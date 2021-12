Se busca economista para Boric: las fortalezas de los nombres en carpeta para Hacienda

País

Expertos como Roberto Zahler, Guillermo Larraín y Eduardo Engel son parte del cuadro que da garantías. En medio de versiones cruzadas, el hijo del expresidente del B. Central, Andrés Zahler, desestimó una negativa de su papá.

La ansiedad del mercado y del mundo económico por conocer quien liderará el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Gabriel Boric solo crece. Y una de las integrantes de su consejo asesor académico, Andres Repetto, alimentó la expectación luego que ratificara que "es algo que no he buscado, que no me han ofrecido y para lo cual no estoy disponible".

Según ha reiterado el mismo Presidente electo, aún queda para conocer quien ocupará el cargo. Y, de hecho, pidió no anticiparse a la conformación de su gabinete.

Tras su reunión con la mesa directiva de la Convención Constitucional, la autoridad reiteró que su tope para presentar al equipo ministerial será cercano al 22 de enero. "Quiero dar una señal de tranquilidad de que las certezas, las certidumbres en materia económica son importantes", afirmó, de la mano de su pleno compromiso con la convergencia fiscal, con los equilibrios macroeconómicos y con la gradualidad de las "grandes reformas" que buscará impulsar.

Recalcó que "la atribución de la designación del gabinete es de exclusiva responsabilidad del Presidente electo", algo que -dijo- le ha manifestado a los partidos. Planteó que cuenta con "la plena confianza para nombrar a un gabinete que le dé las mejores garantías al país de que van a estar los mejores y las mejores", lo que significa paridad, visión nacional no solo santiaguina, que incorpore diferentes miradas y con diferentes experiencias.

Desde el Congreso, el coordinador político de la campaña, Giorgio Jackson, reforzó los plazos de Boric. Pero planteó que sobre todo en un momento "sensible económicamente hablando", van a "tratar de acelerar todo lo posible esos procesos para cuanto antes poder entregar ciertas certezas, sobre todo en cuanto a comité político, temas de Hacienda incluido".

Jackson fue consultado sobre el perfil que debe tener quien lidere las finanzas públicas, poniéndose sobre la mesa que se ha recomendado que sea alguien con experiencia, del mundo académico, que mire hacia las otras coaliciones. "Tengo plena seguridad en que el Presidente electo va a tener todas esas variables que mencionas en consideración a la hora de encontrar y elegir a la personas más idónea", respondió.

El senador Carlos Montes, que se sumó al equipo político en segunda vuelta, comentó en Radio Oasis que quien asuma Hacienda debe ser una persona "muy comprometida con el programa, con mucho conocimiento de las finanzas públicas, de la macroeconomía, que haya escrito algún paper, que sea reconocido su conocimiento". También señaló la importancia de que conozca a los grupos empresariales, sindicales y a los organismos internacionales.

Más experiencia

Aunque todos reiteran que la designación del gabinete -y del titular de Hacienda- es exclusiva del Presidente electo, entre algunos integrantes del equipo económico de la campaña se asume que quien lidere las finanzas públicas debiese tener alto conocimiento macro, muy desafiada en los meses que se aproximan.

Esta es una de las áreas que entre los economistas de Apruebo Dignidad se asume que es necesario reforzar, de forma de completar cuadros con expertas como Javiera Martínez o Javiera Petersen. Este potencial se uniría a la mayor experiencia que ya existe en temas específicos como pensiones, laboral o educación. Por lo mismo, se barajaría la opción de mirar hacia afuera, a quienes estuvieron apoyando en segunda vuelta y que también han tenido más relación con el sector privado.

Roberto Zahler, expresidente del Banco Central, podría ser una de las cartas de Boric. Si bien se le ha descartado por declaraciones que dio a DF previo a la elección, al economista todavía no se le habría consultado su disponibilidad. De hecho, su hijo Andrés Zahler, escribió ayer en Twitter: "hasta donde yo sé, no ha dicho que no".

Zahler ha estado ligado al mundo privado desde su consultora Zahler & Co, pero también como director de empresas. En el plano multilateral ha sido consultor del Banco Mundial, del BID y el FMI, entre otras entidades.

El exsuperintendente de Pensiones, Guillermo Larraín, también cumpliría con dicho perfil, y tampoco se le habría preguntado aún su disponilidad. El académico de la Universidad de Chile ligado a la DC fue presidente de Banco Estado, y antes superintendente de Valores y Seguros.

También integró el Consejo Asesor de la International Finance Corporation del Banco Mundial, fue gerente de Estudios de BBVA y coordinador de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos.

Eduardo Engel se suma al listado. El fundador de Espacio Público ha sido académico de Harvard, Yale y la U. de Chile, así como consultor del Banco Mundial, FMI y BID, entre otros.

Lideró el Consejo Fiscal Asesor -ahora Consejo Fiscal Autónomo- y presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, más conocido como "Comisión Engel".

Eso sí, en la interna no se descarta que alguien como Nicolás Grau pueda ser un "muy buen ministro de Hacienda".

Apretada agenda

Boric sostuvo ayer una llamada telefónica con Mario Marcel, presidente del Banco Central, como parte de los encuentros protocolares con distintas reparticiones públicas.

Hoy también está planificado que se reúna el equipo de Plan de Gobierno de Boric, integrado por Nicolás Grau, Claudia Sanhueza, Diego Pardow, Fernando Carmona, Javiera Petersen, Javiera Martínez, Paula Poblete y Lucía Dammert.