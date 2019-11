Timonel DC pide línea de crédito del Banco Central para ayudar a las PYME

País

El presidente de la Conapyme, Germán Dastres, asegura que desde el inicio de la crisis social han quebrado 5 mil pequeñas y microempresas.

En el marco de una reunión con representantes de la Conapyme, el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, propuso que el Estado subsidie los intereses de las deudas de este sector económico, a través de una línea de crédito sin interés activada por el Banco Central.

El líder falangista planteó derechamente que "además de financiar la agenda social tenemos que salvar a las decenas de miles de PYME que están a punto de quebrar, están a punto de dejar a sus trabajadores cesantes. No porque lo quieran, simplemente porque no son capaces de pagar si no tienen ventas, porque no tienen seguros y tienen que volver a ponerse de pie, reconstruir. Por eso le decimos al ministro de Hacienda que converse con el Banco Central, para que abra una línea de financiamiento sin interés; que el Estado subsidie algo tan simple como los intereses con crédito a cuatro o cinco años, para que les permita volver a tener capital de trabajo".

Ello debido a los problemas expresados por algunos de los representantes de la Conapyme que participaron en la cita con el dirigente DC.

De hecho el presidente de la instancia, Germán Dastres, aseguró compartir los cambios sociales que exigen los manifestantes; sin embargo, rechazó de manera tajante la violencia que en muchos casos ha ido de la mano con las manifestaciones.

El dirigente expresó su preocupación por las pequeñas y microempresas, por lo que llamó a la ciudadanía a que prefiera los productos de los pequeños y microempresarios. "Hoy día la situación es muy angustiante, hay mucha gente que no se va poder parar después de esta crisis, muchos van a quebrar" y acto seguido dio un dato preocupante, asegurando que desde el inicio de este conflicto han quebrado 5 mil PYME.

Por su parte, Verónica Contreras, presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar, hizo un llamado angustiante a la ciudadanía para que "nos deje trabajar, porque mientras eso no pase el país no se va a poner de pie", advirtió. Y agregó que "las demandas ya están, nosotros estamos comprometidos a luchar por esas demandas porque a nosotros también nos afectan, pero si no hay voluntad del ciudadano de permitir que volvamos a la normalidad, que nos permita trabajar, no va haber medida que nos ayude".