Solo tres regiones del país lograron elegir gobernador en primera vuelta

En la Región Metropolitana, la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, pasó a segunda vuelta, dejando atrás a Catalina Parot (Evópoli). En Valparaíso se impuso por amplio margen Rodrigo Mundaca.

La primera elección de gobernadores en la historia de Chile estuvo marcada por la incertidumbre, debido a lo reñido de sus resultados. De ello da cuenta el hecho de que de las 16 regiones del país, sólo tres amanecieron con un gobernador electo: Valparaíso, Aysén y Magallanes.

Las 13 regiones restantes deberán esperar hasta el 13 de junio para conocer el nombre de la nueva autoridad, tras la segunda vuelta fijada para esa fecha.

Este fenómeno se debe a que la normativa, a través de la que se creó el nuevo cargo, establece que la base para llegar a la gobernación requiere de un piso del 40% de los votos, de manera que pese a que aun cuando un candidato se imponga a los demás, si no llega a la cifra mínima establecida, deberá ir a una segunda vuelta con el otro que tenga la segunda mayoría.

Karina Oliva, del Frente Amplio, disputará la gobernación con Claudio Orrego, de la DC, en junio.

El cambio de fuerzas en Valparaíso

Una de las regiones emblemáticas, Valparaíso, marcó desde muy temprano una tendencia clara hacia el candidato independiente, apoyado por el Frente Amplio, Rodrigo Mundaca Cabrera.

El ingeniero agrónomo y líder el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA), es reconocido en la zona justamente por su activismo en esta materia y logró imponerse a otros cinco aspirantes, entre ellos a los favoritos de los partidos tradicionales: del oficialismo, el independiente exUDI Manuel Millones; y el exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, independiente en la lista de Unidad Constituyente.

El triunfo de Mundaca, asociado al de la candidata de Revolución Democrática (RD) en la alcaldía de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y la reelección del alcalde de la comuna de Valparaíso, el exFrente Amplio Jorge Scharp, generan una fuerza de izquierda difícil de contrarrestar en la zona, lo que mejora las expectativas presidenciales para Gabriel Boric, si logra juntar las firmas para oficializar su candidatura a La Moneda.

Rodrigo Mundaca marcó como favorito desde los primeros conteos de votos.

La pérdida de Parot en la Metropolitana

El oficialismo sufrió una fuerte derrota en la Región Metropolitana de Santiago, donde el candidato de Unidad Constituyente Claudio Orrego (DC) y la aspirante de Comunes, en el pacto del Frente Amplio, Karina Oliva, fueron quienes pasaron a segunda vuelta.

Si bien tanto en los pronósticos Chile Vamos como de Unidad Constituyente se contemplaba este escenario en la región, lo que no estaba en ninguno de los cálculos del oficialismo era que su candidata, Catalina Parot (Evópoli) quedara fuera de la carrera. No obstante, aquí le habría jugado en contra a Parot, que su sector no llegara a acuerdo con el Partido Republicano de José Antonio Kast, que decidió levantar la candidatura del exdiputado Rojo Edwards, que le habría restado votos a Parot para asegurar su paso a la segunda vuelta.

Mientras que el logro de Oliva de pasar a segunda vuelta contra una figura tan reconocida como la de Orrego, quien fue intendente de la Región Metropolitana durante todo el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet –entre 2014 y 2018- y antes había sido alcalde de Peñalolén durante dos períodos, puede tener múltiples efectos.

Si Oliva consiguiera imponerse a Orrego en segunda vuelta podría entregarle al Frente Amplio la mayor gobernación del país y una de las más apetecidas que, sumada a la de Valparaíso, le daría al sector una fuerza política insospechada y abriéndole una oportunidad cierta de llevar un candidato a la próxima presidencial o, a lo menos, una fuerza negociadora mucho mayor frente al resto de la oposición.

Segunda vuelta

Y aún quedan por verse los resultados de la segunda vuelta, donde el Frente Amplio también lleva candidatos en otras regiones del país, lo mismo que Unidad Constituyente.

Hasta el cierre de esta edición 13 regiones del país deberán concurrir nuevamente a las urnas el 13 de junio, porque ningún candidato superó la barrera del 40%.