Seguro catastrófico de salud enfrenta un difícil escenario en su trámite en el Senado

País

Representantes en la Cámara Alta de la DC, PPD y PS esperan que el Ejecutivo se abra a realizar cambios para “mejorar” la iniciativa.

Su rechazo a los términos en que está planteado el proyecto que crea el Seguro de Salud Clase Media -una de las medidas que forma parte de la agenda social del Gobierno- pusieron en conocimiento de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, los integrantes de oposición de la comisión del ramo del Senado.

Lo anterior, en el marco de que el mismo Ejecutivo caratuló la iniciativa con discusión inmediata, es decir, que debe ser conocida y despachada por la respectiva cámara en el plazo de seis días.

La propuesta, que busca asegurar una cobertura financiera especial en la modalidad de atención de libre elección de Fonasa, tuvo una rápida tramitación en la Cámara de Diputados y, de hecho, fue aprobada en la comisión respectiva y en la Sala gracias a que el oficialismo sumó algunos votos de la oposición.

Posteriormente, el 5 de noviembre pasó a la comisión de Salud del Senado, donde se le ha puesto pie en el acelerador pero sin lograr avance en su tramitación.

El presidente de la comisión de Salud del Senado, el socialista Rabindranath Quinteros, quien aprovechó ayer la visita de la subsecretaria Daza a esta instancia -donde explicó las medidas adoptadas por el coronavirus-, para reiterarle su postura. “El Gobierno sabe y el ministro de Salud sabe que el proyecto, tal como ha ingresado, no tiene ninguna viabilidad”, explicó.

El parlamentario subrayó que “le hemos dicho hasta el cansancio que nosotros no vamos a legislar ningún proyecto que le siga transfiriendo recursos públicos al sector privado” y, en lo particular, dijo que la iniciativa que el gobierno espera que se apruebe con tanta rapidez es “discriminatorio, porque la gente más modesta -la de los niveles A y B que hoy tiene gratuidad- no va a poder usar este seguro, porque tiene copago”.

Así, los representantes de la oposición no se niegan a tramitar y a avanzar en esta materia si el Ejecutivo acoge las propuestas que se le han planteado, de tal manera que los recursos se empleen exclusivamente en intervenciones en hospitales públicos, universitarios e institucionales, como explicó el senador Guido Girardi (PPD).

A su juicio, hay una “falta” de visión de la autoridad, pues se había comprometido a tramitar en conjunto el proyecto de Fonasa, que finalmente ingresó por la Cámara, y el de seguro catastrófico. “Se está hablando del mismo ecosistema y se está dividiendo algo que debe estar unido”, afirmó Girardi, lo que también generó la molestia de la oposición. Y, en la misma línea que su par socialista, señaló que “a lo que no estamos disponibles es a sacar un proyecto que solo va a favorecer la privatización del sector”.

Una postura similar compartió la tercera integrante opositora de la comisión, senadora Carolina Goic (DC). Ella insistió en que lo que pretende la iniciativa “es una forma de gestionar la lista de espera para determinados tratamientos con tope”, por lo que instó al ministro Jaime Mañalich a que “no le mienta a los chilenos”.

El diputado socialista Juan Luis Castro rechazó el proyecto en la comisión de Salud de la Cámara y su bancada hizo lo propio en la Sala, porque “es imposible generar un deducible tan alto para sectores que no tienen ingresos para saltarse la lista de espera y postular a la operación privada”.

Un argumento similar entregó el jefe de la bancada de diputados del PPD, Ricardo Celis, quien espera que el Senado haga lo propio si se mantiene la línea original del proyecto.