Timonel DC emplaza al gobierno a ser “transparente e íntegro” con la información relativa al Covid-19

Fuad Chahín reaccionó tras conocer el estudio de Espacio Público, ya que –a juicio del dirigente- habría quedado en evidencia “inconsistencias en los datos y cambios de metodología” de parte del Minsal.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, emplazó al gobierno a que se actúe con transparencia en los datos del efecto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 e instó al Ejecutivo a trabajar en conjunto con los municipios en este sentido.

"El gobierno debe actuar con transparencia e integridad en los datos. Además, pedimos un mayor trabajo con los municipios –con el debido resguardo- para tengan información con respecto a los contagiados en sus comunas, y así realizar los trazados correspondientes, hacer seguimiento, ir con la ayuda social necesaria para que se mantengan protegidos en sus casas y no salgan", argumentó el timonel DC.

Ello, tras conocerse un estudio de "Espacio Público", que arrojó inconsistencia en los datos y cambios de metodología de parte del Ministerio de Salud ante la pandemia del coronavirus.

"Emplazamos al gobierno para que de una buena vez actúe con transparencia en los datos de la crisis del Covid-19 y que con toda razón preocupa a los chilenos. Los llamamos a la responsabilidad. No es posible que cambien la forma en que entregan la información sin avisar a nadie, puesto que altera los resultados y confunde al país entero, a los especialistas, al ciudadano común. No es un acto comprensible en tiempos de pandemia, cuando se necesita mayor transparencia y veracidad en los datos", indicó Chahín.

Por otra parte, el timonel DC aseguró que "los alcaldes reclaman que no tienen la información, pese a que los únicos que pueden hacer gestión de la pandemia en el territorio son los municipios. Ellos conocen los sectores en que están divididos, tienen información socio económica de esos mismos sectores y su gente. Entonces, ¿por qué no realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud para sumar sinergias que permitan enfrentar mejor esta pandemia? No como ahora donde los afectados concurren por ayuda a los municipios cuando ya es tarde".