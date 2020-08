Simon Anholt: No hay evidencia de que la imagen haya sufrido por el estallido social

País

Simon Anholt, creador del índice The Good Country.

“Los aportes netos de Chile a la humanidad y al planeta han estado disminuyendo levemente desde 2010, y parecen haberse estabilizado desde 2014”, es una de las primeras conclusiones que desliza el creador del índice The Good Country, Simon Anholt, al mirar los datos históricos de este ranking.

Quien asesora a los gobiernos para mejorar sus relaciones económicas, políticas y culturales a nivel internacional, enfatiza que el puesto 35 que ocupa el país es una “buena clasificación”. Estar entre los 40 primeros sugiere que se es un país que “está dando más de lo que necesita”.

“Estadísticamente hablando, no hay una gran diferencia entre el lugar 24 y 35 en el índice, pero va en la dirección equivocada”, explica.

No obstante aquello, adelanta que “los primeros indicios sugieren que la clasificación de Chile puede subir ligeramente en la Edición 1.4, que estará basada principalmente en datos de 2017”.

- ¿Qué importancia tiene la reputación de un país en su recuperación económica pospandemia?

- A los países ampliamente respetados les será más fácil reiniciar el comercio internacional, exportar sus productos y servicios, atraer turistas, talento e inversiones. Los países con imágenes débiles o negativas encontrarán todo esto mucho más difícil. ¡Pero eso también era cierto antes de la pandemia!

-¿Ve algún daño en la imagen de Chile asociado con el estallido social, el ambiente político y social ligado al proceso constitucional o a cómo el gobierno ha enfrentado la pandemia?

- Mi otra encuesta importante, el Anholt-Ipsos Nation Brands Index, es una encuesta de opinión mundial que mide la percepción pública de los países. No hay evidencia, en esta encuesta, de que la imagen internacional de Chile haya sufrido como resultado del estallido social, y no espero que la próxima edición muestre muchos cambios como resultado de la respuesta del gobierno chileno al Covid.

La mayoría de las personas tienen un conocimiento y una conciencia muy limitados de lo que sucede a nivel nacional en los demás países, a menos que ese país sea una potencia que afecte a su mundo de alguna manera importante -como Estados Unidos o China- o, que sea un vecino cercano. La mayoría de la gente, fuera de América Latina, no distingue claramente entre Chile y otros países de la región, y parte del cliché histórico de América Latina es la agitación social violenta y frecuente, por lo que ver a los latinoamericanos en la televisión no atrae particularmente la atención de la gente; ciertamente, no altera sus percepciones de los países involucrados.