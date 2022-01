Siches asegura que el gobierno de Boric no apoyará nuevos retiros desde los fondos de pensiones

País

La primera mujer en encabezar el Ministerio del Interior a partir del 11 de marzo indicó también que avanzar en la solución del conflicto en la Araucanía será uno de los desafíos "más grandes", pero invitó al diálogo de todos los sectores.

El gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, no apoyará los proyectos para nuevos retiros desde los fondos previsionales, aseguró el domingo Izkia Siches, quien asumirá como la primera mujer en encabezar el Ministerio del Interior, y destacó el foco de su cartera en la seguridad y en avanzar en la resolución del conflicto en la Araucanía.

En una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Siches indicó que Boric -quien presentó el viernes el gabinete que lo acompañará desde el 11 de marzo- "ha manifestado que se requiere un análisis, pero no puede salir de los trabajadores el responder a la crisis económica".

Agregó que tanto el futuro ministro de Hacienda y por pocos días más presidente del Banco Central, Mario Marcel, como el próximo titular de Economía, Nicolás Grau, y sus equipos harán un trabajo "para reactivar la economía, para mejorar y buscar soluciones financieras, por ejemplo, si requiriéramos nuevamente más inyección (de recursos), pero la solución de los retiros no ha tenido no solamente el respaldo de Mario Marcel, sino que tampoco del presidente electo".

Al ser consultada sobre si el nuevo gobierno apoyará en el Congreso algunas de las iniciativas para avanzar en un retiro adicional de los fondos de pensiones -adicional a los tres que ya se han materializado-, Siches respondió: "No los va a apoyar, pero evidentemente eso no es una decisión que dependa solamente del Ejecutivo y ahí esperamos que con los parlamentarios podamos dialogar, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, sobre fórmulas que apoyen a las familias en la medida que se requiera".

La futura ministra del Interior dijo también que comprendía que hay mucha ansiedad por tener acceso a recursos, pero en el caso de los fondos previsionales "tienen una finalidad, que es asegurar la pensión del futuro y hay que pensar en la mejor fórmula para cómo esta se va a hacer en el país".

Conflicto en la Araucanía

Sobre el conflicto en la Araucanía, Siches indicó que avanzar en una solución "será uno de los desafíos más grandes" de su cartera e indicó que la estrategia apunta a "intentar cosas diferentes, pero también mantener el estado de derecho y la seguridad de las personas que viven ahí".

Sobre el emplazamiento que le hizo el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, a mantener el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur del país, indicó que esperaba conversar con los camioneros, "porque necesitamos repensar la forma de abordar este problema".

"Tenemos absolutamente claro que acá hay un problema de fondo que es territorial, que es de reconocimiento de autonomía de nuestras primeras naciones, pero también un fenómeno de violencia que ha dejado víctimas mapuches y no mapuches que tiene que detenerse y nuestro esfuerzo está enfocado hacia allá", dijo Siches. "En este sentido, estamos en la misma vereda con los camioneros de poder encontrar fórmulas para que no haya más víctimas ni mapuches ni no mapuches".



Siches dijo que "la iniciativa que ha encabezado el gobierno actual de militarizar la zona no ha logrado el objetivo de reducir la violencia, sino que la ha incrementado. Esto no quiere decir que vamos a tener una solución mágica, no va a ser sencillo, pero queremos apostar y queremos invitar a todos los actores (...) a darnos una oportunidad de buscar una solución hacia la paz, y eso requiere innovar y tener voluntad de diálogo".