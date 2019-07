Senadora Rincón emplaza a Patillo por caso IPC: "Es usted, quien llevó al INE a la situación en que nos encontramos"

País

En la sesión de hoy de la citada instancia el director del INE no revertió su posición respecto al caso IPC, pese a las declaraciones del ministro Andrés Fontaine.

En una tensa sesión de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, el director del INE, Guillermo Patillo, fue confrontado por la senadora Ximena Rincón (DC) a raíz del llamado caso IPC y en base a los dichos del ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, quien señaló que no es posible definir si lo sucedido fue un error o una manipulación de las cifras del IPC.

Patillo, no pudo adelantar nada acerca del estado de las investigaciones, ante lo cual la senadora Rincón insistió en preguntarle a la autoridad si sigue manteniendo su postura acerca de que lo ocurrido en el organismo con las cifras del IPC es una manipulación. A este respecto Patillo señaló que "lo que espero es que sepamos qué es lo que pasó y, por eso, está la investigación".

Ante la insistencia de la parlamentaria, Patillo defendió su accionar, asegurando que "es deber, no sólo una opción, de los funcionarios públicos denunciar cualquier cosa que parezca que no está bien, cualquiera sea el motivo por el cual no está bien. Por lo tanto, lo único que yo hice es cumplir con un deber. Pronto la justicia, y nuestra propia investigación interna, nos van a decir qué ocurrió, pero elucubrar ahora no tienen ni un sentido".

Según la autoridad "no ayuda a nadie que armemos imágenes o hipótesis (...) esperemos y pronto sabremos qué pasó".

Ante los dichos de Patillo, Rincón contraatacó recordando que "no se trata de armar imágenes, sino que fue el propio director en esta comisión quien hizo afirmaciones. Él dijo que sabían quién, cómo y dónde había hecho esto e hizo afirmaciones graves que lo llevaron a hacer la presentación ante la Fiscalía. Lo que yo lamento por el INE y por el país". Acto seguido Rincón dijo lamentarlo más aún, "cuando el ministro ha dicho lo que ha dicho, que creo que vuelve un poco las cosas al orden natural, que aquí no hay una manipulación, sino un error".

Y concluyó apuntando a Patillo en cuanto a que "es usted, director, quien llevó al INE a la situación en que nos encontramos".