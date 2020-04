Senadores evalúan presentar denuncia penal en contra de Isapres que niegan o acortan licencia por coronavirus

País

Así lo anunció el senador Guido Girardi, quien añadió que también se estudia un recurso de protección en contra del jefe de zona de catástrofe, general de Ejército Carlos Ricotti, por no hacer cumplir la ley a estas instituciones.

Molesto a raíz del hecho de que las Isapre nieguen o acorten licencias médicas por coronavirus, el senador Guido Girardi acusó a la superintendencia de "doble estándar" al no obligar a estas instituciones a cumplir con la ley y con los principios sanitarios, por lo que anunció que los integrantes de oposición de la Comisión de Salud de la Cámara Alta estudiarán realizar una denuncia penal en contra de estas instituciones "por acciones criminales y poner en riesgo la salud de la población, por ayudar a la propagación del virus".

En la misma línea, están evaluando presentar un recurso de protección en contra del jefe de zona de catástrofe, general de Ejército Carlos Ricotti, si no cumple las atribuciones que le otorga la ley en relación con el actuar de las Isapre.

Ello, porque al no dar curso a las licencias médicas, explicó el senador de oposición, "lo que hacen las Isapre es ayudar a la difusión de este virus, colaborando a que haya personas vayan a la UCI, que mueran personas y estas son acciones criminales, que nosotros creemos que deben ser perseguidas. Porque el artículo 318 del Código Penal establece que se sancionará a todos los que favorezcan o propaguen o ayuden a la propagación del virus. Y es evidente que si no le dan licencia médica a una persona que tiene indicación, ya sea porque está aislado o en cuarentena, no va a poder cumplir la cuarentena o su aislamiento como corresponde".

Girardi recalcó que "esta es una indicación médica, de salud pública, no es una decisión optativa el estar aislados o declarados en cuarentena; es más, si las personas no se cumplen estas medidas corren el riesgo de sufrir sanciones económica, de multa, y sanciones que pueden ser penales. Entonces, es evidente que hay una instrucción médica y son acciones fundamentales para detener la pandemia"

Por lo tanto, añadió, "lo que están haciendo las Isapres al negar las licencias médicas o rechazar días de licencias es violar la estrategia sanitaria y poner en riesgo la salud de toda la población", advirtió el senador Girardi.