SNA pide acelerar cambios a Ley Antiterrorista a raíz de los últimos hechos de violencia en La Araucanía

País

Titular del gremio, Ricardo Ariztía, dijo los actos de violencia se deben a "un pequeño grupo de extremistas y delincuentes", que se amparan en la causa mapuche.

Preocupación existe al interior de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) a raíz de los diversos hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas en el sur de Chile. A tal punto que el tema se convirtió en uno de los ejes centrales en el seminario "¿Cómo viene la temporada 2020-2021?", realizado hoy por el gremio.

"Nos preocupa sobremanera la situación en La Araucanía y otras regiones del sur, donde la violencia es creciente y cada vez más organizada", dijo el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía.

Por esta razón, agregó el líder gremial, es crucial que los tres poderes del Estado impulsen acciones que impidan que "un pequeño grupo de extremistas y delincuentes, amparándose en una falsa causa mapuche, infundan miedo y perpetúen el rezago de La Araucanía".

En esa línea, el máximo representante de los agricultores agradeció el trabajo impulsado por la policía en la persecución de los responsables tras los hechos de violencia. Sin embargo, a su juicio sus esfuerzos deben ir de la mano con cambios a la Ley Antiterrorista.

"Los esfuerzos no sirven si la aplicación de la Justicia falla o no contamos con leyes adecuadas. No es posible que un imputado quede en arresto domicilario si no hay cómo vigilarlo. No sacamos nada con invocar la Ley Antirerrorista, si nuestro sistema no tiene la capacidad probatoria que exige la normativa", cuestionó.

¿Qué falta a juicio de Ariztía? Modificar aspectos como la flagrancia en la normativa, para que las victimas cuenten con más tiempo para hacer las respectivas denuncias.

"Hacemos ver al Parlamento la necesidad imperiosa de corregir aspectos como la flagrancia, que cuenta con un tope máximo de 12 horas para realizar una denuncia. Es muy poco tiempo. Hay víctimas que por distancia o por esperar a que amanezca, han llegado a denunciar cuando han pasado 15 minutos del plazo, y se les ha impedido hacerlo", dijo Ariztía, agregando que tal como está la norma hoy "pareciera que está hecha para que fracase la denuncia".

Indemnización a víctimas y alianza con la CPC

Respecto al apoyo a las víctimas de este tipo de acontecimientos, el titular de la SNA anunció la creación de un fondo destinado a apoyar económicamente a quienes se vean afectados por este tipo de acontecimientos.

"Queremos trabajar con el Estado un sistema objetivo de indemnización que se haga realidad. Estamos dispuestos como sector privado a contribuir y entregar alternativas. Como SNA, en conjunto con el CAS, hemos acordado crear un fondo que vaya en ayuda de estas víctimas inocentes, para lo cual ya hemos dispuesto un monto inicial de $ 50 millones, que será administrado por agricultores y lonkos destacados", explicó Ariztía.

Mejorar el diálogo con las localidades de la zona sur será otro de los focos que desde la SNA potenciarán, según explicó el líder gremial. Para esto, junto al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, iniciarán una ronda de conversaciones con lonkos, para buscar acuerdos "en que como sector privado podamos contribuir a restablecer las confianzas dañadas, a trabajar de modo colaborativo, con un claro sentido de urgencia y cumplimiento de los acuerdos.