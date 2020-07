Retiro de fondos: Comisión acuerda que no se pagarán impuestos al sacar fondos de las AFP

País

Ahora la iniciativa vuelve a la Sala de la Camara de Diputados, para aprobar articulado el próximo martes.

19:57 Tras abordar y discutir cerca de 10 indicaciones, la comisión de Constitución de la Cámara terminó de ver los cambios y modificaciones a la propuesta que permite el retiro de fondos previsionales. En la cita, además, se aprobó el cambio de nombre de la propuesta, el cual ahora es: "Proyecto de Reforma Constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual en las condiciones que indica y crea un fondo solidario colectivo".

Ahora la iniciativa vuelve a la Sala de la Camara de Diputados, para aprobar articulado que se estima que sea el próximo martes.

19:27 Indicación que establece beneficio tributario al retiro de fondos previsionales es aprobada con 7 votos a favor.

19:20 Se complejiza el debate en torno al posible beneficio tributario. Coloma argumenta qué propuesta podría beneficiar a parlamentarios que quieran retirar sus fondos previsionales, mientras que Hugo Gutiérrez, Pamela Jiles, René Saffirio son algunos de los que se muestran a favor.

Hugo Gutiérrez se defendió y señaló que "ninguno lo había pensado en favor de uno, por lo que apruebo que el retiro no esté afecto a impuestos".

19:00 Diputado René Saffirio (IND) recalca que han debatido "para no dejar ninguna puerta abierta para la "letra chica". La gente estaba preocupada de que no se incluyera a trabajadores del sector público y que si el retiro sería tributable"

18:56 "Si se aprueba esta norma, los diputados que tienen altos montos ahorrados, se van ahorrar un millón 680 mil pesos, monto que no irá al Fisco (...) por eso me parece regresivo y además escandaloso", dijo el diputado Coloma.

18:55 Diputado Félix González del Partido Ecologista Verde advierte que el Ejecutivo hará todo lo posible porque este proyecto no se apruebe. "No queremos dejar espacio a la duda e interpretación y que se hagan retenciones. Lo importante es que las personas hagan un retiro del 10% íntegro. Sobre si el Presidente irá o no al Tribunal Constitucional, no me cabe duda que está en la mente del gobierno buscar todos los mecanismos para que esto no llegue a buen puerto. Esto no constituye una renta porque es una pensión. Tampoco queremos que otra iniciativa lo haga constitutivo de renta. Es más sano dejarlo en un artículo transitorio de la Constitución".

18:47 "De aprobarse esta indicación (del beneficio tributario) los únicos beneficiarios serían los que tienen ingresos anuales por sobre los $ 17 millones", dijo Boric.

18:45 Comisión abre debate en torno a indicaciones que buscan dar beneficio tributario al retiro de fondos previsionales. "Este es un tema complejo, le solicitaría a los autores de la indicación los cálculos de quiénes tributarían por el retiro", dijo el diputado Gabriel Boric, quien señala que un universo importante de trabajadores no pagaría impuestos (global complementario).

18:40 Rechazo transversal en comisión de Constitución a las indicaciones que buscan modificar los pisos y cifras establecidas, parlamentarios recalcan que son materias que ya han sido debatidas.

18:30: Diputado Juan Antonio Coloma reitera su rechazo a la idea, y dice que "es el Estado el que debe meterse la mano al bolsillo" para ayudar a los trabajadores.

18:22: Diputado Leonardo Soto, "es cierto que una gran cantidad de cotizantes tienen muy pocos fondos (...) por eso se estableció un piso mínimo de 35 UF, si se retira ese piso se reduce la posibilidad de que las personas que tengan menos saldo puedan retirar fondos que realmente les sean útiles. Por eso creo que es improcedente aprobar esta indicación".

18:21: Walker recalca que ya se estableció un piso de 35 UF.

18: 20: Diputado Saffirio pide rechazar las indicaciones que proponen modificar el piso mínimo que se podría retirar de los fondos previsionales. Parlamentario recalca que son materias que ya habían sido resueltas.

18:12: Con 12 votos en contra, parlamentarios de la comisión de Constitución rechazan indicación de Bianchi respecto al momento en que se puede hacer el derecho a retiro.

18:05: Diputado Walker, da inicio a la votación de las indicaciones.

Saffirio pide no abordar materias que ya han sido resueltas por la comisión, a raíz de una indicación presentada por diputada Karim Bianchi, que dice relación del momento en que se puede hacer uso el derecho a retiro.

18:00 "Hemos sido convocados a esta sesión para votar las indicaciones", diputado René Saffirio pide iniciar rápidamente votaciones de la propuesta.

17:58 Diputado Leonardo Soto, pide al presidente de la instancia que se oficie a la Superintendencia de Pensiones por los correos electrónicos que diversas administradoras enviaron a sus afiliados a raíz de la votación de la Sala de la Cámara de Diputados.



17:40 El presidente de la comisión: Matías Walker Prieto, da inicio a la comisión. En la instancia aclara que no hay ninguna indicación para excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de retirar el 10% de sus fondos previsionales.

En la cita, además, plantea que se recibirán indicaciones hasta las 18.30 hrs.

Acá el minuto a minuto:

Con el fin de abocarse al estudio en particular, hasta total despacho, de la reforma que permite a los afiliados de las AFP retirar el 10% de su fondos de pensiones para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, la Comisión de Constitución de la Cámara sesionará hoy a partir de las 17:30 horas, ocasión en la que se analizarán las indicaciones a la iniciativa que ya han ingresado.

Hasta el momento, según explicó el presidente de la instancia, diputado Matías Walker, han ingresado algunas indicaciones de parlamentarios de Renovación Nacional. Entre ellas destacó la de Eduardo Durán (RN) que establece que los interesados en optar a este beneficio, que también cumplan con los requisitos para acceder a los créditos blandos que ofrece el Gobierno, deberán elegir entre uno u otro, es decir, que no serán derechos acumulativos.

"Eso me parece bien, porque la idea es que la gente no tenga un doble beneficio, que directa o indirectamente tiene impacto fiscal, sino poder llegar a la mayor cantidad de personas que necesitan ayuda", explica Walker.

Desde el punto de vista del parlamentario, "lo ideal es que los trabajadores elijan si se van por el crédito blando o por el retiro de fondos" y destaca que el sólo hecho de haber puesto en tabla esta reforma "tiene el mérito de haber presionado al gobierno a mejorar sustancialmente la propuesta para la clase media, incluso con una condonación del 25% del crédito", por lo que sería bueno dar el derecho a elegir, porque con esta posibilidad es posible llegar a más personas con los beneficios. Y ante cualquier duda aclara que aprobará el proyecto del gobierno y que incluso espera poder mejorarlo.

Otro grupo de diputados de RN, los mismos que aprobaron la idea de legislar en la Sala, presentó una indicación que establece que al beneficio sólo podrán acceder aquellas personas que han visto mermados sus ingresos a raíz de la pandemia. Lo que resuelve el debate que se ha generado en cuanto a los alcances de la reforma.

También han ingresado indicaciones los diputados Karol Cariola (PC) y Gabriel Boric (CS) en la línea de declarar explícitamente que los recursos que se retiren de las AFP no estarán afectos a impuestos. Al respecto, Walker advierte que en general él prefiere respetar el principio de reserva legal, pero que la citada indicación hace una referencia a la Ley de Impuestos a la Renta, "así es que creo que la vamos a aprobar"