Timonel DC llama a la oposición a rechazar proyecto que regula el mercado financiero en época de pandemia

País

Según Fuad Chahín sería un contrasentido aprobar la iniciativa que pone en riesgo los fondos de pensiones de los trabajadores.

Un llamado a las bancadas de oposición a no aprobar el proyecto que regula el buen funcionamiento del mercado financiero en el marco de la pandemia, hizo hoy el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, por estimar que la iniciativa afecta las cotizaciones de los trabajadores en "operaciones altamente riesgosas".

El líder de la DC expresó su interés en que la iniciativa, que fue aprobada en primer trámite en el Senado, se rechace en todos sus aspectos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque, si bien la Cámara Alta rechazó el artículo que permite ampliar el espectro de instrumentos financieros en los que se puedan invertir los fondos de pensiones, al dirigente le preocupa que de aprobarse ampliar los límites asignados a determinados instrumentos "implicaría un flujo mayor de financiamiento para las empresas en crisis".

Según Chahín "no es posible que en tiempo de pandemia, y cuando se cuestionó tanto el retiro del 10% de los fondos por parte de los cotizantes, hoy este proyecto pretenda inyectar los fondos de pensiones a grandes empresas que están en riesgo" y agregó que con este proyecto "es como si el gobierno dijera 'no queríamos que la gente usara sus propios fondos, pero sí estamos muy disponibles para que empresas en riesgo sí los usen´", lo que a su juicio "no tiene lógica".

"Como presidente de un partido que lideró el retiro del 10% para la gente", Chahín expresó su confianza en que los diputados del partido "harán sentir su rechazo a esta norma".