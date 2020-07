Senadores Rincón (DC) y Chahuán (RN) proponen al gobierno proyecto de ley corta de pensiones

País

Los parlamentarios esperan conseguir el patrocinio de la autoridad.

Una propuesta de proyecto de ley corta de pensiones para aumentarlas de manera inmediata presentaron los senadores Ximena Rincón (DC) y Francisco Chahuán (RN) a los ministerios de Trabajo y Economía con el fin de obtener el patrocinio del gobierno.

La iniciativa se basa en cuatro ejes que modifican la manera como actualmente se calculan las pensiones, eliminando las tablas de mortalidad y reemplazándolas por el autofinanciamiento de las pensiones hasta los 84 años, con cargo a los ahorros de los pensionados, y financiamiento fiscal a través de una suerte de renta vitalicia diferida, a partir de los 85 años.

El segundo eje elimina el uso de vectores de tasas, reemplazándolos por los promedios móviles de las rentabilidades reales de 120 meses; en tercer lugar elimina el uso del factor de ajuste; y, por último, introduce una banda de pensiones de 3%, que aseguraría que no se extingan los fondos y minimizaría la variación interanual de las pensiones, con lo que evitaría que las pensiones sean decrecientes en el tiempo.

La propuesta, que está siendo socializada tanto entre el oficialismo como entre la oposición, fue presentada la semana pasada a representantes de los ministerios de Economía y Trabajo con el objetivo de que el gobierno la patrocine.

Costo fiscal

Según el documento de los senadores el Estado sólo deberá financiar el stock de los actuales pensionados que vayan cumpliendo 85 años, ya que los pensionados varones que en 2019 tenían 64 años, no cumplirán 85 antes del año 2040 y las mujeres que tenían 60 años en 2019 no cumplirán 85 si no hasta el año 2045.

De aprobarse esta propuesta, señalan sus autores, las pensiones se financiarían íntegramente con los recursos propios de los pensionados, mientras no alcancen su esperanza de vida. El costo fiscal acumulado de los primeros 10 años sería sólo de US$55,4 millones.