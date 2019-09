Swett y polémica por COP25: "Es un tema que tiene que resolver la Sofofa o conversar la Sofofa internamente"

País

El presidente de la CPC lideró esta mañana el tradicional comité ejecutivo que reúne a representantes de las ramas de la industria. "No podemos hablar de crecimiento solo, tenemos que hablar de crecimiento sustentable, inclusivo", afirmó.

Su respaldo a la cumbre climática que se realizará en diciembre en Santiago reafirmó esta mañana el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett. "Estamos absolutamente cuadrados y convencidos", resumió el dirigente luego de que sesionara el comité ejecutivo de la organización, al que concurren representantes de las seis ramas que componen el comité ejecutivo de la entidad, como son la industria, banca, agro, construcción, comercio y minería.

Consultado nuevamente por el revuelo que causó la crítica visión de Fernando Barros a la participación del sector privado en el financiamiento del evento, agregó que desde la CPC entienden que se trata de un "tema que tiene que resolver la Sofofa o conversar la Sofofa internamente. Es un consejero dentro de los 120 que tienen, que ha planteado esto a su presidente".

A juicio de Swett, los empresarios no sólo están alineados con la inquietud por el cambio climático desde la calidad de empresarios, sino que también como "ciudadanos y habitantes de un planeta que está sufriendo sus efectos en todos lados, lo estamos sufriendo en Chile, lo está sufriendo la Amazonía, lo están sufriendo incluso lugares como el norte de Rusia que eran impensados".

Y, este marco, agregó: "Me cuesta entender que alguien no vea cosas que son absolutamente obvias, y por lo tanto, nosotros tenemos un compromiso con este tema, nosotros básicamente no podemos hablar de crecimiento solo, tenemos que hablar de crecimiento sustentable, inclusivo, donde la palabra sustentable tiene que ver mucho con el cambio climático".

El líder empresarial afirmó que la "COP25 la recibimos como un ejemplo para el mundo de lo que está haciendo el empresariado chileno, la recibimos con la frente muy en alto y con mucho orgullo. Yo creo que el empresariado chileno ha estado por sobre el empresariado en otras partes. No nos olvidemos que los grandes contaminantes del mundo son China y EEUU".

De todas formas, advirtió que "los acuerdos son acuerdos para el mundo, este es un evento mundial no es un evento local. Nosotros tenemos la esperanza, el deseo, la necesidad de que sean buenos acuerdos para el mundo. No nos olvidemos que Chile sufre si el mundo no se pone de acuerdo".

"Entre los países que más van a sufrir por el cambio climático está Chile, nosotros somos víctimas de lo que no hicieron las economías desarrolladas", acotó.