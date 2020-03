18:30 Rusia enviará a Estados Unidos equipos médicos para ayudar a combatir el brote de coronavirus, informó el martes la agencia de noticias Interfax citando al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

El presidente Vladimir Putin hizo la propuesta el lunes en una conversación telefónica con su par Donald Trump, cuando los líderes discutieron sobre el coronavirus y la situación del mercado petrolero.

"Trump aceptó con gratitud esta ayuda humanitaria", dijo Peskov, según lo citó Interfax. Un avión ruso con equipo médico y de protección puede partir hacia Estados Unidos en las próximas horas, agregó.

Los casos confirmados en Estados Unidos han aumentado a casi 180.000 y las muertes suman casi 3.600 según un recuento de Reuters de datos informados oficialmente.

Las relaciones entre los países han estado tensas en los últimos años debido a las sanciones de Estados Unidos a algunas empresas rusas en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 y al apoyo ruso a los separatistas en el este de Ucrania, entre otros temas.

Peskov también dijo que Rusia y China están cooperando de manera similar, "en un momento en que la situación actual afecta a todos sin excepción (...) la única alternativa es trabajar juntos en un espíritu de asociación y asistencia mutua"

18:00 Las autoridades de protección civil de Grecia han puesto en cuarentena a varias ciudades y pueblos del norte del país, luego de que informaron un aumento constante en los casos de coronavirus en los últimos 10 días.

17:30 Donald Trump estaba a punto de anunciar una suspensión de 90 días de los pagos de aranceles a ciertas importaciones estadounidenses, incluidas algunas prendas de vestir y camiones ligeros, mientras su administración busca mitigar el daño a la economía de la creciente pandemia de coronavirus.

La administración Trump ya había permitido exenciones arancelarias para ciertos suministros médicos en las últimas semanas, ya que los funcionarios estadounidenses intentaron reforzar las reservas nacionales de equipos de protección y otros bienes utilizados en el sector de la salud. Pero la última acción tendría un impacto más amplio en la economía estadounidense en dificultades, ya que los funcionarios estadounidenses intentan mantener a flote a las empresas luego de la repentina caída de la demanda debido al brote de coronavirus.

Según una persona familiarizada con la decisión, la medida, sin embargo, no involucraría algunas de las acciones arancelarias de más alto perfil tomadas por el presidente de Estados Unidos durante las guerras comerciales que han marcado su presidencia, incluidas las recaudaciones punitivas sobre las importaciones chinas de US$ 360 ​​mil millones, y gravámenes sobre los metales importados impuestos por razones de seguridad nacional.

16:13 Las autoridades de salud de Francia informaron de 499 nuevas muertes por coronavirus para totalizar 3.523, un aumento del 17% en las últimas 24 horas, en el tercer día seguido en que la tasa de fallecimientos se acelera en el país.

El conteo diario del gobierno solo muestra a quienes mueren en hospitales, pero las autoridades dicen que muy pronto podrán recopilar datos sobre fallecimientos en hogares de ancianos, lo que probablemente provocará un gran aumento de los registros.

El director de la agencia estatal de salud, Jerome Salomon, dijo que el número de casos había aumentado a 52.128, un alza del 17% en 24 horas, probablemente debido al hecho de que Francia ha estado aumentando las pruebas.

"Al ofrecer ayuda a nuestros colegas estadounidenses, el presidente espera que cuando los productores estadounidenses de equipos y suministros médicos aceleren el ritmo, también podrán responder a su vez si es necesario", dijo Peskov. "Ahora, cuando la situación actual afecta a todos sin excepción en todo el mundo, no hay otra alternativa que actuar en el espíritu de asociación y ayuda mutua".

14:40 La cifra de muertos en Italia por el brote de coronavirus aumentó en 837 a 12.428, dijo el martes la Agencia de Protección Civil en su recuento diario, una ligera alza por segundo día consecutivo.

El número de casos nuevos se mantuvo bastante estable, sumando 4.053 frente a los 4.050 del lunes. La cifra total de infectados desde que el brote salió a la luz en el país el 21 de febrero alcanza 105.792.

El domingo se habían registrado 5.217 nuevos casos y el sábado 5.974, lo que sugiere que la curva de crecimiento de las nuevas infecciones se está aplanando.

Italia ha registrado más muertes que en cualquier otro lugar del mundo y representa alrededor del 30% de todos los fallecidos a nivel mundial por el virus.

El mayor número diario de víctimas de la epidemia se registró el viernes, cuando murieron 919 personas. Esa cifra se compara con 889 fallecimientos el sábado, 756 el domingo y 812 el lunes.

13:20 Los casos de coronavirus del estado de Nueva York aumentaron un 14% en las últimas 24 horas, a 75.795. El número de víctimas mortales para el estado, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, aumentó en 332, y el gobernador Andrew Cuomo lamentó que el estado todavía no logra enfrentar el desafío. "Subestimamos este virus. Es más poderoso, más peligroso de lo que esperábamos", dijo.

12:47 Estados Unidos pretende construir cientos de hospitales temporales para aliviar la presión sobre los centros médicos ante la creciente llegada de pacientes de coronavirus, informaron hoy autoridades.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, que convirtió un centro de convenciones de Nueva York en un hospital de mil camas en una semana, busca hoteles, albergues, centros de convenciones y grandes espacios abiertos para levantar hasta 341 hospitales temporales, dijo el martes el jefe del departamento.

El número de casos confirmados en el país aumentó en más de 20 mil ayer. La cifra diaria de muertos ascendió a 575, un nuevo récord, llevando la cifra total de fallecidos a más de 3 mil el lunes, más que el número de muertos en los ataques del 11 de septiembre de 2001. El total de contagiados hasta el momento es de 165.874.

12:30 Corea del Sur, China, Italia y España se encuentran entre los pocos países que han detenido el crecimiento exponencial de los casos de coronavirus, según un nuevo análisis de Financial Times, mientras que los casos en EEUU y el Reino Unido todavía están creciendo exponencialmente.

El número de casos en una epidemia a menudo sigue un camino de crecimiento exponencial, lo que significa que los números de casos aumentan como una proporción de casos existentes, en lugar de un número constante. Tarde o temprano, el crecimiento exponencial es limitado ya sea porque el virus se queda sin huéspedes susceptibles o porque las medidas de distanciamiento social evitan el contacto humano suficiente para que la tasa continúe.

11:00 En su balance diario sobre el estado del coronavirus en el país, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunció que las personas contagiadas del virus ascendieron a 2.738 en las últimas 24 horas, cifrándose en 289 los nuevos confirmados. Además, se registraron cuatro nuevas muertes, alcanzando 12 los fallecidos a nivel nacional.

En cuanto a las medidas de aislamiento social, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza anunció que las comunas de Santiago, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia y Ñuñoa renovarán su cuarentena por una semana más. En Independencia, la medida no se prolongará y finalizará el jueves a las 22:00 horas.

Punta Arenas entrará en cuarentena mañana a las diez de la noche por siete días, y desde mañana se implementarán controles sanitarios en los principales terminales de buses del país. La isla Rapa Nui, en tanto, renovará su cuarentena por dos semanas más y se decidió mantener las medidas de aislamiento en hogares del Sename.

10:50 Asesores del sector privado del primer ministro de Japón, Shinzo Abe, solicitaron al gobierno aprobar medidas extraordinarias para enfrentar los efectos de la epidemia de coronavirus, lo que abre la puerta a masivos estímulos económicos.

La recomendación de los asesores, emitida en una reunión del máximo consejo de asesoría económica del gobierno, fue solicitar medidas fiscales que apoyen la actividad económica durante el 2020. "La principal prioridad es entregar una sensación de seguridad protegiendo el empleo, los hogares y las pequeñas y medianas empresas. Para lograr ese fin, deberíamos movilizar todas las medidas de política económica", dijeron.

10:42 El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo hoy que su junta aprobó un nuevo marco de tres años para acuerdos de préstamos bilaterales, asegurando que su capacidad crediticia total de US$ 1 billón (millón de millones) se mantendrá mientras los países miembros luchan contra las presiones del brote de coronavirus.

El nuevo marco es en general el mismo que se promulgó en 2016 para los acuerdos que permiten a los países miembros más ricos del FMI prestar directamente a los países que lo necesitan, indicó el organismo. Así, extiende los acuerdos bilaterales de endeudamiento del Fondo desde diciembre de 2020 hasta finales del 2023, con una extensión de un año posible hasta fines del 2024.

10:40 Singapur anunció que ahora es un delito que las empresas no implementen el teletrabajo si pueden hacerlo, ya que el estado de la ciudad enfrenta un salto en los casos transmitidos localmente. Las firmas que no hagan "un esfuerzo lo suficientemente serio" para desplegar el trabajo a distancia, se enfrentarán a castigos que incluyen órdenes de dejar de trabajar o multas, según sus circunstancias específicas, explicó la ministra de Recursos Humanos, Josephine Teo.

Solo alrededor del 40% de las compañías en el distrito comercial de Singapur tienen personal que trabaja desde su casa. "Ciertamente hay margen para hacer más, especialmente para las empresas del sector privado", afirmó Teo.

10:13 Casi medio millón de trabajadores alemanes se registraron para recibir subsidios salariales, según informó hoy la Oficina Federal de Trabajo de Alemania. El organismo explicó que el gran aumento en las solicitudes provino de "casi todas las industrias", con muchos trabajadores en los sectores minorista, hotelero y de restaurantes apresurándose a solicitar ayuda de Berlín bajo el llamado Kurzarbeit , o un esquema de tiempo de trabajo más corto.

En enero 108 mil trabajadores recibieron el subsidio salarial, y el año pasado hubo un promedio de solo 1.300 solicitudes nuevas para el plan cada mes.

El gobierno alemán prevé que más de 2.35 millones de trabajadores serán contratados en Kurzarbeit, un número aún mayor que los 1.5 millones que se beneficiaron del programa para ayudarlos a mantener sus empleos después de la crisis financiera de 2008.

9:53 La Unión Europea está evaluando proponer un plan de seguro de desempleo para los países que la integran, como parte de las medidas destinadas a aumentar la respuesta conjunta de la UE a la pandemia. La Comisión Europea está trabajando en planes para recaudar fondos para un plan de 80 a 100 mil millones de euros (US$ 88 a US$ 110 mil millones) destinado a apoyar a los países que se enfrentan a crecientes solicitudes de desempleo como resultado de la pandemia de coronavirus, según funcionarios y diplomáticos de la UE.

La idea se está analizando como parte de un conjunto de medidas de apoyo que serán discutidas por los ministros de Finanzas de la eurozona el martes de la próxima semana.

9:45 De acuerdo a los datos de la Universidad de John Hopkins, los casos confirmados de coronavirus en el mundo superaron hoy los 800 mil, al registrarse a esta hora 801.400 personas infectadas a nivel global.

El país que lidera el marcador es EEUU, que ya registra 164.610 casos, seguido de Italia, que cuenta con 101.739. En tercer lugar está España, que contempla 94.417 personas contagiadas de Covid-19.

El total de fallecidos es de 38.743, liderando Italia con 11.591 muertes y seguido de España, con 8.189.

9:44 La Reserva Federal de Estados Unidos ha dado un paso para satisfacer la demanda global de dólares, estableciendo una instalación que permitiría a los bancos centrales y las autoridades monetarias internacionales celebrar acuerdos de recompra con el banco central de EEUU.

La Fed dijo que la instalación funcionará en conjunto con las líneas de intercambio de dólares ya establecidas por el banco central con sus pares en 14 países diferentes para aliviar la escasez global de dólares, resultante del aumento de su valor frente a la mayoría de las otras monedas.

"Esta instalación debería ayudar a respaldar el buen funcionamiento del mercado del Tesoro de los Estados Unidos al proporcionar una fuente temporal alternativa de dólares estadounidenses que no sean las ventas de valores en el mercado abierto", dijo la Fed a través de un comunicado.

9:25 El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par estadounidense, Donald Trump, coincidieron durante una conversación telefónica el lunes que la situación actual de los mercados petroleros mundiales no beneficia a nadie.

Trump y Putin acordaron encargar a sus principales autoridades energéticas que analicen el desplome de los mercados petroleros mundiales, indicó el gobierno ruso, mientras el mandatario estadounidense calificó de "loca" la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita.

Hoy Rusia dijo que los dos líderes acordaron celebrar más consultas sobre el mercado petrolero, aunque no fijaron una fecha para seguir con las conversaciones.

08:39 Walmart Estados Unidos introducirá controles de temperatura para el personal en sus cadenas de tiendas minoristas para combatir la propagación del coronavirus, anunció en un comunicado el martes.

"Estamos en el proceso de enviar termómetros infrarrojos a todas las ubicaciones durante las próximas semanas", escribió el presidente y director ejecutivo de la firma en EEUU, John Furner.

07:38 En las últimas 24 horas, España reportó un récord de 849 fallecidos tras contraer Covid-19, mientras que la propagación del virus se ha recuperado marginalmente después de una desaceleración en los últimos días.

En total, han muerto 8.189 personas, en comparación con los 7.340 de ayer, según cifras del gobierno entregadas hoy. En general, los casos confirmados han aumentado un 11% a 94.417. Esto representa un aumento en la tasa de aumento diario anterior del 8%, pero aún está muy por debajo de los máximos de este mes del 25% y más.

07:36 Una niña de 12 años murió producto de coronavirus en Bélgica. La muerte de un menor por el virus "es muy rara, pero es devastadora para nosotros", dijo Emmanuel André, científico y portavoz del centro de crisis del gobierno belga.

El número de muertos en Bélgica por la pandemia ahora es de 705, un aumento de 192 en comparación con los datos de ayer.

07:19 Larry Fink, director ejecturivo de BlackRock, aseguró en su tradicional carta anual dirigida a accionistas que, el brote de coronavirus "no sólo ha presionado a los mercados financieros y el crecimiento a corto plazo: ha provocado una reevaluación de muchos supuestos sobre la economía global, como nuestra obsesión por las cadenas de suministro en tiempo real o nuestra dependencia de los viajes aéreos internacionales".

Sin embargo, apuntó a que cuando superemos este período, "la economía se recuperará rápidamente. Los bancos centrales se están moviendo rápidamente para abordar los problemas en los mercados de crédito, y los gobiernos ahora están actuando agresivamente para promulgar el estímulo fiscal", en una velocidad y forma influenciadas por la experiencia del mundo durante la crisis financiera mundial en 2008.

Estas acciones "probablemente serán más efectivas y funcionarán más rápidamente ya que no están luchando contra los mismos desafíos estructurales que los de hace una década". Para Fink, el desafío se centra especialmente en las empresas más endeudadas y los colectivos económicamente más vulnerables.

06:34 La inflación se desaceleró en la eurozona en marzo, a medida que los precios de la energía se desplomaron y la actividad económica se detuvo en muchas áreas debido a la interrupción causada por el coronavirus.

Los precios de consumo armonizados en los 19 países de la eurozona cayeron al 0,7% en marzo, desde el 1,2% en febrero, reveló hoy una estimación preliminar de Eurostat. Eso coincide con un mínimo de tres años establecido en octubre de 2019 y es inferior al aumento de 0,8% en los precios esperados por los economistas encuestados por Reuters.

Varios países están coqueteando con la deflación después de que los precios aumentaron solo un 0,1% en Italia, Grecia y Portugal y un 0,2% en España.

06:33 Dubai se comprometió a apoyar a la aerolínea Emirates con asistencia financiera durante este "período crítico". El gobierno, actual accionista de la aerolínea, inyectará nuevas acciones en la compañía, dijo hoy en un comunicado el jeque Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, el príncipe heredero. Los detalles se darán a conocer en una etapa posterior.

06:31 Rusia informó hoy sobre 500 nuevos casos de coronavirus, su mayor aumento diario con diferencia, ya que el número total de infecciones aumentó un 27% a 2.337.

El gobierno ha pedido un bloqueo impuesto a Moscú, que permite a las personas abandonar sus hogares sólo por lo esencial, para extenderse por todo el país en un intento por detener la propagación de la pandemia.

05:29 Estados Unidos registró el mayor aumento diario respecto de todos los países desde que comenzó el brote de coronavirus en diciembre. Incluso cuando la tasa se desaceleró, agregó más de 20.000 casos ayer.

Su tasa diaria de crecimiento se desaceleró a 14% desde 16% el domingo.

05:27 Alemania está desacelerando la tasa de nuevas infecciones por coronavirus, mientras que el número de muertes ha aumentado, sugieren las cifras. El país reportó 4.615 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el número de infecciones confirmadas a 61.913 desde el comienzo de la crisis, según los últimos datos publicados por el Instituto Robert Koch hoy.

Este fue el tercer día consecutivo en que el número de nuevas infecciones aumentó en menos del 10%. Durante gran parte de la semana pasada, la tasa de crecimiento fue de alrededor del 15% y, antes de eso, estaba más cerca del 20 %. El número de muertes de Covid-19 aumentó de 455 el lunes a 583 el martes. Eso deja la tasa de mortalidad de Alemania sustancialmente por debajo de la de otros países europeos.

00:24 Samsung Electronics confirmó que, en una de sus instalaciones de fabricación de chips de computador, un empleado dio positivo por coronavirus. La producción en la fábrica, ubicada cerca de Giheung, al sur de Seúl, continúa pero un grupo de personal que estaba en contacto con la persona infectada se autoaisló actualmente, según un portavoz de Samsung.

Lunes 30 de marzo

23:36 El gobierno de México declaró hoy la emergencia sanitaria tras alcanzar 1.094 infectados y 28 fallecidos por coronavirus, una decisión que incluye profundizar las medidas para evitar la propagación del brote surgido en China a fines del año pasado y que ha cobrado la vida de 35.006 personas alrededor del mundo.

La disposición estará vigente hasta el 30 de abril, y las empresas y personas que no cumplan con las disposiciones podrían recibir sanciones. Se suspenden hasta el 30 de abril, además, las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, mientras que aquellos que no puedan detener sus actividades, el número de personas se redujo a 50 como máximo.

23:34 La producción industrial de Japón creció en febrero a un ritmo más lento que el mes previo y las fábricas esperan que se desplome en marzo, sumándose a las crecientes señales de que la epidemia de coronavirus está afectando a una economía ya a las puertas de la recesión.

La producción fabril se elevó un 0,4% en febrero, mostraron datos gubernamentales el martes, superando la previsión mediana de una mejora del 0,1%, pero por debajo del incremento del 1% de enero.

Analistas dijeron que el impacto pleno de la pandemia empezará a verse reflejado en los datos de marzo y más adelante, y algunos creen que podría mostrar que Japón se encamina a un profundo estancamiento.

"La actividad económica global está cerrada, así que es inevitable un desplome de las exportaciones y la producción", señaló. "La economía japonesa se contraerá de manera más profunda en abril-junio que en los tres primeros meses del año, y puede que no rebote con rapidez".

22:10 Buenas noticias vienen desde China. Y es que desde Beijing informaron que la actividad manufacturera en marzo sorprendió al alza cuando todos los analistas proyectaban una contracción.

De acuerdo a lo indicado por el gigante asiático, el PMI del tercer mes del año fue de 52 puntos, mientras que los analistas encuestados por Reuters esperaban que el indicador llegara 45. En febrero, el PMI oficial llegó a un mínimo histórico de 35,7 puntos.

Las lecturas de PMI por encima de 50 indican expansión, mientras que las que están por debajo de ese nivel indican una contracción.

18:41 Ford dijo que producirá 50.000 respiradores durante los próximos 100 días en una planta en Michigan, en cooperación con la unidad de atención médica de General Electric, y que luego fabricaría 30.000 por mes si es necesario para tratar a pacientes con coronavirus.

Ford detalló que el diseño simplificado del respirador, que tiene licencia de GE Healthcare y que ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los pacientes con Covid-19 y depende de la presión del aire sin necesidad de electricidad.

GM dijo el domingo que planea producir hasta 10.000 respiradores por mes este verano en una planta en Kokomo, Indiana.

17:45 El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció que donará el 50% de su sueldo durante los próximos dos meses para ayudar al servicio de salud pública del país a frenar la propagación del coronavirus e instó a otros políticos a hacer lo mismo. Mitsotakis señaló que espera que los legisladores de su partido, ministros del gabinete y viceministros siguieran su ejemplo. "La clase política de nuestro país debe estar en la primera línea de la solidaridad mutua", dijo.

La presidenta Katerina Sakellaropoulou, el gobernador del banco central Yannis Stournaras y el alcalde de Atenas Costas Bakoyannis ya dieron una respuesta positiva. "Es lo menos que puedo hacer", dijo Sakellaropoulou.

15:42 El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció hoy que el toque de queda se extenderá por dos horas en la mayoría de regiones del país para contener el coronavirus, y aprobó nuevas medidas para suavizar el golpe económico en los ciudadanos.

Vizcarra precisó que la inmovilización social o toque de queda comenzará ahora desde las 18.00 hora local hasta las 05.00 horas del día siguiente, hasta el 12 de abril, fecha prevista para el estado de emergencia nacional por la enfermedad.

15:25 Las autoridades del G-20 acordaron hoy intensificar la cooperación y la coordinación para garantizar el flujo continuo de suministros y equipos médicos vitales, además de otros elementos esenciales para frenar la rápida propagación del coronavirus.

En una declaración conjunta, los ministros del G-20 dijeron que tomarán "medidas necesarias inmediatas" para facilitar dicha actividad comercial y alentar la producción. También se mostraron de acuerdo en que todas las acciones de emergencia deberían ser "específicas, proporcionadas, transparentes y temporales" y que trabajarán para mantener abiertos sus mercados.

Las autoridades comerciales señalaron además que harán todo lo posible para evitar la especulación y el aumento injustificado de precios, y que se esforzarán en garantizar la disponibilidad de suministros médicos y de fármacos a precios asequibles

15:07 Francia registró hoy su peor cifra de muertes diarias, con 418 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 3.024 decesos. Con esto, el país se convirtió en el cuarto en superar la marca de 3.000 decesos tras China, Italia y España. En total, el número de casos aumentó a 44.550, un aumento del 11% desde ayer.

14:13 La deuda pública de Paraguay subirá hasta alcanzar el equivalente a un 25% del Producto Interno Bruto (PIB) por las obligaciones contraídas para enfrentar la crisis económica en medio del combate al coronavirus, dijo hoy el ministro de Hacienda, Benigno López.

El Gobierno prevé contratar préstamos de organismos multilaterales como el FMI, la CAF y el BID, y salir a los mercados internacionales lo antes posible considerando la falta global de liquidez, declaró el ministro en una rueda de prensa. El Congreso autorizó días atrás un endeudamiento de hasta US$ 1.600 millones.

14:00 Dinamarca es el primer país europeo en establecer un calendario para la reapertura del país después del brote de coronavirus, ya que la primera ministra, Mette Frederiksen, pidió una reducción gradual de las restricciones después de Pascua.

La autoridad dijo que había cada vez más pruebas de que el país escandinavo había "logrado retrasar la infección" y eso dio lugar al "optimismo". "Si nosotros, los daneses, durante las próximas dos semanas, más allá de Pascua, seguimos unidos, a distancia, y si los números permanecen estables y razonables, entonces el gobierno comenzará un proceso gradual y tranquilo. y controló la apertura de nuestra sociedad nuevamente", adelantó.

Dinamarca, que ha tenido 77 muertes por coronavirus y 2.577 casos confirmados, fue uno de los primeros países de Europa en cerrar sus fronteras a los extranjeros y en cerrar sus escuelas mientras el gobierno intentaba "aplastar la curva" de las infecciones.

13:59 España superó hoy a China en el número de infectados por coronavirus, mientras el gobierno endurece las restricciones sobre una población que entra en su tercera semana de uno de los confinamientos más estrictos de Europa. Así, el país ibérico se convirtió en el tercero con más casos en todo el mundo, superado solo por Estados Unidos e Italia.

El número total de infecciones en el país subió a 85.195 hoy, por encima de los 81.470 registrados en China, donde se originó la enfermedad. La cifra de 812 fallecidos sumada en esta jornada elevó la cantidad de muertos por el virus en España a 7.340, el segundo con más fallecidos después de Italia.

13:27 El Presidente Sebatián Piñera promulgó hoy el Bono Covid-19, de $ 50 mil por carga y que irá en ayuda de las familias pertenecientes al 60% más vulnerable del país. El mandatario señaló que el bono se comienza a pagar en abril y tiene un costo de US$ 167 millones. En la misma conferencia de prensa el Presidente promulgó la capitalización de BancoEstado.

"No basta con la acción del gobierno en nuestro país, se requiere la colaboración de toda la sociedad civil, de todos los ciudadanos", indicó el mandatario.

13:05 La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a los países a salvaguardar la libre circulación de medicamentos y equipos vitales a medida que los sistemas de salud mundiales se doblegan bajo la presión de abordar el coronavirus.

"Asegurar la libre circulación de productos esenciales para la salud es vital para salvar vidas y frenar los impactos sociales y económicos de la pandemia de Covid-19", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en una conferencia de prensa el lunes.

Brotes anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud se ven abrumados, las muertes debidas a afecciones prevenibles y tratables con vacunas aumentan dramáticamente. Hoy, Tedros habló de una "escasez crónica de equipos de protección personal y otros suministros médicos esenciales" en Europa.

13:00 El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, discutieron "cooperar más estrechamente" para combatir el brote de coronavirus hoy, dijo el Kremlin en una lectura de la llamada. Trump y Putin "expresaron su seria preocupación por la magnitud de la propagación del coronavirus en el mundo y se informaron mutuamente sobre las medidas adoptadas en Rusia y Estados Unidos" para contenerlo.

Rusia y Estados Unidos también "intercambiaron puntos de vista sobre el mercado mundial del petróleo" y acordaron iniciar consultas a nivel ministerial sobre el tema. Trump dijo antes del llamado que los líderes probablemente debatirían una posible solución a la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia.

12:46 Johnson & Johnson anunció hoy que llegó a un acuerdo con el gobierno de EEUU por mil millones de dólares, para crear hasta mil millones de dosis de una vacuna que está probando contra el virus Covid-19. La firma comenzará los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra la nueva cepa de coronavirus hacia septiembre, con miras a tenerla lista para uso de emergencia a inicios del 2021, período más breve que los habituales 18 meses que tardan las vacunas en ser probadas, autorizadas y elaboradas.

12:15 El Gobierno de Brasil acelerará pagos en efectivo de 600 reales (US$ 117) a los ciudadanos más pobres del país durante el brote de coronavirus, una vez que el Senado apruebe un proyecto de ley tuvo luz verde en la Cámara Baja.

El presidente Jair Bolsonaro, quien ha criticado que los gobiernos estatales restrinjan la actividad económica para combatir la pandemia, visitó el ayer un zona comercial en las afueras de Brasilia para enfatizar el mensaje de que las medidas de bloqueo deben ser relajadas.

11:55 Las Naciones Unidas han pedido un paquete de apoyo de US$ 2.5 billones (millones de millones) para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar la crisis del coronavirus.

La agencia de comercio y desarrollo del organismo (Unctad) explicó que US$ 1 billón debería estar disponible a través de los derechos especiales de giro del FMI (los activos de reserva de divisas del prestamista multilateral, disponibles para sus miembros sin la condicionalidad habitual del FMI), US$ 1 billón a través del alivio de la deuda, y US$ 500 mil millones adicionales en un "Plan Marshall" para servicios de emergencia y programas de ayuda social, principalmente en forma de subvenciones.

"Las economías avanzadas han prometido hacer lo que sea necesario para evitar que sus empresas y hogares sufran una gran pérdida de ingresos", dijo el director de Estrategias de Globalización y Desarrollo de Unctad, Richard Kozul-Wright.

11:39 La economía de Brasil se contraerá en 0,48% este año y la inflación quedará cerca de un punto porcentual por debajo de la meta del Banco Central, según el sondeo semanal realizado por el organismo y publicado hoy.

Las proyecciones de crecimiento sufrieron un drástico recorte, frente al 1,48% proyectado hace apenas una semana. Los economistas consultados en el sondeo bajaron sus estimaciones de inflación para 2020 a 2,94% desde el 3,04% de la encuesta de la semana pasada, una cifra significativamente por debajo del objetivo del banco central del 4%.

El deterioro del panorama en Brasil, que ha dejado el crecimiento, la inflación y las tasas de interés en nuevos mínimos estimados, se produce en momentos en que vastas partes de la economía y de la vida pública del país permanecen paralizadas para contener la pandemia de coronavirus.

11:30 La Unión Europea (UE) completó hoy el procedimiento legislativo que desbloquea hasta 37 mil millones de euros (US$ 41 mil millones) en fondos estructurales no gastados hasta ahora para ayudar a los estados miembros a mitigar el impacto del Covid-19.

La semana pasada el Parlamento Europeo dio luz verde a la iniciativa, hoy fue el turno de los gobiernos y así, esta entrará en vigor el miércoles, tras ser publicada un día antes en el Diario Oficial de la UE. La medida prevé que los estados refuercen sus sistemas sanitarios, resolver las necesidades de liquidez de empresas -especialmente PYME- y ayudar a trabajadores que se hayan quedado en paro.

Por otro lado, ha sido aprobada una propuesta distinta que permite que el Fondo Europeo de Solidaridad esté disponible también para cubrir emergencias relacionadas con la salud pública.

10:40 El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha calculado que por cada mes que permanezcan cerrados las actividades económicas consideradas no esenciales en los principales países europeos se restarán tres puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB).

"En las mayores economías de Europa, los servicios no esenciales cerrados por decreto del Gobierno representan un tercio de la producción. Esto significa que cada mes que estos sectores permanezcan cerrados se traslada en una caída de tres puntos porcentuales del PIB anual, y eso antes de tener en cuenta otras interrupciones y efectos colaterales al resto de la economía sean tenidos en cuenta", aseguró el responsable del Departamento Europeo del FMI, Poul Thomsen.

10:09 En el balance diario que realiza el Ministerio de Salud sobre el avance del coronavirus en el país, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que los casos de Covid-19 aumentaron en 310 en las últimas 24 horas en Chile, llegando a 2.449 el total de los contagiados en el territorio nacional.

La autoridad informó que se registró una nueva muerte por el virus y que 156 personas se han recuperado del brote. Además, 122 personas se encuentran hospitalizadas en unidad de cuidados críticos y 82 conectadas a ventilador mecánico.

Desde hoy, el gobierno entregará la información de la evolución del brote disgregada por comuna, "para que la población pueda estar informada", según Daza.

9:40 El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, se autoaislará durante al menos una semana luego de que un asistente dio positivo por coronavirus. El mandatario es considerado población de riesgo ya que tiene 70 años, pero no muestra ningún síntoma y goza de "buena salud", según funcionarios israelíes.

El jefe de gobierno ya se realizó una prueba previa a mediados de marzo y resultó negativa, y posterior a eso ha estado trabajando principalmente por videoconferencia debido a la gran cantidad de legisladores y funcionarios militares israelíes que actualmente se autoaislan.

Israel tiene aproximadamente 4.400 casos confirmados, y ha instituido un cierre parcial para tratar de romper el ciclo de infección.

9:33 El gobierno de China informó hoy que reforzará la prevención y el control de casos asintomáticos de coronavirus, perfeccionando sus sistemas de exámenes, cuarentenas y tratamiento para los contagiados de coronavirus, incluyendo a personas que estuvieron en contacto estrecho con pacientes de Covid-19 y casos asintomáticos.

8:39 El brote de coronavirus llevará a Alemania a una recesión en la primera mitad de este año y podría resultar en que la producción de la mayor economía de Europa se contraiga hasta un 5,4% este año, dijo hoy el consejo de asesores económicos de Berlín.

Alemania está virtualmente en cuarentena, con más de 57.000 personas infectadas y 455 muertes por el virus. Las escuelas, el comercio, los restaurantes e instalaciones deportivas han cerrado y muchas empresas han detenido su producción para ayudar a desacelerar la propagación de la enfermedad.

7:10 El Ministerio de Sanidad de España confirmó un total de 85.195 casos positivos de coronavirus, 6.398 más que hace veinticuatro horas y 7.340 fallecidos, 812 más que ayer domingo.

Además, señaló que se han recuperado 16.780 personas, una cifra que se incrementa en 2.071 con respecto a ayer, mientras que 5.231 pacientes han requerido en algún momento de ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI), 324 más en comparación con los datos del domingo.

5:20 El brote de coronavirus no muestra signos importantes de alivio en Italia, donde el número de muertos superó los 10.000 durante el fin de semana. También se confirmaron 97.689 casos en total, que incluyen 13.030 recuperaciones y 10.779 muertes, según las últimas cifras del gobierno italiano, publicadas el domingo por la noche.

"Estamos en la fase más aguda", dijo el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, al periódico El País el domingo.

04:30 El Banco Popular de China (BPC, central) llevó a cabo este lunes el mayor recorte desde 2015 en las tasas de interés de una de sus principales herramientas de inyección de liquidez, los acuerdos de recompra inversa ("repos") a 7 días, dejándolas en su mínimo histórico.

En su página web, la institución anunció hoy una inyección de 50.000 millones de yuanes (unos US$ 7.041 millones ) en el sistema financiero chino mediante estos "repos" a 7 días con una tasa de interés del 2,2 %

Domingo 29 de marzo

23:58 Perú alista paquete económico de 12% del PIB en lucha contra el coronavirus

La ministra de Economía de Perú, Maria Antonieta Alva, anunció que la medid equivale a US$ 26.400 millones de dólares para mitigar los efectos del coronavirus en la economía local, un monto sin precedentes en ese país.

El paquete tiene tres fases de 30.000 millones de soles cada uno: para la contención de la enfermedad, para asegurar la cadena de pagos de las empresas otorgando garantías de créditos y para reactivar el aparato pro

21:00 Las autoridades de la capital rusa anunciaron un aislamiento parcial, ordenando a los residentes que permanezcan en casa a partir del lunes en la medida más dura hasta ahora para detener la propagación del coronavirus después de que el número oficial de casos en Moscú superó la marca de 1.000.

La orden se conoció días después de que el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, un aliado cercano del presidente Vladimir Putin, instó a que los moscovitas eviten espacios públicos, viajes no esenciales y paseos - una recomendación ignorada por muchos ante un tiempo inusualmente cálido el fin de semana.

"Es obvio que no nos oyó todo el mundo", escribió Sobyanin en su sitio web, al anunciar las medidas más estrictas de cuarentena, advirtiendo que las autoridades ajustarán el control del cumplimiento de las nuevas reglas.

Los ciudadanos solo tendrán permitido salir a comprar alimentos o medicamentos en la tienda más cercana, recibir tratamiento médico urgente, pasear el perro o sacar la basura, sostuvo.

Aquellos que necesiten ir a trabajar también podrán salir de sus casas, dijo, agregando que las autoridades introducirán un sistema de pases de acceso que permitirán a las personas moverse por la ciudad en los próximos días.

"Un giro de eventos extremadamente negativo que vemos en las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos causa mucha preocupación para la vida y la salud de nuestros ciudadanos", dijo Sobyanin.

Rusia hasta ahora resultó menos afectada que muchos países europeos, con 9 muertes y 1.534 casos, de los cuales más de 1.000 están en Moscú. Rusia registró 270 nuevas infecciones de coronavirus en el último día.

18:11 Un crucero afectado por cuatro muertos, dos pacientes con coronavirus confirmados y 138 pasajeros y tripulantes con síntomas similares a la gripe a bordo estaban en camino para transitar el Canal de Panamá hoy en la noche en ruta a Florida.

Pero una nueva fila esperaba después del alcalde de Ft. Lauderdale exigió protocolos de acoplamiento estrictos, diciendo "no podemos agregar más riesgos ... en medio de nuestra propia crisis de salud aquí".

16:37 El Ministerio de Salud de Costa Rica reportó hoy 19 nuevos casos de coronavirus, con lo que ya suman 314 infectados y dos muertos desde que se registró el primero contagio en la nación centroamericana, hace 23 días.

El brote, surgido en China a fines del año pasado, ha cobrado la vida de casi 32,000 personas y se han registrado más de 680.000 casos alrededor del mundo, según un conteo de Reuters.

15:16 El alcalde de Moscú ordenó una cuarentena completa de ciudadanos a partir del lunes, prohibiendo a todos los residentes salir de sus hogares a excepción de las necesidades absolutas.

A las personas se les permitirá salir de sus hogares para "solicitudes de ayuda médica urgente y cualquier otra amenaza directa a la vida y la salud; viajes a su lugar de trabajo, si debe ir a trabajar; haciendo compras en la tienda o farmacia abierta más cercana ", dijo Sergei Sobyanin en un comunicado.

15:00 Dublín ha reportado otras 10 muertes por coronavirus hoy, llevando el número total de muertes a 46, ya que 200 nuevos casos elevaron el número total en la república irlandesa a 2.615.

En Irlanda del Norte, las autoridades informaron seis nuevas muertes, la más alta en un solo día, con un total de 21. Hubo 86 nuevos casos de coronavirus en la región, con un total de 410.

14:49 Top Glove Corporation Bhd de Malasia, que fabrica uno de cada cinco guantes en el mundo, anticipa una escasez del producto porque la demanda de Europa y Estados Unidos aumenta por el brote de coronavirus y supera la capacidad de producción.

Lim dijo que los pedidos recibidos en las últimas semanas, principalmente de Europa y Estados Unidos, casi duplicaron la capacidad de producción de la compañía. Top Glove puede producir 200 millones de guantes de caucho natural y sintético al día.

"Definitivamente hay escasez. Piden un 100% más y solo podemos aumentar un 20%, por lo que hay una carencia de alrededor del 50% al 80%", dijo.

14:37 Bolivia reportó hoy su primera víctima por coronavirus, que se trató de una mujer de 78 años que falleció por un distrés respiratorio severo y neumonía.

La mujer contrajo el virus a través de un familiar que llegó del exterior hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la región más afectada por el Covid-19, que afecta a 81 personas en Bolivia.

14:32 El presidente Jair Bolsonaro visitó hoy un mercado en los suburbios de la capital brasileña para insistir en la necesidad de mantener en funcionamiento la economía más grande de América Latina, en lugar de detener actividades para combatir la propagación del coronavirus.

A pesar de los casos confirmados de COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus, que se triplicó en siete días a 3.904 el sábado, con 114 muertes hasta el momento, Bolsonaro ha seguido negando la gravedad de la enfermedad, calificándola de "un pequeño resfriado" que mataría solo a personas mayores.

"Lo siento, algunas personas morirán, morirán, así es la vida", dijo Bolsonaro en una entrevista televisiva.

14:00 Nueva York registró 237 muertes adicionales por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total del estado a 965.

El gobernador Andrew Cuomo informó algunos progresos en la tasa de hospitalizaciones, una medida clave a medida que Nueva York, el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, se esfuerza por tratar de mantener su sistema de salud abrumado por el virus.

13:40 El gobierno italiano anunció este domingo que 756 personas fallecieron en las últimas horas en todo el país por el coronavirus hasta un total de 10.779 muertos y que el número de nuevos casos descendió ligeramente respecto a los del sábado, 5.217 frente a 5.974, para un total de 97.689 contagios.

El repunte de víctimas mortales es inferior al registrado del viernes al sábado, cuando se tuvo constancia de 889 nuevos fallecimientos.

El recuento que proporcionó Protección Civil también detalla que 13.030 personas han recibido el alta, 646 más desde el sábado, y que el número de contagios activos en el país, descontando a fallecidos y recuperados, es de 73.880. Un total de 3.906 afectados están en cuidados intensivos.

13:23 Guatemala y Honduras determinaron ampliar hasta el 12 de abril un toque de queda dirigido a combatir la propagación del coronavirus, informaron el domingo autoridades de las dos naciones centroamericanas.

El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, había ordenado el 21 de marzo un toque de queda por ocho días vigente desde el domingo pasado. La extensión de la medida fue publicada en el Diario Oficial. Los casos de coronavirus en Guatemala suman 34, incluida una persona fallecida.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que se extendía el toque de queda absoluto vigente desde el 15 de marzo, el cual concluía este domingo.

También dio a conocer en un comunicado que a partir del lunes las personas podrán salir a las calles a comprar bienes y servicios únicamente en horarios establecidos dependiendo de la terminación de sus números de identidad.

En Honduras suman 110 las personas contagiadas, entre ellas tres fallecimientos. A nivel mundial suman 662,000 los casos y más de 30,000 muertes, según un conteo de Reuters.

13:15 El número de casos confirmados de coronavirus en Portugal llegó a 5.962 hoy, dijo la ministra de salud, Marta Temido. El número de casos aumentó en 792 (15% más), en las últimas 24 horas.

13:00 Israel está preparando un paquete de estímulo de Shk80bn (US$ 22.400 millones) para revivir la economía después de un cierre nacional relacionado con el coronavirus en el que casi una quinta parte de la población activa busca beneficios de desempleo.

El paquete podría ser presentado en los próximos días, dijo al Parlamento el director general del ministerio de finanzas, Shai Babad. Incluirá dinero en efectivo para los trabajadores independientes, que han tenido problemas para acceder a los beneficios de desempleo, y retrasará los pagos de las pequeñas empresas al estado

12:02 Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, informa 230 nuevos casos registrados de coronavirus, de los cuales 83 corresponden a la Región Metropolitana. "Los casos totales son 2.139", sostuvo. "Vemos con preocupación el aumento que se ha registrado en la Región de los lagos, particularmente en la ciudad de Osorno", añadió.

Autoridad informó siete fallecidos. "En la medida que cumplamos la cuarentena y nos mantengamos con cuidado vamos a cuidar al prójimo", sostuvo la autoridad.

Además decretó cuarentena total para Chillán y cordón sanitario en Osorno.

12:00 El director financiero de Jefferies, Peg Broadbent, murió de complicaciones por el coronavirus a los 56 años, anunció el banco de inversiones el domingo, marcando la primera víctima de alto perfil de Wall Street de la pandemia.

"Estamos desconsolados y lamentamos que nuestro amigo y colega, Peg Broadbent, haya fallecido por complicaciones de coronavirus", dijo el presidente ejecutivo de Jefferies, Rich Handler, y el presidente Brian Friedman en un comunicado conjunto.

Teri Gendron, CFO de Jefferies Financial Group, ha sido nombrado CFO interino y director de contabilidad de Jefferies Group.

11:45 Nueva York, Nueva Orleans y otras grandes ciudades anticipan que se quedarán sin respiradores artificiales y otros suministros médicos en unos días, mientras Estados Unidos lidia con el mayor número de casos de coronavirus en el mundo.

La ciudad de Nueva York necesitará cientos de respiradores más en unos pocos días y más máscaras, batas y otros suministros para el 5 de abril, dijo hoy el alcalde Bill de Blasio a CNN el domingo.

Nueva Orleans se quedará sin respiradores médicos cerca del 4 de abril y los funcionarios del estado de Luisiana aún no saben si recibirán alguno de una reserva nacional, dijo el gobernador.

La escasez de ventiladores en varias ciudades se agravó cuando el recuento de muertes en Estados Unidos superó las 2.100 el sábado, más del doble que hace dos días.

11:40 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de Twitter que a las 17 horas de Washington (18:00 de Chile), realizará una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

"Realizaremos una conferencia de prensa hoy a las 5:00 p.m. La gente de la Casa Blanca está trabajando más duro de lo que nunca vi trabajar. ¡Es algo hermoso de ver!", escribió el mandatario.

Will be doing a press conference today at 5:00 P.M. The White House. People are working harder than I have ever seen people work. It is a beautiful thing to watch!