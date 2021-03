S&P rebaja calificación de Chile y anticipa unas finanzas “más débiles” tras la pandemia

País

La nota del país ahora es “A”, mientras que la perspectiva pasó de “negativa” a “estable”. Fitch, en tanto, mantuvo la clasificación de riesgo de Chile en “A-” con perspectiva estable.

Luego de casi cuatro años sin movimiento, Chile sufrió su segundo recorte en la clasificación soberana en menos de un año. Esta vez, el responsable fue Standard & Poor's (S&P), que rebajó la nota de "A+" a "A" con una perspectiva que cambió a "estable" desde "negativa", lo que implica que el país ahora está a seis escalones de la nota máxima.

¿Las razones? "La rebaja se basa en la marcada erosión de las finanzas públicas de Chile durante los últimos 10 años, que probablemente se estabilizarán a un nivel debilitado una vez que la pandemia retroceda y la economía se recupere a su ritmo tendencial de crecimiento del PIB", dijo la agencia.

En el informe se lee que si bien la recuperación económica "ayudará a reducir los recientemente altos déficits fiscales", también es probable que la presión política persistente para impulsar el gasto social pese sobre las arcas públicas en los próximos dos o tres años.

De hecho, S&P pronostica que la deuda neta del Gobierno general superaría el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) en el año en curso, y sufriría un cambio de cerca de 4% del PIB el próximo año, para situarse justo por debajo de ese nivel en los próximos años.

Sin embargo, no todo el panorama es pesimista, pues la firma prevé que esta "probablemente se desacelere a medida que la pandemia retroceda, el crecimiento del PIB se recupere y los déficits fiscales se reduzcan".

Con esto, Chile queda con una misma clasificación que países como España e Islandia, y se mantiene en su puesto de líder regional. "La carga de la deuda comparativamente baja de Chile, la alta flexibilidad monetaria y las fortalezas institucionales han facilitado políticas anticíclicas para amortiguar el impacto económico y social negativo de la pandemia y la recesión mundiales", destaca el reporte.

En relación a la perspectiva estable, la firma precisa que esta hace referencia a su expectativa de continuidad en las políticas económicas clave durante los próximos dos o tres años, de la mano de la elección de nuevas autoridades y la elaboración de una nueva Constitución.

Desde el plano macroeconómico, para este año S&P espera un rebote de la actividad de 5,9%, la cual se moderaría a un crecimiento promedio de 3,4% entre 2022 y 2024. Además, la clasificadora estima que el PIB per cápita de Chile será de US$ 15.500 en 2021, frente a los US$ 13.200 en 2020.

¿Cosa de tiempo?

El cambio en la nota es el primero que S&P realiza desde julio de 2017, cuando luego de 25 años sin cambios, la agencia rebajó la perspectiva nacional. Luego de ello, Fitch y Moody's también ajustaron a la baja sus panoramas, todo esto en un período de un año.

Según el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, era "cosa de tiempo" que otra clasificadora siguiera el movimiento realizado por Fitch en octubre del año pasado, que situó a Chile en la categoría "A-" con perspectiva "estable", como consecuencia del estallido social y la pandemia. Por ello, dice que el movimiento de S&P "no debiera sorprender".

Justamente, ayer Fitch anunció la ratificación de la clasificación de riesgo del país, argumentando que "las calificaciones de Chile están respaldadas por un marco de política creíble centrado en un régimen de metas de inflación, tipo de cambio flexible y un balance soberano relativamente sólido, con deuda pública/PIB muy por debajo de sus pares.

Además, el informe precisa que "estas fortalezas se compensan con el ingreso per cápita proyectado para permanecer bajo en relación con sus pares, la alta dependencia de los productos básicos y las métricas de apalancamiento externo y liquidez más débiles".

Desde Teatinos 120, el ministro Rodrigo Cerda señala en que las acciones de S&P y Fitch "reafirman la importancia que debemos darle al crecimiento y la recuperación de la economía chilena, lo cual contribuirá a la estabilización de la deuda pública en el mediano plazo".

En línea con lo anterior, reforzó que el Gobierno está comprometido "con el combate de la pandemia Covid-19 y la responsabilidad fiscal, y en esa línea, hemos solicitado recomendaciones al CFA para fortalecer nuestra institucionalidad fiscal".

Para el economista jefe Grupo Security, Felipe Jaque, lo ocurrido alerta que "estructuralmente la economía va a estar con desafíos a mediano plazo (...) y con los desafíos -sin ponerle ningún tinte- que implica estar en un escenario político social que es demandante".

Por lo mismo, dice que "acá es clave -todos los países salen más endeudados después de la pandemia, esto es importante tener en cuenta- que se vea una creíble trayectoria de converger hacia un perfil de deuda, gasto e ingreso fiscal que sea sostenible después de la pandemia".

