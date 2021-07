País

VIERNES 23 DE JULIO

16:00 La farmacéutica china Sinovac avanzaba el viernes en la evaluación de terrenos para construir una fábrica de vacunas en Chile que, de concretarse, podría estar lista para el primer trimestre del próximo año.

El proyecto avanza en momentos en que el país está enfocado en un rápido y masivo programa de inoculación que se ha sustentado, entre otros laboratorios, en la vacuna desarrollada por la firma asiática.

Una delegación de ejecutivos de Sinovac esta semana se ha reunido con autoridades chilenas y ha visitado posibles lugares cerca de Santiago y en el norte del país.

"Esta es una inversión que podría llevarse a cabo muy rápidamente y que haría que la planta, que será de alto nivel tecnológico, podría estar operativa en el primer trimestre del próximo año", dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios, desde Antofagasta.

La proyección de producción de la planta se estima en unos 50 millones de dosis anuales de vacunas. Además de CoronaVac para el Covid-19, podría elaborar otras fórmulas para la hepatitis B, la influenza y otras enfermedades.

Se espera que Sinovac tome pronto una decisión sobre la instalación, que se enfocaría no solo en atender la demanda del mercado chileno sino también del resto de la región.

13:00 El Instituto Robert Koch alemán ha declarado, este viernes, toda España, incluida Baleares, como zona de alto riesgo por el avance de la pandemia del Covid-19.

Con esta nueva clasificación, los viajeros procedentes de España deberán guardar cuarentena inmediatamente después de su llegada a Alemania. Sin embargo, estarán exentos aquellos viajeros que tengan la pauta de vacunación completa o hayan superado la enfermedad

Las autoridades alemanas ya calificaron a España como zona de riesgo simple en julio, categoría que no implicaba en la práctica consecuencias para los viajeros.

La nueva regulación entrará en vigor el próximo martes, de acuerdo con la actualización de los datos del RKI difundida hoy.

Entran asimismo en esa calificación, y también a partir de ese día, los Países Bajos.

La nueva valoración se produce en medio de la creciente preocupación entre las autoridades alemanes por el aumento de infecciones en el propio país.

Tanto la cancilller Angela Merkel como su ministro de Sanidad, Jens Spahn, y los expertos del RKI han advertido estos días del peligro de un nuevo aumento exponencial, que se plasmaría a partir de otoño.

Aproximadamente un 48,5 % de la población tienen la pauta completa y un 60 % recibió al menos una dosis. Sin embargo, el ritmo de vacunación ha disminuido y aumentado, por contra, los contagios entre los jóvenes.

12:30 La variante Delta del coronavirus, identificada en India y caracterizada por su elevado índice de contagio, es la causante del 83% de las recientes muestras analizadas del virus en Estados Unidos, según ha informado la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), Rochelle Walensky.

Walensky ha avisado de que esta variante se está propagando con "increíble eficacia" en comparación con las muestras existentes en el inicio de la pandemia. "Es más agresiva y más contagiosa", ha declarado en rueda de prensa acompañada del coordinador de Respuesta contra el Covid-19, Jeff Zients.

Zients ha aprovechado para constatar que la población no vacunada representa la práctica totalidad, un 97%, de las hospitalizaciones y fallecimientos en el país, según declaraciones recogidas por CNN.

Estados Unidos registra ya más de 34 millones de contagios tras un nuevo día por encima de los 50.000 casos diarios, un 180% más que la semana pasada. Unas 610.000 personas han sucumbido a una enfermedad que está volviendo a llenar los hospitales, con una media de 35.000 nuevos ingresos al día.

11:00 Según el reporte diario del Ministerio de Salud de Chile, hoy se reportaron 1.656 casos nuevos de Covid-19, 1.112 corresponden apersonas sintomáticas y 454 no presentan síntomas. A la fecha hay 9.970 pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 83 fallecidos por causas asociadas al coronavirus. El número total de fallecidos asciende a 34.875 en el país.

Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 61.172 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 18.226.220 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 2,65% y en la Región Metropolitana es de 3%.

Actualmente 1.813 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 1.453 están con apoyo de ventilación mecánica. En relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 507 camas críticas disponibles.



07:00 Datos recopilados en un entorno real en Canadá han evidenciado que una dosis de la vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford (Reino Unido) es un 82% eficaz contra la hospitalización o la muerte causada por las variantes Beta/Gamma del virus del SARS-CoV-2, así como un 87% frente a la Delta y un 90% frente a la Alfa.

Según estos resultados, la vacuna fue eficaz contra la enfermedad sintomática más leve aunque, dado que los datos solo se comunicaron después de una primera dosis en lugar del esquema de dos dosis indicado, en el que se sabe que la eficacia es mayor en este contexto de la enfermedad, la eficacia fue menor que contra la enfermedad grave. La eficacia de la vacuna contra cualquier enfermedad sintomática fue del 50 por ciento contra las variantes Beta/Gamma, y del 70 por ciento y 72 por ciento contra las variantes Delta y Alfa, respectivamente.

"Con diferentes variantes que amenazan con interrumpir nuestra ruta de salida de la pandemia, esta evidencia del mundo real muestra que nuestra vacuna proporciona un alto nivel de protección contra las formas más graves de la enfermedad, incluso después de una sola inyección. Es esencial que sigamos protegiendo al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo para adelantarnos a este virus mortal", ha comentado el vicepresidente ejecutivo de I+D de productos biofarmacéuticos de AstraZeneca, Mene Pangalos.

El análisis incluyó a 69.533 individuos que dieron positivo en la prueba del SARS-CoV-2 durante diciembre de 2020 a mayo de 2021 en Ontario (Canadá); con 28.705 (6,8 por ciento) positivos para las variantes no preocupantes del SARS-CoV-2 y 40.828 (9,7 por ciento) positivos para una variante preocupante.

JUEVES 22 DE JULIO

18:10 Italia restringirá muchas actividades de ocio para los ciudadanos que no estén vacunados contra el Covid-19 o que no hayan dado negativo recientemente para el virus, en medio de un aumento de infecciones ocasionado por la variante Delta.

El gabinete del primer ministro Mario Draghi decidió el jueves que se requerirá un llamado "pase verde" para cenar adentro o para ingresar a lugares concurridos como teatros, estadios, cines, gimnasios o museos. Los pases se entregan actualmente a personas que han recibido una inyección, se han recuperado de Covid-19 o han dado negativo en las últimas 48 horas.

"El uso de certificados de vacunas es necesario para mantener abierta la economía", dijo Draghi en una conferencia de prensa. "Una invitación a no vacunarse es una invitación a morir o dejar morir a otros. La falta de vacunas significa un nuevo bloqueo ".

15:40 El gobierno de Joe Biden liberó el jueves US$ 3.000 millones en fondos de rescate por Covid-19 destinados a ayudar a las localidades a reforzar sus economías tras la pandemia.

El financiamiento, autorizado por la Ley del Plan de Rescate de Estados Unidos de US$ 1,9 billones, forma parte del programa "Reconstruir mejor" de Biden, que fue aprobado en marzo pasado tras recibir el respaldo de los demócratas.

Los nuevos fondos estarán a disposición de las comunidades de todo el país a través de seis programas gestionados por el Departamento de Comercio y destinados a la creación de puestos de trabajo. El objetivo es uno: levantar la nación estadounidense después de que el coronavirus provocara cierres generalizados y más de 600.000 muertes.

14:00 La preocupación ante el aumento de pacientes con Covid-19 en los hospitales, en medio de una quinta ola de contagios con toda España en riesgo extremo ante el virus, ha llevado las autoridades a retomar restricciones en buena parte del país en un intento de frenar la enfermedad.

Los toques de queda nocturnos vuelven a varias regiones españolas en plena campaña de verano, de temporada alta para el turismo.

Con una incidencia de la enfermedad en aumento, disparada especialmente entre los jóvenes, el objetivo es reducir los contagios mientras se agiliza la vacunación entre los grupos de menor edad.

12:30 Tal como cada jueves, el Gobierno dio a conocer los cambios en el plan Paso a Paso, que desde este sábado incluirá el avance a transición de las comunas de Llay-Llay, Hualañé, Galvarino y Río Negro.

Mientras que a la fase de preparación avanzarán Taltal, Ovalle, Paihuano, La Higuera, Puchuncaví, Los Andes, Putaendo, San Felipe, Nogales, La Calera, San Esteban, Calle Larga, El Quisco, Navidad, Parral, Yerbas Buenas, San Clemente, Quilleco, Curanilahue, Yumbel, Freire, San Pablo, Dalcahue, Puerto Cisnes, Coyhaique y Aysén.

Las comunas en las que regirá la apertura inicial son Tocopilla, Mejillones, Los Vilos, Doñihue, Marchihue, Pumanque, Paredones, Palmilla, Requinoa, San Vicente, Peralillo, Lolol, Santa Cruz, San Fernando, Coltauco, Nancagua, Chimbarongo, Quinta de Tilcoco, Placilla, Curicó, Chillán, Chillán Viejo, Ñiquén, Santa Bárbara, Antuco, Angol, Victoria, Renaico, Puerto Montt, Maullín y Curaco de Vélez.

Desde la otra vereda, retroceden a transición Santo Domingo y Melipeuco. A preparación vuelven Palena, Futaleufú y Hualaihué.

En las regiones de La Araucanía y Los Ríos -que lograron el 80% de vacunación y una tasa de incidencia menor a 150- el toque de queda comenzará a las 00:00 a partir de este este sábado.

En el plano epidemiológico, el subsecretario Alberto Dougnac dio cuenta de 1.861 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de contagios sube a 1.604.713. La autoridad lamentó el fallecimiento de 181 personas, llegando a 34.792 los decesos a la fecha.

En las últimas 24 horas el número de exámenes PCR realizados aumentó a 61.273, pero la tasa de positividad a nivel país subió muy levemente a 2,69%, mientras que en la Región Metropolitana el indicador se mantuvo en 3%.

10:30 Este jueves llegaron a Chile 207.090 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. El ministro Paris, que encabezó la comisión que recibió el cargamento en el aeropuerto de Santiago, detalló que con esto "se superan los 27 millones 270 mil vacunas contra #COVID_19 ingresadas a Chile".

Las vacunas serán distribuidas de manera inmediata para continuar con las jornadas de inmunización, subrayó el secretario de Estado al tiempo que anunció que "en las próximas semanas continuarán llegando nuevos cargamentos de vacunas contra #COVID_19 de distintos laboratorios".

De esta manera, el titular de la cartera sanitaria también declaró que: "Hay que reconocerlo. No creo que eso sea una cosa que no haya que reconocer porque hubo un quiebre mundial en la producción de Pfizer". Sin embargo, anticipó la llegada de un millón de dosis de Sinovac para la próxima semana, que se estarían sumando a la espera de 204 mil dosis de AstraZeneca y vacunas CanSino con la jeringa precargada (estas últimas, que aún no han sido aprobadas por el ISP).

Asimismo, el ministro Paris se refirió a la reciente aprobación del uso de la vacuna rusa en mayores de 18 años en Chile. "La vacuna Sputnik V está aprobada en cerca de 70 países, es segura (tiene una eficacia de 91,6%) y fue aprobado su uso ayer por parte del ISP".

07:00 El subdirector de la Comisión Nacional de Salud china, Zeng Yixin, ha rechazado los planes anunciados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para continuar la investigación del origen de la pandemia de coronavirus después de que la organización admitiese que la teoría de la fuga de laboratorio en la aparición del virus SARS-CoV-2 en Wuhan no se tuvo suficientemente en cuenta anteriormente.

En una rueda de prensa, Zeng se ha mostrado sorprendido por estas declaraciones realizadas por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hace una semana y las ha tildado de "sin sentido" y de "ir en contra de la ciencia".

A Zeng le ha acompañado el director del laboratorio nacional de Wuhan, quien ha afirmado que su centro no ha tenido ninguna fuga desde que se puso en funcionamiento, según recoge la agencia Xinhua.

El máximo dirigente de la OMS reconoció que China no compartió los "datos brutos" de los primeros casos detectados a finales de 2019. Por ello, pidió a China que "sea transparente, abierta y que coopere, particularmente en los datos brutos sobre los primeros días de la pandemia".

06:00 Las autoridades de India negaron este jueves las estimaciones que aseguran que la cifra real de muertes por Covid-19 es diez veces superior a los datos oficiales, unos cuatro millones de fallecidos, tal como afirma un estudio independiente publicado esta semana. El estudio del Centro para el Desarrollo Global (CDG) sobre el exceso de mortalidad de la India señala que el país registró hasta cinco millones de muertes más durante la pandemia, lo que sugiere un exceso de muertes debido al coronavirus.

"Este informe asume que todas las cifras de exceso de mortalidad son muertes por covid, lo que no se basa en hechos y es totalmente falaz", aseguró hoy el Ministerio de Salud en un comunicado.

05:00 Las autoridades de Rusia han confirmado este jueves cerca de 24.500 casos y 800 muertos por coronavirus, en medio de un importante repunte que ha llevado al país a sumar cifras máximas de contagios y fallecidos desde el inicio de la pandemia.

El el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han notificado 24.471 positivos y 796 decesos -segunda cifra más alta hasta la fecha-, lo que eleva los totales a 6.054.711 y 151.501, respectivamente.

MIÉRCOLES 21 DE JULIO

18:10 Dos dosis de las vacunas de Pfizer o AstraZeneca son casi tan efectivas contra la variante Delta del coronavirus como contra la mutación Alpha, la anterior cepa dominante en el mundo, indicó un estudio publicado el miércoles.

Autoridades dicen que las vacunas son altamente efectivas contra Delta, actualmente la variante dominante en el mundo, aunque el estudio en Reino Unido reiteró que una inyección de las vacunas no es suficiente para obtener una protección alta.

El estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, confirma los hallazgos preliminares revelados por el Servicio de Salud Pública de Inglaterra (PHE) en mayo sobre la eficacia de las vacunas fabricadas por Pfizer-BioNTech y la Universidad de Oxford-AstraZeneca, basados en datos en terreno.

El estudio encontró que dos dosis de la inyección de Pfizer tenían un 88% de efectividad para prevenir la enfermedad sintomática de la variante Delta, en comparación con el 93,7% contra la variante Alpha, en general lo mismo que se informó anteriormente.

Dos inyecciones de la vacuna de AstraZeneca fueron 67% efectivas contra la variante Delta, frente al 60% informado originalmente, y un 74,5% efectivas contra la variante Alpha, en comparación con una estimación original de 66% de efectividad.

"Sólo se observaron diferencias modestas en la efectividad de la vacuna con la variante Delta en comparación con la variante Alfa después de recibir dos dosis de la vacuna", escribieron los investigadores de PHE en el estudio.

Datos de Israel han estimado una menor efectividad de la inyección de Pfizer contra la enfermedad sintomática, aunque la protección contra casos graves sigue siendo alta.

El PHE había dicho anteriormente que una primera dosis de cualquiera de las vacunas tenía una eficacia de alrededor del 33% contra la enfermedad sintomática de la variante Delta.

El estudio completo publicado el miércoles encontró que una dosis de la inyección de Pfizer tenía una efectividad del 36% y una inyección de la vacuna de AstraZeneca tenía una efectividad de alrededor del 30%.

"Nuestro hallazgo de una eficacia reducida después de la primera dosis respaldaría los esfuerzos por maximizar la absorción de la vacuna con dos dosis entre los grupos vulnerables en el contexto de la circulación de la variante Delta", dijeron los autores del estudio.

17:00 Perú es el país con la mortalidad más alta del mundo por Covid-19 por "una falla masiva de las instituciones públicas y privadas", unido a la escasa inversión en salud pública durante las últimas décadas y la alta informalidad laboral, según el informe de una comisión de especialistas publicado este miércoles.

El documento elaborado para el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) estableció las causas que llevaron a Perú a ocupar el primer lugar del mundo en mortalidad por Covid-19, al registrar actualmente 585 fallecidos por cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia.

En primer lugar destacaron la desatención de la sanidad pública durante años, que enseguida se vio desbordada, sin posibilidad de atender a todos los que lo necesitaban, por lo que "muchos fueron librados a su suerte".

Esta situación desveló en toda su crudeza "una clamorosa falta de médicos, enfermeras, técnicos de salud, camas hospitalarias, Unidades de Cuidados Intensivos (salas UCI), postas médicas, provisión de oxígeno medicinal y medicinas, entre otros equipos médicos para hacer frente a la emergencia sanitaria".

El comité de expertos también advirtió que "las erradas políticas sanitarias, expresadas en marchas y contramarchas respecto a la cuarentena, los tratamientos médicos y las pruebas rápidas y moleculares" contribuyeron igualmente al aumento del número de contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid-19.

Esto a raíz que, desde el inicio de la pandemia, Perú ha tenido cinco ministros de Salud, además de tres presidentes distintos, producto de la crisis política producida en noviembre de 2020.

Asimismo, el informe resaltó "la lenta adquisición de plantas de oxígeno y la demora en la obtención y aplicación de las vacunas", que no comenzaron a ser aplicadas de manera masiva hasta febrero de 2021, tras el escándalo por la vacunación irregular y secreta de un exclusivo grupo de funcionarios y allegados.

16:15 La vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Janssen, filial de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson (J&J), es mucho menos efectiva ante la delta y otras variantes que ante el virus original, según sugiere un nuevo estudio publicado en EEUU.

El informe, que no ha sido aún revisado por pares ni publicado en una revista científica, fue dado a conocer el martes por un equipo de la Universidad de Nueva York y recogido este miércoles por varios medios, y se basa en una serie de experimentos en laboratorio con muestras de sangre.

Aunque la eficacia de la vacuna en condiciones reales podría ser distinta, las conclusiones del estudio refuerzan la idea de que los vacunados con este producto de una sola dosis podrían requerir un refuerzo con vacunas de ARN mensajero como las de Pfizer y Moderna.

14:30 El Gobierno francés acelera la adopción del certificado sanitario para entrar en la mayor parte de los lugares públicos frente al repunte de la pandemia y este miércoles inició los trámites de urgencia para su adopción en la Asamblea Nacional.

"El virus no se toma vacaciones", advirtió el ministro de Sanidad, Olivier Véran, ante los diputados, para salir al paso de las críticas de la oposición que le acusan de impedir un debate parlamentario más sosegado sobre la cuestión.

El proyecto de ley, que debe implementar las medidas anunciadas hace una semana por el presidente, Emmanuel Macron, incluida la obligación de la vacunación para sanitarios y quienes trabajen con personas vulnerables, debe ser aprobado antes de medianoche gracias a la gran mayoría de su partido en la cámara baja y pasar este jueves al Senado.

En lo esencial, la ley incluye medidas que persiguen fomentar la vacuna, frente al desafío de numerosos franceses que rechazan las inyecciones, al tiempo que establece la obligatoriedad del aislamiento para los casos positivos.

Para combatir los focos de antivacunas, Macron anunció que la generalización del certificado sanitario, que indica que una persona está inmunizada o tiene un test negativo de Covid, para acceder a buena parte de los lugares públicos y medios de transporte.

En un primer momento, será solicitado a la entrada de todos los lugares de ocio y cultura con más de 50 personas y, posteriormente, en una fecha todavía sin definir, también deberá tenerse para entrar en restaurantes, bares y transportes de larga distancia.

De esta forma, en pleno inicio del periodo vacacional estival, el Ejecutivo cuenta con que esa obligación incite a los más recalcitrantes a pasar por alguno de los centros de vacunación.

13:00 El Ministerio de Salud de Reino Unido ha notificado este miércoles otros 44.104 contagios de Covid-19, una cifra inferior a los más de 46.500 registrados el martes pero aún por encima de la marca de los 40.000.

Asimismo, las autoridades sanitarias británicas han constatado 73 fallecidos a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas, frente a los 96 confirmados el martes. Con estas cifras, los totales de Reino Unido se han elevado hasta los 5.563.006 contagios y 128.896 muertos debido al Covid-19 desde que comenzó la pandemia.

Reino Unido levantó el lunes la mayoría de las restricciones que quedaban vigentes para contener la pandemia. Las autoridades fían el progreso de la situación de la pandemia con el plan de vacunación en el país, que han tildado de "exitoso" en varias ocasiones.

12:20 EL Instituto de Salud Pública aprobó este miércoles el uso de emergencia para mayores de 18 años de la vacuna rusa contra el Covid-19 Sptunik V, que se convierte en la sexta inyección autorizada en el país.

Chile, que supera los 1,6 millones de contagios y 34.500 fallecidos totales, ha desplegado uno de los procesos de vacunación contra el Covid-19 más exitosos del mundo, que a día de hoy alcanza a más del 85 % de la población objetivo con una dosis y a un 77 % con dos dosis.

El ISP también ha autorizado la vacuna de Sinovac, la mayoritaria en el país, además de Pfizer/BioNTech, Astrazeneca, Janssen y CanSino.

11:15 Por segundo día consecutivo, el Ministerio de Salud dio cuenta de menos de mil contagios de Covid-19. La cartera reportó 989 casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que eleva a 1.602.854 el total de infecciones. Además, la autoridad lamentó el fallecimiento de 42 personas, con lo que los decesos suman 34.611 hasta le fecha.

El número de exámenes PCR realizados en las últimas 24 horas fue de 26.100, similar a lo ocurrido ayer. Mientras que la tasa de positividad a nivel nacional bajó levemente a 2,73%. En la Región Metropolitana el indicador sigue en 3%.

09:40 La vacuna de Sinopharm contra el Covid-19 provocó respuestas de anticuerpos más débiles contra la variante Delta, según el primer estudio publicado de su efecto contra la versión más contagiosa del virus.

Los niveles de anticuerpos en las personas que recibieron la vacuna BBIBP-CorV de Sinopharm tuvieron una reducción de 1,38 veces ante la variante Delta en comparación con una versión anterior del coronavirus identificada por primera vez en Wuhan, mostró un estudio de laboratorio basado en muestras de personas en Sri Lanka.

El estudio fue elaborado por científicos de la Universidad de Sri Jayewardenepura, así como del Consejo Municipal de Colombo en Sri Lanka y la Universidad de Oxford en Reino Unido.

08:50 El número de infecciones por cada 100.000 personas durante siete días en Alemania llegará a más de 400 en septiembre si el número de casos sigue aumentando al ritmo actual, dijo el miércoles el ministro de Salud, Jens Spahn.

Tras más de dos meses de descenso constante, la incidencia de siete días en Alemania -de 11,4 por 100.000 el miércoles- ha aumentado desde principios de julio debido a la propagación de la variante Delta, más infecciosa.

Más de 50 millones de personas en Alemania, el 60% de la población, han recibido al menos una inyección de vacuna contra el virus, dijo Spahn. Alrededor del 47% están completamente vacunadas.

El gabinete germano extendió el miércoles hasta mediados de septiembre las regulaciones de cuarentena por el COVID-19 para los viajeros procedentes de áreas de mayor riesgo. También aprobó más detalles de un plan para aumentar sus reservas contra futuras pandemias.

08:00 Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta al menos el 21 de agosto, informó el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

La extensión de 30 días se produjo después de que Canadá anunció el lunes que comenzará a permitir la entrada al país de visitantes estadounidenses completamente vacunados el 9 de agosto para viajes no esenciales.

07:30 El gobierno uruguayo analiza empezar a reabrir las fronteras para personas vacunadas en la primavera. Esto luego del avance del proceso de vacunación -el 59% de la población ya recibió ambas dosis- y un desplome de los contagios desde mayo -en las últimas semanas el promedio de casos diarios cayó a un 5% de lo que fue durante el pico de la ola-.

El país lleva aplicadas casi 129 dosis por cada 100 habitantes, la mayoría Coronavac de Sinovac (69,3%), seguido por Pfizer-BioNTech (29%) y Oxford-AstraZeneca (1,7%).

En este contexto -y aunque todavía persisten focos en Montevideo, Maldonado, Paysandú y Canelones-, el gobierno decidió no exigir cuarentena a aquellos que ingresen desde el exterior. "Por suerte esto está avalado por lo que he escuchado de científicos en estos días, que el estatus de vacunación en nuestro país es distinto al que teníamos en la P1 [la variante Gamma surgida en Manaos, Brasil]. No estamos blindados pero estamos en una situación mejor", dijo el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa.

"Si estamos pensando sobre la primavera que vengan extranjeros con el proceso de vacunación completa, para así darle un poquito de vida a una de las actividades más golpeadas que es el turismo, sería un contrasentido a poco tiempo [de eso] empezar a pedir la cuarentena, entre otras cosas porque creemos que no es necesario por la situación del virus actual y de la protección que tiene una gran mayoría de los uruguayos que ha optado por vacunarse", agregó.

07:00 Johnson & Johnson elevó el miércoles su estimación general de ingresos para el año y pronosticó US$ 2.500 millones en ventas de su vacuna Covid-19, que se ha quedado muy por detrás de las inyecciones rivales de Pfizer y Moderna mientras la compañía se ocupa de los problemas de producción de vacunas y preocupaciones de seguridad.

Aunque la inyección de Johnson & Johnson fue aprobada en los Estados Unidos meses después de las vacunas de Pfizer Inc y Moderna Inc, su perspectiva de vacuna palidece en comparación con sus pares y refleja la brecha cada vez mayor en la carrera de vacunas.

Pfizer y Moderna pronostican $ 26 mil millones y $ 19,2 mil millones en ventas anuales de sus vacunas, respectivamente

MARTES 20 DE JULIO

18:00 Argentina reportó este martes 15.077 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.784.219, mientras que los fallecimientos se elevaron a 102.381, tras ser notificadas 426 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un aumento respecto a los positivos registrados este lunes, cuando se notificaron 12.764 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

15:00 Los organizadores olímpicos de Tokio informaron sobre 71 casos de Covid-19 vinculados al evento, a unos días de que la ceremonia de apertura dé inicio a los juegos una vez reprogramados.

Del total, 31 eran visitantes internacionales vinculados al evento, entre las decenas de miles que se espera que viajen a Japón para competir o trabajar en los Juegos Olímpicos. El recuento da cuenta de los casos anunciados desde el 2 de julio.

Si bien el total de contagios es pequeño en comparación con la cantidad de deportistas y personal involucrados, aumenta la preocupación en torno a los juegos, donde el apoyo público ha sido bajo. Actualmente, Tokio lidia con un aumento en los casos de coronavirus que llevó al Gobierno a declarar a principios de este mes, un cuarto estado de emergencia en la capital.

Los atletas no tienen que estar vacunados para competir. Pero Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo la semana pasada que alrededor de 85% de los residentes de la Villa Olímpica llegarán vacunados a Japón y que casi todos los miembros y el personal del COI también serán inmunizados.

Los casos continúan al alza en Tokio, con 1.387 confirmados el martes en comparación con 830 hace una semana. El promedio de siete días se ha casi duplicado en las últimas dos semanas.

El lunes, una gimnasta estadounidense dio positivo durante un campo de entrenamiento preolímpico en Inzai, una ciudad al noreste de Tokio. La noticia se produjo después de que la estrella del tenis estadounidense Coco Gauff se retirara de los juegos después de contraer a covid antes de su viaje a Japón y de que dos futbolistas sudafricanos dieran positivo.

13:30 La variante Delta representa ya el 83% de los casos secuenciados de Covid-19 en Estados Unidos, un "aumento drástico" en pocos días que coincide con un auge en las muertes por coronavirus de casi el 48% en la última semana en el país.

Las cifras las proporcionó este martes la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, durante una audiencia ante el comité de salud del Senado estadounidense.

"El CDC calcula que la variante delta representa ahora el 83% de los casos secuenciados. Este es un aumento drástico respecto al 50% (registrado) la semana del 3 de julio", alertó Walensky.

En las zonas del país donde las tasas de vacunación son menores, "el porcentaje" de casos de la variante delta, más contagiosa y detectada por primera vez en la India, "es todavía superior" a ese 83%, agregó.

La funcionaria recordó que, en esas zonas del país con menos vacunados, "los contagios y hospitalizaciones están volviendo a subir", y en la última semana se ha registrado una media de 239 muertes al día, "un aumento de casi el 48% respecto a la semana anterior".

"Lo más descorazonador es que la mayoría de estas muertes podrían prevenirse con una simple vacuna, que es segura y está disponible", recalcó.

11:30 Menos de mil contagios de Covid-19 reportó este martes el Ministerio de Salud, que en su último balance dio cuenta de 902 casos nuevos del virus. Con esto, el total de infecciones se eleva a 1.601.858 a la fecha. La cartera lamentó el fallecimiento de 30 personas, con lo que los decesos llegan a 34.569 hasta el momento.

En las últimas 24 horas, los exámenes PCR realizados bajaron levemente a 26.123, con lo que la tasa de positividad a nivel país es de 2,91%, mientras que en la Región Metropolitana se mantiene en 3%, según la autoridad sanitaria.

10:00 El Gobierno peruano suscribió un acuerdo para la compra de 20 millones de dosis de las vacunas rusas Sputnik, informó este martes el Ministerio de Salud de ese país, en momentos en que la nación sudamericana teme una tercera ola de la pandemia.

El Ministerio de Salud, a una semana de que culmine la gestión del actual gobierno, afirmó que el acuerdo se firmó con la subsidiaria del Fondo Ruso de Inversiones Directas, el cual permitirá que las vacunas lleguen en "los próximos meses".

Perú, que revisó a fines de mayo su cifra de muertos por la enfermedad a casi tres veces más de lo que había reportado antes, registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por contagios de coronavirus por cada 100.000 habitantes.

Hasta el lunes, el país había informado 195.243 fallecidos por Covid-19, con 2,1 millones de contagios.

Perú ha vacunado hasta ahora a 10,9 millones de personas con al menos una dosis y a 4,0 millones con dos dosis de Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca, según datos oficiales.

El presidente interino Francisco Sagasti ha dicho que se tiene acuerdos con distintos laboratorios para comprar 71,2 millones de dosis este año y espera tener 19,6 millones a fines de julio, cuando se realizará el cambio de Gobierno.

06:00 La pandemia de Covid-19 ha provocado un exceso de muertes en la India que supera los cuatro millones, según un nuevo estudio realizado por el 'Center for Global Development'. De acuerdo a un reporte de la BBC, el exceso de muertes es una medida de cuántas personas están muriendo más de lo que cabría esperar en comparación con los años anteriores.

Aunque es difícil decir cuántas de estas muertes han sido causadas por Covid-19, son una medida del impacto global de la pandemia. La India ha registrado oficialmente más de 414.000 muertes por Covid-19 hasta ahora. El país es uno de los que no tienen estimación del exceso de muertes durante la pandemia.

Los investigadores del 'Center for Global Development', con sede en EE.UU., utilizaron tres fuentes de datos diferentes para estimar el exceso de mortalidad por todas las causas en la India durante la pandemia hasta el 21 de junio.

En conjunto, los investigadores descubrieron que el exceso de muertes se estimaba entre 3,4 y 4,7 millones, unas 10 veces más que la cifra oficial de muertes por Covid-19 en India. Esta cifra también era considerablemente superior a otras estimaciones de los epidemiólogos, que creían que el exceso de muertes en la India era de cinco a siete veces mayor.

05:00 El Gobierno de Israel ha notificado este martes cerca de 1.400 casos de coronavirus durante el último día, la cifra más alta en más de cuatro meses, en medio de un repunte de los contagios achacado a la variante delta que ha llevado a las autoridades a reimponer algunas restricciones.

El Ministerio de Sanidad israelí ha indicado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han confirmado 1.372 contagios y un muerto, lo que eleva las cifras totales a 853.478 y 6.451, respectivamente, desde el inicio de la pandemia.

04:00 Rusia ha superado este martes los seis millones de casos de coronavirus tras notificar cerca de 24.000 durante el último día, en el que ha sumado además cerca de 800 muertos, por lo que el país euroasiático roza la barrera de los 150.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.

LUNES 19 DE JULIO

12:20 Tal como cada lunes, el Ministerio de Salud dio a conocer cambios en el plan paso a paso. Mañana martes avanzan a preparación las comunas de Arica, Vallenar, Cabildo, Valparaíso, Casablanca, Zapallar, Las Cabras, Chépica, Cauquenes, Ninhue, Pemuco, Tucapel, Nacimiento, Negrete, Ercilla, Pitrufquén, Vilcún, Cholchol y La Unión.

Además, pasan a transición Diego de Almagro, Santa Juana, Villarrica, Pucón, Saavedra, Curacautín, Loncoche, Lanco y Puqueldón, así como a apertura inicial las comunas de Antofagasta, Empedrado, Vichuquén, Quirihue, Cobquecura, Pinto, Bulnes y Quinchao. Desde la otra vereda, Quilcao y Purén vuelven a transición, pero este jueves.

En cuanto a la situación epidemiológica, se dio cuenta de 1.015 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.600.883 los contagios totales. La cartera lamentó el fallecimiento de 25 personas, con lo que los decesos totales suman 34.539 a la fecha.

En las últimas 24 horas se realizaron 30.612 exámenes PCR, con lo que la tasa de positividad sube levemente a 2,91% en todo el país, mientras que en la Región Metropolitana el indicador llega a 3%.

07:00 El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha instado este lunes a los británicos a actuar "con precaución" ahora que el Gobierno ha retirado la mayoría de restricciones impuestas a causa del coronavirus en Inglaterra.

Según las autoridades, ya no existirá límite alguno de aforo en reuniones y eventos, mientras que los clubes nocturnos han podido reabrir sus puerta. Además, los restaurantes y pubs podrán reanudar el servicio en la barra, según informaciones de la cadena BBC.

En tanto, el uso de mascarilla, hasta ahora obligatorio, pasará a ser únicamente una recomendación por parte del Gobierno. Johnson, sin embargo, pasará el día aislado en su residencia de Chequers dado su contacto estrecho con un positivo, el ministro de Sanidad, Sajid Javid, también en cuarentena. Johnson ha indicado en este sentido que permanecerá aislado hasta el 26 de julio.

El 'premier' británico ha defendido en un vídeo difundido a través de su cuenta de Twitter, la retirada de las medidas -en un inicio previstas para el 21 de junio-. "No hay duda de que el programa de vacunación masiva ha debilitado en gran medida la relación entre la infección y la hospitalización, así como entre la infección y la enfermedad grave, y esto es algo crucial", ha aseverado.

DOMINGO 18 DE JULIO

16:00 Los nuevos contagios de covid subieron casi un 15 % en Francia en las últimas 24 horas, al sumar 12.532 en el informe de este domingo, en pleno aumento de casos en el país por la variante delta.

El total de contagios asciende ya a 5,868 millones, mientras que con las 5 muertes notificadas hoy por las autoridades sanitarias los fallecimientos suman 111.501.

La tasa de positividad asciende ya al 2 % (desde el 1,6 % de ayer).

13:00 El primer ministro británico, Boris Johnson, y el ministro de Economía, Rishi Sunak, se autoaislaron de acuerdo con las directrices nacionales, abandonando planes, muy criticados, de participar en un plan piloto que les habría permitido seguir trabajando.

El cambio de rumbo ocurrió un día después de que el ministro de Salud, Sajid Javid, dijo que había dado positivo en la prueba de Covid-19 y en un momento en que la respuesta del gobierno al coronavirus está siendo objeto de un intenso escrutinio.

Casi todas las restricciones restantes en Inglaterra se levantarán el lunes a pesar del aumento de las infecciones, ya que los ministros confían en el avanzado programa de vacunación.

Los casos están aumentando más de 50.000 al día y se está pidiendo a cientos de miles de británicos que se autoaíslen durante 10 días, causando estragos a empleadores y a padres, provocando cancelaciones de trenes y obligando a algunas empresas a cerrar sus puertas.

08:30 Recordando las medidas sanitarias para estas elecciones, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que en las últimas horas se reportaron 1.419 casos nuevos casos de coronavirus en el país con 50.138 exámenes PCR realizados. De esta forma, la positividad llega a 2,59% a nivel nacional.

SÁBADO 17 DE JULIO

11:00 Menos de 2.000 nuevos casos de coronavirus reportó este sábado el Ministerio de Salud. En su informe diario la cartera reportó 1.874 casos, por lo que el total de contagios ascienden a 1.549.481.

Además, se notificaron 94 fallecidos en la jornada, por lo que el total de decesos subió a 34.403.

En la jornada se realizaron 55.148 exámenes PCR, por lo que la positividad tanto en la RM como a nivel nacional llega a 3%.

VIERNES 16 DE JULIO

11:00 El Ministerio de Salud reportó este viernes que en las últimas 24 horas se reportaron 2.031 nuevos casos de coronavirus. De esta forma, el total de casos llega a 1.547.042, de los cuales 13.652 se mantienen activos.

Además, se informó de 102 fallecidos, por lo que la cifra de decesos desde la llegada de la pandemia se elevó a 34.309.

Las cifras se dan con 57.665 exámenes PCR realizados, por lo que la positividad a nivel país cae a 3,19% y en la Región Metropolitana alcanza el 3%.



10:30 Italia confirmó hoy el cambio de tendencia de la pandemia, ahora va al alza, con un aumento de los contagios sobre todo entre los jóvenes, con una media de edad de 28 años, según el informe semanal del Instituto Superior de Sanidad.



"La transmisión está en fase creciente", resumió el presidente del ente, Silvio Brusaferro, en rueda de prensa.



Y agregó: "El cuadro tiende a empeorar en todas las regiones aunque a nivel regional está aún por debajo del nivel epidémico, aunque está destinado a superarlo. La variante delta se está imponiendo y hará aumentar los casos positivos".

10:00 El Gobierno de Estados Unidos enviará este viernes al de Argentina 3,5 millones de dosis contra la covid-19 de la biotecnológica estadounidense Moderna, informó a Efe la Casa Blanca.



Está previsto que las dosis salgan este viernes de Estados Unidos y lleguen el sábado a Buenos Aires, según el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden.



La Casa Blanca indicó inicialmente que las dosis se "empezarían a enviar" este viernes y no aclaró cuántas de ellas llegarían a Argentina el sábado, pero un portavoz aclaró más tarde a Efe que son "todas" -los 3,5 millones de dosis- las que se entregarán a las autoridades argentinas en las próximas horas.

JUEVES 15 DE JULIO

18:00 Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en el mundo, sumó 1.548 nuevas muertes en las últimas 24 horas y alcanzó un acumulado de 538.942 fallecidos por el patógeno, según informó este jueves el Ministerio de Salud.

En su boletín difundido a diario, la cartera apuntó que, en el mismo periodo, igualmente se registraron 52.789 nuevas infecciones, lo que elevó el total de contagiados en el país hasta los 19.262.518.

Las cifras, que permanecen elevadas pese a que la pandemia presenta desde hace tres semanas una clara tendencia a la baja, confirman al gigante latinoamericano como la segunda nación en el mundo con más muertos por Covid-19, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más casos, después de EEUU e India.

17:30 Uruguay superó este jueves los 2 millones de vacunados con la segunda dosis de la vacuna china Coronavac, la estadounidense Pfizer y la anglo-sueca AstraZeneca contra la covid-19.

Según el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública, ya fueron inoculadas 2.001.980 personas, cifra que equivale a un 56,50 % de la población del país suramericano.

Mientras tanto, otros 439.991 habitantes ya tienen la primera dosis y esperan por la segunda.

Hasta el momento, el Ejecutivo del centroderechista Luis Lacalle Pou ha comprado 6.850.000 dosis, de las que 3.850.000 son de Coronavac, 3 millones de Pfizer y 98.400 de AstraZeneca.

16:00 Bogotá salió este jueves de la alerta roja decretada hace tres meses debido a la gravedad de la pandemia y por primera vez en ese periodo el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) bajó del 84 %, según informó la alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López.

"Nos tomó casi tres meses salir de este pico que fue como el Everest. Fueron tres meses muy dolorosos, pero al fin salimos de alerta roja, volvimos a bajar a 84 %", dijo López en declaraciones a medios de comunicación.

Sin embargo, aclaró que "el covid y sus peligrosas variantes siguen", por lo que pidió a los convocantes de las protestas del próximo 20 de julio "ser conscientes del enorme costo en enfermedad y fallecimientos que tuvo romper el pacto de cuidado colectivo" durante los dos meses de manifestaciones en las calles contra el Gobierno.

12:20 En un nuevo balance diario, el Ministerio de Salud informó respecto a la situación del coronavirus en el país, que se registraron 2.336 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas. Además, lamentó 158 nuevos fallecidos a causa del virus, alcanzando un total de 34.207 muertos en total.

Respecto a los PCR, se realizaron 63.357 en las últimas 24 horas, obteniendo una positividad de 3,3% en todo el país, la más baja en toda la pandemia.

Asimismo, el titular de la cartera, Enrique Paris, celebró la disminución de la positividad de los casos en todas las regiones, pero en especial Magallanes, "la variación de nuevos casos a nivel nacional es de menos 40% para la comparación a 14 días. 15 regiones disminuyen los casos en los últimos días. La región que más disminuye sus casos en los últimos siete días es Magallanes".

Respecto al Plan Paso a Paso, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorel, no informó de comunas que pasen a cuarentena. Sin embargo, enumeró una serie de localidades que, a partir de la próxima semana, avanzarán de fase.

A Transición (fase 2): Vicuña, Catemu, El Tabo, Pelluhue, Lebu, Florida y Máfil.

A Preparacion (fase 3): Caldera, Montep Patria, Punitaqui, Villa Alemana, La Estrella, Mostazal, Graneros, Litueche, Pichudegua, Longaví, Chanco, Quillón, Laja, Coronel, Los Ángeles, Lautaro, Traiguén Perquenco, Valdivia, Castro, Calbuco, Chile Chico y toda la Región Metropolitana.

Y, finalmente, pasarán a Apertura Inicial (fase 4) Coelemu, Trehuaco, Ránquil, Chaitén, Natales y Punta Arenas.

Respecto al toque de queda, éste partirá desde las 00:00 horas desde mañana viernes 16 de julio en las regiones de: O'Higgins, Maule, Ñuble, Aysen y Magallanes.

Viajes al exterior

A partir del próximo lunes 26 de julio, los que cuenten con las dos dosis de vacunación podrán viajar al extranjero, cumpliendo, eso sí, los requisitos de retorno para evitar nuevos brotes, especialmente de la variante Delta.

Entre las medidas, se evalúa el término a los hoteles de tránsito sanitario, con ello las cuarentenas serán, ahora, domiciliarias y bajo fiscalizaciones.

11:00 La directora y vocera de Asociación de Eventos de Chile (Asevech), Sofia Jottar, señaló este jueves que desde el gremio valoran que el nuevo plan paso a paso -que entra en vigencia hoy- "defina el riesgo de cada actividad por separado, sin discriminarla, independiente del recinto que sea".

Jottar recordó que una ceremonia de matrimonio, se realice en un centro de eventos o una iglesia, tiene las mismas reglas, y el comedor de un centro de eventos con patente de restaurante opera con las mismas reglas que un restaurante, cumpliendo los mismos protocolos.

En el caso de las fiestas móviles y con interacción libre, deben operar en recintos separados si se trata de un centro de eventos de varios salones, y no mezclarse sus asistentes; o bien, si se trata de un solo salón, cuando la fiesta se inicia, se le pide a los asistentes que exceden el número que se retiren.

Eso sí, la dirigenta advirtió que "nos queda por avanzar en la definición de espacio abierto", precisando que, de acuerdo a lo medido a partir de un estudio liderado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, con apoyo de CPC, Sofofa, CCS, Multigremial Nacional y Asevech, actualmente con un aforo de 400 personas y la ventilación mecánica o natural del recinto, los niveles de calidad de aire son óptimos, lo que hace que ante la eventual presencia del virus, la posibilidad de contagio sea inferior a 1%.

"Esto nos permite dar tranquilidad a la ciudadana, que al igual que en un recinto con altura, como es el lugar en que funciona la Convención Constituyente, donde hay más de 200 personas en un espacio cerrado, y respetando la distancia social, también en los centros de eventos a lo largo de Chile es posible certificar índices de ventilación adecuados, de manera que todos podamos compartir con comodidad, reemplazando el concepto de abierto o cerrado por el de ventilación adecuada", detalló.

09:56 Los Gobiernos europeos están cada vez más frustrados con la administración Biden por negarse a levantar las reglas de viaje que impiden que la mayoría de sus ciudadanos viajen a Estados Unidos y se refirieron a reglas inconsistentes, costos económicos y una estrategia obsoleta para detener el coronavirus.

EEUU ha eliminado la mayor parte de sus restricciones pandémicas nacionales, pero los viajes internacionales se han mantenido restringidos en medio del aumento en los casos de la variante delta, que es altamente contagiosa.

Los diplomáticos dicen que la administración Biden no ha dado ninguna indicación de la fecha en la que podría revertir las reglas que prohíben los viajes desde la zona Schengen de 26 países, meses después de la creación de un grupo de trabajo para abordar el problema, incluso cuando las tasas de vacunación ocurrió y la evidencia científica sugiere que la prohibición tiene poca eficacia.

El problema seguramente surgirá hoy jueves cuando Angela Merkel comience la que probablemente será su última visita oficial a Washington como canciller alemana. Las visitas europeas a EEUU en mayo todavía estaban un 95% por debajo de los niveles prepandémicos, según la Asociación de Viajes de EEUU.

09:30 El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, ha solicitado a China que haga posible la continuación de las investigaciones sobre los orígenes de la pandemia de Covid-19, afirmando que se necesita más información.

Durante una visita a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra el jueves, Spahn también anunció una donación de 260 millones de euros (US$ 307 millones) al programa ACT-Accelerator de la OMS, cuyo objetivo es garantizar que todo el mundo, incluidos los países más pobres, reciba vacunas y pruebas contra Covid-19. "Pido a China que haga posible la continuación de las investigaciones sobre los orígenes del Covid", declaró.

09:15 Casi 23 millones de niños no recibieron vacunas de rutina en 2020 debido a la pandemia de Covid-19, la cifra más alta en más de una década, lo que ha provocado brotes de sarampión, poliomielitis y otras enfermedades prevenibles, dijeron el jueves agencias de Naciones Unidas.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, puede ser fatal para los niños menores de cinco años, especialmente en países africanos y asiáticos con sistemas de salud débiles, según la Organización Mundial de la Salud. La poliomielitis puede paralizar a un niño de por vida.

La brecha en la cobertura mundial de vacunación ha creado una "tormenta perfecta", dejando a más menores vulnerables a patógenos infecciosos en la medida que muchos países alivian las restricciones impuestas por el Covid-19, dijeron la OMS y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en un informe anual.

Diez países, encabezados por India y Nigeria, representan la mayor parte de los 22,7 millones de niños que quedaron sin vacunar o sub vacunados contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) en 2020: 3,7 millones más que en 2019 y la mayor cantidad desde 2009, indicó el reporte.

08:30 Un incremento en las tasas de infección por Covid-19 en India está preocupando a las autoridades, que temen que peregrinos y turistas intensifiquen los contagios en eventos públicos, en plena batalla por detener la segunda ola del virus que ha matado a miles de personas.

En un peregrinaje este mes, cientos de hindúes tienen previsto caminar cientos de kilómetros por las ciudades del sur, portando jarras de agua del Ganges, un río considerado sagrado. Los peregrinos podrían actuar como "súper propagadores" e iniciar una tercera ola de infecciones, advirtió un importante organismo médico.

07:30 China estaría planeando reforzar la vacunación de su población, inoculada mayoritariamente con antígenos de manufactura local de virus inactivado, con una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero desarrollada por Pfizer y BioNTech, informó hoy el diario local Caixin.

Fuentes cercanas a los reguladores farmacéuticos chinos citadas de manera anónima por Caixin indicaron que "las autoridades chinas planean usar la vacuna (de Pfizer-BioNTech) como dosis de refuerzo para la gente que ha recibido vacunas de virus inactivado".

La fuente también señaló que es probable que esa dosis adicional sea gratuita.

Además, según Wu Yifang, presidente de Fosun Pharma -socia china de BioNTech-, la Universidad de Hong Kong está llevando a cabo un estudio del rendimiento obtenido al mezclar la vacuna china de Sinovac con la de BioNTech y "los datos disponibles ahora mismo dan pie al optimismo".

06:30 África registró un alza del 43% en las muertes por Covid-19 esta semana en comparación con la anterior, en medio de un aumento de las infecciones y las admisiones hospitalarias y la escasez de oxígeno y camas de cuidados intensivos, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud.

La OMS dijo que la tasa de letalidad de África -la proporción de muertes entre los casos confirmados- se sitúa actualmente en el 2,6% frente al promedio mundial del 2,2%.

"Las muertes han aumentado con fuerza en las últimas cinco semanas. Esta es una clara señal de advertencia de que los hospitales en los países más afectados están llegando a un punto de quiebre", dijo Matshidiso Moeti, director regional de la OMS para África, en un comunicado.

Asimismo, indicó que los casos de Covid-19 en el continente africano han aumentado durante ocho semanas consecutivas, superando los 6 millones el 13 de julio de 2021.

06:00 La capital de Japón reportó 1.308 nuevas infecciones de la Covid-19 este jueves, la cifra más alta de casos registrada en Tokio desde enero y a tan solo ocho días de la apertura de los inminentes Juegos Olímpicos.

El gobierno metropolitano de Tokio informó de más de 1.000 casos diarios de coronavirus por segundo día consecutivo, unas cifras que la capital no registraba desde hace seis meses y con una tendencia al alza desde hace casi un mes.

La ciudad vive un mayor repunte de casos desde la semana pasada, lo que llevó al Gobierno japonés a declarar el estado de emergencia en la capital para evitar la expansión del virus, y que cuenta como principal medida la limitación del horario comercial.

MIÉRCOLES 14 DE JULIO

19:10 Argentina superó el miércoles los 100 mil muertos por Covid-19 mientras enfrenta una segunda ola del virus sumida en una profunda crisis económica que dejó a casi la mitad de su población en la pobreza y altos índices de inflación.

Los argentinos fallecidos por coronavirus llegaron a 100.250 sobre un total de 4,7 millones de personas infectadas desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado, según un informe del Ministerio de Salud difundido el miércoles.

En las últimas 24 horas, Argentina confirmó 19.697 nuevos contagios y 614 muertos, según el informe.

17:30 Un total de 8.875 nuevos contagios se registraron en Francia en las últimas 24 horas, anunciaron hoy las autoridades francesas, lo que significa que el número se ha duplicado con creces en una semana y confirma los temores de la previsible llegada de una cuarta ola epidémica.

En la página web dedicada a las estadísticas deel Covid, el Gobierno indicó que desde el comienzo de los registros de la pandemia en febrero de 2020 se llevan contabilizados 5.829.724 casos. El martes se habían comunicado 6.950, una cifra netamente superior a la del lunes.

Las muertes anunciadas, por su parte, se redujeron a 6 este miércoles, frente a las 22 de la víspera. Han fallecido oficialmente a causa del coronavirus 111.413 personas en Francia.

También disminuyeron muy ligeramente las hospitalizaciones, con 7.047 enfermos de covid, 29 menos que el martes.

15:00 Perú mantendrá suspendidos los vuelos comerciales con Brasil, India y Sudáfrica por lo menos hasta finales de julio, después de que el Gobierno ampliara esa medida por dos semanas más para reducir el riesgo de propagación en su territorio de las nuevas variantes del Covid-19 surgidas en esos países.

Así lo estableció el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) mediante una resolución ministerial publicada este miércoles en el diario oficial El Peruano.

En concreto, la medida prorroga del 16 al 31 de julio la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de Brasil, India y Sudáfrica, donde se ha registrado el brote de nuevas variantes de coronavirus, como medida preventiva de control para limitar el riesgo de contagio.

El actual Gobierno de transición de Perú, que preside Francisco Sagasti, concluirá sus funciones el próximo 28 de julio.

13:30 El Reino Unido anunció hoy 42.302 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas, el máximo desde el 15 de enero, con 49 muertes más, hasta un total de 128.530 desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

Según los últimos datos oficiales, se han contabilizado además 538 hospitalizaciones, un 53,2 % más que hace una semana, lo que refleja el impacto de la más contagiosa variante Delta del coronavirus, dominante en este país.

Pese al aumento de los contagios, el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, sigue adelante con su plan de culminar el próximo lunes la desescalada del confinamiento impuesto el pasado enero en Inglaterra, al considerar que el éxito del plan de vacunación contrarresta el avance del virus.

El 19 de julio, reabrirán las discotecas y se eliminará el límite de aforo en teatros y cines así como de las personas que pueden congregarse en interiores o al aire libre.

Con todo, Johnson ha recomendado "cautela" e insta a los ciudadanos a seguir usando la mascarilla en espacios cerrados -aunque ya no es ilegal no hacerlo-, mientras que se recomienda a las empresas y locales como clubs nocturnos que limiten la entrada a quienes tengan certificado de vacunación.

12:00 Modernase disparó brevemente por encima de una valoración de US$ 100 mil millones el miércoles a medida que las vacunas continúan aumentando en todo el mundo.

Las acciones del desarrollador de medicamentos subieron en medio de un repunte más amplio en el mercado de valores. El fabricante de vacunas de ARN mensajero ha aumentado más del 220% en los últimos 12 meses a medida que los fabricantes de medicamentos se apresuraron a desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Las primeras inyecciones de la compañía recibieron autorización de uso de emergencia en los EE. UU. En diciembre, solo una semana después de la primera aprobación para la vacuna Pfizer Inc.-BioNTech SE.

El avance ha ayudado a que la empresa de biotecnología se convierta en un nombre familiar, ya que los estadounidenses identifican el golpe que recibieron con el nombre de la empresa, "Pfizer" o "Moderna".

11:14 En un nuevo balance de la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 1.227 casos nuevos de Covid-19, con lo que el total de infecciones llega a 1.592.130 a la fecha. La cartera lamentó el fallecimiento de 33 personas, lo que eleva a 34.049 el total de decesos.

La autoridad sanitaria precisó que en las últimas 24 horas se relizaron 26.369 exámenes PCR, lo que implica que la tasa de positividad a nivel nacional llega a 3,58%, mientras que en la Región Metropolitana es de 3%.

07:00 Las autoridades de la ciudad japonesa de Tokio han indicado que en la última jornada se han registrado 1.149 casos de Covid-19, una cifra récord desde finales de enero y que constata el fuerte repunte registrado en la capital durante las últimas semanas.

Los datos, que se han registrado días después de que el Gobierno declarara el cuarto estado de emergencia en Tokio desde que comenzó la pandemia a tan solo una semana del inicio de los Juegos Olímpicos, han superado los 920 contagios de la semana pasada y se acercan a los 1.184 casos detectados el pasado 22 de enero, la cifra más alta.

La ciudad registra ahora una media de 823,3 casos por día en comparación con los 631,7 de la semana pasada. Además, durante la última jornada han muerto cuatro personas a causa de la pandemia, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

06:30 Las autoridades de Estados Unidos han emitido una alerta de viaje para México debido al aumento de la violencia y el repunte de los contagios de coronavirus en gran parte del país.

Según los datos del Gobierno mexicano, los estados con mayor cantidad de casos activos son Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Guerrero.

06:00 Las autoridades de Singapur ordenaron regresar este miércoles a puerto a un crucero "sin destino" tras detectarse a bordo un contagio del Covid-19, informan medios locales.

La tripulación fue informada anoche de que uno de sus viajeros había mantenido contacto cercano con un caso positivo, por lo que procedieron a aislar al posible infectado y realizar una prueba para detectar el virus, que a posterior resultó positiva, informa el diario Straits Times.

Al ser informado sobre el posible contagio, las autoridades pidieron al crucero, que partió el domingo para un viaje de tres noches con 1646 pasajeros y 1249 tripulantes, que regresara a puerto horas antes de que terminara el itinerario programado.

Además del caso positivo también se ha puesto en aislamiento a tres contactos cercanos a bordo del navío, mientras se continúa con los trabajos de rastreo.

La naviera informó que ha cancelado el próximo viaje, que tenía previsto zarpar esta misma noche, para proceder a la tarea de desinfección y como medida de precaución.

MARTES 13 DE JULIO

17:30 La pandemia del Covid-19 ya ha provocado pérdidas por valor de 376.600 millones de reales (unos US$ 72.800 millone) en el sector turístico de Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la enfermedad, informó este martes la patronal.

Solo en el pasado mes de mayo la actividad perdió 21.400 millones de reales (US$ 4.140 millones), según los datos divulgados por la Confederación Nacional del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo (CNC).

De acuerdo con la entidad, los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, el más turístico del país, han concentrado el 52,6 % de las pérdidas del sector hasta totalizar cerca de 200.000 millones de reales (unos US$ 38.700 millones) en perjuicios, entre marzo de 2020 y mayo de 2021.

Esos dos estados además de estar entre los tres más poblados, son los que más muertes relacionadas con el Covid-19 han registrado hasta la fecha en todo el país, con 133.000 y 57.000 óbitos, respectivamente.

Brasil es el segundo país del mundo con más muertes asociadas al coronavirus (535.000) y el tercero con más positivos (19,1 millones), por detrás apenas de Estados Unidos y la India.

16:00 Argentina reportó este martes 20.023 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.682.960, mientras que los fallecimientos se elevaron a 99.640, tras ser notificadas 387 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un aumento respecto a los positivos registrados este lunes, cuando se notificaron 14.989 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

15:30 Hasta 792.339 vacunas se habían puesto este martes en Francia, al día siguiente de los anuncios del presidente francés, Emmanuel Macron, que amplió los casos en los que será necesario presentar un certificado de inmunidad del coronavirus para poder acceder a lugares públicos.

"Son 792.339 los que han recibido una inyección hoy: récord superado. Este balance debe aún ampliarse y continuar en las próximas semanas. ¡Vacúnense!", escribió en Twitter el primer ministro, Jean Castex.

A esto se suman las cerca de dos millones de citas que se han solicitado en 24 horas para recibir finalmente la vacuna contra el Covid-19.

"800.000 personas han pedido hoy sus dos citas de vacunación en Doctolib. Esto representa 1,7 millones de franceses desde ayer", indicó Doctolib, el portal de salud privado usado por los franceses para reservar pruebas médicas.

Con esto se han puesto en Francia ya más de 35,9 millones de primeras inyecciones desde que comenzó la campaña a finales de diciembre, y más de 27,9 millones han recibido la pauta completa.

Macron pronunció ayer, lunes, un discurso televisado para anunciar la obligatoriedad del personal sanitario así como otros trabajadores en contacto con personas frágiles, bomberos, etc., de estar vacunados antes del 15 de septiembre so riesgo de ser sancionados con expulsiones y sin salario.

A ello se suma la ampliación del certificado sanitario que hasta ahora se pedía para entrar en discotecas y otros eventos multitudinarios, que a partir del 21 de julio se exigirá también en teatros, cines y otros lugares de espectáculos.

A partir de agosto se ampliará a bares, cafés, restaurantes, centros comerciales, transportes públicos de largo recorrido y más.

Las medidas del Gobierno buscan frenar la expansión de la cuarta ola, "que ya ha comenzado", según el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, por la llegada de la variante Delta.

La presencia de esta cepa ha pasado de representar menos del 5 % de los casos a principios de junio al 40 % la semana pasada.

13:30 Las autoridades argentinas llamaron este martes a extremar los cuidados por la presencia en el país de la variante Delta del Covid-19, que hasta el momento ha sido identificada en 15 personas que llegaron del exterior pero que todavía no circula de forma comunitaria.

"Requiere de todos nosotros mucho foco para poder cumplir los protocolos y normativas vigentes. Y si hacemos eso, seguramente demoremos lo más posible la circulación comunitaria, es decir el riesgo de que alguien, por estar en la ciudad, pudiera contagiarse de esa variante", señaló a la prensa el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós.

Según informó el lunes el Ministerio de Salud nacional, hasta la fecha han sido identificados un total de 15 casos de variante Delta, nueve de los cuales reportados en la última semana en viajeros provenientes de Estados Unidos, México y Paraguay.

De esas 15 personas, cinco dieron positivo en el aeropuerto internacional de la localidad bonaerense, principal entrada al país, aunque eran asintomáticos al ingresar.

Sin embargo, dos de ellos desarrollaron síntomas en los días posteriores, durante su aislamiento en hoteles.

Los diez restantes tuvieron resultados negativos al ingreso y su positivo se detectó durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje: ocho desarrollaron síntomas y dos permanecieron asintomáticos.

El ministerio señaló que cuatro de los viajeros habían sido vacunados en su viaje al exterior.

11:30 En un nuevo balance del avance del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 1.278 nuevos casos de coronavirus tras realizarse 29.823 exámenes PCR realizados.

De esta forma el total de contagios se eleva a 1.590.887, de los cuales 14.766 se presentan como activos.

Además se reportaron 36 fallecidos, por lo que los decesos totales llegan a 34.016.

07:00 Los ministros de Finanzas de la Unión Europea aprobaron este martes los planes de inversión de 12 estados de la UE, incluidos los de Italia, España y Francia, allanando el camino para los primeros desembolsos de fondos de la UE para impulsar la recuperación económica de la pandemia de Covid-19.

La Comisión Europea estima que el plan de recuperación de 800.000 millones de euros (US$ 948.000 millones), financiado a través de préstamos conjuntos sin precedentes y desembolsado en subvenciones y préstamos, podría impulsar la inversión pública al 3,5% del producto interior bruto del bloque el próximo año, el más alto en más de una década.

Los ministros reunidos en Bruselas aprobaron planes preparados por Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Portugal, Eslovaquia y España, según un comunicado de la UE, en lo que es el primer lote de aprobaciones de programas nacionales de inversión bajo el plan de recuperación de la UE.

Los planes de los 15 países restantes de la UE se evaluarán en una etapa posterior. Italia y España se encuentran entre los principales beneficiarios en términos absolutos de los fondos de recuperación.

Al llegar a la reunión, el comisionado de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, dijo que los primeros "desembolsos de prefinanciamiento" para las 12 naciones se desembolsarían en las próximas semanas.

La prefinanciación asciende hasta el 13% del mecanismo de recuperación de la UE. El dinero deberá abonarse en un plazo de dos meses desde la firma de los convenios de financiación, que se esperan para finales de julio.

Los fondos ayudarán a impulsar el repunte económico después de la crisis inducida por la pandemia del año pasado, con la Comisión ejecutiva estimando un crecimiento del 4,8% este año y una expansión del 4,5% en 2022 tanto para la UE en general como para la zona euro, que comprende 19 de los 27 países de la UE.

06:30 Quienes quieran tomar un café en Francia a partir del próximo mes de agosto tendrá que estar vacunados o inmunizados del coronavirus. Así lo anunció ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, que comunicó además la obligatoriedad para el personal sanitario de estar vacunado antes del 15 de septiembre.

El ministro de Sanidad, Olivier Véran, precisó en la cadena LCI tras la declaración de Macron que a partir de esta fecha todo el personal concernido que no esté vacunado no podrá acudir a sus puestos de trabajo y no cobrará.

A partir del 21 de julio, el certificado que se exige hoy para acceder a discotecas pero también estadios y otras aglomeraciones de más de 1.000 personas, se pedirá también en teatros, cines y otros puntos culturales en los que pueda haber más de 50 personas.

En agosto, esta solicitud se ampliará a cafeterías, bares, restaurantes, centros comerciales, autobuses y trenes de largo recorrido, aviones y centros médicos.

06:00 La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió el martes que era necesario vacunar a más personas contra el Covid-19 antes de que pudieran levantarse las restricciones, tras la noticia de que Inglaterra eliminará casi todas las aceras a partir de la próxima semana.

LUNES 12 DE JULIO

19:00 Argentina reportó este lunes 14.989 nuevos casos de Covid-19, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.662.937, mientras que las muertes se elevaron a 99.255, tras ser notificados 480 fallecimientos en las últimas 24 horas.

Las cifras crecieron en comparación con los positivos registrados este domingo, cuando el Ministerio de Salud notificó 8.850 casos, aunque el número de contagios reportados en los fines de semana suele ser menor.

Argentina había registrado un récord diario de casos el 27 de mayo, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se dio el 21 de junio, con 792 fallecimientos.

16:30 El presidente Emmanuel Macron aumentó la presión sobre los franceses para que se vacunen contra Covid-19 mientras elevaba las perspectivas de crecimiento del país y prometía un reinicio económico antes de las elecciones del próximo año.

Macron dijo que los esfuerzos de Francia para contener la pandemia de Covid-19 están dando sus frutos y que la economía crecerá un 6% este año, en comparación con un pronóstico anterior de una expansión del 5%. Aún así, advirtió el lunes que la recuperación dependerá del éxito de la campaña de vacunación: el pronóstico anterior del gobierno francés citó los riesgos de un resurgimiento de las infecciones.

Si bien la economía de Francia se está recuperando más rápido de lo esperado desde que el gobierno levantó la mayoría de las restricciones relacionadas con Covid en junio, el presidente aún corre el riesgo de ver los últimos meses de su mandato dominados por otra ola de infecciones.

En un esfuerzo por prevenir esa amenaza, dijo que la vacunación será obligatoria para el personal de salud y aquellos que trabajan con personas vulnerables, mientras que los llamados "pases de salud", que muestran prueba de pruebas o inmunización, serán obligatorios en lugares como restaurantes. y cafés.

"La vacunación de todos los franceses es la única forma de volver a la vida normal", dijo Macron en un discurso televisado. "Nuestro objetivo es un verano de movilización por las vacunas".

14:30 Los países ricos no deben pedir vacunas de refuerzo para sus poblaciones ya inoculadas mientras otras naciones no han recibido las primeras inmunizaciones contra el Covid-19, dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que las muertes por la pandemia de Covid-19 están aumentando de nuevo, que la variante Delta se está volviendo dominante y que muchos países aún no han recibido suficientes dosis de vacunas para proteger a sus trabajadores sanitarios.

"La variante Delta está arrasando en todo el mundo a un ritmo avasallador, provocando un nuevo pico de casos y muertes por Covid-19", dijo Tedros, señalando que la variante altamente contagiosa, detectada por primera vez en la India, se había encontrado ahora en más de 104 países.

"La brecha mundial en el suministro de la vacuna contra el Covid-19 es enormemente desigual e inequitativa. Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios ya los más vulnerables ", dijo Tedros.

Señaló a los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna como empresas que pretenden suministrar dosis de refuerzo en países donde ya hay altos niveles de vacunación. Tedros dijo que, en cambio, deben destinar sus dosis a COVAX, el programa de reparto de vacunas destinado principalmente a los países de ingresos medios y más pobres.

Soumya Swaminathan, científico jefe de la OMS, dijo que el organismo sanitario mundial no ha visto hasta ahora pruebas que demuestren que las vacunas de refuerzo sean necesarias para quienes han recibido un ciclo completo de vacunas. Si bien los refuerzos pueden ser necesarios algún día, todavía no hay pruebas de ello.

"Hay que basarse en la ciencia y en los datos, no en las declaraciones de algunas empresas que afirman que sus vacunas deben administrarse como dosis de refuerzo", dijo.

Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo: "Miraremos hacia atrás con rabia, y miraremos hacia atrás con vergüenza" si los países utilizan dosis en vacunas de refuerzo mientras personas vulnerables siguen muriendo sin vacunas en otros lugares.

12:20 En un nuevo balance diario sobre la situación nacional del coronavirus, el Ministerio de Salud reportó 2.160 casos nuevos de Covid-19, lo que eleva a 1.589.623 los contagios totales del virus. La cartera lamentó el fallecimiento de 103 personas, llegando a 33.980 los decesos a la fecha.

La autoridad sanitaria señaló también que en las últimas 24 horas se realizaron 56.454 exámenes PCR, con lo cual la tasa de positividad llegó a 3,54% a nivel país, mientras que es de 4% en la Región Metropolitana.

La subsecretaria Paula Daza indicó que este jueves avanzan a preparación las comunas de Pica, Huasco, Salamanca, Algarrobo, Limache, Panquehue, Rancagua, Rengo, Peumo, Pichilemu, Codegua, Machalí, Olivar, Malloa, Linares, Villa Alegre, Molina, Maule, Curepto, Pencahue, Pelarco, San Carlos, Portezuelo, Coihueco, Mulchén, Cañete, Mariquina, Osorno, Purranque, Fresia, Cochrane y Porvenir.

Además, avanzan a transición también el jueves Illapel, San Rafael, Retiro, Constitución, Los Álamos, Alto Biobío, Collipulli, Los Sauces, Carahue y San Juan de la Costa, mientras que Pozo Almonte, Sierra Gorda, Cochamó y Tortel siguen a apertura inicial.

Desde la otra vereda, vuelven a cuarentena Tierra Amarilla y Hualañé, al mismo tiempo que Huara, Río Claro, Licantén y San Rosendo retroceden a transición.

11:45 La variante delta del coronavirus causante del Covid-19, detectada primero en la India y mucho más contagiosa que versiones anteriores del virus, está presente en al menos 104 países y pronto se convertirá en la dominante a nivel mundial, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El mundo está experimentando en tiempo real cómo el virus continúa cambiando y volviéndose más contagioso", subrayó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros confirmó que la semana pasada las muertes globales por COVID-19 (unas 55.000) fueron ligeramente superiores a los siete días anteriores, poniendo fin a 10 días de descensos y situando la cifra oficial de fallecidos en la pandemia en más de cuatro millones.

09:20 El Ministerio de Salud de Israel ha otorgado permiso a los proveedores de salud para ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus Pfizer Inc. - BioNTech SE a pacientes inmunodeprimidos, informó el lunes el Canal 12 de noticias.

Los pacientes elegibles para la tercera dosis incluyen personas que se han sometido a trasplantes de hígado y pacientes con cáncer que reciben quimioterapia, según el informe.

Pfizer anunció el 9 de julio que planea solicitar la autorización de emergencia de EEUU en agosto para una tercera dosis de refuerzo para la población en general, según los primeros datos que muestran que puede aumentar drásticamente la protección inmunológica. Los funcionarios de salud de EEUU señalaron que adoptarían un enfoque cauteloso ante posibles vacunas de refuerzo y enfatizaron que las vacunas disponibles actualmente son efectivas.

08:10 La alianza GAVI dijo el lunes que firmó dos acuerdos de compra anticipada con los fabricantes chinos de medicamentos Sinopharm y Sinovac para que provean hasta 550 millones de dosis de vacunas para el Covid-19 al programa COVAX.

Los nuevos acuerdos incluyen hasta 170 millones de dosis de la vacuna de Sinopharm y hasta 380 millones de dosis de la de Sinovac, hasta mediados de 2022, según el comunicado. Sinovac confirmó la situación.

"Los acuerdos, que llegan en un momento en que la variante Delta está suponiendo un riesgo creciente para los sistemas de salud, pondrán 110 millones de dosis a disposición inmediata de los participantes del Mecanismo COVAX, con opciones para dosis adicionales", dijo GAVI en un comunicado.

07:00 La empresa de biotecnología italiana ReiThera Srl informó hoy de que su candidata a vacuna contra el coronavirus ha generado en un ensayo clínico una respuesta de anticuerpos en el 93 % de los voluntarios después de la primera dosis, y en el 99 % tras la segunda dosis.

Esta candidata a vacuna se encuentra en su fase dos y la compañía explicó en un comunicado que "las respuestas de anticuerpos (seroconversión) contra la proteína 'spike' del SARS-CoV-2 se lograron en más del 93 % de los voluntarios tres semanas después de la primera dosis, alcanzando el 99 % después de la segunda dosis".

Cinco semanas después de la primera vacunación, el nivel de anticuerpos era comparable al de una persona que se estuviera recuperando de la infección por Covid-19, añadió.

Por eso, las juntas asesoras independientes que controlan los resultados de estos ensayos recomendaron seguir con la siguiente fase, que ya es la tercera, según la nota oficial.

El estudio se llevó a cabo en 24 centros clínicos en Italia, reclutó a 917 voluntarios mayores de 18 años y el 25 % de los sujetos tenían más de 65 años y/o padecían afecciones asociadas con un mayor riesgo de enfermedad grave en caso de infección por SARS-CoV2.

04:00 El programa Covax establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Fundación GAVI se ha aliado con las fabricantes chinas Sinopharm y Sinovac para distribuir 110 millones de vacunas anticovid globalmente.

El acuerdo firmado con las dos farmacéuticas chinas, anunciado por GAVI en un comunicado, es un paso clave para un programa que hasta ahora ha distribuido unos 80 millones de dosis en todo el mundo, principalmente en países de ingresos medios y bajos, también en Latinoamérica.

Sinopharm ofrecerá inicialmente 60 millones de dosis y Sinovac 50 millones, en un acuerdo que se alcanza pocas semanas después de que la OMS incluyera ambas vacunas chinas en su lista de uso de emergencia, lo que permitía su inclusión en el programa COVAX.

Las donaciones se realizarán entre julio y los meses de septiembre y octubre, y el acuerdo incluye la posibilidad de otros 440 millones de dosis adicionales en el último trimestre de 2021 y la primera mitad de 2022, si las necesidades de la crisis sanitaria lo requieren.

02:00 El Gobierno de Argentina informó este domingo que firmó un acuerdo con el laboratorio estadounidense Moderna para el suministro de 20 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19 que llegarán al país a partir del primer trimestre de 2022.

Se trata del primer contrato que el país suramericano suscribe para recibir vacunas contra la covid-19 basadas en la plataforma de ARNm.

Según informó el Ministerio de Salud de Argentina en un comunicado, la celebración del acuerdo abre además la posibilidad de que el país reciba este año una donación por parte del Gobierno de Estados Unidos de dosis de la vacuna desarrollada por Moderna.

Las autoridades argentinas destacaron que la compañía estadounidense ha presentado los ensayos y la documentación requerida por las principales autoridades regulatorias, con el objetivo de lograr la autorización de emergencia para la aplicación de la vacuna en adolescentes.

DOMINGO 11 DE JULIO

18:00 Argentina reportó este domingo 8.850 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.647.948, mientras que los fallecimientos se elevaron a 98.781, tras ser notificadas 281 muertes en las últimas 24 horas.

Las cifras revelan un descenso respecto a los positivos registrados este sábado, cuando se notificaron 11.561 casos.

Argentina registró un récord diario de casos el 27 de mayo último, cuando se reportaron 41.080 contagios, mientras que el mayor número de muertes en una sola jornada se verificó el pasado 21 de junio, con 792 fallecimientos ese día.

17:00 Francia está "al comienzo de una nueva ola" de la pandemia, y su propagación está unas cuatro semanas por detrás del Reino Unido, dijo el domingo el ministro de Salud Olivier Veran en Radio J. Los casi 4.700 casos registrados "podrían convertirse en 6.000 en una semana , 10.000 en 15 días y superar los 20.000 a principios de agosto si no actuamos ", dijo.

Por otra parte, un aliado clave del presidente Emmanuel Macron dijo que Francia debe "vivir con el virus" en lugar de contar con un nuevo bloqueo para contener la propagación de una nueva variante de Covid-19.

El país podría volver a introducir límites en el número de personas permitidas en bares, restaurantes y otros lugares, y extender el uso del llamado "pase de salud", dijo el ministro de Asuntos Europeos, Clement Beaune, en la radio Europe 1 el domingo antes de una reunión presidencial.

16:00 Israel dijo el domingo que empezará a ofrecer una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para el Covid-19 a los adultos con sistemas inmunes débiles, pero destacó que aún está sopesando si poner el refuerzo a disposición de la población general.

La rápida propagación de la variante Delta ha hecho que las tasas de vacunación en Israel vuelvan a aumentar, ya que los nuevos contagios han pasado en el último mes de un solo dígito a unos 450 al día, y el país se ha movilizado para acelerar el próximo envío de Pfizer .

El ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, dijo que los adultos con sistemas inmunes deteriorados que han recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer podrán recibir una inyección de refuerzo, y que la decisión sobre una distribución más amplia está pendiente.

Pfizer y su socio BioNTech, los principales proveedores para el rápido despliegue de la campaña de inmunización de Israel que comenzó en diciembre, dijeron el jueves que pedirán a los reguladores estadounidenses y europeos en las próximas semanas que autoricen las inyecciones de refuerzo.

Las empresas citaron un mayor riesgo de infección después de seis meses para solicitar permiso para una tercera inyección.

"Estamos examinando esta cuestión y todavía no tenemos una respuesta definitiva", dijo Horowitz a la radio pública Kan, sobre un refuerzo para la población general en Israel. "En cualquier caso, a partir de ahora estamos administrando una tercera vacuna a las personas que sufren inmunodeficiencia".

Aproximadamente la mitad de los 46 pacientes actualmente hospitalizados en Israel en estado grave están vacunados, y la mayoría pertenece a grupos de riesgo, según las autoridades sanitarias. Unos 5,7 millones de los 9,3 habitantes de Israel han recibido al menos una dosis.

13:00 El frenazo en el ritmo de vacunación, provocado por el escepticismo entre parte de la población, y la llegada de la variante Delta ha elevado el número de casos en Estados Unidos de Covid-19 en la última semana, lo que ha hecho sonar las alarmas entre las autoridades sanitarias.

"Está muy claro que esta es una variante terrible. Tiene mucha más capacidad de transmitirse de persona a persona", afirmó Antony Fauci, epidemiólogo jefe de la Casa Blanca, en una entrevista en la cadena ABC.

A pesar de que Estados Unidos es el país con mayor número de inoculaciones del mundo, se encuentra en alerta ante el preocupante incremento de los casos de la variante Delta, que representa ya más del 50 % de los contagios a nivel nacional y el 80 % en algunos estados en los que el porcentaje de la población vacunada es bajo.

Fauci, no obstante, remarcó que "las buenas noticias son que las vacunas existentes funcionan bien" contra esta variante.

12:00 Italia confirmó hoy 1.391 nuevos contagios de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, así como 7 muertos, este último el menor dato desde septiembre de 2020, según el último boletín del Ministerio de Sanidad.

En Italia, mientras los fallecimientos decrecen, los contagios han tomado una senda levemente al alza, tal y como demuestran las cifras de los últimos días.

Los 7 muertos del último día aumentan el balance provisional a las 127.775 víctimas desde que se desató la crisis sanitaria, en febrero del 2020, pero no se registraba una cifra tan baja desde el pasado 13 de septiembre, cuando también fueron 7 muertos.

11:00 En un nuevo balance del Ministerio de Salud respecto del avance del coronavirus en el país, informó 2.330 nuevos casos, totalizando 1.587.478. Además registró el fallecimiento de 110 personas a causa del virus, alcanzando un total de 33.877 desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó que se realizaron 60.869 exámenes PCR en las últimas 24 horas registrando una positividad de 3,43% en todo el país.

10:00 Francia debe "vivir con el virus" en lugar de contar con un nuevo bloqueo para contener la propagación de una nueva variante de Covid-19, dijo un aliado clave del presidente Emmanuel Macron antes de un discurso presidencial.

El país podría volver a introducir límites al número de personas permitidas en bares, restaurantes y otros lugares, y extender el uso del llamado "pase de salud", dijo el domingo el ministro de Asuntos Europeos, Clement Beaune, en la radio Europe 1.

09:30 Hong Kong dijo que un portero del aeropuerto que contrajo una mutación más contagiosa del virus ha sido clasificado como imposible de rastrear, aunque es probable que el hombre de 50 años lo contrajera mientras estaba en el trabajo.

El paciente fue examinado el 9 de julio y se encontró que portaba la mutación L452R, dijo el Dr. Chuang Shuk-kwan, director de la División de Enfermedades Transmisibles del Centro de Protección de la Salud en Hong Kong. Terminó una racha de 33 días sin casos comunitarios en la ciudad, informó SCMP.

09:00 El gobierno del Reino Unido planea emitir una guía de que se espera que las personas continúen usando mascarillas en interiores, en multitudes y en el transporte público incluso después de que se levanten los mandatos obligatorios en Inglaterra el 19 de julio, dijo el domingo a la BBC el ministro de Vacunas, Nadhim Zahawi.

Por otra parte, el grupo de presión empresarial más grande de Gran Bretaña pidió al gobierno que abandone las reglas de autoaislamiento cuando terminen otras restricciones de Covid, buscando inyectar confianza en un impulso para que los trabajadores regresen a las oficinas. Una recomendación de trabajo desde casa expira el 19 de julio, pero las reglas de autoaislamiento para los contactos completamente vacunados de aquellos que dieron positivo por el coronavirus se mantendrán hasta el 16 de agosto.

Los funcionarios del Reino Unido pidieron al comité de vacunación de la nación que acortara la brecha entre las vacunas contra el coronavirus a cuatro semanas en un esfuerzo por acelerar la administración de segundas dosis, según The Sunday Times. La solicitud de asesoramiento sobre la reducción de los tiempos de espera se produce en medio de un aumento de las infecciones de la variante delta del virus. Los expertos en salud dicen que si bien la vacunación completa brinda protección contra enfermedades graves y la muerte por variantes que incluyen delta, una dosis es mucho menos efectiva.

