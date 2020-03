Senadores critican usar Fondo de Reserva de Pensiones para seguro de cesantía

País

Ante un cuestionamiento transversal, el ministro de Hacienda aseguró que en ningún caso se afecta la sostenibilidad de este fondo.

La comisión de Trabajo del Senado comenzó ayer a discutir el proyecto que busca proteger los ingresos de los trabajadores en medio de la actual contingencia sanitaria. La iniciativa plantea, con el fin de contribuir a la sustentabilidad del Fondo de Cesantía Solidario, comprometer recursos de hasta US$ 2 mil millones provenientes del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).

El presidente de la comisión Juan Pablo Letelier (PS) cuestionó la medida e insistió en que se buscara otra fuente de financiamiento. “Quiero dejar constancia de mi objeción de que se esté recurriendo al FRP. “Es absolutamente contra el origen de ese fondo, existen otros de donde se pueden extraer estos recursos”, sostuvo.

El senador remarcó que estos son los fondos que garantizan las pensiones del Pilar Solidario y que la comisión no estará de acuerdo. “Creo que en esto vamos a tener unanimidad en la comisión de que se podrá buscar los saldos que quedaron de la ley reservada del cobre que son más de US$ 1.600 millones u otros fondos soberanos”, explicó.

Asimismo, la senadora Carolina Goic (DC), indicó que también está disponible el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). “No me parece que se utilicen fondos que están destinados para otra cosa. Pediría que eso se cambie, no es que no existan los recursos o no se quiera aportar, pero no parece razonable que sean los recursos que respaldan las pensiones, habiendo otros fondos”, puntualizó.

Desde el oficialismo, el senador Andrés Allamand (RN) también pidió que se revisara este punto: “Entiendo que nunca se le ha ‘metido mano’ a este fondo. Sé que estamos en una situación dramática pero creo que es muy malo, así es que hay que buscar otra fuente de financiamiento”.

Hacienda: No se pone en riesgo la sostenibilidad

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, salió al paso de las críticas y aseguró que estos US$ 2 mil millones, no ponen en riesgo la sostenibilidad del FRP. “Efectivamente este fondo tiene como exclusividad el pago de una parte de las pensiones solidarias y en el último reporte que se entregó del FRP, el fondo sólo sube”, aclaró.

Briones indicó que si hoy este fondo tiene unos US$ 10 mil millones, “lo que se proyecta al año 2038, descontando todos los retiros que se han visto incrementados, igual serán US$ 13 mil o 14 mil millones. Es decir, en cualquier escenario, es absolutamente superavitario, no hay estudio actuarial que no diga que este fondo está sobre capitalizado para el uso que necesitamos. Está sobrestokeado”, afirmó.

Detalló que en el proyecto se plantea interrumpir por dos años la regla de aporte. “¿Afecta esto la sostenibilidad del fondo? en nada. Es un aporte al fondo de cesantía que luego se devuelve, por lo tanto tiene pleno sentido. No hay una merma en caso alguno de la sostenibilidad de este fondo”, remarcó.