente”.

Pero fue el propio mandatario, quien horas más tarde dio una declaración para aclarar la situación. Pasadas las 14:00 horas, desde La Moneda, Piñera refrendó que los hechos conocidos este domingo no son nuevos y que la justicia determinó, en 2017, que la venta del polémico proyecto minero se ajustaba a la normativa.

Parlamentarios de la oposición se reunieron ayer para evaluar la posibilidad

de una acusación al Presidente, lo que seguirá en análisis.

Perjuicios personales

Según la declaración del jefe de Estado, “no me fue consultado ni informado” acerca de la decisión de vender Dominga “precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés”, añadiendo que, “como Presidente de la República, jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común por sobre cualquier otro interés”.

Y aclaró que en el año 2010, “el producto de la venta de Minera Dominga en el exterior fue íntegra e inmediatamente remesado a su empresa madre dueña en Chile y se cumplió estrictamente con las reglas tributarias existentes en Chile; y no tuvo ningún efecto en los impuestos a pagar por esa operación”.

El mandatario se explayó acerca de que, “como es de conocimiento público”, desde el año 2009, antes de asumir su primera administración, se desligó “absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares”, constituyendo fideicomisos ciegos sin que ello fuera obligatorio, lo que se prolongó a su esposa e hijos “como muestra de transparencia”. Y concluyó enfatizando que “ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero” y que el haber sido Presidente “me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios”.

Reunión en el Congreso

Pese a ello, desde el mismo domingo que se conoció la noticia, en la oposición se comenzó a gestar la idea de una acusación constitucional en contra del jefe de Estado.

El primero en plantearlo fue el subjefe de bancada de los diputados de la DC, Gabriel Silber. A él se fueron sumando durante la jornada de ayer varios de sus pares. De ahí que se analizara el tema en una cita que se produjo pasadas las 17:00 horas en el Congreso.

En la reunión participaron representantes de todas las fuerzas opositoras y se estudió la viabilidad de la acusación junto con las declaraciones que sobre el tema realizaron el Gobierno y el propio Piñera. Casi una hora duró el encuentro, tras el cual el subjefe de la bancada PS, diputado Jaime Naranjo, calificó de “extraordinariamente graves y delicados” los hechos conocidos, por lo que “ameritan que la oposición ponga sus equipos jurídicos a disposición para iniciar el estudio de una acusación constitucional al Presidente de la República”.

Y añadió que recopilarán los antecedentes que permitan fundar el instrumento, aunque recalcó que hay “voluntad” para presentarlo. Pese a que el jefe de la bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que aún “no es una decisión tomada”.

El subjefe de la bancada DC, Gabriel Silber, admitió que en el sector existe lo que calificó como un “disenso técnico procesal”, pero no del mérito de la acusación. Y para avanzar en ella es que quieren ponderar los hechos que abarcan la no declaración de zona protegida en la que se emplaza el proyecto, para hacerla viable jurídicamente.

En todo caso, en su declaración, Piñera también se refirió a la eventual acusación, señalando que “me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país”, descartando la existencia de cualquier irregularidad y delito”, enfatizando que se estableció su “nula participación”.

El delegado presidencial que votó contra

la iniciativa y dejó el cargo hace una semana

La semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera solicitó la renuncia de Pablo Herman, delegado presidencial de la Región de Coquimbo, luego de que este último cuestionó la designación de Mario Aros como Seremi de Medio Ambiente.

Esta polémica, que ocurrió hace siete días, no fue la primera vez en la cual Herman había tomado posiciones diferentes al gobierno. En agosto, el delegado marcó el único voto en contra que recibió el proyecto minero portuario Dominga en la Comisión de Evaluación Ambiental. En su exposición señaló que, en su rol, le correspondía evaluar el proyecto de una manera más amplia, entendiendo las distintas posturas y a la vez también poder generar un gran equilibrio.

"En esta región no aceptaremos dos puertos en el sector de Chungungo, ni menos atendiendo que en la comuna de Huasco existen otros dos puertos; por ende en menos de 100 km. Tener cuatro puertos es algo que no se ha aprobado en este proyecto. En este sentido, mi decisión es rechazar el proyecto Dominga hasta que exista un solo puerto en la región de Coquimbo en este sector", señaló en esa oportunidad Herman, quien había asumido como intendente en 2020.