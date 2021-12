Santiago no es Chile: las claves de Boric y Kast para descentralizar el país

País

Dar más autonomía a las regiones y a sus autoridades ha sido por años una demanda ciudadana. Y mientras Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) recorren diversas ciudades del país en la recta final de la campaña, queda claro que para los presidenciables la prioridad no está solo en Santiago.

Hoy en "Vota informado/a con DF" se dan a conocer las propuestas de ambos candidatos para descentalizar, por ejemplo, los recursos. Pero ese no es el único foco: Boric también apunta a mayor participación ciudadana en regiones, a crear más instituciones de educación superior y detalla un ambicioso plan de transporte que no se centra solo en la capital. Por espacio algunas de sus propuestas no se pudieron incluir en el ejercicio. Kast, en tanto, apuesta por mejorar la conectividad mediante la infraestructura digital y modernizar a los prestadores públicos.

GABRIEL BORIC

APRUEBO DIGNIDAD

Aumentar el aporte fiscal al Fondo

Común Municipal

Proyecto de ley para eliminar la figura del delegado presidencial.

Implementar un Sistema de Planificación y Ordenamiento Territorial. Gobiernos regionales como actor principal de planificación de programas de vivienda y del territorio.

Fortalecer gobiernos regionales en regulación y planificación medioambiental. Comisión Regional de Evaluación Ambiental presidida por gobernadores regionales.

Convocar proceso de elaboración de proyecto de Ley de Rentas Regionales. Debiese incorporar fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y rediseño de criterios de distribución, incorporando un aporte basal para el desarrollo territorial, y la generación de un Fondo de Equidad Territorial, adicional y complementario al FNDR.

Promover y fortalecer la creación de empresas municipales (o entre municipios) para proveer productos, bienes y servicios que representan derechos sociales. Habrá mayores subsidios fiscales a las "inmobiliarias populares".

Financiar construcción, operación y funcionamiento de farmacias populares. Crear universidades abiertas, institutos profesionales y CFT en todas las regiones.

Proyecto de ley de reforma del financiamiento municipal que aumentará el aporte fiscal al Fondo Común Municipal en más de un 1000%. Permitiría endeudarse hasta en 10% de los ingresos totales por un período o más.

Reasignaciones presupuestarias para que ningún municipio reciba menos de $ 300.000 per cápita.

Permitir a los gobiernos locales gestionar autónomamente la dotación de trabajadores requerida.

Desarrollar política ferroviaria en macrozonas centro y sur, dando continuidad a proyectos avanzados e impulsando tres nuevos: Santiago-Valparaíso, Santiago-San Antonio y Santiago-Chillán-Concepción.

Implementar de 3 a 4 pilotos del programa Transporte Público Doble Cero en ciudades pequeñas e intermedias, que considere tarifa $0 para todos sus usuarios, y buses de cero emisión. A nivel nacional implementar Sistemas Regionales de Transporte Público.

Crear nuevas capacidades de investigación, innovación y emprendimiento en regiones con menor desarrollo.

Crear una Estrategia Nacional de Turismo Descentralizada a 10 años.

Velar por una correcta implementación del Servicio Nacional de Migración en cada región.

José Antonio kast

Frente Social Cristiano

Infraestructura digital y apoyo a ciudades intermedias