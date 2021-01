Rodrigo Álvarez dirigente empresarial y candidato a constituyente “La Constitución no es la varita mágica que soluciona todos los problemas”

País

El abogado y exministro recalca que si bien hay temas que se van a modificar y perfeccionar, a su juicio es necesario sincerar que hay materias de la Carta Magna actual que se van a mantener.

Tras casi 9 años de retiro del mundo político, el exministro y exdiputado Rodrigo Álvarez está trabajando en un nuevo desafío personal: su candidatura a la Convención Constitucional por el distrito 28 -del que es oriundo-, que agrupa a las comunas de Antártica, Cabo de Hornos, Laguna Blanca, Natales, Porvenir, Primavera, Punta Arenas, Río Verde, San Gregorio, Timaukel y Torres del Paine.

“No me llamaba la atención un retorno, las personas tenemos ciclos en nuestras vidas. Pero mirando esto, y su relevancia, no me parecía prudente sustraerme de un debate así”, relata el abogado y también presidente de AB Chile y consejero de Sofofa, quien a raíz de su candidatura debió suspender sus tareas gremiales.

- ¿Cuáles son sus motivaciones para ser constituyente?

- Durante casi 14 años de mi vida desarrollé actividades públicas como diputado, subsecretario y ministro, pero hace más de ocho años que estaba totalmente retirado de la política. No había hecho absolutamente nada propio de la actividad política y no tenía una intención mayor de regresar.

Pero si uno hace un análisis histórico de las Constituciones en Chile, si uno hace un análisis de los actuales problemas del país, se da cuenta que el principal debate para las próximas décadas es éste, el constitucional. Hay que pensar que las últimas dos constituciones duraron en promedio 40 años, así que al menos estamos pensando en un debate que, si lo hacemos bien, debería dar la garantía, la estabilidad y las reglas de funcionamiento de nuestro país para las próximas cuatro o cinco décadas. De un debate así no podía sustraerme.

- Algunos lo veían como senador, ¿por qué descartó ese camino?

- Siempre he pensado que las buenas razones para estar en la actividad política son la vocación y el sentido de responsabilidad. Siempre he sentido que tengo una vocación hacia la actividad pública política, pero cada uno tiene etapas en su vida y momentos en su vida. Efectivamente había varias personas que me planteaban una candidatura senatorial, pero no consideraba que era el momento para asumir un desafio como ese. Pero es distinto cuando se trata de discutir los temas más importantes para el país, como es el debate constitucional.

- ¿Cuáles son los temas que le interesan en este debate?

- Una Constitución tiene una serie de principios y después tiene dos grandes estructuras, o dos grandes partes: una parte que los abogados llamamos dogmática, que son los derechos de las personas; y una parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado.

En todas las áreas hay temas que me interesan muchísimo. Una es todo el fenómeno de la descentralización y desconcentración del poder. Como magallánico y como candidato por Magallanes, evidentemente ese es uno de los temas que me interesa.

Otros, por supuesto, son todos los temas de organización del Estado. Pero hay una tercera línea que está mucho más relacionada con lo que ha sido mi actividad más académica, que son todos los temas más económicos y sociales, como la existencia o no de un principio de responsabilidad fiscal -que yo creo que debería existir-, la iniciativa del Ejecutivo en temas como el Presupuesto, la autonomía del Banco Central, las rentas regionales, etc. son los temas que me interesan.

- ¿Cómo ve la posibilidad de conseguir acuerdos en la Convención Constituyente? Hay mucha fake news y sectores más cerrados al diálogo...

- Cuando me preguntan cuál es mi primera aproximación al proceso constituyente, quiero decir que es algo formal, ni siquiera de fondo, y es la actitud de oye, pongámonos de acuerdo para resolver los problemas.

Creo que si cada uno de nosotros nos aislamos, por así decirlo, en los tercios, no avanzaremos.

Por otra parte, creo que es imprescindible para evitar una frustración grande hablarle a las personas, a los votantes, a los ciudadanos de lo que es efectivamente una Constitución. Creo que eso clave.

Hay que decirlo, la Constitución no es, como lo he dicho en otras ocasiones, la varita mágica que soluciona todos los problemas o todas las dificultades. Es un conjunto de normas comunes, lo que nos permite enfrentar muchos problemas, una base, pero muchos de los problemas del país se van a seguir solucionando a través de políticas públicas, a través de lo que hagan los gobiernos y a través de leyes.

Hay que hablarle a la ciudadanía con la verdad, la Constitución no es una estructura de soluciones mágicas, no es una bala de plata. Transmitir eso solo lleva a frustración, y a más grados de incertidumbre.

- ¿Qué tanto cree que cambiará la Carta Magna actual?

- Si uno analiza nuestra Constitución y la compara con la del 25, del 33, y con otras Constituciones comparadas, evidentemente que hay muchos temas que van a mantenerse.

Supongo que nadie aspira a no tener una separación de poderes adecuada en la Constitución, que es una conquista de la civilización. Todo el mundo aspira a tener ciertos principios, como que Chile será una República democrática, y que tendremos respeto a los tratados internacionales. Hay muchas cosas que son evidentemente comunes, pero hay otras materias que se pueden profundizar.

Los artículos 3º y 5º del capítulo XIV de la Constitución actual, por ejemplo, son los que nos hablan del gobierno local y regional y ahí hay que lograr muchos mayores espacios de descentralización y desconcentración de poder.

En el capítulo III de la Constitución, que es sobre los derechos, evidentemente hay algunos derechos en los que vamos a tener que trabajar, porque son parte de los problemas que actualmente los chilenos tenemos. En materia de salud, en materia de educación, en materia de pensiones, etcétera.

Lo que no significa, y esto lo quiero subrayar, desconocer todo lo mucho que se ha avanzado, sino que sencillamente enfrentarse a una realidad distinta. Chile hoy es totalmente distinto en sus posibilidades y desafíos al Chile de la década del 70, cuando se redactó la Constitución.

Estamos ante una realidad distinta, por lo tanto, tú tienes que perfeccionar numerosos aspectos de la Constitución, pero que se van a mantener muchos otros porque forman parte de algo mucho más profundo que Chile, que es la tradición de la civilización occidental.

- En materia de descentralización ¿qué propuestas e ideas tiene?

- Es importante destacar que se ha avanzado mucho en los últimos 30 años en descentralización, quiero reconocer eso, pero evidentemente hay espacio para profundizar más. Por ejemplo, probablemente en la definición del gasto.

Las definiciones de gasto siguen siendo a veces altamente concentradas en Santiago. Me tocó verlo mucho como ministro y como subsecretario. También hay espacio para avanzar en rentas municipales o comunales. Un tercer tema dice relación con las atribuciones de las autoridades.

- Usted tiene trayectoria política y gremial-empresarial. ¿A qué Rodrigo Álvarez veremos como constituyente?

- La respuesta es una sola, a ninguno de los dos. Yo soy Rodrigo Álvarez, tengo una historia, una trayectoria y soy una persona que tiene ciertas convicciones y visiones. No soy en esta materia ni un representante de la política tradicional, ni representante de los gremios, ni de la empresa. En mi vida he defendido las cosas que estoy convencido que son correctas para Chile y es lo que voy a seguir defendiendo.

Lo que aspiro a ser es un representante de los magallánicos, en una tarea específica, que es redactar una nueva Constitución.

Las elecciones en Sofofa

- Como dirigente gremial, aunque ahora está suspendido de sus tareas, ¿cuál cree es el rol que deben tener los gremios en este debate?

- Todas las organizaciones de la sociedad civil, y en esto los gremios tienen un rol gigantesco en materia constitucional, como también lo tienen los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, etc., todos tienen un rol. Este es un trabajo que debemos construir entre todos para que tenga certidumbre y estabilidad en el tiempo.

- En mayo Sofofa tiene elecciones, ¿qué le parece el nombre de Richard Von Appen como sucesor de Bernardo Larraín?

- Sólo me atrevo a agregar y desde una perspectiva muy, muy personal, que me parece una gran noticia que personas como Richard Von Appen hayan anunciado que están disponibles para ocupar roles gremiales en entidades tan importantes como la Sofofa.