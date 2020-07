Sutil cree que el gobierno debió ser "más ágil" al entregar ayudas a la clase media y se opone al impuesto al patrimonio

País

Timonel de la CPC enfatizó que los empresarios no están pensando en sacar sus dineros del país, ante la incertidumbre por la situación institucional tras la aprobación del retiro de fondos de las AFP.

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, cree que el gobierno demoró más de lo necesario en llegar con la ayuda estatal a los segmentos de clase media más afectados por la situación sanitaria.

Aquello, cree el empresario, es parte de lo que explica la aprobación del retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones esta semana en el Congreso, normativa que espera ser publicada en el Diario Oficial a mediados de la próxima semana.

"Creo que, efectivamente, el gobierno debería haber ido en forma más ágil con la ayuda a las personas que lo requerían. En ese sentido, lo que yo echo de menos es haber actuado con ayudas más amplias, confiando quizás en las personas y, por último, quien vulnera el sistema puede ser castigado por aquello, y quizás no hubiéramos llegado a esta suerte de solución que, en mi opinión, es una mala decisión mirado desde las pensiones futuras", señaló en entrevista con Pulso de La Tercera.

Acto seguido, el titular de la multigremial apuntó a lo que considera medidas que se han anunciado pero que no están operando, como el Fogape Plus y los cambios al Fogain.

"Medidas que han tenido retraso y que de alguna forma han llevado a la discusión de estas otras medidas como son promover el retiro de fondos de pensiones, impactando las pensiones futuras, porque llevamos más de una década discutiendo la importancia de aumentar el aporte de las cotizaciones para las futuras mejores pensiones", enfatizó.

Sutil dijo que el sector empresarial ve con "cierta preocupación" el proceso de retiro del 10% de los fondos, principalmente debido al "detrimento" que significará en las futuras pensiones.

"Lo que hemos dicho es que eran mejores otras soluciones a que las propias personas tengan que sacrificar parte de sus ahorros previsionales para resolver sus problemas inmediatos. Entonces, creo que ahí también falta discusión y ponernos de acuerdo. Quizás nos hubiésemos podido poner de acuerdo, de hecho hubo un grupo de 16 economistas, donde estaba todo el espectro político, que planteó una solución transitoria y eso tampoco se está implementando", aseguró.

El debate que viene: el impuesto a los "súper ricos"

El empresario también abordó en la entrevista la discusión que se retomará en la Cámara de Diputados la próxima semana sobre aplicar un impuesto transitorio al patrimonio, que gravará a quienes tengan un nivel de activos superior a US$ 22 millones.

Sutil se mostró contrario a la idea, señalando que "no es un impuesto que resuelva los problemas".

"En un montón de países lo retiraron, porque el capital al final es el que va generando la actividad, entonces si tú lo vas apretando y apretando, es más difícil que pueda mostrar lo mejor; ahora, obviamente que puede ser muy popular decir 'ok, voy a poner el impuesto a los mayores patrimonios', pero no sé si sea una buena idea", argumentó.

En cambio, el ejecutivo enfatizó que lo que necesita el país en las actuales circunstancias económicas es un plan reactivador.

"Más que nunca, necesitamos reactivar las inversiones y la actividad productiva para poder generar más empleo y, con ello, oportunidades y bienestar para las familias. Para lograr esto, ningún país ha optado por reformas tributarias que impliquen alzas de impuestos, sino que por el contrario, buscan mecanismos para atraer más inversiones e incentivar la contratación. Esto es lo que las chilenas y chilenos necesitan hoy urgentemente", afirmó.

Sutil también abordó la posibilidad de que empresarios estén considerando movilizar hacia fuera del país sus inversiones ante la mayor incertidumbre jurídica luego del avance del retiro de fondos -que no contó con el apoyo del Ejecutivo- y ad portas del inicio del debate constitucional.

"Hay inquietud respecto de que esto no se encauce políticamente bien, pero que yo sepa de cosas que sean inmediatas o masivas, no. El empresario en general siempre está dispuesto y comprometido con el país, con el desarrollo y con los proyectos, porque además los recursos de las empresas y los empresarios están invertidos en fierro, en tierra, en fábricas, por ende, no hay liquidez para sacar recursos, eso no aplica. Los recursos importantes están en el capital real que son las empresas que están en los diferentes rubros, entonces esa caricatura de que los empresarios van a sacar la plata, no existe", cerró.