Senador Harboe evalúa la creación de la Región de Ñuble y anticipa que se corre contra el tiempo en las modificaciones a la ley de quiebras

En su balance, el senador por la región dice que ha habido cosas positivas y negativas, pero entre estas últimas destaca que la región aún “no cuenta con capacidad energética para albergar nuevos proyectos de inversión”.

El senador Felipe Harboe (48) fue un férreo impulsor de la creación de la nueva región de Ñuble, estima que a tres años de su funcionamiento, lo mejor es que se ha acercado a las autoridades a la población de la zona, lo que ha agilizado los trámites que antes tenían que ir a hacer a Concepción o incluso a Santiago.

Pero lo que más lamenta es que la región no cuente con capacidad energética para albergar nuevos proyectos de inversión y, asegura, ganas de instalar iniciativas no han faltado.

Y en el marco de su participación en la Comisión de Economía del Senado, el parlamentario advierte que, la instancia tiene que trabajar rápidamente en el proyecto que modifica la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, porque ahí hay un problema delicado, y tal como van las cosas se va a necesitar.

-Mañana se cumplen tres años de la creación de la Región de Ñuble, que usted representa, ¿cuál es el balance que hace de este tiempo?

-Este proceso ha tenido cosas positivas y no tan positiva.

-Empecemos por las positivas...

-Desde el punto de vista positivo, tenemos a las autoridades más cercanas a la ciudadanía, mucha gente que antes tenía que hacer trámites en Concepción o en Santiago, hoy día los puede hacer en Chillán o en Ñuble y eso es muy valioso, porque disminuye tiempo de tramitación y, particularmente, tiempos de desplazamiento. Un segundo punto positivo, es que todos los ministerios han incorporado a la Región de Ñuble dentro de sus partidas presupuestarias.

-¿Por qué eso es importante para la región?

-Porque eso ha significado que no sólo aumentos presupuestarios, a través de fondos regionales, sino también que cada ministerio incorpora a la Región de Ñuble dentro de sus programas sectoriales y eso también ha significado la llegada de más recursos a la región. En tercer lugar, tenemos un FNDR (Fondo de Desarrollo Regional) que supera los $ 50.000 millones, lo cual evidentemente es muy superior a la asignación que le daba el Gobierno Regional del Bio Bio, cuando éramos provincia. Así es que, desde ese punto de vista es positivo.

-¿Y lo malo?

-Qué es lo que está pendiente o es negativo, yo diría que hemos visto en el proceso de instalación mucho cuoteo político y poca llegada de profesionales independientes con experiencia, para poder implementar la región; segundo, no se ve una conducción regional con una visión de futuro; más bien lo que hay es una administración del presente, pero no planificación del territorio pensada hacia el futuro. Tercero, creo que todavía sigue el centralismo interregional.

-¿Cómo es eso?

-Es decir, una parte importante de los fondos regionales se invierten en la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo, en desmedro de las comunas más pobres. Como aspecto negativo, además, yo creo que todavía la Región de Ñuble no cuenta con capacidad energética para albergar nuevos proyectos de inversión.

-¿Pero ha habido proyectos?

-Claro, de hecho se han tenido que rechazar cerca de 90 proyectos de inversión, que hubiesen generado más de 12.000 empleos, simplemente porque no hay capacidad energética. Y ha costado mucho poner de acuerdo al coordinador eléctrico, a CGE y a Copelec para que garanticen energía para nuevas empresas.

Focalizar recursos públicos

-Hace unos meses la región estaba entre las que tienen más altos niveles de desempleo, lo que no es un buen índice para ser tan nueva, ¿cómo están esas cifras en el marco de la pandemia?

-Sigue siendo una de las regiones que tiene más desempleo, menos escolaridad, mayor nivel de pobreza –después de La Araucanía- y menor conectividad a Internet. O sea, lo positivo ha sido que se sinceraron los indicadores, hoy día contamos con indicadores que no teníamos cuando éramos provincia y eso permite focalizar los recursos públicos; aunque, lamentablemente, no se han focalizado adecuadamente, porque sólo 28,1% de las inversiones del Fondo Regional de Ñuble son ejecutadas por empresas locales, es decir, $ 7 de cada $ 10 no quedan en la región.

-¿Cómo influye eso en el crecimiento de la Región?

-Es un problema, porque evidentemente no ayuda al desarrollo de empresas y tampoco a la generación de empleos.

-En ese contexto, ¿cómo calificaría el proceso de crear nuevas regiones?

-La creación de regiones puede ser positiva, pero lo que sí tenemos que revisar es la cantidad de municipios. Mi percepción es que hoy día existen muchos municipios que no tienen capacidad de administración propia.

-¿Por qué eso afecta a la región?

-Eso es un problema cuando tenemos un sistema de financiamiento la Municipalidad de Ranquil tiene, no sé, $ 1.200 millones de presupuesto, incluido los gastos en funcionarios, bueno, no tiene nada para poder invertir y, por lo tanto, eso depende exclusivamente de los fondos regionales o sectoriales. La pregunta es ¿se justifica la existencia de numerosos municipios sin capacidad de decisión y sin capacidad presupuestaria? Bueno, esa es una discusión que tenemos que darnos en el proceso constituyente.

-¿Cuál sería su propuesta?

-Revisar la cantidad de municipios que tenemos, pero a su vez también hacer una profunda reforma al sistema de financiamiento municipal. Lo que debiera tener Chile es un sistema de financiamiento municipal que sea progresivo; es decir, que sea mayor en atención a la vulnerabilidad de la población que administra. Y no como es hoy día que mientras Vitacura tiene un presupuesto por habitante que supera los $ 800.000, en comunas como Ranquil o Ninhue no superan los $ 40.000.

Gobernadores regionales

-A propósito de estos temas, ¿qué le parece la propuesta del senador Claudio Alvarado UDI, exministro de la Segpres y también exsubsecretario de Desarrollo Regional, de postergar la elección de gobernadores regionales para octubre del próximo año?, ¿comparte la postura? Se lo pregunto usted fue crítico del proyecto.

-Usted sabe que fui muy crítico, porque consideré que no estaban dadas las condiciones, en su oportunidad para aprobar la ley. De hecho, el compromiso de Nicolás Eyzaguirre, que tuvo Rodrigo Valdés y tuvo Felipe Larraín, no se cumplió. Tampoco se va a cumplir con Briones, que es la famosa ley de rentas regionales, porque ningún ministro de Hacienda quiere entregarle potestad a los gobiernos regionales. Por tanto, lo que va a ocurrir es que vamos a tener autoridades que van a decepcionar, probablemente, en algunos casos, porque no van a tener las atribuciones para resolver los problemas de su región y van a depender de Teatinos 120.

-En el fondo, ese es uno de los argumentos que da Alvarado...

-Sí, pero resulta que él, cuando estuvo en la Subdere, era un férreo partidario de mantener la elección. Yo creo que, a estas alturas, suspender las elecciones, más bien responde a un cálculo electoral que a un tema de convicciones. Yo lo planteé el primer día, pero creo que a meses de la elección, a escasos meses de la primaria de los gobernadores regionales, me parece que no es legítimo. Porque lo que no puede ocurrir es que Chile se transforme en un país bananero, que va adecuando las elecciones en función de las mayorías que tiene el gobierno de turno. No me parece que sea adecuado.

"Obsesionado" con salvar a la industria turística

-Cambiando de tema, como integrante de la Comisión de Economía, ¿qué temas que le parece que están muy lentos?

-No muy lentos, creo que el proyecto pro consumidor lo estamos sacando rápidamente; el proyecto de portabilidad ya es ley; tenemos que trabajar rápidamente el proyecto que modifica la nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, porque ahí hay un problema delicado.

-¿En qué sentido, por la pandemia?

-Lo que pasa es que en los próximos meses vamos a tener un aumento considerable en la petición de quiebra de pequeñas empresas; porque si no se extiende la posibilidad de la mantención de la suspensión del empleo, las pequeñas empresas y pequeños comercios ni siquiera van a poder pagar los finiquitos y se van a declarar en quiebra. Y el proceso de quiebra, hoy día, es extremadamente caro para una pequeña empresa, en costos del veedor que ante, en costos del veedor que antes era el síndico. Son costos muy altos en proporción a lo que deben las empresas, entonces, al final el día, someterse a este procedimiento significa que parte de los escasos bienes que les quedan, se van a en pagar abogados y no en pagarle a los acreedores.

-¿Hay que avanzar más rápido en este proyecto entonces?

-Hay que avanzar más rápido y, ahora, estoy obsesionado –hicimos una sesión el miércoles con representantes de las pequeñas y medianas empresas turísticas y gastronómicas -, porque aquí se requiere un paquete especial de salvataje a la industria turística y gastronómica. Y estamos proponiendo al ministro de Hacienda una batería de proyectos o iniciativas para salvarlas, otras para ayudarlas a reabrir y otras fomentar la reactivación.

-¿Usted está conversando con Hacienda solo o con otros parlamentarios?

-Con la senadora (Ximena) Rincón y el senador (Rodrigo) Galilea le presentamos al ministro de Hacienda una propuesta y ahora estamos haciendo un proyecto acurdo con todos los miembros de la Comisión de Economía, para pedirle al gobierno que realice varias iniciativas que estamos proponiendo.