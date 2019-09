Santana y jornada: “Hay que salir del debate de la inconstitucionalidad y entrar al tema de fondo”

País

Parlamentario dijo que como bancada rechazarán la propuesta del PC y que respaldarán la propuesta de 41 horas semanales promedio del gobierno.

“RN no va a dar su voto favorable a la propuesta del PC, pero sí lo que le pedimos al Ejecutivo es que tiene que darle suma urgencia a su proyecto de adaptabilidad y que ingrese pronto la indicación”. Así lo planteó el diputado de la citada colectividad, Alejandro Santana, en el entendido que la administración Piñera dé más protagonismo a su propia agenda y deje fuera de discusión la moción impulsada por el Partido Comunista.

- ¿Existe riesgo, considerando el revuelo mediático que ha generado la propuesta de 40 horas, que pierda fuerza el proyecto del gobierno?

- Es que la disminución de horas ya está, pero está con un carácter mensual que son las 180 horas, y lo que hace esta indicación es en definitiva homologar lo que generó el debate de las 40 horas semanales, pero con el concepto de flexibilidad y adaptabilidad.

La batería de iniciativas que ha instalado el gobierno, más el detalle del proyecto de adaptabilidad es un tema que, a mi juicio va a generar mucho más interés, no sé si más popularidad, pero sí mayor atención por los trabajadores. El proyecto de las 40 horas rígidas es un mal proyecto.

- ¿Qué balance hace de la forma en la que se ha impulsado la agenda legislativa laboral del Ejecutivo?

- La forma de legislar en el Congreso Nacional se ha visto alterada brutalmente. La oposición con su mayoría circunstancial no solo ha generado indicaciones o proyectos que son inconstitucionales e inadmisibles, sino que ha faltado al reglamento de la Cámara de Diputados y también a la Ley Orgánica del Congreso. Entonces, cuando sucede esto, obviamente que distorsiona cualquier estrategia legislativa, que en este caso, el Ministerio del Trabajo pueda tener.

Pero creo que lo peor pasó, ahora viene el período del debate, situación a la que la oposición obviamente se niega porque no es un buen negocio llevar el debate al Senado, donde el proyecto -a medida que sea difundido, conocido, debatido- va a tender a tener un caudal legislativo más normal.

- ¿Qué estrategia legislativa están diseñando para acercar la propuesta del gobierno a la ciudadanía?

- Lo primero es hacer este trabajo con los incumbentes, con los afectados desde el punto de vista positivo o negativo, que son los micro y pequeños empresarios y también los trabajadores. Ellos fueron una parte importante del debate en la reforma de modernización tributaria, ejercieron su influencia y su red con los parlamentarios de oposición que, a pesar de que fue bastante marginal, nos permitió sacar el proyecto bastante mejor de lo que pensamos de la Cámara de Diputados. Bueno, ese mismo ejercicio hay que repetirlo.

- Usted dice que “lo peor ya pasó” pero ¿cómo revertir la popularidad de la propuesta de las parlamentarias PC? Además, aún deben recurrir al Tribunal Constitucional…

- A ver, es que yo no sé cuándo, porque al final hay que cumplir ciertas condiciones para ir al Tribunal Constitucional, seguramente después de que se apruebe o se vote en la Cámara de Diputados. Por eso digo, hay que salir del debate de la inconstitucionalidad o del TC, hay que entrar en el tema de fondo. Dicho eso, ¿quién va a ir al Tribunal Constitucional? Creo que irá el gobierno, porque el Ejecutivo tiene un proyecto en el Senado. Ahora, si los parlamentarios de ChileVamos tienen que recurrir o no, no hay problema, porque nosotros tenemos una convicción.

- ¿Pero lo preferente sería que recurriera el Ejecutivo al TC?

- Sí, debiera recurrir el Ejecutivo. Pero aquí, el gobierno tiene que entregar buenas noticias y estas tienen que ser que estamos con un proyecto de flexibilidad, de adaptabilidad, de inclusión, que se suma a otros que ya son Ley. Hay una batería de iniciativas que son muy potentes y a mi juicio van a ser muy populares, muy atractivas para la gente.

- Si el PC se abriera a integrar mayor flexibilidad y adaptabilidad pero conservando las 40 horas, ¿sería recomendable que el gobierno juntara ambas propuestas?

- Eso no es posible, porque una está en el Senado y la otra en la Cámara, por lo tanto técnicamente no es posible fusionarlo. El Partido Comunista está convocado a ir al Senado, y en segundo trámite en la Cámara de Diputados hacer ver sus puntos, y que ahí muestren sus visiones del debate del proyecto.

Piñera convocará a PYME y expertos por 41 horas

La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, informó ayer que al regreso de Fiestas Patrias el presidente Sebastián Piñera convocará a distintos actores para sacar adelante la modernización laboral y, en particular, consensuar la indicación a la normativa del Ejecutivo que baja a 41 horas la jornada laboral semanal.

Tras el comité político en La Moneda, la secretaria de Estado explicó que el Ejecutivo está comprometido con una "profunda modernización laboral, pero con responsabilidad, lo que implica rebaja de la jornada laboral, flexibilidad y gradualidad".

Cabe señalar que el jefe de Estado viajará a Estados Unidos desde el sábado 21 al jueves 26 de septiembre para participar en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.

Lo más probable que ocurra, según trascendió, es que el mandatario anuncie una jornada de trabajo encabezada por el ministro Nicolás Monckeberg, junto a PYME y algunos expertos, y luego se presente la indicación al Senado, una vez que la comisión de Trabajo despache la normativa de sala cuna universal.