Senadores DC acusan que la Convención ha postergado los temas que la ciudadanía levantó en 2019

Tras reunirse con la ministra del Interior Izkia Siches, los senadores Ximena Rincón y Matías Walker expresaron su disconformidad con el acuerdo que elimina el Senado.

Respondiendo a una invitación de la ministra del Interior, Izkia Siches, la jefa y subjefe de bancada de los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Ximena Rincón y Matías Walker, respectivamente, llegaron hoy a La Moneda, donde le solicitaron a la autoridad "empoderar a Carabineros" para que pueda cumplir un rol preventivo en materia de seguridad pública. Pero también se refirieron al acuerdo alcanzado por la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional (CC) en cuanto a presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico.

En una cita que se destacó por el "buen tono" los parlamentarios falangistas le plantearon a la ministra la necesidad de "empoderar" a las policías para que puedan hacer frente a los problemas de seguridad pública; pero también se abordaron materias relativas regionalización y migración. Y de paso, los representantes de los senadores DC expusieron su mirada acerca del trabajo de la CC.

Y a la salida de la cita, profundizaron en este tema, dejando de manifiesto su incomodidad acerca de que se hable de un acuerdo transversal, "porque no están todos" representados en él, junto con lamentar que "no se entienda que con ese acuerdo se deja sin voz a las regiones".

Si bien la senadora Rincón dijo que analizarán el documento para evaluar los pasos a seguir en esta materia, fue enfática en que "espero que seamos capaces de entender que lo que no queríamos, era que un grupo nos impusiera un texto tal como lo hizo Pinochet en su minuto". Y añadió que este debate no se trata sólo del Senado, sino del país "que queremos construir y lamentablemente, los temas que la ciudadanía puso sobre la mesa en octubre de 2019 están quedando postergados".

A juicio de la senadora con el acuerdo alcanzado "se deja sin voz a las regiones. Cuando hablamos de descentralización, hablamos de agua, hablamos del tema agrícola, educación y vivienda están dejando sin voz a las regiones" y, acto seguido, detalló que el citado acuerdo establece que con 4/7 se puede echar abajo lo que la otra cámara modifique. Y se establecen quórums que van en contra de lo que se quería cambiar.

Derecho a representar a las regiones

Por su parte, el senador Matías Walker indicó que aunque no son parte del gobierno, "desde los lugares donde nos eligió la ciudadanía vamos a colaborar para que a Chile le vaya bien con sentido de responsabilidad, pero entendiendo, Chile no parte de cero, con respeto a las instituciones democráticas". E insistió en que "no estamos de acuerdo en las tesis refundacionales, valoramos mucho de lo que Chile ha logrado en los últimos 30 años y esperamos profundizar la democracia y que se entienda que Chile lo hacemos todos".

Walker explicó, además, que en lo que respecto a materias de seguridad ciudadana, pensiones, salud y educación es el Senado el que representa a las regiones; y adelantó que "mientras estemos en esta función vamos a seguir defendiendo nuestro derecho a representar a nuestra región".